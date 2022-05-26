Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

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AMBER HEARD TAM TERSİNİ İDDİA EDİYORDU

Bu tanık, Johnny Depp'in eski sevgilisi, top model Kate Moss'tan başkası değildi. 1994 ile 1998 arasında Depp'le büyük bir aşk yaşayan Kate Moss'un tanıklığının bu kadar merak edilmesinin nedeni ise Amber Heard'ün iddiasıydı. Heard, Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'a da şiddet uyguladığını hatta onu merdivenlerden ittiğini yıllardır ileri sürüyordu. İşte bu yüzden de Kate Moss'un anlatacakları büyük bir merakla bekleniyordu.

'İTMEDİ, MERDİVENLERDEN DÜŞTÜM'

Fakat Kate Moss, Amber Heard'ün "hevesini kursağında bıraktı". Depp'in kendisine şiddet uygulamadığını, tekme atmadığını, itmediğini ve merdivenlerden düşürmediğini söyledi. Moss, Jamaika'da tatilde bulundukları sırada kendisinin merdivenden düştüğünü, Depp'in koşarak yardıma geldiğini hatta odaya taşıdığını söyledi. Onun bu sözleri de Amber Heard'ün iddiasını yalanladı.

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'GERÇEK AŞK ÖLÜMSÜZDÜR'

Kate Moss'un bu ifadesi de davayı başından bu yana takip edenleri heyecanlandırdı. Bu konuda en çok yapılan yorum ise şu oldu: "Gerçek aşk ölümsüzdür!" Moss'un duruşmada tanıklık yapmasından ve anlattıklarından sonra sosyal medyada da gündem hareketlendi. Birçok kullanıcı, Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesinden mutluluk duyacağını belirtti.

DEPP'İN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME DİKKAT ÇEKTİ

Bir kullanıcı, Kate Moss ekranda belirdiği anda onu videodan izleyen Johnny Depp'in yüzünün aydınlandığına dikkat çekti. Onun bu gülümsemesi de birçok kişi tarafından "Acaba aralarında bitmeyen bazı duygular mı var?" sorusunun gündeme getirilmesine neden oldu. Bu görüşü "Eğer yoksa bile bu duruşmadan sonra belki de yeniden birlikte olmaya başlarlar" yorumları takip etti.

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'BİRLİKTE YAŞLANDIĞINIZI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Video bağlantısı sırasında Kate Moss ve Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gülümsemesi de çiftin takipçilerini heyecanlandırdı. Bu konuda bir kullanıcı "Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesi için imza kampanyası mı başlatsak?" sorusunu gündeme getirdi. Bir başkası da Twitter'da "Johnny ile Kate'in yeniden bir araya gelmesini isteyenler el kaldırsın" mesajını paylaştı. Moss ile Depp'in birlikte yaşlandığını görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları da çıktı.

'ZAMAN, DUYGULARI YOK EDEMEMİŞ'

Kate Moss'un eski sevgilisi aleyhine tanıklık yapmaması, eski çiftin birbirlerine duyduğu saygının yıllara rağmen ortadan kalkmadığı yorumlarına neden oldu.

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'BU YAŞIMDA BUNU DA ÖĞRENDİM'

62 yaşında olduğunu belirten bir başka kullanıcı da "Kate ve Johnny, bu yaşımda gerçek aşkın sonsuza kadar sadık kalacağını fark etmemi sağladı" mesajıyla görüşünü bildirdi. Bir başka kullanıcı da aşk yaşadıkları dönemde her ikisinin de çok genç ve henüz kendilerini keşfetme aşamasında olduklarını hatırlattı. Ondan sonra da hiçbir şeyin daha saf ve daha dürüst olmayacağını belirtti.

'MELANKOLİK İÇ ÇEKİŞ'

Kate Moss ile Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gönderdiği gülümsemeler de dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Johnny'nin, Kate Moss'u görünce derin ve melankolik iç çekişi ve tatlı gülüşü... Gerçek aşk ölümsüzdür" diye yazdı. Bu konuda bir başka kullanıcı da görüşünü şöyle ifade etti: "Johnny, Kate tanıklık ederken yüzünde güzel ve sevimli bir gülümseme vardı. Buna aradan geçen bunca zamana ve ayrılığa rağmen "aşk" ve "arkadaşlık" denir." Bu yorumların yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı Johnny Depp ile Kate Moss'un yeniden bir araya gelmeleri konusundaki isteğini dile getiren mesajlar yazdı.

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'ZİHNİNDE KALAN SICAKLIĞIN GÖSTERGESİ'

Bu arada vücut dili uzmanları da eski aşıkların video konferans aracılığıyla karşı karşıya geldiği o anları yorumlamaktan geri durmadı. Uzman Judi James, Kate Moss'un tanıklık sırasında sergilediği yüz ifadesini inceledi ve onun eski sevgilisine "sıcaklık" gösterdiğini yazdı. James, Moss'a yöneltilen "Johnny Depp'i tanıyor musun?" sorusuna yanıt verdiği anı da değerlendirdi. O sıradaki ince yüz hareketleri, Moss'un zihninde Depp'ten kalan sıcaklığı gösteriyor Judi James'e göre.

