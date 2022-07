Şafak mesajları dosyası: İmzalandı, mühürlendi ve arşive kaldırıldı!

Haberin Devamı

YİNE AYNI KONU GÜNDEME GELDİ

İşte Mounbatten- Windsor ailesinin bazı çalışanları, 2018 yılında Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenip resmi olarak saray halkına katılmasından sonra sık sık bu tür davranışlarla karşılaştı iddialara göre. Bu, onların alışık olduğu bir durum değildi. Zaten kısa süre içinde de Markle ile birlikte çalışan çok sayıda kişi birbiri ardına istifasını sundu. Her ne kadar artık Harry ile Meghan, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılıp ABD'de bir hayat kurduysa da bu durum yine gündemin ilk sıralarında. Bunun nedenine gelirsek...

WILLIAM'IN İLETİŞİM SEKRETERİNE GÖNDERDİ

2018 yılında Meghan Markle ve Prens Harry'nin iletişim danışmanı Jason Knauf, resmi bir elektronik posta yazarak Meghan Markle'ın çalışanlarına zorbalık yaptığını ileri sürdü. Knauf, Markle'ın kendilerine davranış biçiminin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Ayrıca mektubunda çalışanların isimlerini kodlu bir şekilde vererek Markle'ın onlara davranış biçiminden örnekler verdi. 2018 ve 2019 yıllarında iddiaları basının gündeminde uzun süre kalan Knauf bu elektronik postayı da o dönem Prens William'ın iletişim sekreteri olan Simon Case'e gönderdi.

ŞAFAK MESAJLARI: O dönemde, Meghan Markle'ın çalışanlarına sabahın ilk ışıklarında cep telefonu mesajı ya da elektronik posta gönderdiği ve isteklerini sıraladığı ileri sürülmüştü. Bu durumun, çalışanlar tarafından "zorbalık" olarak yorumlandığı da kamuoyuna yansımıştı. Özellikle de bu "şafak mesajları" yüzünden Meghan Markle'a saray çalışanları "Düşes Zor" adını takmıştı.

DOSYA İMZALANDI, MÜHÜRLENDİ VE ARŞİVE KALDIRILDI: Fakat dün yapılan resmi açıklamaya göre bu dosyanın içeriği "gizlilik" gereği halka açıklanmayacak. Yani bir anlamda bu dosya "imzalandı, mühürlendi" ve İngiliz kraliyet ailesinin sırlarından biri olarak arşive kaldırıldı.

Buckingham Sarayı ise Jason Knauf'un bu şikayet mektubu ile ilgili araştırmayı tamamladı ve bir dosya hazırladı. Bu da yasalara uygun bir şekilde gerçekleşti. Kraliçe 2. Elizabeth bir hukuk firmasıyla anlaştı. Bu firma, Meghan Markle'ın 2018 yılında çalışanlarına zorbalık uyguladığına dair iddiaları değerlendirdi, tanıklarla konuştu ve bir dosya hazırladı. Birçok kişi araştırmanın sonucunu, Markle'ın gerçekten yanında çalışanlara zorbalık uygulayıp uygulamadığını merak ediyordu.





SARAY, BİR ŞEYLERİ Mİ GİZLİYOR?

Bu gizlilik de birçok kişinin kafasında "Buckingham, bir şeylerin ortaya çıkmasından mı korkuyor?" sorusunun doğmasına neden oldu. Aslında bunu körükleyen bir gelişme de var. Bu araştırmanın ardından, İngiliz kraliyet ailesinin çalışanlarıyla, insan kaynakları ve prosedürlerle ilgili bazı değişiklikler yapıldı. Bu konuda tüm aile üyeleri de bilgilendirildi. Öte yandan bu değişikliklerle ilgili yine basına ve kamuoyuna bir bilgi verilmedi.

