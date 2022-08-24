Yine kraliyet ailesine 'bomba' attı: Oğlumun yangından kurtulduğu gün bile çalışmak zorunda kaldım

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19 Mayıs 2018 günü bütün dünyanın merakla izlediği düğünde Prens Harry ile evlenip resmen İngiliz kraliyet ailesine katılan Meghan Markle, o günden bu yana gündemin ilk sıralarından düşmüyor.

YİNE KONUŞTU

Önce ailede kaldığı kısacık süre içinde sergilediği ve pek de alışıldık olmayan tavırları, ilk bebeğini büyük bir gizlilik içinde dünyaya getirmesi, en son da kocasıyla birlikte ülkesine yani ABD'ye taşınması. Daha "firma" diye anılan İngiliz kraliyet ailesi içindeyken bile halkı ikiye bölen, sevenleri çok seven, sevmeyenleri de nefrette sınır tanımayan 41 yaşındaki eski oyuncu Meghan Markle için aynı durum devam ediyor.

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İLK KONUĞU TENİS YILDIZI SERENA WILLIAMS

Son iki gündür gündeme gelmesinin nedeni ise ünlü kadınları konuk olarak alacağı Archetypes adlı podcast'in ilk bölümü. Prens Harry ile evliliğinden Archie ve Lilibet adında biri kız, diğeri erkek iki çocuğu olan Markle, ilk podcast yayını için tenis yıldızı Serena Williams'ı konuk aldı. Markle ile yakın arkadaşı olduğu belirtilen tenis yıldızı Williams, "hırs" ve "hırslı kadınlar" konusunu masaya yatırdı.

Meghan Markle, sohbetin bir noktasında "hırslı" olarak nitelendirilen kadınlara toplum tarafından çifte standart uygulandığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Görülüyor ki bir kadının hırslı olması bazıları için korkunç bir şey." Bir süre sonra bu sözlerinin de İngiliz kraliyet ailesine yönelik bir eleştiri olduğu ortaya çıktı.

'HARRY İLE FLÖRT ETMEYE BAŞLAYINCAYA KADAR OLUMSUZLUK HİSSETMEDİM'

Markle, sohbet sırasında Prens Harry ile çıkmaya başladıktan sonra kendisinin de "hırslı" olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Meghan Markle, bu konunun üzerinde uzun süre durdu. Aileden ayrılmalarına rağmen hala Sussex Düşesi unvanını taşıyan Markle "Şu anki kocamla flört etmeye başlayıncaya kadar 'hırslı' kelimesinin ardındaki olumsuz çağrışımları hissettiğim bir zaman olmadı" dedi. Markle, bu yüzden kapalı kapılar ardında çektiği acılara da değindi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkla görülüyor ki bazılarına göre bir kadın için "hırslı" olmak çok kötü bir şey. Bunun arkasındaki olumsuzluğu hissetmemek gerçekten zor."

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Bu yılın mart ayında kocası Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine yönelik sert sözler sarf eden Markle, bazı yorumlara göre onlara bu kez de "yumruk" attı. İşte Meghan Markle'ın podcast yayınının ilk bölümünde sarf ettiği bu sözler yine eleştiri ve tartışma konusu oldu.

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HIRSININ İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Markle'ın sözlerine göre İngiliz kraliyet ailesi onun hırsına olumsuz bir yaklaşım sergiledi. Sonuç olarak bu olumsuzluğu hissedince de Meghan Markle, "kapalı kapılar ardında" bu yüzden acı çekti.

Bu yılın mart ayında kocası Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine yönelik sert sözler sarf eden Markle, bazı yorumlara göre onlara bu kez de "yumruk" attı. İşte Meghan Markle'ın podcast yayınının ilk bölümünde sarf ettiği bu sözler yine eleştiri ve tartışma konusu oldu.

