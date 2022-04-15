Prens Harry ve Meghan Markle'dan şok hareket: Gizlice Londra'ya gidip Kraliçe ile görüştüler

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MEGHAN, 2020'DEN BU YANA İLK KEZ LONDRA'YA GİTTİ

2020'den bu yana ilk kez birlikte İngiltere giden Harry ile Meghan'ın bu gizli ziyaretini, sözcüleri de doğruladı. Çiftin Windsor Şatosu'nda, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşan Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştüğü belirtildi. Prens Harry, geçen yıl dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için sonra da annesi Prenses Diana anısına yapılan bir anıtın açılışına katılmak üzere Londra'ya gidip kısa süre kalmıştı. Meghan Markle ise 2020'nin mart ayından bu yana ilk kez Londra'ya gitti.

GERİLİMİ AZALTMAK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRDÜLER

Harry ile Meghan, Londra'nın ardından Invictus Game için Hollanda'ya geçecek. Londra ziyaretini de Hollanda'ya gitmeden önce İngiliz kraliyet ailesi ile aralarındaki gerilimi azaltmak için bir fırsat olarak gördükleri de ileri sürülüyor.

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İLK BEBEKLERİNİN DOĞUMUYLA HAYATLARI DA DEĞİŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle, ilk çocukları Archie dünyaya geldiği sırada doğum iznine ayrıldı. 2019'da bebekleriyle birlikte basının karşısına çıkan çift, daha sonra Kanada'ya gitti. Uzun süre orada kalan Harry ile Meghan, 2020'nin ilk ayında Londra'ya döndüler. Herkes hayatlarının eskisi gibi akıp gideceğini düşünürken beklenmedik bir adım geldi çiftten. Kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılıp kendilerine farklı bir hayat kuracaklarını açıkladılar. Bu açıklamanın ardından çift, bir süre daha Kanada'da kaldı.

AÇIKLAMALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sonra da başka bir adım atıp ABD'ye, Meghan Markle'ın memleketine taşındılar. Bundan bir süre sonra önce Meghan Markel'ın bir bebek düşürdüğü haberi kendi yazdığı bir makale aracılığıyla duyuldu. Daha sonra bir bebek daha beklediklerini açıkladılar. Kızları Lilibet Diana, ABD'de dünyaya geldi. Fakat ABD'de yaşadıkları dönemde Harry ile Meghan'ın ünlü TV'ci Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj, çiftin aslında belirttikleri gibi gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayacaklarını gösteriyordu.

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CANINA KIYMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Lilibet'e hamileliği sırasında eşi Harry ile birlikte Winfrey'in karşısına çıkan Markle, kraliyet ailesiyle ilgili yenilir yutulur cinsten olmayan sözler sarf etti. Kendini yalnız hissettiğini ve ilk hamileliği sırasında canına kıymayı bile düşündüğünü anlattı. Röportaj sırasında zaman zaman gözleri dolan Markle, eltisi Kate Middleton'ın da düğün öncesi kendisini ağlattığını ileri sürdü. Bu olayın daha önce kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde basına yansıdığını ama gerçeğin tam tersi olduğunu söyledi.

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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE IRKÇILIK SUÇLAMALARI

Çiftin, kraliyet ailesiyle arasının giderek açılmasına neden olan daha ağır sözler de o röportajda sarf edildi. Harry, babası ile ağabeyi William'ın o düzen içinde kapana kısıldığını belirtti. Ardından da İngiliz kraliyet ailesinin ırkçılık suçlamasının gölgesinde kalmasına neden olan açıklamaları geldi. Harry ile Meghan, Archie dünyaya gelmeden önce kıdemli bir kraliyet ailesi üyesinin "bebeğin ten rengi üzerine fikir yürüttüğünü" söyledi. O röportajda bu üyenin ismini vermediler ama daha sonra o kişinin Harry'nin babası Charles olduğu iddia edildi. Bu arada Markle, oğlu Archie'nin, ten rengi yüzünden "prens" unvanı verilmediğini ileri sürdü. Fakat onun bu suçlamasının da gerçeği yansımadığı ortaya çıktı. Çünkü Harry'nin büyük dedesinin yıllar önce yaptığı bir düzenlemeye göre tahtta olan kişinin ilk sıradaki varisinin çocukları dışında kimse prens ya da prenses unvanı alamıyordu. Bir başka deyişle Archie, dedesi Prens Charles tahta çıkınca bu unvana sahip olacaktı. Bu arada Charles'ın tahta çıktığında aile üyeleriyle ilgili bazı küçültmelere gideceğinin de ileri sürüldüğünü hatırlatalım.

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SON RESMİ GÖREV MART 2020'DE

Harry ile Meghan, 2020'nin mart ayında önceden planlanmış son resmi görevlerini yerine getirmek üzere Londra'ya gittiler. Katıldıkları etkinliklerde Meghan gayet neşeli görünürken, Harry'nin gerginliği dikkat çekti. Çift, son olarak 2020 Mart ayında bütün kraliyet ailesiyle birlikte Westminister Abbey'de Commonwealth Day için düzenlenen törene katıldı. O törende Harry'nin yaşadığı duygusal çalkantı artık saklanacak gibi değildi.

O yılın mart ayının sonunda ise Megxit yani Harry ile Meghan'ın İngiliz kraliyet ailesinden ayrılığı resmen gerçekleşti. Çift, Kanada'nın ardından ABD'e taşındı ve yeni hayatlarına başladı. Harry, bu sırada önce ailesiyle bazı görüşmeler için sonra da dedesinin cenaze töreni ve annesi anısına yapılan anıtın açılışı için Londra'ya gitti. Fakat o süreçte Meghan Markle, Londra'ya adım atmadı. Kraliçe ile yaptıkları bu gizli görüşme için tam iki yıl sonra yeniden İngiltere'ye dönmüş oldu.

