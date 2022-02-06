Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil olduOsmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil oldu#Kapalı Maraş
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri Suç Ali Koçun...Yenilgi sonrası Emre Belözoğlu, Pereira ve Ozan Tufan sözleri! 'Suç Ali Koç'un...'#Fenerbahçe - Başakşehir
Lucca’ya gece yarısı kurşunuLucca’ya gece yarısı kurşunu#Lucca
Çirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıÇirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
Feryat eden annenin sesini duyup koştu 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle...Feryat eden annenin sesini duyup koştu! 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle...#İstanbul
G.Sarayın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar Gönderildi...G.Saray'ın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar! Gönderildi...#Galatasaray
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Bitcoin (BTC)
Tüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldiTüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldi!#Rayan
Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalıBüyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı#Tayland
Sevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİSevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Sevgililer Günü
Turan Özdemirsiz gala... Son filmini göremediTuran Özdemir'siz gala... Son filmini göremedi#Turan Özdemir
Gökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum varGökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum var#Andreas Katsaniotis
Cardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyılda ölen karakterler için helva da dağıtırdıCardi B Türkiye’de olsa Muhteşem Yüzyıl'da ölen karakterler için helva da dağıtırdı#Rihanna
HABERLERDünya Haberleri

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin

#Kraliçe Elizabeth#Camilla Parker Bowles#Kraliçe
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyin

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle yayınladığı mesajda tahtın varisini açıkladı. Elizabeth "Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin" mesajıyla kendinden sonra kraliçelik unvanını kimin almasını istediği sorusuna da cevap vermiş oldu.

Haberin Devamı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahta çıkışının 70'inci yılı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 95 yaşındaki Kraliçe, yazılı mesajında "Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Bana vermeye devam ettiğiniz sevgi ve sadakat için müteşekkirim." diyerek halkına duyduğu bağlılığı dile getirirken kendinden sonra kraliyette yaşanacaklar konusunda da hem ipucu hem de temennilerini dile getirerek tahtın yeni varisleri konusunda gönlünden geçenleri açıkça paylaştı.

95 yaşındaki Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini açıkça belirtti. "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum." diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.

Haberin Devamı

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyin
Kraliçe Elizabeth'in yayınladığı yazılı mesaj

İngiliz kraliyet uzmanları bu mesajı 'sıra dışı' olarak nitelendirirken Kraliçenin bu mesajla 70 yıl hizmet ettiği tahtın kendinden sonra da istediği şekilde temsil edilmesi için güçlü bir kişisel iz bıraktığı değerlendirmesi yapıldı.

Böylelikle Elizabeth'in tahtın yasal varisi oğlu Charles'a duyduğu güven ve verdiği destek perçinlenmiş oldu.

Prens Charles'ın da bugün, annesinin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor. 

Gözden Kaçmasın

Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediHaberi görüntüle

Camilla, Charles tahta çıktığında teknik olarak zaten Kraliçe unvanını alacak ve bun ancak aksi yönde bir yazılı karar engelleyebilir. Ancak Charles ve Camilla 2005 yılında evlendiklerinde Camilla Prenses unvanını almak istemediğini belirtmiş ve ileride Kraliçe olmak istemediğini de söyleyerek 'Mrs. Parker Bowles' hitabını tercih etmişti.

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyin
İkili birçok toplantı ve etkinlikte bir arada

Haberin Devamı

Bu durum İngiltere tarihinde bir ilk olmuş, ancak bu durum gelecekte değişebileceği için karardaki ifadeler ucu açık olacak ve değişebilecek şekilde düzenlenmiş ve bu konuda risk alınmasından kaçınılmıştı.

Ancak Prens Charles'ın resmi internet sitesindeki 'Prenses ifadesi 2018 yılında yapılan değişiklikle çıkarılmıştı.

Camilla Parker Bowles ve Prens Charles'ın ilişkisi Charles halen Prenses Diana ile evliyken bile biliniyordu ve Camilla uzun yıllar boyunca bu evliliği bozan kişi olarak tanınmış ve halk tarafından kabul edilmemiş ve nefret uyandırmıştı. Üstelik birbirlerini gençlik günlerinden beri tanıyan ikilinin ilişki yaşadığı süre boyunca Camilla da evli bir kadındı.

Haberin Devamı

Bu skandal niteliğindeki ilişki tüm dünyanın büyük ilgilisini çekerken Prenses Diana'nın trajik bir şekilde ölmesiyle birlikte Camilla'ya duyulan nefret yumuşamış ve Camilla artık halk nezdinde daha sevilen bir figür haline gelmişti.

Prens Charles'la resmen evli geçirdiği 17 yıl boyunca üstlendiği role iyice alışan Cornwall Düşesi Camilla, Kraliçe tarafından da gelin olarak benimsendi. Yıllar içinde onunla birlikte gezilere katılan ve hatta yokluğunda kraliyet görevleri için onun yerini alan Camilla artık sevilen ve kraliçeliği desteklenen bir kişi haline geldi.

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyin
Cornwall Düşesi Camilla

Birçok yardım kuruluşuna başkanlık eden Camilla ev içi şiddet mağdurları, hayvan hakları örgütleri gibi sayısız topluluk için destek ve sözcülük çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Camilla Kraliçe olduğunda Elizabeth'le aynı statü ve haklara sahip olamayacak. Elizabeth doğuştan yani bir Kralın kızı ve varisi olarak tahta çıkmış bir Kraliçe. Camilla ise bir 'Konsort Kraliçe' olacak.

Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.

Gözden Kaçmasın

Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!Haberi görüntüle

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe Elizabeth#Camilla Parker Bowles#Kraliçe

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs