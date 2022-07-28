Meghan ile ilgili şok iddia: Yalnızlıktan ve parasızlıktan korkup nüfuzlu bir eş arıyordu

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ÇOK KONUŞULAN İDDİALAR

Bower, tam adı Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors (İntikam: Meghan, Harry ve Windsorlar Arasındaki Savaş) olan kitapta, Meghan Markle hakkında "yenilir yutulur" cinsten olmayan iddialara yer veriyor.

'GELECEK KAYGISINA DÜŞÜP NÜFUZLU BİR EŞ ARADI'

Bugüne kadar çalışmasında yer verdiği iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşen Tom Bower kitabında Meghan Markle'ın, gelecek kaygısına kapılıp kendine nüfuzlu bir eş aradığını, Prens Harry ile tanıştıktan sonra da o dönem birlikte olduğu şef sevgilisi Corey Vitiello'yu terk ettiğini ileri sürdü.

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ADINI DUYURDUĞUNDA ŞEF CORY VITELLO İLE SEVGİLİYDİ

Tom Bower'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, 2016 yılında, adını duyurduğu Suits dizisinde rol alırken şef Cory Vitiello ile romantik bir ilişki içindeydi ve onunla birlikte aynı evde yaşıyordu. Fakat o sırada bir yandan da gelecek planları yapıyor ve iyi bağlantıları olan İngilizlerle arkadaşlık etmeye çalışıyordu.

KİLİT NOKTADAKİ KİŞİ

Bunlar arasında kendisi için "kilit önemde" birisi vardı: Violet von Westenholz! Genç kadın ünlü moda firması Ralp Lauren için çalışıyordu. Meghan Markle da Violet von Westenholz aracılığıyla, 2016 yılında Wimbledon tenis turnuvası için söz konusu firmadan kıyafet kiralamıştı. O sırada da Violet von Westenholz ile arkadaş olmuştu.

Tom Bower'ın iddialarına göre Meghan Markle açısından Violet von Westenholz'un önemine gelirsek... Von Westenholz'un babası Piers, bir antika tüccarı ve iç tasarımcıydı. Aynı zamanda Prens Charles'ın eşi, Harry ile William'ın üvey annesi Camilla'nın da çok eski bir dostuydu. Bu nedenle iki aile sık sık görüşüyordu. Hatta von Westenholz ailesinin Hertfordshire'daki kır evine sık sık giden Camilla ile Charles, yanlarında William ile Harry'yi de götürüyordu. Yani Violet; William ve Harry ile çocukluk arkadaşıydı. Tom Bower'ın iddialarına göre Meghan Markle açısından Violet von Westenholz'un önemine gelirsek... Von Westenholz'un babası Piers, bir antika tüccarı ve iç tasarımcıydı. Aynı zamanda Prens Charles'ın eşi, Harry ile William'ın üvey annesi Camilla'nın da çok eski bir dostuydu. Bu nedenle iki aile sık sık görüşüyordu. Hatta von Westenholz ailesinin Hertfordshire'daki kır evine sık sık giden Camilla ile Charles, yanlarında William ile Harry'yi de götürüyordu. Yani Violet; William ve Harry ile çocukluk arkadaşıydı. ÇOCUKKEN HARRY VE WILLIAM İLE OYNARDI

'FİNANSAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK BİR EŞ ARIYORDU'

Bower'ın iddiasına göre Meghan Markle, von Westenholz'dan kendisi için Prens ile bir randevu ayarlamasını rica etti. Tom Bower'ın bu konuda kitabında yer verdiği iddialar ise Meghan Markle açısından kolay hazmedilecek türden değil. Yazar kitabında Markle'ın neden böyle bir girişimde bulunduğunu şöyle anlattı: " Kendisi gibi 30'lu yaşlarının ortasında bulunan birçok bekâr oyuncuyla aynı durumdaydı. Yalnızlık ve kişisel ekonomisiyle ilgili güvensizlikleri vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Meghan da finansal güvenliğini sağlayacak bir eş aramakla meşguldü."

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MEGHAN'IN FOTOĞRAFLARINI HARRY'YE GÖNDERDİ İDDİASI

Tom Bower'ın kitabında yer verdiği iddialar bununla da sınırlı değil. Satırları arasında ileri sürdüğüne göre iyi bir arkadaşlık ilişkisi geliştirdiği Violet von Westenholz, Prens Herry'ye Meghan Markle'ın fotoğraflarını gönderdi. Sonuç olarak Prens Harry ile Meghan Markle ilk kez 1 Temmuz 2016'da buluşup tanıştılar. Bower bu konudaki iddialarını kitabında şöyle sürdürdü: "Harry, gizlice Kanada'ya, Toronto'ya gitti. Yaklaşık bir hafta boyunca Markle'ın bir arkadaşının evinde kaldı. Bu kişi büyük olasılıkla Markle'ın en yakın arkadaşı olan Jessica Mulroney'di."

