Bu taht Diana'yı taşıyamazdı: Hayaleti tepelerinde dolanıyor

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Öyle ki bazı iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth bir süre sonra tahtı kendi isteğiyle oğluna bırakacak. Bu iddialar gerçek olur mu olmaz mı bilinmez ama öyle ya da böyle aile önündeki yeni döneme hazırlanıyor. Bu süreçte aile üyeleri arasında çok tartışılan bir kişi var.

'KİMSE CHARLES'I GÖLGEDE BIRAKACAK BİR KRALİÇE İSTEMİYOR'

O da Prens Charles'ın eşi yani ülkenin gelecekteki konsort kraliçesi Camilla Parker Bowles ya da resmi adıyla Cornwall Düşesi Camilla. Bu durum, ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Charles'ın eski eşi Prenses Diana'yı "kalplerin prensesi" olarak nitelendiren bir kesim için hayal kırıklığı. Fakat kraliyet uzmanlarına göre tahta çıktığında Prens Charles için çok uygun bir eş Camilla Parker Bowles. Bunun nedenini de "Ne ülke ne de dünya, Diana gibi gösterişli, göz alıcı, kralı geride bırakacak bir kraliçe istemiyor" diye açıklıyorlar.

CAMILLA, DIANA GİBİ IŞILTILI, DİKKAT ÇEKİCİ BİR KİŞİ DEĞİL

Bu uzmanlardan biri de Majesty Magazine'in genel yayın yönetmeni de olan Ingrid Seward. Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini izleyen ve yorumlayan Seward, önceki gün The Royal Beat adlı programa konuk oldu. Kraliyet uzmanı Seward, Camilla'nın tahta uygun bir kraliçe olduğunu vurguladı. Aslında 74 yaşındaki Düşes'in halk arasındaki popülerliğini artırmak için yapması gereken çok şey olduğunu hatırlattı Ingrad Seward. Sonra da Diana gibi her yerde ön plana çıkan biri yerine her zaman daha geri planda duran, kocasını gölgelemeyen Camilla'nın kral için daha uygun bir eş olduğunu söyledi.

KÜRESEL ANLAMDA DIANA GİBİ POPÜLER DEĞİL: Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, Camilla'yı tanıyan insanların onu sevdiklerini belirterek "Ama küresel anlamda o kadar da popüler değil, özellikle de ABD'de" diye konuştu.

HAYALETİ TEPELERİNDE DOLAŞIYOR: Sonra da şunu ekledi: "Öyle hissediyorum ki Diana'nın hayaleti her zaman Charles ile Camilla'nın üzerinde dolaşıyor."





'ÇALIŞKAN, SEVİMLİ AMA GERİ PLANDA'

Seward sözün burasında "Bence Kraliçe gittikten sonra Britanya, Diana gibi göz alıcı, çarpıcı bir kraliçe ister. Onun yerine Camilla gibi çalışkan ve sevimli ama geri planda biri iyi bir şey" diye görüşünü açıkladı Seward.

ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİK

Aslına bakılırsa Ingrid Seward 'Diana'nın hayaleti Charles ile Camilla'nın üzerinde dolaşıyor" diyerek ilginç bir gerçeği de yansıttı. İşin ilginci, Diana henüz 19 yaşındayken 34 yaşında Charles ile evlendiğinde de Camilla'nın hayaleti çiftin üzerinde dolaşıyordu. Yani Diana'nın; sonradan çok tartışılan o röportajında söylediği gibi o evlilik hep üç kişilikti. Hatta Diana kimi zaman kıskançlık krizlerine de kapılıyordu kraliyet uzmanlarına göre.

DIANA HEP MERCEK ALTINDA

Dışarıdan bakıldığında da bir tür peri masalı kahramanıydı Diana Spercer. Ama kapalı kapılar ardında gerçekte neler oluyordu? İki yıl önce hazırlanan ve sunuculuğunu eski bir dedektif olan Colin McLaren'ın üstlendiği Fatal Voyage:Diana Case Solved (Ölümcül Yolculuk: Diana Dosyası Çözüldü) adlı programda bu konu bir kez daha masaya yatırılmıştı. Programa konuk olarak katılan Vanity Fair dergisi eski editörü Tina Brown, Diana Spencer'ın saray duvarları ardında yaşadıklarını anlattı.

'DERİN BİR KISKANÇLIK İÇİNDEYDİ'

Prenses Diana'yı ilk kez yeni evli olduğu dönemde tanıyan Brown "Diana, Camilla tehlikesini çok erken fark etmişti" diye anlattı. Tina Brown, Diana'nın Camilla nedeniyle derin bir kıskançlık ve paranoya içinde olduğunu da sözlerine ekledi. Tina Brown, Prenses Diana'nın, kocası Prens Charles ve bir türlü kopamadığı sevgilisi Camilla Parker Bowles'un birbirlerine verdikleri duygusal hediyeleri gördüğünde nasıl da yıkıldığını ifade etti.

BALAYINDA BİLE CAMILLA'NIN HEDİYESİNİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Brown'un anlattığına göre Prens Charles, Diana Spencer ile evlenip balayına çıktığında bile sevgilisi Camilla Parker Bowles'un kendisine hediye ettiği kol düğmelerini kullandı. Prenses Diana da bunu biliyordu. Prenses Diana, kocasının bir türlü vazgeçemediği sevgilisi Camilla Parker Bowles'un, evliliklerinde bir üçüncü kişi olarak var olduğunu ve olmaya da devam edeceğini çok iyi biliyordu Brown'ın anlattıklarına göre.

Programı konuk olan Daily Mail yazarı Ken Wharfe de, Prens Charles'ın bu gözü kara aşkını saraydaki herkesin bildiğini "Charles ile Camilla'nın ilişkisi bir sır değildi. Buckingham Sarayı'nda bunu herkes neler olduğunu biliyordu. Bu bir problemdi" diye anlattı. Programda Prenses Diana'nın, kocasının ilişkisini bir türlü koparmadığı sevgilisi Camilla Parker Bowles ile karşılaştığı anda neler olduğuna da yer verildi. Anlatılanlara göre Prenses Diana ile Camilla Parker Bowles, bir doğum gününde karşılaştılar. O kutlamada Prenses Diana Camilla'ya doğru giderek "Dinle, lütfen beri bir aptal gibi tehdit etme" dedi.

'EVLİLİK BAŞTAN BERİ SAHTEYDİ'

Kraliyet ailesi konusunda uzman bir gazeteci olan Richard Kay de, Prens Charles ile Diana Spencer'ın evliliğinin baştan beri "sahte" olduğunu vurguladı. Kay "İkili, evlenmeden önce birkaç etkinlikte karşılaşmıştı. Diana, Charles'a 'beyefendi' diye hitap ediyordu. Şimdi geriye dönüp bakıldığında bütün bunlar tamamıyla komik görünüyor" dedi. Prenses Diana ile Prens Charles'ın evliliği 1996 yılında bitti. 2005 yılında da Prens Charles ile Camille Parker Bowles evlendi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Charles ile Diana'nın evlilikleri birçok makalede, kitapta ve belgeselde de ele alındı. Bundan 2 yıl önce İngiliz Channel 5 TV'de yayınlanan Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı. Belgesel, Prens Charles'ın 1981'de Diana Spencer ile evlenmeden önceki aşk hayatı ve şu an evli olduğu Camilla Parker Bowles ile ilişkisi üzerine odaklanıyordu. Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi.

MEZBAHAYA GİDEN KOYUN GİBİ

Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."