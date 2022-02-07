Artık kimse ona 'yuva yıkan kadın' diyemeyecek.. Diana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacak

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GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMA

Tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth birkaç gündür dünya gündeminin ilk sırasında. Bunun nedeni de sadece dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanının altını bir kere daha çizmesi değil o özel gün için yaptığı açıklama.

'CAMILLA'YI KRALİÇE OLARAK TANIMANIZI İSTİYORUM'

Bu açıklamayla Kraliçe 2. Elizabeth, kendisinden sonra tahta çıkacak olan kişiyi de resmen duyurdu. Buna göre sıralama bozulmayacak ve Elizabeth'in ardından ilk sıradaki veliahtı olan oğlu Prens Charles tahta çıkacak. Kraliçe, oğlu Charles tahta çıkınca eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'un da "kraliçe" unvanını alacağını belirtti açıklamasında. 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in yazılı açıklamasında şu satırlara yer verildi: "Artık zamanım dolduğunda ve aranızdan ayrıldığımda oğlum Charles Kral olacak. Ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteği vermenizi ve Charles Kral olduğunda Camilla'yı da 'Kraliçe' olarak tanımanızı ve öyle seslenmenizi istiyorum.

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O İDDİALAR BOŞ ÇIKTI

İşte bu gelişme de bir süredir ortada dolaşan iddiaların sonunu getirdi. Buna göre Kraliçe 2. Elizabeth, tahtı ilk sıradaki varisi olan Prens Charles'a değil ondan sonra gelen torunu Prens William'a bırakacaktı. Bu şekilde de halkın özellikle son dönemdeki gözdesi olan Kate Middleton da "kraliçe" unvanını alacaktı. Bir başka iddia da Charles'ın "kral" olduktan kısa bir süre sonra görevi oğluna bırakacağı yolundaydı. Ama Kraliçe 2. Elizabeth'in bu açıklamasıyla bu iddialar da boş çıkmış gibi görünüyor.

Bu arada Camilla'nın, eşi Prens Charles kral olduktan sonra "konsort kraliçe" olacağını hatırlatalım. Bunun nedeni de Camilla'nın bu unvanı aile bağları nedeniyle yani doğuştan değil eşi nedeniyle alacak olması. Konsort kraliçe, doğal yollarda bir monark olan eşinin sosyal konumunu paylaşmasına rağmen onun siyasi ve askeri yetkilerini paylaşamıyor.

ŞAŞKINLIK İKİYE KATLANDI

İngiliz halkının hatta dünya üzerinde milyonlarca kişinin "gönüllerin kraliçesi Diana'nın yuvasını yıkan kadın" olarak gördüğü Camilla Parker Bowles'un, 2. Elizabeth'in onayıyla kraliçe unvanı alacak olması büyük bir şaşkınlık da yarattı. Fakat onunla ilgili olarak ortaya çıkan bir başka ayrıntı daha var ki bu şaşkınlığı artıracak türden.

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O GÖRKEMLİ TACI CAMILLA TAKACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Camilla Parker Bowles, kocası Charles'ın "kral" olarak taç giyeceği törende yanında bulunacak. O sırada da Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth'in paha biçilmez değerdeki tacını kullanacak. Charles'ın, taç giydikten sonra yapacağı konuşmada eşi Camilla'dan "kraliçe" olarak söz etme iznini beş yıl önce annesinden aldığını da iddia etti gazete. Yani bir başka deyişle Kraliçe 2. Elizabeth'in iki gün önce resmi olarak yaptığı o açıklamadaki kararları yıllar önce alındı.

Camilla Parker Bowles'un, kocasının kral unvanını alacağı törende kullanacağı taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eşinin kullanması için tasarlandı. Ana Kraliçe'nin başını süsleyen taç, elmas ve platin parçalardan oluşuyor. Bu taçta Işık Dağı (Koh -i Noor) adı verilen dünyanın en büyük elması da yer alıyor.105.6 karat yani dünyanın en büyük ve pahalı elması olarak nitelendirilen Işık Dağı adlı bu elmas; İngiltere'ye 19'uncu yüzyılın ortalarında Kraliçe Victoria'ya hediye olarak gönderildi. Fakat Hindistan'daki birçok kişi bu elmasın çalındığına inanıyor.Bu değerli taç üzerinde yer alan elmaslardan biri de dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından 1856 yılında yine Kraliçe Victoria'ya verildi. Sultan Abdülmecit bu elması, Victoria'nın Kırım Savaşı sırasındaki desteğine teşekkür olarak hediye etti. Ana Kraliçe, bu gösterişli tacı kızı Elizabeth'in tahta çıktığı törende de kullanmıştı.

HEP 'DIANA'NIN YUVASINI YIKAN KADIN' OLARAK ANILDI

Gelelim bu görkemli tacı takmaya hazırlanan Camilla Parker Bowles'a. Uzun yıllar boyunca, Charles'ın evlendiği Prenses Diana'nın "yuvasını yıkmakla" suçlanan, bir o kadar uzun süre boyu da "İngiltere'nin en çok nefret edilen kişisi" unvanını kimselere kaptırmayan Camilla Parker Bowles, sonunda "sabrının karşılığını" görecek gibi....

