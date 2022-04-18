DÃ¼ÅŸman kardeÅŸler William ile Harry yine ilgi odaÄŸÄ±nda: Onlarla rekabet edemezsiniz Kraliyet ailesi iÃ§in gizli felaket

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KIYASLAMA BÄ°TMÄ°YOR

Her ikisi de evleninceye kadar bÃ¶ylesine bir gÃ¼ndemin iÃ§inde yer almayan iki kardeÅŸ, eÅŸleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile birlikte bitmeyen bir kÄ±yaslamanÄ±n odaÄŸÄ±nda yÄ±llardÄ±r. Ã–zellikle de Harry ile eÅŸi Meghan'Ä±n aileden ayrÄ±lmalarÄ±ndan sonra bu kÄ±yaslama giderek arttÄ±. Harry'nin ailesiyle arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ±nÄ±n da bu konudaki etkisi yadsÄ±namaz bir gerÃ§ek.

GÄ°ZLÄ°CE KRALÄ°Ã‡E Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœLER

Bunun son Ã¶rneklerinden biri de geÃ§en hafta sonu yaÅŸandÄ±. Harry ile Meghan, Hollanda'nÄ±n Hauge kentinde yapÄ±lan Invictus Games iÃ§in 2020'den bu yana ilk kez birlikte Avrupa'ya ayak bastÄ±lar. Oyunlara geÃ§meden Ã¶nce de Londra'ya uÄŸradÄ±klarÄ± ve hem KraliÃ§e 2. Elizabeth hem de Prens Charles ile kÄ±sa da olsa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri haberi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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OYUNLARI BÄ°LE GÃ–LGEDE BIRAKTILAR

Ã‡ift, Londra'da fazla kalmadÄ±lar ve soluÄŸu Harry'nin de kurucusu ve yÃ¶neticilerinden biri olduÄŸu Invictus Games iÃ§in Hollanda'da aldÄ±lar. Pandemi etkisiyle uzun sÃ¼re kamuoyunun meraklÄ± gÃ¶zlerinden uzakta olan Harry ile Meghan daha oyunlarÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren ilgi odaÄŸÄ± oldular. Ã–zellikle de oyunlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda sahnede sergiledikleri sevgi gÃ¶sterisi uzun uzun konuÅŸuldu.

O SIRADA LONDRA'DAÂ

O sÄ±rada Londra'da da Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geniÅŸ Ã§aplÄ± bir katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± geleneksel Paskalya ayini vardÄ±. Yani Ã¶zetle sÃ¼rekli olarak birbirleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lan iki kardeÅŸ ve eÅŸleri bir kez daha mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. TÄ±pkÄ± Harry ile Meghan'Ä±n Londra'dan ayrÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce olduÄŸu gibi etkinlikleri Ã§atÄ±ÅŸan iki Ã§ift hemen Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±lardan kÄ±yaslandÄ±. Bu arada geleneksel ayine KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yanÄ± sÄ±ra Prens Charles ve eÅŸi Camila'nÄ±n da katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden William ile Kate'in her zamankinden daha Ã§ok ilgi Ã§ektiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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Birbirine yakÄ±n zamanlarda farklÄ± etkinliklerde kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan iki aileye dair ilginç bir yorum kraliyet uzmanÄ± Daniela Elser'dan geldi. Elser, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TV programÄ±nda iki çifti deÄŸerlendirdi ve bu kez "ipi göÄŸüsleyenin" Harry ile Meghan olduÄŸunu ileri sürdü. Ona göre Harry ile Meghan'Ä±n "son hÄ±z" spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda boy göstermesi, Mountbatten Windsor ailesi yani Ä°ngiliz kraliyet ailesi için "gizli bir felaket" oldu. Daniela Elser, dün düzenlenen Paskalya ayinine iki büyük çocuklarÄ± ile katÄ±lan William ile Harry'nin gölgede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Kraliyet yorumcusu Elser "Cambridge çiftinin Harry ve Meghan'la rekabet edemeyeceÄŸinin açÄ±k olarak görüldüÄŸünü" ileri sürdü.

"BÄ°RÄ° KRALÄ°YET Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYOR, DÄ°ÄžERÄ° HOLLYWOOD ÃœNLÃœLERÄ° GÄ°BÄ°"

Elser'Ä±n bu yorumuna iki Ã§iftin hayranlarÄ±ndan da sosyal medyada yanÄ±t geldi. BazÄ± kiÅŸiler "Neden sÃ¼rekli kÄ±yaslama yapÄ±yorsunuz ki? William ile Kate, kraliyet ailesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Harry ile Meghan ise gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

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Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da Invictus Games ile Paskalya ayinini ve ona katÄ±lanlarÄ± kÄ±yaslamanÄ±n yersiz olduÄŸunu savundu. Bu kullanÄ±cÄ± "Windsor'daki Paskalya ayininin tarihi bir etkinlik olduÄŸunu" belirtip Harry ile Meghan'Ä±n ise tamamen kendi tanÄ±tÄ±mlarÄ± iÃ§in Invictus Games'e katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± savundu. Bu arada Harry ile Meghan'Ä±n para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± oyunlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler de oldu.

HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA KAPIÅžIYORDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu, iki kardeÅŸin kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ± ilk alan deÄŸil. Ã–zellikle de Harry ile Meghan'Ä±n ABD'ye yerleÅŸmesinden Ã¶nce iki genÃ§ kadÄ±n da kelimenin tam anlamÄ±yla acÄ±masÄ±zca eleÅŸtiriliyordu. Bir dÃ¶nem ortak sosyal medya hesabÄ± kullanan iki DÃ¼ÅŸes'in hayranlarÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±n altÄ±nda birbirleriyle kapÄ±ÅŸÄ±yordu. Hakarete varan yorumlar bile yapÄ±lÄ±yordu. Durum Ã¶yle bir seviyeye geldi ki sonunda Buckingham SarayÄ±, hakaret iÃ§eren yorumlar yapanlarÄ±n yasalar karÅŸÄ±sÄ±nda cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak zorunda kaldÄ±. Bir sÃ¼re sonra iki Ã§iftin sosyal medya hesaplarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Bu, aslÄ±nda bir bakÄ±ma William ve Harry'nin de ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ± oldu.

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Ä°KÄ° GELÄ°NÄ°N CÄ°LT YAPILARI BÄ°LE TARTIÅžMA KONUSU

Her ne kadar iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilim gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmese de onlar Ã¼zerinden eÅŸleri de kimi zaman acÄ±masÄ±z denebilecek eleÅŸtirilere maruz kalÄ±yor. Kate ile Meghan'Ä±n en Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ise fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinin, ciltlerinin ve giyim tarzlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±.

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"ZAYIF OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N YAÅžLIÂ GÃ–RÃœNÃœYOR"

Kate ile Meghan bir dÃ¶nem "hangisinin daha yaÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼" konusunda sÃ¼rekli gÃ¼ndeme geliyordu. 1982 doÄŸumlu olan Kate ile ondan bir yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Meghan'Ä±n cilt yapÄ±larÄ± bile hayranlarÄ±nÄ±n sosyal medyada "kavgaya tutuÅŸmasÄ±na" neden oluyordu. HayranlarÄ±nÄ±n bu tartÄ±ÅŸmasÄ±na gÃ¼zellik uzmanlarÄ± da katÄ±ldÄ± bir ara. AÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±k nedeniyle yaÅŸÄ±ndan daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸulan Kate Middleton ile Markle'Ä± kÄ±yaslayan uzmanlar yaÅŸlanma konusunda hangisinin daha ÅŸanslÄ± olduÄŸunu deÄŸerlendirdi. Uzmanlara gÃ¶re bu konuda ÅŸanssÄ±z olan taraf Kate Middleton.

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'MEGHAN DAHA ÅžANSLI'

Yani Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi DÃ¼ÅŸes Kate, eltisine oranla kendine daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermek zorunda. Nedeni de Middleton'Ä±n daha aÃ§Ä±k tenli olmasÄ± ve cildinin Markle'a gÃ¶re daha kuru yapÄ±sÄ±. GÃ¼zellik ve cilt bakÄ±mÄ± uzmanlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirmesine gÃ¶re Meghan Markle bu konuda eltisine gÃ¶re daha ÅŸanslÄ±. Bunun en Ã¶nemli nedeni ise teninin rengi. YaÄŸlÄ± bir cilt yapÄ±sÄ± olan Markle'Ä±n bunun yardÄ±mÄ±yla daha yavaÅŸ yaÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor uzmanlar.

"KATE Ã–YLE GÄ°YÄ°NMEYE MECBUR"

Bu arada iki genÃ§ kadÄ±nÄ±n giyim tarzlarÄ± da sÃ¼rekli birbiriyle kÄ±yaslanÄ±yor. Middleton, bazÄ±larÄ±na gÃ¶re yaÅŸÄ±ndan Ã§ok daha olgun bir giyim tarzÄ±na sahip. Bu durum da onun sÄ±kÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼nmesine neden oluyor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n sahipleri Meghan'Ä±n giyim tarzÄ±nÄ±n daha renkli olduÄŸunu savunuyor. Giyim konusunda daha yaratÄ±cÄ± ve daha ÅŸÄ±k olduÄŸu belirtiliyor genÃ§ kadÄ±nÄ±n. Fakat konumu gereÄŸi Middleton'Ä±n Meghan Markle kadar Ã¶zgÃ¼r giyinemeyeceÄŸini savunanlar da var.

GörünüÅŸe göre artÄ±k farklÄ± ülkelerde de yaÅŸasalar, eskisi kadar sÄ±k sÄ±k bir araya gelmeseler de iki kardeÅŸ ve en çok da eÅŸleri meraklÄ± gözlerin ve bu tür kÄ±yaslamalarÄ±n odaÄŸÄ±nda kalmaya devam edecek.

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