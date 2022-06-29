Ondan ayrılan uzun süre kendine gelememiş: Ruh sağlığım bozuldu!  

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RUH SAĞLIĞI KÖTÜYE GİTMİŞ

Johnny Depp ile 1989'dan 1993'e kadar flört eden Winona Ryder, Harpar's Bazaar dergisine konuştu. Şu anda 50 yaşında olan Ryder, Johnny Depp ile aşkı bittikten sonra kendine bakamadığını ve ruh sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

'SENARYO GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞ GİBİ'

Ryder, bu konuda konuşurken eski filmlerine de göndermeler yaptı. Depp ile ayrıldıktan sonra kendisini, Girl, Interrupted (Aklım Karıştı) filminde canlandırdığı akıl sağlığı hastanesinde tedavi gören karaktere benzettiğini anlattı. Depp'ten ayrıldıktan sonra yaşadıklarının o senaryonun gerçek hayata dönüşmüş şekli olduğunu belirtti.

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FİLMLERİNE GÖNDERME YAPTI

Yine 1994 tarihli The House of Spirits (Ruhların Evi) adlı filme gönderme yapan Winona Ryder, kendini o filmde oynadığı kız gibi görmekte zorlandığını itiraf etti. Bütün bu karmaşa içinde kendisine "bu küçük kıza, kendine davrandığın gibi davranabilecek misin?" diye sorduğunu da sözlerine ekledi.





'BİR DAHA BÖYLE BİR İLİŞKİ YAŞAYACAĞIMDAN EMİN DEĞİLİM'

Aşkları, gösteri dünyasının tarihine geçen Johnny Depp ile Winona Ryder, 1989 yılında bir film galasında tanıştılar ve flört etmeye başladılar. Flörtün beşinci ayında nişanlandılar. Fakat olağanüstü bir medya ilgisi altındaki aşkları dört sene sonra bitti. Winona Ryder, 2001 yılında verdiği bir röportajda bu ayrılık kararının hiç de kolay olmadığını anlatmıştı. Ryder, Johnny Depp ile sürdürdüğü ilişkiyi "Tekrar yaşayacağımdan emin olamadığım derin bir aşk" diye tanımlamıştı aynı röportajda.

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Winona Ryder ile Angelina Jolie'nin önemli rollerini paylaştığı Girl, Interrupted (Aklım Karıştı) yazar Susanna Kaysen'in anılarını kaleme aldığı kitabın uyarlaması. Filmde Kaysen'i Winona Ryder canlandırdı. Film, kendi yaşamına kast etme, günlük ilişkiler yaşama ve kişilik bölünmesi tanısıyla bir psikiyatri kliniğine yatırılan yazar adayı genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Angelina Jolie'nin bu filmde Lisa adlı karakteri canlandırdığını ve performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazandığını da hatırlatalım. Winona Ryder ile Angelina Jolie'nin önemli rollerini paylaştığı Girl, Interrupted (Aklım Karıştı) yazar Susanna Kaysen'in anılarını kaleme aldığı kitabın uyarlaması. Filmde Kaysen'i Winona Ryder canlandırdı. Film, kendi yaşamına kast etme, günlük ilişkiler yaşama ve kişilik bölünmesi tanısıyla bir psikiyatri kliniğine yatırılan yazar adayı genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Angelina Jolie'nin bu filmde Lisa adlı karakteri canlandırdığını ve performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazandığını da hatırlatalım. GERÇEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜNDEN UYARLAMA

Bu arada Johnny Depp de Ryder ile o büyük aşkı yaşadıkları sırada vücuduna Winona Forever (Sonsuza kadar Winona) yazılı dövmeyi yaptırmıştı. Depp ayrılığın ardından o dövmeden kurtulmak ya da değiştirmek için çaba harcamıştı.

