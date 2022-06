Ondan ayrılan uzun süre kendine gelememiş: Ruh sağlığım bozuldu!  

Ryder'ın gönderme yaptığı diğer film ise Ruhların Evi (The House of the Spirits) yönetmen Billie August'un imzasını taşıyor. Filmin kadrosunda Ryder'ın yanı sıra Jeremy Irons, Meryl Streep, Vanessa Redgrave ve Glenn Close gibi ustalar da vardı. Bu arada filmin, Isabelle Allende'nin aynı isimli ilk romanının uyarlaması olduğunu da hatırlatalım. Film, 1920'li yıllarda Arjantin'de yaşanan bir dizi olayı konu alıyor. Winona Ryder da bu filmde Blanca Trueba adlı karaktere hayat veriyordu.