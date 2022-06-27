Davayı kazanmıştı: Johnny Depp'e bir mutlu haber daha!

Haberin Devamı

BU İDDİA HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

2018 yılında, yapım şirketi Disney, Depp'in kendisiyle özdeşleşen Kaptan Jack Sparrow karakterini bir daha oynamayacağını açıklamıştı. Yani bir başka deyişle Johnny Depp, son dönemdeki şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Karayip Korsanları'nın kadrosundan da çıkarılmıştı. Şimdi ise hayranlarını heyecanlandıran başka bir haber geldi.

Gözden Kaçmasın Üçlü birliktelik iddiaları ortaya atılmıştı: Asansörde aldatmış Haberi görüntüle

300 MİLYON DOLAR İDDİASI

İngiliz ve ABD basınında yer alan iddialara göre, 4 yıl önce Depp'i Karayip Korsanları'nın kadrosundan çıkaran yapım şirketi şimdi de Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandırması için aktöre bir teklifte bulundu. Yine aynı iddialara göre Depp'e rol için teklif edilen ücret 300 milyon dolar. Hatta yapım şirketinden bir kaynağın "Umarım Johnny Depp bizi affeder" dediği de ileri sürülüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Amber Heard, beş kuruşu olmadığını kanıtlamak için bunu da yaptı Haberi görüntüle

BİR KEZ DAHA 'BAYRAM' EDECEKLER

Karayip Korsanları'nın hayranları yıllar Depp'in filme geri dönmesi için kampanyalar düzenliyordu. Aktörün seriden çıkarılmış olması uzun süredir bu alandaki tartışma konularının da başında geliyordu. Hatta Depp'in hayranları Amber Heard'ün, eski eşi hakkında söylediği "eşini döven koca" tanımının gerçeği yansıtmadığını da savunuyordu. Eğer bu iddialar gerçekleşirse Johnny Depp hayranları, aktörün Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazanmasından sonra bir kez daha "bayram edecek."

SON DAVADAN ÖNCE DEPP'E ULAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Disney, Johnny Depp ile bozulan ilişkilerini tekrar düzeltmeyi istiyor. Hatta bu iddialara göre yapımcı şirketin yetkilileri, Depp'in Amber Heard'e açtığı davanın başlamasından önce aktöre ulaştı ve Karayip Korsanları serisine bir ya da iki film için dönmek isteyip istemeyeceğini sordu.

Haberin Devamı

YENİ OYUNCU ARANDIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Gelişmelere ve iddialara bakılırsa Depp ile Karayip Korsanları'nın yapımcısı olan şirket arasındaki rüzgarlar çok kısa bir süre içinde yön değiştirdi. Daha geçen ay yapımcı şirketin yetkilileri, Depp'in seriye dönmesinin "şu anda" mümkün olmadığını söylemişti. Hatta bu açıklamayı bizzat ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer yapmıştı. Ünlü yapımcı Depp'in, Kaptan Jack Sparrow olarak geleceğinin belirsizliğini koruduğunu sözlerine eklemişti. Hatta ileri sürülenlere göre bu karakteri canlandırmak için yeni oyuncu arayışı bile başlamıştı.

Haberin Devamı

FANTASTİK CANAVARLAR'IN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik iddiaları Depp'in kariyerini de olumsuz etkiledi. Hatta birçok kişi, ilk dönemde özellikle de iki yıl önce Londra'da İngiliz The Sun Gazetesi'ne karşı açtığı davayı kaybettiğinde Depp'in kariyerinin de sona erdiğini savunmuştu. Depp, Fantastik Canavarlar serisindeki rolünden kovulmuştu. Fakat yine de yapım şirketiyle anlaşılan ücreti almıştı.

Johnny Depp, Amber Heard ile boşanma sürecinde hem maddi hem madevi olarak büyük zarar gördü. Özellikle de 2020 yılında kariyeri de düşüşe geçti. Bu konudaki en çarpıcı olay ise The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasını kaybetmesi oldu. O dava sırasında eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı. Oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı. Bu arada serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için Harry Potter serisinin oyuncuları ve izleyicileri tarafından eleştirilmişti.

HEARD'ÜN AQUAMAN'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Bu arada Amber Heard hakkında da rol aldığı Aquaman serisinden çıkarıldığı konusunda söylentiler son 10 gündür gündemin ilk sırasında. Bir iddiaya göre Heard, bu yapımda yer almayacak. Fakat sözcüsünün iddiasına göre bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Heard kadrodan çıkarılmadı ama eskisine göre daha kısa bir rolü olacak. Bu arada Depp hayranlarının, dava sırasında Amber Heard'ün kadrodan çıkarılması için imza kampanyası düzenlediğini hatta milyonlarca imza topladığını da hatırlatalım.

Haberin Devamı

ROLÜ NASIL ALDIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Amber Heard'ün Aquaman serisinde rol alması Depp'in açtığı karalama davasında da gündeme geldi. Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'e "Aquaman'deki rolünüzü Bay Depp sayesinde mi aldınız?" diye sordu. Heard de bunu yalanlayıp "Hayır, seçmelere katıldım ve rolü aldım" diye yanıtladı soruyu.