Sözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

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DAVA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Davada çıkan karar bir yana Amber Heard'ün sonuca itiraz etmesi buna karşılık Johnny Depp'in de karşı hamlesi derken dava gündemden bir türlü düşmüyor.

MERAKLA BEKLENEN TANIK

1 Haziran'da sonuçlanan davada gösteri dünyasının bazı ünlüleri de tanık olarak dinlendi. Bunlar arasında en çok öne çıkan da Johnny Depp'in eski sevgilisi model Kate Moss oldu. 90'lı yıllarda büyük bir aşk yaşayan iki eski sevgili, kilometrelerce uzaktan online olarak yüz yüze geldi. Moss, duruşmanın başından beri merakla beklenen şahitliğini gerçekleştirdi ve Depp lehine konuştu.

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren Ammer Heard, aynı durumun, birlikte olduğu dönemde Kate Moss için de söz konusu olduğunu belirtmişti. Heard'ün iddiası, Depp'in Moss'u merdivenlerden ittiği yönündeydi. Hatta bu iddiayı duruşmalar sırasında Amber Heard'ün kardeşi Whitney de tekrarladı.

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TANIKLIĞI BÜYÜK YANKI YARATTI

Fakat Kate Moss, duruşmaya İngiltere'den video konferans yöntemiyle bağlandı ve bu iddianın tam tersi olduğunu yani Depp'in kendisini merdivenden itmediğini söyledi. İddialara konu olan olayın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlattı. Moss'un bu tanıklığı bazıları tarafından "Heard'ün iddialarının yalanlanması" olarak nitelendirildi. Bazıları tarafından da "eski sevgilisini korumak için böyle konuştu" şeklinde yorumlandı.

NEDEN DEPP LEHİNE TANIKLIK YAPTIĞINI ANLATTI

Kate Moss ise aradan geçen iki ayın ardından duruşmada neden eski sevgilisi Johnny Depp lehine tanıklık yaptığını anlattı. BBC 4'ün Desert Islands Discs adlı yayınına konuk olan Moss bu konuda "Gerçeğe inanıyorum. Dürüstlüğe ve adalete inanıyorum" diye konuştu.

'GERÇEĞİ SÖYLEMEK ZORUNDAYDIM'

Kate Moss sözlerini şöyle sürdürdü: "Johnny hakkındaki gerçeği biliyorum. Onun bana tekme atmadığını, beni merdivenlerden itmediğini biliyorum. Gerçeği söylemek zorundaydım."

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Kate Moss, duruşmada Amber Heard'ün "Depp tarafından merdivenlerden itildiği" iddiasını yalanladı. Model, Johnny Depp ile sevgili olduğu sırada tatile gittikleri Jamaika'daki Goldeneye Resort'ta yaşanan olayı şöyle anlattı duruşmada: "Odadan çıkmak üzereydik. Johnny benden önce çıkmıştı. Odadan çıktığım sırada merdivenlerde kayıp düştüm ve sırtımı incittim. Çığlık attım çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu. O (Johnny) geldi ve bana yardım etti. Beni odaya taşıdı ve tıbbi yardım çağırdı. " Kate Moss duruşmada Johnny Depp'in kendisine asla tekme atmadığını, merdivenlerden itmediğini" tekrarladı. Model, eski sevgilisinin ilişkilerinin herhangi bir aşamasında kendisine şiddet uygulamadığını da belirtti.

'GERÇEK AŞK ÖLÜMSÜZDÜR'

Kate Moss'un bu ifadesi de davayı başından bu yana takip edenleri heyecanlandırdı. Bu konuda en çok yapılan yorum ise şu oldu: "Gerçek aşk ölümsüzdür!" Moss'un duruşmada tanıklık yapmasından ve anlattıklarından sonra sosyal medyada da gündem hareketlendi. Birçok kullanıcı, Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesinden mutluluk duyacağını belirtti.

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Bir kullanıcı, Kate Moss ekranda belirdiği anda onu videodan izleyen Johnny Depp'in yüzünün aydınlandığına dikkat çekti. Onun bu gülümsemesi de birçok kişi tarafından "Acaba aralarında bitmeyen bazı duygular mı var?" sorusunun gündeme getirilmesine neden oldu. Bu görüşü "Eğer yoksa bile bu duruşmadan sonra belki de yeniden birlikte olmaya başlarlar" yorumları takip etti.

'ZAMAN, DUYGULARI YOK EDEMEMİŞ': Kate Moss'un eski sevgilisi aleyhine tanıklık yapmaması, eski çiftin birbirlerine duyduğu saygının yıllara rağmen ortadan kalkmadığı yorumlarına neden oldu.

Video bağlantısı sırasında Kate Moss ve Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gülümsemesi de çiftin takipçilerini heyecanlandırdı. Bu konuda bir kullanıcı "Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesi için imza kampanyası mı başlatsak?" sorusunu gündeme getirdi. Bir başkası da Twitter'da "Johnny ile Kate'in yeniden bir araya gelmesini isteyenler el kaldırsın" mesajını paylaştı. Moss ile Depp'in birlikte yaşlandığını görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları da çıktı.

