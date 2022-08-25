Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor: 25 yılı bir kalemde silip attı

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DAVAYI EŞİ AÇTI

25 yıldır evli olan üç çocuklu çiftin evliliğini sona getiren adımın Flavin tarafından atıldığı belirtiliyor. Özetle Stallone'ye boşanma davasını eşi Flavin açtı. Üç kız çocukları olan Stallone ile Flavin, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu.

İLK İŞARETLER

Bu durumun ilk işaretleri de önceki gün gelmişti. 76 yaşındaki Stallone'nin kolundaki karısının yüzünü temsil eden dövmeyi, köpeği Butkus'un yüzüyle değiştirmesi dikkat çekmişti. Stallone'nin kendisinden 25 yaş genç eşi Jennifer Flavin de aralarında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne sermişti. Flavin üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu arada Flavin'in Instagram'da da artık Stallone'yi takip etmediği ortaya çıktı.

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MADDİ SEBEPLER Mİ?

Boşanma belgelerinde Sylvester Stallone'nin evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandığı belirtiliyor. Yine bu belgelere göre Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.

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KENDİ SOYADINI İSTİYOR

Belgelere göre Jennifer Flavin, resmi olarak kullandığı Stallone soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istiyor. Flavin'in boşanma davası dosyasında evliliklerinin düzeltilemez şekilde parçalandığı da vurgulandı.

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54 yaşındaki Jennifer Flavin, People dergisine verdiği demeçte "25 yıllık evliliğin ardından Sylvester Stallone'ye boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacağız ancak 30 yılı aşan ilişkimize her zaman değer vereceğim. Ve biliyorum ki güzel kızlarımıza her zaman bağlı olacağız" diye konuştu.

MAYIS AYINDA 'GELECEK 25 YIL İÇİN' SÖZ VERMİŞLERDİ

İlginç olan nokta çiftin mayıs ayında 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutlaması ve o sırada en azından sosyal medyada boşanmanın işaretlerinin bile olmamasıydı. Stallone o paylaşımda "25'inci yılımız kutlu olsun benim harika karım" diye yazmış ve bir 25 yıl daha umduğunu belirtmişti. Flavin de bunun üzerine "Teşekkürler aşkım" Seni çok seviyorum ve gelecek 25 yılı da beraber geçireceğiz" mesajıyla yanıt vermişti.

STALLONE'NİN BU MÜLKTEN MEN EDİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Jennifer Flavin cephesinden gelen bir başka haber ise çiftin sahip olduğu milyon dolarlık malikaneyle ilgili. Palm Beach'teki bu mülkün değerinin 35 milyon dolardan 57 milyon dolara çıktığı belirtiliyor. Flavin'in taleplerinden biri de bu mülkün kullanımının sadece kendisine bırakılması. Flavin, boşanmak üzere olduğu Sylvester Stallone'nin, kendine ait iskelesi ve plajı olan bu mülkten men edilmesi talebinde bulundu. Flavin, önceki gün de kızlarından 24 yaşındaki Sistine ile birlikte bu mülke girerken görüntülendi.

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Sylvester Stallone ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada "Ailesini sevdiğini" belirterek sorunlarını dostça ele aldıklarını belirtti.

ARAYA BAŞKA KADINLAR GİRDİ

Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin Beverly Hills'te bir restoranda tanıştılar. Stallone ile kendisinden 20 yaş genç olan Flavin ilk kez 1988'de flört etmeye başladılar. Fakat sonra Stallone, kızının kendisinden olduğunu ileri süren model Janice Dickinson'ın yanına taşındı. Yapılan DNA testi ile Stallone'nin küçük kızın babası olmadığı anlaşılınca çift ayrıldı.

EVLİLİKLERİNİN GÜMÜŞ YILINI KUTLAMIŞLARDI

Stallone daha sonra Angie Everhart ile nişanlansa da Flavin'e geri döndü. Çift, 1997 yılında Londra'daki Dorchester Otel'de evlendi. Bu yıl 17 Mayıs'ta evliliklerinin gümüş yılını kutlayan çiftin 25 yaşında Sophia, 24 yaşında Sistine ve 20 yaşında Scarlett adında üç tane kızı bulunuyor.

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Sylvester Stallone ilk evliliğini Sasha Czak ile yaptı. Bu evlilikten biri Seargoh diğeri Sage adında iki oğlu dünyaya geldi. Fakat Sage, 2012 yılında henüz 36 yaşındaşken hayata veda etti. Diğer oğlu Seargoh ise şu anda 43 yaşında.

İKİ YILLIK EVLİLİK

Stallone 1985 ile 87 arasında Brigitte Nielsen ile evlilik yaşadı.

EN UZUN EVLİLİĞİ

Üçüncü evliliğini ise 1997'de Jennifer Flavin ile yaptı.