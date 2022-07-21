Ä°ki eltinin gÃ¶zyaÅŸÄ± savaÅŸÄ± bitmedi: KÄ±zÄ±na lÃ¢f edince dayanamamÄ±ÅŸ

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Ä°DDÄ°ALAR BÄ°TMÄ°YOR

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda uzun sÃ¼re yer alan haberlere gÃ¶re Meghan Markle eltisi Kate Middleton'Ä± aÄŸlattÄ±. Ama Markle'a bakÄ±lÄ±rsa da aÄŸlayan kiÅŸi kendisi aÄŸlatan da KateÂ oldu. Bir tÃ¼rlÃ¼ net bir sonuca baÄŸlanamayan bu olayÂ bu kez de bir biyografi kitabÄ±na konu oldu. Yine ileri sÃ¼rÃ¼len, Meghan Markle'Ä±n, Kate Middleton'Ä± aÄŸlattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Ãœstelik de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Charlotte ile ilgili bir mesele yÃ¼zÃ¼nden.

Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve özel hayata dair bazÄ± bilgilere izinsiz olarak yer verdiÄŸi olaylÄ± biyografi kitaplarÄ±yla tanÄ±nan Ä°ngiliz gazeteci ve yazar Tom Bower, Revenge (Ä°ntikam) adlÄ± kitabÄ±nda bu konuyu da ele aldÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili birçok olayÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kitapta Bower, Kate ile Meghan arasÄ±ndaki "Kim kimi aÄŸlattÄ±?" sorusunu bir kez daha masaya yatÄ±rdÄ±. Onun ileri sürdüÄŸüne göre gözyaÅŸÄ± döken kiÅŸi Kate Middleton. O sÄ±rada üçüncü bebeÄŸi Louis'i henüz dünyaya getirmiÅŸ olan Middleton'Ä± aÄŸlatan kiÅŸi ise eltisi Meghan Markle.

OLAYLA Ä°LGÄ°LÄ° TEK KESÄ°N AYRINTI

Bu olayla ilgili kesin olan tek ayrÄ±ntÄ±, olayÄ±n Meghan Markle ile Prens Harry'nin 19 MayÄ±s 2018'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi nedimelerin elbise provalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada meydana gelmesi. Tom Bower'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Markle ile Prens William'Ä±n eÅŸi Middleton, kÃ¼Ã§Ã¼k nedimelerin giyeceÄŸi elbiseler konusunda anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸadÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Meghan, nedimelerin Ã§orap giymesini istemedi. Kate ise bunun kurallara uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k nedimelerin Ã§orap giymesi gerektiÄŸini savundu.

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NEDÄ°MELERÄ°N ELBÄ°SESÄ° SORUN OLDU

Bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da nedimelerin giyeceÄŸi elbisenin etek boyu konusunda iki eltinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±k. Kate Middleton kÄ±zÄ± Charlotte'un elbisesinin etek boyunu da beÄŸenmedi. O dÃ¶nemde Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce doÄŸum yapan Middleton normal hayata da adapte olamamÄ±ÅŸtÄ± ve duygusal iniÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸÄ±yordu. TÃ¼m bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Markle'Ä±n yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± sergilediÄŸi kÃ¶tÃ¼ davranÄ±ÅŸlar da eklenince Middleton gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Fakat bu konuda bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha var Bower'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re. Ona da gelelim.

CHARLOTTE Ä°LE ARKADAÅžININ KIZINI KIYASLADI

Bu iddiaya gÃ¶re Kate Middleton ile Meghan Markle, kÃ¼Ã§Ã¼k nedimelerin etek boyu ve Ã§orap giyip giymemeleri konusunda anlaÅŸamadÄ±. O sÄ±rada da Meghan Markle, Kate'in kÄ±zÄ± Charlotte ile dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde nedimeler arasÄ±nda yer alan yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Jessica Mulroney'in kÄ±zÄ± Ivy'yi kÄ±yasladÄ±. Bu kÄ±yaslama da Charlotte'un deÄŸil Ivy'nin lehineydi. Kate Middleton'Ä±n gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesinin nedenlerinden biri de bu Tom Bower'Ä±n kitabÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re.Â Bu uzun sÃ¼redir Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan ve Tom Bower'Ä±n da savunduÄŸu iddia.

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Kitapta yer alan baÅŸka bir iddiaya göre de Meghan Markle'Ä±n arkadaÅŸÄ± Jessica Mulroney nedimelerin çorap giymemesi konusunda müstakbel gelini destekledi. Kate de bütün bunlara dayanamadÄ± ve aÄŸladÄ±.