Ryder'ın gönderme yaptığı diğer film ise Ruhların Evi (The House of the Spirits) yönetmen Billie August'un imzasını taşıyor. Filmin kadrosunda Ryder'ın yanı sıra Jeremy Irons, Meryl Streep, Vanessa Redgrave ve Glenn Close gibi ustalar da vardı. Bu arada filmin, Isabelle Allende'nin aynı isimli ilk romanının uyarlaması olduğunu da hatırlatalım. Film, 1920'li yıllarda Arjantin'de yaşanan bir dizi olayı konu alıyor. Winona Ryder da bu filmde Blanca Trueba adlı karaktere hayat veriyordu. Ryder'ın gönderme yaptığı diğer film ise Ruhların Evi (The House of the Spirits) yönetmen Billie August'un imzasını taşıyor. Filmin kadrosunda Ryder'ın yanı sıra Jeremy Irons, Meryl Streep, Vanessa Redgrave ve Glenn Close gibi ustalar da vardı. Bu arada filmin, Isabelle Allende'nin aynı isimli ilk romanının uyarlaması olduğunu da hatırlatalım. Film, 1920'li yıllarda Arjantin'de yaşanan bir dizi olayı konu alıyor. Winona Ryder da bu filmde Blanca Trueba adlı karaktere hayat veriyordu. ESİN KAYNAĞI, ALLENDE'NİN ROMANI

UNUTULMAZ FİLMDE BİRLİKTE OYNADILAR

Johnny Depp ile Winona Ryder, 1990 yılında Tony Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Makas Eller (Edward Scissorhands) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Winona Ryder'ın Johnny Depp ayrılığı sonrası sarf ettiği "ondan ayrıldıktan sonra kendime bakamadım, ruh sağlığım bozuldu" sözlerinin bir benzerini Depp'in eski sevgililerinden Kate Moss da söylemişti.

ÜÇ YILLIK AŞK: YILLARCA AĞLADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Depp, Ryder'dan ayrıldıktan bir yıl sonra, 1994'te bu kez o sıralarda kariyer basamaklarını hızla tırmanan model Kate Moss ile birlikte olmaya başladı. Gösteri dünyasının iki yıldızı arasındaki bu aşk da basının gündeminde hep ilk sıralarda yer aldı. Çift, 1997 yılında ayrıldı. Kate Moss da bu ayrılığın ardından uzun süre toparlanamadığını anlatmıştı çeşitli röportajlarında. Depp'ten ayrıldıktan sonra uzun süre ağladığını itiraf etti Moss. Johnny Depp'in kendisine çok iyi baktığını belirten Moss, ayrıldıktan sonra özellikle de bunun eksikliğini duyduğunu itiraf etti.

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DEPP LEHİNE TANIKLIK YAPTI

Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, aktörün Amber Heard'e karşı açtığı karalama davası sırasında da tanıklık etti. ABD'deki duruşmaya İngiltere'den online bağlantıyla katılan Moss Heard'ün "Johnn, onu da merdivenlerden itti" iddiasını yalanladı. Karayiplar'deki tatilleri sırasında, yağmurlu bir günde odadan çıktığını ve kayıp düştüğünü anlatan Moss şöyle konuştu: "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in yanına geldiğini, onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da sözlerine ekledi.

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AMBER HEARD UĞRUNA ONU BIRAKTI

Bu arada yeri gelmişken Johnny Depp'in eski sevgililerini de hatırlayalım. Depp ilk evliliğini 1983'te Lore Anne Allison ile yaptı. Fakat bu evlilik kısa sürdü. Jennifer Grey, Sherilyn Fenn, Ellen Barkin Depp'in eski sevgilileri arasında. Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile de uzun süren bir ilişki yaşadı. Çiftin, iki tane çocuğu oldu.

'ONA HALA SEVGİM VAR' DEYİP ŞİDDET İDDİASINI TEKRARLADI

Amber Heard, Savannah Guthrie ile yaptığı söyleşide kendisinden beklenmeyen bir itirafta bulundu. Guthrie, Heard'e daha önce de sarf ettiği sözlerin arkasında durup durmadığını yani eski eşini hala sevip sevmediğini sordu. Amber Heard de buna " Evet... Kesinlikle.. Kesinlikle onu seviyorum. Onu tüm kalbimle sevdim ve temelden kopmuş bir ilişkiyi sürdürmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Ona karşı hiçbir kötü duygum yok" diye yanıt verdi. Fakat buna rağmen yine de eski eşi Depp'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasını tekrarladı.