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'KRAL'IN METRESİ' OLARAK TANINIYORDU

Bir dönem Prenses Diana'nın "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak nitelendirdiği Camilla Parker Bowles, Camilla Rosemary Shand adıyla 17 Temmuz 1947'de dünyaya geldi. Batı Sussex'te 18'inci yüzyıldan kalma bir kır evinde büyüdü. Ardından da ailesiyle birlikte Güney Kensington'a taşındılar. Babası eski bir ordu mensubuyken emeklilikten sonra iş insanı olan Bruce Shand annesi de Aschombe Baronu Roland Cubitt'in kızı olan Rosalind'di. Camilla'nın anne tarafından büyükannelerinden biri olan Alice Keppel, bir dönem Kral 7. Edward'la evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın olarak tanınıyordu.

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ATA BİNMEYİ SEVİYORDU

Doğanın içinde büyüyen Camilla, küçük yaşlarda ata binmeyi öğrendi ve bu onun için bir tutku haline geldi. 1965 yılında Londra'da ilk kez sosyeteye tanıtıldı. Bir süre sonra da aile evinden ayrılıp Kensington'a taşındı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ EVLİLİĞE UZANDI: YILIN DÜĞÜNÜ

Camilla ilk evliliğini, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles 1973 yılında yaptı. O sırada Camilla 25, eşi Parker Bowles ise 33 yaşındaydı. 800 konuğun katıldığı tören "yılın düğünü" olarak nitelendirildi uzun süre. Çiftin bu evlilikten biri kız, diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Camilla ile Andrew evlendiklerinde, Camilla çoktan Charles ile tanışmıştı.

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AYNI SOSYAL ÇEVREDE

Camilla ile Prens Charles 1971 yılının yaz aylarında tanıştı. Aslında ikisi de aynı sosyal çevrede olmalarına rağmen o yıla kadar resmi olarak tanışmamışlardı. İkili, ortak arkadaşları Lucia Santa Cruz'un evindeki bir partide tanıştı. Yani Santa Cruz onları resmen tanıştırmış oldu. Kısa sürede yakın arkadaş oldular, sonra da bu arkadaşlık romantik bir ilişkiye dönüştü. Bu arada Kraliçe'nin de Camilla ile o erken dönemde tanıştığını hatırlatalım. Fakat bu romantik ilişki Charles'ın deniz aşırı bir askeri göreve gitmesiyle duraksadı. Charles, sevgilisine "beni bekle" demediği için ilişkinin geleceği belirsiz bir hale geldi. Camilla da bu süreçte Andrew Parker Bowles ile evlendi.

KRALİÇE, SPENCER AİLESİNDEN BİRİNİ İSTEDİ İDDİASI

Bu arada bazı iddialara göre de Kraliçe, oğlunun Camilla yerine Spencer ailesinden yani Diana'nın ailesinden biriyle evlenmesini istedi. Zaten sonunda da Charles, iddialara göre ablasıyla yaşadığı kısa bir flörtün ardından Diana ile 1981 yılında evlendi.

CHARLES VE CAMILLA 2005 YILINDA EVLENDİ

Bu arada Camilla, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 1995 yılına kadar sürdü. Fakat ne olursa olsun Charles ile Camilla arasındaki yakınlık bitmedi. Sonunda Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un ilişkisi 2005 yılındaki evlilik törenine uzandı. Ülkenin en "olaylı" ve "sevilmeyen kadını" önce aile içinde kabul gördü sonra da usul usul halkın en azından bir kesimi tarafından kabul gördü.

'BU EVLİLİKTE ÜÇ KİŞİYDİK'

Camilla Parker Bowles, ne kendisinin ne de Prens Charles'ın evliliği sırasında onunla ilgisini hiç kesmedi. Aslında Diana da bu durumdan haberdardı. Öyle ki Diana, 1981'de Charles ile evlenmeden önce de evliliği sırasında da hep Camilla Parker Bowles ile yüzleşmek zorunda kaldı. 1996 yılında Diana ile gerçekleştirilen röportajda, Galler Prensesi, Prens Charles ile olan evliliği için 'Bu evlilikte üç kişiydik' ifadesini kullanmıştı.

'CAMILLA TEHLİKESİNİ ÇOK ERKEN FARK ETMİŞTİ'

Diana ile Camilla arasındaki bu gerilim, 2019 yılında sunuculuğunu eski bir dedektif olan Colin McLaren'in üstlendiği Fatal Voyage Diana Case Solved (Ölümcül Yolculuk: Diana Dosyası Çözüldü) adlı programda bir kez daha masaya yatırılmıştı. Programa konuk olarak katılan Vanity Fair dergisi eski editörü Tina Brown, Diana Spencer'ın saray duvarları ardında yaşadıklarını anlatmıştı o programda. Prenses Diana'yı ilk kez yeni evli olduğu dönemde tanıyan Brown "Diana, Camilla tehlikesini çok erken fark etmişti" diye anlattı. Tina Brown, Diana'nın Camilla nedeniyle derin bir kıskançlık ve paranoya içinde olduğunu da sözlerine eklemişti.

DIANA İLE BALAYINA ÇIKTIĞINDA BİLE CAMILLA'NIN HEDİYE ETTİĞİ KOL DÜĞMELERİNİ KULLANDI

Brown'un iddiasına göre Prens Charles, Diana Spencer ile evlenip balayına çıktığında bile sevgilisi Camilla Parker Bowles'un kendisine hediye ettiği kol düğmelerini kullandı. Prenses Diana da bunu biliyordu.

'İLİŞKİLERİ BİR SIR DEĞİLDİ'

Aynı programa konuk olan gazeteci yazar Ken Wharfe de, Prens Charles'ın bu gözü kara aşkını saraydaki herkesin bildiğini "Charles ile Camilla'nın ilişkisi bir sır değildi. Buckingham Sarayı'nda bunu herkes neler olduğunu biliyordu. Bu bir problemdi" diye anlatmıştı.