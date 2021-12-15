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En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsun!
İngiliz kraliyet ailesinin "kavgalı kardeşleri" William ile Harry hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Şimdi de bunlara bir kitapta yer alan çarpıcı bir iddia eklendi.
BÜYÜK KAVGA
Buna göre, kardeşi Harry'nin çok kısa bir ilişki sonrası Meghan Markle'a evlenme teklif edeceğini öğrenen William ona acele etmemesini söyledi. Fakat Harry de kendini tutamayıp "Sen kim olduğunu sanıyorsun!" diye bağırdı
BİR SARAY ÇALIŞANI ANLATTI
Christopher Anderson'ın kaleme aldığı Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" adlı kitapta iki kardeşin Meghan Markle'ın odak noktası olduğu büyük bir tartışma yaşadığı ileri sürülüyor. Anderson, kitabında yer verdiği bu iddianın kendisine adını vermediği bir saray kaynağı tarafından iletildiğini belirtti.
DIANA'NIN İKİ OĞLU ARASINDAKİ KAVGAYA ŞAHİT OLDU
Yazarın ileri sürdüğüne göre bu saray çalışanı Prenses Diana'nın iki oğlu arasındaki bu kavgaya şahit de oldu.
'SEN KİM OLDUĞUNU SANIYORSUN?'
ABD magazin sitesi Page Six'te de yer alan bu iddiaya göre Prens Harry, ağabeyi William'a çok öfkeliydi. Bunun nedeni de William'ın, kardeşi ile Meghan Markle'ın ilişkisinin çok hızlı ilerlediği konusundaki ısrarıydı. Bunun üzerine Harry de kendini tutamadı ve William'a "Sen kim olduğunu sanıyorsun!" diye öfkeyle bağırdı.
'BU ACELE NİYE?'
İleri sürülenlere göre bu kavga 2017 yılının eylül ayında meydana geldi. Harry, 2016 yılında tanıştığı Meghan'a evlenme teklif etmeye hazırlandığını ağabeyine söyledi. Bunun üzerine William da "Bu acele niye?" şeklinde bir soru yöneltti. İşte bu soru da Harry'nin öfkesini tepesine çıkardı.
İŞLER İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GELDİ
Yazar Anderson'ın iddiasına göre William, "muhabbet kuşları" diye tanımlanan Harry ile Meghan'ın biraz yavaş gitmesini söylemesi için dayısından ricada bulundu. Fakat Charles Spencer'ın da işin içine karışması olayları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE SAYDI
Yazara göre Harry, William'ın özel hayatına müdahale etmek için başkalarını hatta dayısını bile kullandığını düşünerek iyice çileden çıktı. İşte bu olayların ardından da olaylar adım adım gelişti ve bugüne kadar yani Harry ile Meghan'ın ABD'ye taşınıp başka bir hayat kurmasına kadar uzandı.
2018 YILINA KADAR İŞLER YOLUNDAYDI
Prens Harry ile Prens William, aralarına Meghan Markle'ın katılmasına kadar gayet iyi geçiniyorlardı. En azından dışarıdan bakıldığında görüntü böyleydi. Fakat William'ın, kardeşini Meghan Markle ile evlenme konusunda "acele etme" diye uyarmasının ardından tırmanan gerilim iki kardeşin yollarını kesin olarak ayırmasına kadar uzandı.
İKİNCİ BEBEK ABD'DE DÜNYAYA GELDİ
Kısa bir süre önce de çiftin ikinci bebeği Lilibet Diana dünyaya geldi. Harry ile Meghan'ın, Oprah Winfrey röportajında Mountbatten Windsor ailesine yönelttiği 'ırkçılık' başta olmak üzere çok sayıda suçlama da bu gerilimi iyice tepe noktasına çıkardı. Oysa bugünlere gelinene kadar iki kardeş yıllarca birbirlerinin en yakını olarak biliniyordu. Özellikle de anneleri Diana'nın ölümünden sonra birbirlerine her konuda destek oluyorlardı.
BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR
Anneleri Prenses Diana, henüz 36 yaşında hayata veda ettiğinde William 15, Harry de 12 yaşındaydı. Diana Spencer'in cenaze töreninde, kortejde yan yana ve acılarını dışarıya yansıtmadan yürüyen iki kardeş o andan sonra da birkaç yıl öncesine kadar birbirlerinin yoldaşı oldu.
'TANRI AĞABEYİMİ KORUSUN'
Harry, annelerini kaybettikten sonra yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde en büyük destekçisinin William olduğunu anlatmıştı yıllar önce. Prens Harry, 2017 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında "Ağabeyim, Tanrı onu korusun, bana çok büyük destek oldu" diyerek o dönemi anlatmıştı.
FARKLI YOLLARA GİTTİLER
Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda "Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız" diye konuştu.
İKİ KEZ ZORUNLU OLARAK BİR ARAYA GELDİLER
Prens William ile Prens Harry, ayrılığın ardından iki kez zorunlu olarak yan yana geldi. Biri dedeleri Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze törenindeydi. İki kardeş bu törende farklı yerlerde dursunlar diye cenaze kortejinde özel düzenlemeler yapıldı. Fakat William ile Harry, kilisedeki dini törenin ardından William'ın eşi Kate Middleton'ın girişimiyle bir süre birlikte yürüyüp sohbet etti. Herkes aralarının düzeldiğini düşünüyordu ama işin aslının öyle olmadığı görüldü. Harry apar topar ABD'ye ailesinin yanına döndü.
ANNELERİ ANISINA
İki kardeş daha sonra 1 Temmuz'da anneleri Diana anısına yapılan bir anıtın açılışı için yine Londra'da buluştu. Ama o da zorunlu bir durumdu. Her ne kadar kameralar karşısında sohbet ederek birlikte yürüseler de araları yine düzelmedi. Yine Harry, hemen ABD'ye döndü.
'KARIMIN KADERİ DE ANNEMİNKİ GİBİ OLSUN İSTEMEDİM'
Hatta "Karımın kaderinin de benzer olmasını istemiyorum" diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmişti.
'BASIN ANNEMİZİN HAYATINI MAHVETTİ'
Daily Mirror gazetesinin "BBC'nin yalanları annemizin hayatını mahvetti" manşetiyle verdiği haberde, Prens William ve Prens Harry'nin, açıklamalarıyla "BBC'yi parçaladığı" belirtildi. Daily Express, "William kızgın, BBC'nin yalanları annemin hayatını mahvetti" manşeti altında röportajın "düzenbazlıkla" alındığına işaret etti.
'PARANOYASINI ARTIRDI'
Sun gazetesi, konuyu William'ın ifadelerine atıfta bulunarak "BBC, annemi, ailemiz ve Britanya'yı yüzüstü bıraktı" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Times gazetesi, manşetinde William'ın "BBC'nin annemin paranoyasını artırdı" ifadesine yer vererek BBC'nin, Kraliyet ailesi üyelerine özür mektubu gönderdiğini yazdı.
'ZEHİRLİ KÜLTÜR'
Guardian gazetesi de "Düzenbaz ve zarar verici: Kızgın William BBC'ye saldırdı" manşetiyle verdiği haberde, William'ın BBC'yi payladığını kaydedildi. Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanları, annemin hayatını mahvetti" manşetiyle çıktı. Prens Harry'nin de "zehirli kültürün annesinin ölümüne yol açtığını" söylediği belirtilen ilk sayfada, BBC için "utanç günü" olduğu kaydedildi.
SAHTECİLİK YAPILDI İDDİASI
BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu. Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a göstermişti.
PRENSLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem Haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örtmüştü. Prenses Diana'nın oğlu Prens William, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Bashir'in röportajı elde etmek için yaptığı "düzenbazlığın" annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti.
RÖPORTAJ İLİŞKİLİ KÖTÜLEŞTİRDİ İDDİASI
"Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti" diyen William, BBC'nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin annesinin son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini vurgulamıştı. William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı" ifadesini kullanmıştı.
'ANNEMİZ ÜSTÜN BİR KADINDI'
Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" değerlendirmesini yapmıştı. Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil" dedi.
PARİS'TE HAYATA VEDA ETTİ
Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişki yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti. Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Fransa'nın başkenti Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.