MEGHAN: KATE BENÄ° AÄžLATTI

Meghan Markle ise olayÄ±n bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, orada aÄŸlayanÄ±n kendisi, aÄŸlatanÄ±n da Kate Middleton olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu konu, Meghan Markle ile Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼ndeme geldi. Oprah bu konuyu sorduÄŸunda Markle "HayÄ±r tam tersi oldu" diyerek aÄŸlayanÄ±n kendisi, buna sebep olanÄ±n da Kate Middleton olduÄŸunu savundu. Hatta Middleton'Ä±n sonra kendisinden Ã¶zÃ¼r dilediÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re de iki elti arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k konusu nedimelerin kÄ±yafetleriydi.

Markle aynÄ± röportajda bu konudaki haberlerin "Meghan, Kate'i aÄŸlattÄ±" ÅŸeklinde basÄ±nda yer almasÄ±nÄ±n da kendisini incittiÄŸini söylemiÅŸti. Markle, düÄŸünden birkaç gün önce meydana gelen olayÄ±n nedenini Kate'in, nedime kÄ±yafetlerini beÄŸenmemesi olarak açÄ±klamÄ±ÅŸ ve "AÄŸlayan kiÅŸi bendim. Çünkü duygularÄ±m gerçekten incinmiÅŸti" diye konuÅŸmuÅŸtu. Sonra da eltisi Kate'in, kendisine bir özür notuyla birlikte çiçek gönderdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

KATE KONUÅžAMIYOR

Kimin kimi aÄŸlattÄ±ÄŸÄ± konusu bu tÃ¼r iddialarla sÃ¼rÃ¼p gidiyor, Markle kendisinin aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Ancak Kate Middleton'Ä±n bu konuda konuÅŸma durumu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu iddialar daha uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸÄ±lacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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Meghan Markle ile Prens Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden birkaÃ§ ay sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesi baÅŸka bir dÃ¼ÄŸÃ¼ndÃ¼ daha buluÅŸtu. Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank evlendi. KÃ¼Ã§Ã¼k Charlotte o tÃ¶rende de nedimeydi. AynÄ± yÄ±lÄ±n ikinci kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k nedimeler Ã§orap giymiÅŸti ve etek boylarÄ± da dizlerinin hemen Ã¼zerindeydi.

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'ZEKÄ° VE ENTRÄ°KACI'

SatÄ±rlarÄ±ndan ve yorumlarÄ±ndan Meghan Markle'dan Ã§ok da hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± belli olan Tom Bower, konuk olduÄŸu bir TV rÃ¶portajÄ±nda Prens Harry'nin eÅŸinin "Ä°ngiltere'ye korkunÃ§ ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re zeki ve entrikacÄ± Meghan Markle ile Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in gerÃ§ek bir tehdit oluÅŸturuyor.

KRALÄ°Ã‡E RAHATLADI Ä°DDÄ°ASI

Bower'Ä±n kitabÄ±nda aileyle ilgili baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± iddialar da yer alÄ±yor. Bunlardan birine gÃ¶re de KraliÃ§e 2. Elizabeth, eÅŸi Prens Philip'in cenaze tÃ¶renine, Meghan Markle'Ä±n hamileliÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama hissetti ve bunu da saklamadÄ±.

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Gözden KaçmasÄ±n Åžükürler olsun ki Meghan gelmiyor Haberi görüntüle

Bu arada Tom Bower, Meghan Markle'a "bomba yaÄŸdÄ±rmayÄ±" da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Yine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda Prens Harry'nin eÅŸi, iki Ã§ocuk annesi Meghan Markle'Ä±n 'Ã¼nlÃ¼ olmak iÃ§in Prens Harry ile evlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Bower'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Markle'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Suits adlÄ± dizi Ã¶yle ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadar popÃ¼ler deÄŸildi. Bower "Markle hakkÄ±nda 'Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu' demek yanlÄ±ÅŸ. ÃœnlÃ¼ bir oyuncu deÄŸiydi. Suits sadece bir milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi" dedi.

BU AÄ°LEYÄ° HOLLYWOOD GÄ°BÄ° SANDI

Bower'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin 'Hollywood gibi' olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Aileye gelin gittikten sonra da o yaÅŸamÄ± sevmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yaÅŸam, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¶dÃ¼llerden ibaretti.