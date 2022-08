Ünlü oyuncunun baba acısı bitmek bilmiyor: Seni her gün özlüyoruz

Priyanka Chopra, hasta babasının hayata tutunmasını en azından ömrünün uzamasını sağlamak için de yapibeleceği her şeyi yaptığını anlattı. "Her tapınağa gittim dua ettim. Görüşmem gereken her doktorla görüştüm. Babamı Singapur'a, New York'a, Avrupa'ya, Hindistan'a, her yere götürdük. Onun ömrünün uzaması için yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu ne kadar da çaresiz bir duyguydu" sözleriyle o dönemde hissettiklerini anlatmıştı.