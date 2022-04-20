Son iki yıldır yaptığım her şeyde annemi hissediyorum

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BABAANNESİ HAKKINDA OLUMLU SÖZLER SARF ETTİ

Evinin artık ABD olduğunu söyleyen Harry, konuşmasında ne ağabeyi William'ı ne de babası Charles'ı özlediğini söyledi. Fakat buna karşılık babaannesi hakkında olumlu sözler sarf etti. Harry, Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak "Onun korunduğundan ve etrafında iyi insanlar bulunduğundan emin olmak istiyorum" diye konuştu. Prens, küçük bir çocukken kaybettiği annesi Diana'yı ise yaptığı her şeyde hissettiğini sözlerine ekledi.

'EVİM ARTIK ABD'

Eşi Meghan Markle ile birlikte Invictus Games için Hollanda'nın The Hague kentinde bulunan Prens Harry, bu kez Oprah Winfrey'e söylediği tarzda olay yaratacak cümleler kurmadı. Ama yine de ailesiyle, özellikle de babası Charles ve ağabeyi William ile ilişkisinin "güllük gülistanlık" olmadığının da ipuçlarını verdi. Harry, artık "evinin ABD" olduğunu da sözlerine ekledi.

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'BAŞKASIYLA KONUŞAMAYACAĞI ŞEYLERİ KONUŞUYORUZ'

Prens Harry, babaannesi Kraliçe 2. ElizabetH ile geçen hafta gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeden de söz etti röportajında. Kraliçe, eşi Meghan Markle ve kendisinin oturup birlikte çay içtiklerini söyledi. Kraliçe 2. Elizabeth ile ilişkisi hakkında da şu sözleri sarf etti:" Bizim gerçekten çok özel bir ilişkimiz var. Onun başkasıyla konuşamayacağı şeyleri konuşuyoruz."

PLATİN JÜBİLE İÇİN LONDRA'YA GİDİP GİTMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Bu arada Harry'ye, Kraliçe'nin onu ve eşi Meghan Markle'ı Platin Jübile kutlamaları için Londra'ya davet ettiği hatırlatıldı. Bunun üzerine Harry bu davete gidip gitmeyeceğini henüz bilmediğini anlattı. Bu konuda güvenlikle ilgili sorunlar bulunduğunu belirtip "Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Çocuklarımın, Kraliçe ile tanışmasının mümkün olabilmesi için uğraşıyorum" dedi.

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NBC için kamera karşısına geçen Prens Harry, Hoda Kotb'un Prens Charles ve Prens William'ı özleyip özlemediğini sorması üzerine konuyu geçiştirmeye çalıştı. O noktada, Hollanda'ya seyahat nedeni olan Invictus Games'i öne sürerek o konuya odaklandığını belirtti.ABD'ye döndüğünde ise kendi ailesiyle ilgileneceğini sözlerine ekledi.

'YAPTIĞIM HER ŞEYDE ANNEMİ HİSSEDİYORUM'

Prens Harry, röportajda annesi Prenses Diana ile ilgili de konuştu. Henüz 12 yaşında bir çocukken annesiz kalan Harry "Şimdi yaptığım her şeyde onun varlığını hissediyorum" dedi. Prens, bu duyguyu özellikle de son iki yılda eskisinden çok daha fazla hissettiğini gizlemedi. Harry, oğlu Archie ile annesi Diana hakkında konuştuğunu ve ailesiyle yaşadığı evde onun fotoğrafları olduğunu da ifade etti.

Prens Harry daha önce yaptığı bir açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı" değerlendirmesini yapmıştı. Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, "Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil" demişti.

BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR HEP YAN YANAYDILAR

Anneleri Prenses Diana, henüz 36 yaşında hayata veda ettiğinde William 15, Harry de 12 yaşındaydı. Diana Spencer'in cenaze töreninde, kortejde yan yana ve acılarını dışarıya yansıtmadan yürüyen iki kardeş o andan sonra da birkaç yıl öncesine kadar birbirlerinin yoldaşı oldu.

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'TANRI AĞABEYİMİ KORUSUN'

Harry, annelerini kaybettikten sonra yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde en büyük destekçisinin William olduğunu anlatmıştı yıllar önce. Prens Harry, 2017 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında "Ağabeyim, Tanrı onu korusun, bana çok büyük destek oldu" diyerek o dönemi anlatmıştı.

YAKINLIKLARI GİDEREK AZALDI

Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuğunda birbirlerine hep yakın oldular. En mutlu günlerinde, yani sevdikleri kadınlarla evlenirken birbirlerinin sağdıcı oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeşin yolları ayrılmaya başladı.

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ÖNCE SOSYAL MEDYA HESAPLARI AYRILDI

Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda "Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız" diye konuştu.