Bütün bu olayların başlangıç noktası olan elektronik postayı yazıp gönderen Jason Knauf'un adı daha önce de farklı konularda gündeme gelmişti. Bunlardan birinde takvimler 2021 yılının kasım ayını gösteriyordu. Markle'ın, kraliyet ailesi, eşi Prens Harry ve kendisiyle ilgili duyulması çok zor bilgileri geçen yıl piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a bir çalışanı aracılığıyla "sızdırdığı" ortaya çıktı. Hem Markle hem de Harry, iki yazarla hiçbir şekilde görüşmediklerini ve olaylar hakkında bilgi vermediklerini savunmuştu. Fakat eski iletişim sekreteri çiftin gerçeği söylemediğini resmi olarak ortaya koydu. Markle ve Prens Harry'nin eski iletişim sekreteri Jason Knauf, Düşes'in babasına yazdığı mektupları yayınlayan basın kuruluşuna karşı açtığı dava kapsamında ifade verdi. Knauf, temyiz mahkemesinde görülen davada, bilgilerin iki yazara kendisi aracılığıyla iletildiğini itiraf etti. Bunun üzerine Markle de mahkemeye bir özür mektubu gönderip “Bay Knauf’un kitabın yazarlarına benim bilgim dahilinde bazı bilgileri aktardığını kabul ediyorum. Mahkemeden bu durumu hatırlamadığım için özür diliyorum. Mahkemeyi yanıltmak gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARI BİRER BİRER İSTİFA ETTİ

Meghan Markle ve Prens Harry'nin iletişim sekreteri Jason Knauf'un şikayet mektubunda hızlıca anlattığı gelişmeler çiftin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde basında da sık sık yer aldı. Meghan ve Harry ile birlikte çalışan çok sayıda kişi ardı ardına istifa etti. Bunlardan biri de 2019'da görevini bırakan Amy Pickerill oldu. Markle'ın asistanı olan, onu kraliyet ailesinin bir üyesi olmaya hazırlayan ve her zaman çok yakınında bulunan Pickerill'ın ayrılığının nedenleri de spekülasyonların konusu olmuştu. Bir iddiaya göre Pickerill, İngiltere dışına taşınacağı için görevini bıraktı. Bir başka iddiaya göre de Markle'ın kaprislerine dayanamadığı için istifa kararı aldı.

PANTER SAMAHTHA DA İŞİ BIRAKTI: Meghan Markle'ın özel asistanı Samantha Cohen de Düşes'in bebeğini dünyaya getirmesinin ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in en güvendiği çalışanlarından biri olan ve "Panter Samantha" olarak anılan Cohen, 17 yıl boyunca kraliyet ailesinin iletişim sorumlusu olarak görev yapmıştı.

'ACIMASIZ' DEDİ: Meghan Markle'ın eski asistanı Gine Neltnorpe Cowne da Düşes'in özellikle düğün hazırlıkları sırasında "acımasız" olduğunu, kendi görüşlerini paylaşmayan kişilerle bağlarını çok kısa sürede kopardığını ileri sürmüştü.

Daha önce de Meghan Markle'ın özel asistanı Melisa Toubati aniden istifasını verdi ve saraydan ayrıldı. Kensington Sarayı sözcüsü, 39 yaşındaki Melissa Toubati'nin ayrılık nedeni hakkında yorum yapmadı. Ancak özel asistanın, altı ay gibi kısacık bir sürede istifa etmesinin ardında Markle'ın hem kişiliğinin hem de ailesiyle arasındaki anlaşmazlıkların neden olduğu ileri sürüldü. Kraliyet yorumcuları, Toubati'nin, İngiltere'de saygın bir iş olarak bilinen bir düşesin özel asistanlığı görevinden bu kadar çabuk ayrılmasına yaşadığı yüksek gerilimin neden olduğunu iddia etti.Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününün başarılı geçmesinde de büyük katkısı olduğu belirtilen Melissa Toubati'nin, özellikle bu dönemde Markle ailesinin yarattığı küçük çaplı skandallarla başa çıkmakta başarılı olduğu biliniyor.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra çift için çalışan birçok kişi ardı ardına istifa etti. Bunlardan biri de Sussex çifti için çalışan helikopter pilotu oldu. O dönemde Radar adlı internet sitesi Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık hamile karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu. Buna dayanamayan pilot da çareyi istifa etmekte buldu.

DADILAR BİRER BİRER GİTTİ

Bir dönem de çifte dadı dayanmadığı haberleri basına yansımıştı. Carolyn Durand ile birlikte, Sussex çifti hakkındaki çok konuşulan Finding Freedom adlı kitabın yazarlarından Omid Scoobie'nin A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgeselde anlattıklarına göre çift, bir dadıyı gece yarısı kovdu. Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü. Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi. Fakat aynı zamanda evlerinin gündüz gece çalışanlarla dolu olmasını istemediler. Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi. Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin olmasını istedi.