Amber Heard, beş kuruşu olmadığını kanıtlamak için bunu da yaptı

Haberin Devamı

BU TAZMİNATI ÖDEMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

ABD'nin Virginia kentinde görülen karalama davası sonucunda yedi kişilik jüri, Heard'ün Depp'e 10 milyon doları zarar tazmini, 5 milyon doları ise cezai tazminat olmak üzere 15 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bir noktada Heard'ün haklı olduğuna kanaat getiren jüri üyeleri, Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi. Fakat görünüşe göre Heard'ün bu parayı ödemesine imkan yok. Hatta bunu avukatı da katıldığı bir TV programında net olarak açıkladı.

'HAYIR! KESİNLİKLE HAYIR!'

Amber Heard'ün hukuk ekibinde yer alan avukat Elaine Bredehoff, NBC kanalında yayınlanan Today (Bugün) adlı programa konuk oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği "Bu tazminatı ödeyebilecek mi?" sorusuna Bredehoff "Ah,hayır! Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

'AMBER'I ŞEYTANLAŞTIRDILAR'

Avukat Elaine Bredehoff, dava sırasında Johnny Depp'in hukuk ekibinin Heard'ü "şeytanlaştırmaya" çalıştığını ileri sürdü. Bu şekilde de Heard'ün ortaya attığı, şiddet gördüğüne yönelik iddialar ve bunun kanıtları da bastırıldı. Avukat Bredehoff'un iddiasına göre duruşma sırasında aslında izin verilmemesi gereken birçok şeye izin verildi ve bu şekilde de jüri üyelerinin kafası karıştı.

'BÜTÜN KANITLARI BASTIRDILAR'

Elaine Bredehoff, sözün burasında 2020'de İngiltere'de görülen ve Amber Heard'ün kazandığı davayı hatırlattı. Depp, kendisine "karısını döven koca" damgasını vuran The Sun gazetesine karşı açtığı o davayı kaybetmişti. O davadan Heard muzaffer bir şekilde ayrılmıştı. Avukat Bredehoff'un söylediğine göre mahkeme o dava sırasında Depp'in eski eşi Heard'e yönelik olarak tam 12 kez şiddette bulunduğuna hükmetmişti. Bunların arasında cinsel şiddet de vardı. Fakat Bredehoff, Johnny Depp'in hukuk ekibi Amber Heard'ü "şeytan gibi" göstererek bütün bu kanıtları bastırdı.

Haberin Devamı

UCUZLUK MAĞAZASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Amber Heard, önceki gün New York'ta ucuz ürünler satan bir giyim mağazasında görüntülendi. Kız kardeşi Whitney Henriquez ile birlikte mağazaya giden Heard, sergilenen giysileri uzun uzun inceledi. Bazıları, Aquaman serisindeki rolünün de tehlikeye giren Heard'ün maddi durumunun gerçekten kötü olduğu iddialarını gündeme getirdi. Bir başka iddiaya göre de Heard, eski eşi Depp'e tazminat ödeyecek gücü olmadığını kanıtlamak için böyle bir yönteme başvurdu.

SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU

Eski eşi Johnny Depp ile yasalar önünde karşı karşıya gelen ve aktörün kendisine açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard olup bitenin ardından ilk kez konuştu. Heard, Savannah Guthrie'nin NBC için hazırladığı Today adlı programa konuk oldu ve davayla ilgili soruları yanıtladı. Programın, ekrana gelen tanıtımında Amber Heard'ün dava ve sonucunda çıkan karar ile ilgili çarpıcı sözleri yer aldı.

Haberin Devamı

ADİL BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMADIĞINI SAVUNDU

Amber Heard, The Rum Dairy adlı filmin setinde tanıştığı Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşadı. Çift, 2015 yılında evlendi ancak sadece iki yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Depp'in kendisine karşı açtığı iftira davasını kaybeden Heard, Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtlarken jürinin kararına değindi. Onları suçlamadığını söyleyen Heard yine de davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu.

'JOHNNY, SEVİLEN BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN...'

Jüriyi anladığını söyleyen Amber Heard, eski eşi Depp'in "sevilen bir kişi" olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör." Heard'ün öne sürdüğü çarpıcı iddialardan biri de Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığı oldu.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Heard, sosyal medyadaki Johnny Depp destekçiliğinin de davanın sonucunu etkilediğini savundu. Altı haftalık dava sırasında sosyal medyada Johnny Depp lehine bir hava oluştuğunu söyledi. Oyuncu, özellikle de sosyal medyada yoğun bir negatif etki altında kaldığını belirtti ve gördüğü muamelenin "haksızlık" olduğunu sözlerine ekledi.

BUNUN ADİL OLDUĞUNU SÖYLEYEMEZSİNİZ

Amber Heard "Birilerinin benim hakkımda düşündüklerini umursamıyorum. Evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşadıklarım hakkında insanların bulunduğu yargılar da umurumda değil. Ortalama bir insanın bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta da bunları kişisel almıyorum" dedi. Ondan sonra da şunları sözlerine ekledi: " Ama birisi benim bütün bu nefreti hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünüyorsa, gözlerimin içine bakıp sosyal medyada haklı bir şekilde temsil edildiğimi söyleyemezsiniz. Bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz."