En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsun!

'SEN KİM OLDUĞUNU SANIYORSUN?'

ABD magazin sitesi Page Six'te de yer alan bu iddiaya göre Prens Harry, ağabeyi William'a çok öfkeliydi. Bunun nedeni de William'ın, kardeşi ile Meghan Markle'ın ilişkisinin çok hızlı ilerlediği konusundaki ısrarıydı. Bunun üzerine Harry de kendini tutamadı ve William'a "Sen kim olduğunu sanıyorsun!" diye öfkeyle bağırdı.