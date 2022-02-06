Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tahta çıkışının 70'inci yılı yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. 95 yaşındaki Kraliçe, yazılı mesajında "Hepinize bana verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Bana vermeye devam ettiğiniz sevgi ve sadakat için müteşekkirim." diyerek halkına duyduğu bağlılığı dile getirirken kendinden sonra kraliyette yaşanacaklar konusunda da hem ipucu hem de temennilerini dile getirerek tahtın yeni varisleri konusunda gönlünden geçenleri açıkça paylaştı.

95 yaşındaki Kraliçe ölümünden sonra en büyük oğlu Prens Charles'ın tahta geçmesini istediğini söylerken gelini Cornwall Düşesi, Camilla'nın da geleceğin Kraliçesi olmasını istediğini açıkça belirtti. "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum." diyen Kraliçe şaşkınlık yarattı.

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İngiliz kraliyet uzmanları bu mesajı 'sıra dışı' olarak nitelendirirken Kraliçenin bu mesajla 70 yıl hizmet ettiği tahtın kendinden sonra da istediği şekilde temsil edilmesi için güçlü bir kişisel iz bıraktığı değerlendirmesi yapıldı.

Böylelikle Elizabeth'in tahtın yasal varisi oğlu Charles'a duyduğu güven ve verdiği destek perçinlenmiş oldu.

Prens Charles'ın da bugün, annesinin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor.

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Camilla, Charles tahta çıktığında teknik olarak zaten Kraliçe unvanını alacak ve bun ancak aksi yönde bir yazılı karar engelleyebilir. Ancak Charles ve Camilla 2005 yılında evlendiklerinde Camilla Prenses unvanını almak istemediğini belirtmiş ve ileride Kraliçe olmak istemediğini de söyleyerek 'Mrs. Parker Bowles' hitabını tercih etmişti.

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Bu durum İngiltere tarihinde bir ilk olmuş, ancak bu durum gelecekte değişebileceği için karardaki ifadeler ucu açık olacak ve değişebilecek şekilde düzenlenmiş ve bu konuda risk alınmasından kaçınılmıştı.

Ancak Prens Charles'ın resmi internet sitesindeki 'Prenses ifadesi 2018 yılında yapılan değişiklikle çıkarılmıştı.

Camilla Parker Bowles ve Prens Charles'ın ilişkisi Charles halen Prenses Diana ile evliyken bile biliniyordu ve Camilla uzun yıllar boyunca bu evliliği bozan kişi olarak tanınmış ve halk tarafından kabul edilmemiş ve nefret uyandırmıştı. Üstelik birbirlerini gençlik günlerinden beri tanıyan ikilinin ilişki yaşadığı süre boyunca Camilla da evli bir kadındı.

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Bu skandal niteliğindeki ilişki tüm dünyanın büyük ilgilisini çekerken Prenses Diana'nın trajik bir şekilde ölmesiyle birlikte Camilla'ya duyulan nefret yumuşamış ve Camilla artık halk nezdinde daha sevilen bir figür haline gelmişti.

Prens Charles'la resmen evli geçirdiği 17 yıl boyunca üstlendiği role iyice alışan Cornwall Düşesi Camilla, Kraliçe tarafından da gelin olarak benimsendi. Yıllar içinde onunla birlikte gezilere katılan ve hatta yokluğunda kraliyet görevleri için onun yerini alan Camilla artık sevilen ve kraliçeliği desteklenen bir kişi haline geldi.

Birçok yardım kuruluşuna başkanlık eden Camilla ev içi şiddet mağdurları, hayvan hakları örgütleri gibi sayısız topluluk için destek ve sözcülük çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

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Öte yandan Camilla Kraliçe olduğunda Elizabeth'le aynı statü ve haklara sahip olamayacak. Elizabeth doğuştan yani bir Kralın kızı ve varisi olarak tahta çıkmış bir Kraliçe. Camilla ise bir 'Konsort Kraliçe' olacak.

Konsort kraliçe, kralın veya imparatorun eşi olarak kraliçe ya da imparatoriçe'lere verilen ad. Bir konsort kraliçe genellikle kocasının sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşır. Kralın monarşik unvanlarının kadınsı eşdeğerini elinde tutar, ancak tarihsel olarak kralın siyasi ve askeri güçlerini paylaşmaz.