Amber Heard, Johnny Depp'ten ayrıldığından bu yana eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Hatta onun iddiasına göre Depp, eski sevgilisi Kate Moss'a da aynısını yaptı ve onu merdivenlerden itti. Moss ise tanıklığı sırasında bunu yalanladı. Kate Moss şunları söyledi: "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in yanına geldiğini, onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da sözlerine ekledi.

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Kate Moss ve Johnny Depp, 1994 yılında New York'ta bir kafede tanıştılar. O döemde Depp yıldızı giderek parlayan bir oyuncuydu. Moss ise henüz moda dünyasında kedini tam olarak kabul ettirmemyşti. Kısacık sürede tutkulu bir aşka düştüler. Herkes onların ilişkilerinin bu kadar hızlı gelişmesine şaşırdı. Moss ile Depp üç yılı aşkın süre büyük bir aşk yaşadılar. Hızlı bir hayat sürdürdüler ve aniden başlayan aşkları yine aynı şekilde 1998 yılında sona erdi. O süre boyunca da sonrasında da hep gazetelerin manşetlerinde yer aldı Johnny Depp ve Kate Moss. Ayrıldılar ama Moss onu unutamadığını hiçbir zaman gizlemedi. Depp de zaman zaman eski sevgilisini özlediğini itiraf etti.

'KİMSE BANA ONUN KADAR ÖZEN GÖSTERMEDİ'

Her ne kadar aşkları kısa süreli olsa da hâlâ gösteri dünyasının unutulmaz çifti olarak hafızalardaki yerlerini koruyorlar. İşin ilginç yanı da kariyerine yoğunlaşmak için onu terk eden Depp hakkında Kate Moss'un bir tek kötü kelime bile kullanmaması. Moss, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda, hayatı boyunca hiç kimsenin kendisine Johnny Depp kadar özen göstermediğini söylemişti. Bu yüzden de onun kendisini terk etmesinden sonra bir yıl boyunca gözyaşı döktüğünü, depresyondan bir türlü çıkamadığını itiraf etmişti.

'AYRILIK SONRASI KABUS GİBİYDİ'

Kate Moss, büyük aşk yaşadığı eski sevgilisi hakkında şöyle konuşmuştu: "Onun söylediğine inandım. Ona ne yapacağımı sorduğumda bana söylerdi. Ayrıldıktan sonra özlediğim şey buydu." Johnny Depp'ten ayrıldıktan sonra güvenebileceği birini kaybettiğini ve bunun da kabus olduğunu söyledi Kate Moss o ropörtajda. Yıllarca ağladığını sözlerine ekledi.

'DAHA ÖNCE BU KADAR DUYGUSAL BİR KADIN GÖRMEMİŞTİM'

Johnny Depp ise bir röportajında Kate Moss hakkında şunları söylemişti: "Bu kadar duygusal bir kadında daha önce hic karşılaşmamıştım." Depp o dönemde kariyerine odaklanmak istediğini ve işi ile aşkı araında bir denge kuramadığı için ayrılık kararı verdiğini anlatmıştı. Depp, film setlerinden eve döndüğünde aslında her şeyi kapının dışında bırakması gerettiğini ama bunu yapamadığını da belirtmişti. Hatta Depp kendisinin "birlikte yaşaması korkunç biri" olduğunu da eklemişti.

BİR BÜYÜK AŞK DA WINONA RYDER İLE YAŞADI

İlk evliliğini 1983 yılında Lore Anne Allison ile yapan ve iki yıl sonra boşanan Depp en çok konuşulan ilişkilerinden birini de Winona Ryder ile yaşadı. İkili, 1989'da bir Film galasında tanışı. Bir yıl sonra da Edward Scissorhands filminde birlikte kamera karşısına geçtiler. O sırada da aşkları başladı. Ama ilişkileri 1993 yılına kadar sürdü.

ONU AMBER HEARD İÇİN TERK ETMİŞTİ

Depp, Amber Heard ile tanışmadan önce Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ise 14 yıl süren bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden iki tane çocuğu oldu. Fakat Amber Heard'e aşık olunca bu ilişki sona erdi.

BEŞ YIL SÜREN EVLİLİK

Kate Moss; Johnny Depp'ten ayrıldıktan sonra çok sayıda ilişki yaşadı. Jefferson Hack ile ilişkisinden Lila Grace adında bir kız dünyaya getirdi. Daha sonra Jamie Hince ise 2011 ile 2015 arasında süren bir evlilik yaptı. Müzisyen Pete Doherty ile yaşadığı ilişki sırasında çılgın hayatıyla gündemden hiç düşmedi.

2015 YILINDAN BU YANA ONUNLA BİRLİKTE

Kate Moss şu sıralarda Nikolai von Bismarck ile bir ilişki yaşıyor. Çift, 2015 yılından bu yana birlikte.