'BU YAŞIMDA BUNU DA ÖĞRENDİM'

62 yaşında olduğunu belirten bir başka kullanıcı da "Kate ve Johnny, bu yaşımda gerçek aşkın sonsuza kadar sadık kalacağını fark etmemi sağladı" mesajıyla görüşünü bildirdi. Bir başka kullanıcı da aşk yaşadıkları dönemde her ikisinin de çok genç ve henüz kendilerini keşfetme aşamasında olduklarını hatırlattı. Ondan sonra da hiçbir şeyin daha saf ve daha dürüst olmayacağını belirtti.

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'MELANKOLİK İÇ ÇEKİŞ'

Kate Moss ile Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gönderdiği gülümsemeler de dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Johnny'nin, Kate Moss'u görünce derin ve melankolik iç çekişi ve tatlı gülüşü... Gerçek aşk ölümsüzdür" diye yazdı. Bu konuda bir başka kullanıcı da görüşünü şöyle ifade etti: "Johnny, Kate tanıklık ederken yüzünde güzel ve sevimli bir gülümseme vardı. Buna aradan geçen bunca zamana ve ayrılığa rağmen "aşk" ve "arkadaşlık" denir." Bu yorumların yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı Johnny Depp ile Kate Moss'un yeniden bir araya gelmeleri konusundaki isteğini dile getiren mesajlar yazdı.

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'ZİHNİNDE KALAN SICAKLIĞIN GÖSTERGESİ'

Bu arada vücut dili uzmanları da eski aşıkların video konferans aracılığıyla karşı karşıya geldiği o anları yorumlamaktan geri durmadı. Uzman Judi James, Kate Moss'un tanıklık sırasında sergilediği yüz ifadesini inceledi ve onun eski sevgilisine "sıcaklık" gösterdiğini yazdı. James, Moss'a yöneltilen "Johnny Depp'i tanıyor musun?" sorusuna yanıt verdiği anı da değerlendirdi. O sıradaki ince yüz hareketleri, Moss'un zihninde Depp'ten kalan sıcaklığı gösteriyor Judi James'e göre.

BİRBİRLERİNİ UNUTAMADILAR

Kate Moss ve Johnny Depp, 1994 yılında New York'ta bir kafede tanıştılar. O dönemde Depp yıldızı giderek parlayan bir oyuncuydu. Moss ise henüz moda dünyasında kedini tam olarak kabul ettirmemişti. Kısacık sürede tutkulu bir aşka düştüler. Herkes onların ilişkilerinin bu kadar hızlı gelişmesine şaşırdı. Moss ile Depp üç yılı aşkın süre büyük bir aşk yaşadılar. Hızlı bir hayat sürdürdüler ve aniden başlayan aşkları yine aynı şekilde 1998 yılında sona erdi. O süre boyunca da sonrasında da hep gazetelerin manşetlerinde yer aldı Johnny Depp ve Kate Moss. Ayrıldılar ama Moss onu unutamadığını hiçbir zaman gizlemedi. Depp de zaman zaman eski sevgilisini özlediğini itiraf etti.

'KİMSE BANA ONUN KADAR ÖZEN GÖSTERMEDİ'

Her ne kadar aşkları kısa süreli olsa da hâlâ gösteri dünyasının unutulmaz çifti olarak hafızalardaki yerlerini koruyorlar. İşin ilginç yanı da kariyerine yoğunlaşmak için onu terk eden Depp hakkında Kate Moss'un bir tek kötü kelime bile kullanmaması. Moss, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda, hayatı boyunca hiç kimsenin kendisine Johnny Depp kadar özen göstermediğini söylemişti. Bu yüzden de onun kendisini terk etmesinden sonra bir yıl boyunca gözyaşı döktüğünü, depresyondan bir türlü çıkamadığını itiraf etmişti.

'AYRILIK SONRASI KABUS GİBİYDİ'

Kate Moss, büyük aşk yaşadığı eski sevgilisi hakkında şöyle konuşmuştu: "Onun söylediğine inandım. Ona ne yapacağımı sorduğumda bana söylerdi. Ayrıldıktan sonra özlediğim şey buydu." Johnny Depp'ten ayrıldıktan sonra güvenebileceği birini kaybettiğini ve bunun da kabus olduğunu söyledi Kate Moss o ropörtajda. Yıllarca ağladığını sözlerine ekledi.

'DAHA ÖNCE BU KADAR DUYGUSAL BİR KADIN GÖRMEMİŞTİM'

Johnny Depp ise bir röportajında Kate Moss hakkında şunları söylemişti: "Bu kadar duygusal bir kadında daha önce hic karşılaşmamıştım." Depp o dönemde kariyerine odaklanmak istediğini ve işi ile aşkı araında bir denge kuramadığı için ayrılık kararı verdiğini anlatmıştı. Depp, Film setlerinden eve döndüğünde aslında her şeyi kapının dışında bırakması gerettiğini ama bunu yapamadığını da belirtmişti. Hatta Depp kendisinin "birlikte yaşaması korkunç biri" olduğunu da eklemişti.