Ünlü oyuncunun baba acısı bitmek bilmiyor: Seni her gün özlüyoruz

Haberin Devamı

NE YAPTIYSA OLMADI

Ünlü oyuncu Priyanka Chopra, 2013 yılında, yakalandığı hastalığa yenik düşen babasının hayata tutunması için ne kadar büyük bir çaba harcadığını işte bu sözlerle anlatmıştı. Fakat ne yaptıysa olmadı ve çok yakın bir ilişki içinde olduğu babası hayata veda etti.

DOĞUM GÜNÜNDE BABASINI ANDI

Kısa bir süre önce Nick Jonas ile evliliğinden bir kız bebek sahibi olan 40 yaşındaki Chopra, 23 Ağustos 1950'de dünyaya gelen babasını, doğum gününde bir sosyal medya paylaşımıyla andı. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarında birlikte çıktıkları bir kış tatilinde babasıyla çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Yıllar öncesinden gelen bu fotoğrafa "Mutlu yıllar baba. Seni her gün özlüyoruz" mesajı eşlik etti.

Haberin Devamı

TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI GELDİ

Priyanka Chopra'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Eşi Nick Jonas, kırmızı bir kalp emojisi ile beğenide bulundu. Chopra'nın takipçileri de bir yandan ona destek verip diğer yandan da kendi kaybettikleri sevdiklerini andı.

'NEDEN BÜTÜN GÜZEL ANILAR GÖZLERİ YAŞARTIR?'

Bir takipçisi "Neden bütün güzel anılar gözleri yaşartır?" diye yazdı. Bir başka takipçisi "Güzel fotoğraf, acını hissediyorum" diyerek Chopra'ya destek oldu. Bu takipçisi kendisi de bir sevgilisini kaybettiğini ve onu her gün andığını belirtti. Chopra'nın bir başka takipçisi ise oyuncunun, fotoğrafta çok tatlı göründüğünü belirtip "Baban her zaman seninle birlikte olacak ve seninle gurur duyacak" diye yazdı.

Hindistan doğumlu Priyanka Chopra'nın, 2013 yılında kanser nedeniyle hayata veda eden babası Ashok Chopra bir doktordu. Oyuncu Chopra babasının kaybettikten sonra onun acısına dayanmanın kendisi için çok zor olduğunu çeşitli defalar belirtmişti.

Haberin Devamı

BABASINI KAYBETTİKTEN SONRA TERAPİ GÖRDÜ

Kaleme aldığı Unfinished adlı kitabında da baba acısına yer ayırdı Chopra. Babası hayata veda ettikten sonra uzun süre depresyonla mücadele ettiğini yazdı kitabında Priyanka Chopra. Bu duruma dayanabilmek için de terapi gördüğünü belirtti.

'BÜYÜK BİR ÖFKEYE KAPILDIM'

Güzel oyuncu, baba acısının kendisini nasıl değiştirdiğini Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda da ifade etmişti. Chopra, o röportajda, babasının öldüğü sıralarda büyük bir öfke duyduğunu saklamadı. Sonra da şunları söyledi: "Tanrı ile ilişkim biraz değişti. Ama aynı zamanda kurtuluşu hissetmemde de Tanrı'nın yardımı oldu."

Haberin Devamı

Priyanka Chopra, hasta babasının hayata tutunmasını en azından ömrünün uzamasını sağlamak için de yapibeleceği her şeyi yaptığını anlattı. "Her tapınağa gittim dua ettim. Görüşmem gereken her doktorla görüştüm. Babamı Singapur'a, New York'a, Avrupa'ya, Hindistan'a, her yere götürdük. Onun ömrünün uzaması için yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu ne kadar da çaresiz bir duyguydu" sözleriyle o dönemde hissettiklerini anlatmıştı.

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE BİR BEBEK SAHİBİ OLDULAR

Priyanka Chopra ile 2018 yılında hem Hindistan'da hem de ABD'de günlerce süren bir törenle evlenen Nick Jonas, bu yılın başlarında bir kız bebek sahibi olduklarını duyurmuştu. O dönemde ayrılacakları yolunda iddialar bulunan çift, böylece bunları da yalanlamış oldu. Priyanka Chopra ve Nick Jonas, Instagram sayfalarında paylaştıkları açıklamada şu satırlara yer verdi: "Taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğumuzu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandığımız bu dönemde özel hayatımıza saygı istiyoruz. Çok teşekkürler."

Haberin Devamı

'TANRI'NIN LÜTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR'

Chopra ile Jonas'tan gelen bu haber, öncesinde bu konuda hiçbir açıklama yapmadıkları hatta bir duyum bile alınmadığı için hayranlarını çok şaşırttı, aynı zamanda da çok sevindirdi. Fakat Chopra ile Jonas, daha önceki röportajlarında kesinlikle ailelerini genişletmeyi düşündüklerini belirtmişlerdi. Chopra, geçen şubat ayında Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, çocuk sahibi olmanın geleceğine dair en büyük arzularından biri olduğunu belirtmişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Tanrı'nın lütfuyla, olduğu zaman olur."

BEBEK UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Fakat, Malti Marie adını verdikleri bebekleri doğar doğmaz bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bebek 100 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Sonunda Chopra ve Jonas kızlarını da alıp evlerine gitti.

Haberin Devamı

DÜĞÜN GÜNLERCE SÜRDÜ

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018 yılında tüm dünyanın günlerce büyük bir merak içinde izlediği bir dizi törenle evlenmişlerdi. Çift, Chopra'nın ana vatanı olan Hindistan'da ülkesinin geleneklerine uygun bir şekilde hayatlarını birleştirdi. Geleneklere uygun bir dizi törenden kameralara da renkli görüntüler yansımıştı.