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Angela Levin, Meghan Markle'ın podcast yayınına konuk aldığı Serena Williams ve bir sonraki konuğu ünlü şarkıcı Mariah Carey ile kendini bir tuttuğunu ileri sürdü. Sonra da eleştirisine şöyle devam etti: "Oysa onlar zekice işler yapmışlar, zorlu bir çocukluğun üstesinden gelmişler. Oysa Meghan bir prens ile evlendi ve çok para harcadı."

Levin, Meghan Markle'ın bu sözlerini "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi. Sonra da onun hakkında ağır bir eleştiri yaptı: "Meghan, eğer bir prensle evli olmasaydı, hala şöhreti bulmaya çalışan bir 'yıldızcık' olacaktı."

'HARRY'YE TOKAT, KRALİYET AİLESİNE YUMRUK'

Levin'in Markle hakkındaki eleştirisi bununla da sınırlı kalmadı. Sözlerini şöyle sürdürdü kraliyet uzmanı: " Hırsın normal bir durum olduğunu düşünüyordu. Fakat sonra sonra Harry ile flört etmeye başladığında bunun hoş karşılanmadığını gördü." Levin, Markle'ın 'hırslı olduğum için kapalı kapılar ardında acı çektim' sözlerini "kocası Harry'nin suratına bir tokat", İngiliz kraliyet ailesine de atılan bir yumruk" olarak nitelendirdi.

Levin, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin hırslarının görev bilinciyle ilgili olduğunu, kimsenin en öne ya da en üste çıkmak için bu duyguyu kullanmadığını savundu.

DIANA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Bir başka kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams da Meghan Markle'ın podcast yayınındaki sözlerini yorumladı. Meghan Markle'ın, Prens Harry ile çıkmaya başladıktan sonra kendini "seçilmiş" hissettiğini savundu Fitzwilliams. Sonra da şunları söyledi: "Eskiden hırslıydı ve Suits dizisinde başarılı oldu. Ama burası birinci lig TV ekranı değil. Uzman Fitzwilliams, kraliyet ailesi üyesi olarak insanın bazı hırsları olmasında bir sorun bulunmadığını belirtti. Aile içinde başka insanlara karşı yardımsever olma konusunda hırsın teşvik edildiğini ileri sürdü. Sonra da Diana örneğini verdi: "Diana, hayır işleri konusunda çok hırslıydı. Çok büyük iyilikler yaptı."

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Markle, podcast yayınında İngiliz kraliyet ailesine başka bir eleştiri daha getirdi. Kocası Harry ile birlikte Güney Afrika turunda olduğu sırada oğlu Archie'nin yatak odasında çıkan bir yangından kıl payı kurtulduğunu öğrendiğini anlattı. Bu olay üzerine gözyaşlarına boğulmasına rağmen turdaki görevlerine devam etmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Meghan Markle'ın iddiasına göre kocası Prens Harry ile birlikte çıktığı Güney Afrika turunda oğlu Archie bir tehlike atlattı. Bu arada çiftin, minik bebeği de kendileriyle birlikte söz konusu tura götürdüğünü hatırlatalım. Meghan ile Harry bir etkinlikteyken Archie'nin kaldığı çocuk odasında ısıtıcı nedeniyle bir yangın çıktı. Bebek Archie bu olaydan kurtuldu. Fakat Meghan Markle, hemen onun yanına koşmak istediği halde görevini sürdürmek zorunda kaldı.

OLAYI İLK KEZ ANLATTI

Markle, podcast yayınında olayla ilgili daha kapsamlı bilgi de verdi. Buna göre kendisi kocasıyla birlikte görevdeyken, Archie de bebek odasında uyuyordu. Bakıcısı ise bir süreliğine alt kata inmişti. İşte o sırada bebek odasındaki ısıtıcı alev aldı. Markle'ın iddiasına göre odada duman alarmı da yoktu. Aşağıdan birinin duman kokusu duyması üzerine olayın farkına varıldı ve Archie yangından kurtarıldı.