AŞKLARINI DÜNYAYA DUYURDUKLARI ETKİNLİĞE GİDİYORLAR

Harry ile Meghan'ın Avrupa kıtasına seyahat etmesinin asıl amacı, Hollanda'da düzenlenecek olan Invictus Oyunları'na katılmak. Çift, 2017 yılında kamuoyu karşısına ilk kez ele çıktıklarında da Toronto'daki Invictus Oyunları'nı izlemeye gitmişlerdi.

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Invictus Games (Invictus Oyunları) yaralanmış, engelli ve hasta kadın ve erkek gaziler için gerçekleştirilen bir uluslararası spor etkinliği. Prens Harry, bu oyunların düzenleme komitesinde de üst düzey görevde bulunuyor.

HOLLANDA KRALİYET AİLESİ AĞIRLAMAYACAK

Bu arada Harry ile Meghan, Hollanda'da kaldıkları süre içinde ülkenin kral ve kraliçesi tarafından ağırlanmayacak. Fakat onlara yine de bir ayrıcalık yapıldı ve VVVIP (Very very important person- Çok çok önemli kişi) statüsü verildi. Bu sayede Hollandalı yetkililer tarafından korunacaklar. Bu arada kendi güvenlik görevlileri de yanlarında olacak.

ANNESİNİN İNTİKAMINI MI ALDI?

Bu arada Harry ile Meghan'ın aileden ayrılık kararına dair ilk dönemde yapılan yorumları bir hatırlayalım. Birçok kişi Prens Harry'nin annesinin intikamını aldığı görüşünde. Bu iddiayı savunanlara göre Harry, annesinin saray duvarları arasında yaşadığı, görünüşte masal gibi ama gerçekte tahammül edilmesi zor hayatın intikamını babasından ve babaannesinden böyle alıyor. Annesi Prenses Diana'yı henüz 13 yaşında bir çocukken kaybeden Prens Harry, babası Prens Charles ile babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'i ve üvey annesi Camilla'yı bu durumdan sorumlu görüyor.

'ASIL AMACI AİLEYE RAHATSIZLIK VERMEK'

Gençlik yıllarında da adı birçok skandala karışan Prens Harry, ailenin "en haşarı" üyesi olarak tanınıyordu. Çılgın partiler, o partilerde sergilediği bir kraliyet ailesi üyesine çok da yakıştırılmayan davranışlar, kötü alışkanlıklar nedeniyle sık sık basının manşetlerine çıkıyordu Prens. Birçok kişiye göre Prens Harry, annesinin mutsuzluğunda ve sonra da erken yaşta hayata vedasında sorumlulukları olduğunu düşündüğü babası ve babaannesine bu şekilde rahatsızlık verip intikam alıyordu. Bu görüşü savunanlara göre Prens Harry, eş seçimi ve ayrılık kararı da dahil bu intikamı sürdürdü.

AİLESİNİ BASINDAN KORUMAK İSTEDİ

Bir başka iddia da Prens'in karısını basının saldırgan tavrından korumak istemesi. Bu noktada da annesi Prenses Diana ön plana çıkıyor. Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte bulunduğu araçla paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayata veda etmişti. Henüz 36 yaşındaydı.

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'MEGHAN YÖNLENDİRDİ İDDİASI'

Bu ayrılık kararını Prens Harry'nin annesinin intikamını alması dışında nedenlere dayandıranlar da var. Onlara göre de Meghan Markle ağır basan taraf. Bu fikirde olanlara göre Markle, aslında başından beri sarayda yaşama niyetinde değildi. Asıl istediği gerçekten ünlü olmaktı. Markle her ne kadar rol aldığı Suits dizisiyle adını duyarsa da aslında Hollywood'da 'A sınıfı' denilen ünlülerden biri değildi. Adını duyurmuş sıradan bir dizi oyuncusuydu. Ama Prens Harry ile evliliği ona hayal ettiği kadar büyük bir şöhret getirdi. Hatta bu ayrılık kararıyla bu şöhret ikiye katlandı. Artık daha çok ilgi çekiyor. Yani Meghan başından beri peşinde koştuğu bu amaca erişmek için uğraştı ve sonunda Prens'i razı etti.

Yine iddialara göre Markle'ın bunu yapması sanıldığı kadar da zor değildi. Başından beri Prens Harry üzerinde etkisi olduğu, düğün öncesi Harry'yi babaannesine bile sert şekilde karşı çıkacak kıvama getirdiği iddiaları sık sık basına yansımıştı. Bir başka görüş de Prens Harry'nin asla kral olamayacağını bildiği bu yüzden de ailenin katı kuralları arasına sıkışıp kalmak istemediği. Bunu savunanlara göre daha farklı bir ortamda büyüyen eşinin etkisiyle bu ayrılık kararını almakta zorlanmadı Prens.

KOMPLO TEORİLERİ

Gelelim bir de komplo teorisine... Buna göre Prens Harry aslında Prens Charles'ın oğlu değil. Diana ile binicilik hocası James Hewitt'in oğlu. Bunu da herkes biliyor. Bu yüzden ayrılık kararına kimse ses çıkarmadı. Fakat Kraliçe'nin ayrılık kararından önceden haberdar olmadığı iddiası bu yorumu çürütüyor. Bir başka iddia da Meghan Markle'ın başından beri istenmeyen gelin olduğu yolunda. Hatta düğün öncesinde Kraliçe ile "gelecekte aileden ayrılma" konusunda bir anlaşma imzaladığı da söyleniyor. Ama bu da zayıf iddialar arasında.