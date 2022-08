İşte Jennifer Lopez'in üç gelinliği

Bir moda uzmanı bu tür kişiye özel hazırlanan düğün kıyafetlerinin fiyatının 55 bin dolar ile 5 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Ancak Lopez'in kıyafetlerinin her biri için inciler ve kristaller de dahil çok kaliteli malzemeler kullanıldığı için bu rakamın giderek yükseldiğini sözlerine ekledi. Ona göre her bir kıyafet en az 500 bin dolara mal oldu. Fakat bir başka modacıya göre de Lopez'in giydiği her üç kıyafet de ortalama 1 milyon dolar değerinde.