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HARRY İLE TANIŞTIĞINDA DİĞER İLİŞKİSİ TAM OLARAK BİTMEMİŞTİ

İşte Bower'ın iddiasına göre Meghan Markle o sırada yani Harry ile tanıştığında şef Cory Vitiello ile birlikteliğini sürdürüyordu. Her ne kadar ilişkileri artık son dönemece girmiş olsa da Meghan ile Vitiello aynı evde yaşamayı sürdürüyordu. Hayatından Cory'yi net olarak çıkarmadığı için işler Meghan için çok da kolay değildi ama bu yönetilebilecek bir krizdi.

MEGHAN UĞRUNA BİR HAFTA KANADA'DA KALDI

Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmak ve görüşmek için gittiği Toronto'dan bir hafta sonra Londra'ya döndü. Zaten bu sürenin sonunda artık onun Prens Harry ile ilişkisi kesinleşmişti. Bundan sonra da geriye bir adım kalmıştı o da sevgilisi Cory Vitiello'dan ayrılmaktı. Zaten onu da gerçekleştirdikten sonra olaylar "çorap söküğü" gibi gelişti. Tom Bower'ın iddiasına göre Markle ile son ayları sorunlu geçtiği için bu ayrılık Vitiello'yu da rahatlattı.

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TANIŞMAYA DAİR BİR BAŞKA İDDİA: Bu arada Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığına dair farklı bir iddia da yine başka bir kitapta yer alıyordu. Markle'ın yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen Omid Scoobie'nin Carolyn Durand'ın birlikte kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitapta da çiftin sosyal medya üzerinden tanıştığı iddiası yer alıyordu. Scoobie'nin iddiasına göre Prens Harry ile Meghan Markle ilk olarak Instagram üzerinden tanıştı.

SAHTE İSİMLE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI

O sırada Suits dizisiyle hayal ettiği şöhreti yakalayan Markle, kız arkadaşlarıyla Londra tatiline çıktı. Orada çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından sık sık paylaştı. Aile kuralları gereği kendi adıyla hesap açması yasak olan Prens Harry ise takma bir isimle açtığı bir Instagram hesabına sahipti. Scoobie'nin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, profil fotoğrafı bile bulunmayan ve takma bir isimle açıldığı çok belli olan bu hesabı, yani Prens Harry'nin hesabını takip etmeye başladı.

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YİNE VON WESTENHOLZ'UN ADI ORTAYA ÇIKTI

Yazarın iddiasına göre Prens Harry, "SpikeyMau5" isimli bu hesabı kullanıyordu o dönemde. Bu ismin DeadMau5 kısmını sevdiği bir DJ'den esinlenerek almıştı. "Spikey" kısmı ise özellikle Scotland Yard ajanlarının Prens Harry için kullandığı takma addan geliyordu. Sonunda ilişki gerçek hayata taşındı. Fakat işin ilginci tanışma öyküsünün bu versiyonunda da Violet von Westenholz'un adı geçiyor. Yani onları tanıştıran kişi bu iddiaya göre de von Westenholz. Genç kadın Harry'nin güvenilir arkadaşları arasındaydı ve onun ciddi bir ilişki için birini aradığını biliyordu.

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Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a göre Markle, Instagram hesabında Harry ile romantik ilişkisinin ilk sinyallerini de verdi. Meghan Markle, Instagram hesabını, Prens Harry ile ilişkisi ciddileşince kapattı. Çift, bir süre Prens William ve Kate Middleton ile ortak olarak Kensington Royal hesabını kullandı. İki kardeş arasındaki gerilim yükselip de ayrılığın ilk adımları atılmaya başlandığında ise Harry ile Meghan için Sussex Royal hesabı açıldı. Çift, aileden ayrılma kararı aldığında da o hesap kapatıldı.

ESKİ SEVGİLİNİN MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

Yeri gelmişken Meghan Markle'ın eski sevgilisi Cory Vitiello'nun Martina Sorbara ile birlikte olduğunu hatırlatalım. 2018 yılında çiftin ber oğlu dünyaya geldi.

BOWER, SAVAŞ GÖÇMENİ BİR AİLENİN OĞLU

Meghan Markle ile ilgili bu çarpıcı iddiaları ortaya atan Tom Bower'ı da biraz daha yakından tanıyalım: Bower, 1946 yılında Londra'da dünyaya geldi. Ailesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Çekoslavakya'nın Alman işgaline uğramasından sonra Prag'dan Londra'ya göç etmişti. Yahudi asıllı babası Jiri Gerhard'ın asıl soyadı Bauer'di. Sonradan adını George Gerald Bower olarak değiştirdi.

İLK KİTABI 1980'DE YAYINLANDI

Hampstead'deki William Ellis School'da okuyan Tom Bower daha sonra London School of Economics'e girdi. Daha sonra da National Council of Civil Liberties'te avukat olarak çalışmaya başladı. O dönemde Marksist bakış açısını benimseyen Bower "Kızıl Tom" olarak anıldığını bir röportajında anlatmıştı. Tom Bower'ın ilk kitabı Blind Eye To Murder 1980'de yayınlandı. Kitap, 1945'ten sonra yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi avına çıkan müttefiklerin başarısızlığını tanıkların gözünden anlatıyordu.