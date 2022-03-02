'Asi' çiftle ilgili dudak uçuklatan iddia: Harry ile Meghan, kraliyet ailesine 'yarı zamanlı' dönecek

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AİLEYLE 'SOĞUK SAVAŞ'

Harry ile Meghan 'ekonomik olarak bağımsız' bir yaşamı seçtiklerini ve artık Londra'da yaşamayacaklarını açıkladılar. Ondan sonra da Büyük Britanya tahtında oturan ve kendilerinin de mensubu olduğu Mountbatten Windsor ailesiyle aralarında bir "soğuk savaş" başladı.

ORTALIK YİNE HAREKETLENDİ

Harry ile Meghan, Londra'dan ayrılıp önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Orada kendilerine yeni bir hayat kurdular. Sonradan Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda da İngiliz kraliyet ailesi hakkında suçlayıcı iddialarda bulundu. O röportajla yükselen gerilim de giderek tırmandı. Fakat şimdi ortaya atılan bir iddia ortalığı yine hareketlendirdi.

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AİLENİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth'in 95 yaşına gelmesi, son dönemde sağlığının giderek bozulması hatta bu yüzden bazı programlarını iptal etmesi de ailenin geleceğinin daha ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmasına neden oldu. Özellikle de Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılında kendisinden sonra büyük oğlu Prens Charles'ın kral olacağı ve eşi Camilla'nın da "konsort kraliçe" olarak kabul edilmesini dilediğini belirten açıklaması da dikkatleri yine aile üzerine çekti. İşte bu noktadan sonra aileyle ilgili gelişmeler daha da hızlandı.

'YARI ZAMANLI' KRALİYET ÜYESİ

Herkes Kraliçe Elizabeth'in hayata veda etmesi ya da tahtı bırakması sonrası neler olabileceğini daha ayrıntılı şekilde tartışıyor son dönemde. Olabilecekler ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. İşte bu nokta da çarpıcı bir iddia kraliyet uzmanı Tom Quinn'den geldi. To Di For Daily adlı poscast yayınına katılan kraliyet uzmanı Quinn, evlilik sonrası Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Harry ile Meghan'ın, Charles'ın kral olmasından sonra aileye ve görevlerine geri dönmek isteyebileceğini öne sürdü. Quinn, bu konudaki iddiasını da "içeriden" bir kaynağa dayandırdı.

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Tom Quinn bu konuda şunları söyledi: "İlginç bir şey, içeriden birileri bana söyledi. O da şu ki yaşlı kraliyet ailesinin yani Kraliçe'nin hayata veda etmesinden ve Charles'ın kral olmasından sonra Harry ile Meghan "yarı zamanlı" olarak aileye göre dönebileceklerine inanıyor. Sonuçta Charles, Harry'nin babası."

ALTI AY ABD'DE ALTI AY İNGİLTERE'DE

Tom Quinn'in 'yarı zamanlı' ifadesiyle kast ettiği nokta Harry ile Meghan'ın yılın yarısında ABD'de yarısında da İngiltere'de yaşaması. Quinn bu konuda "Harry ile Meghan, yılın altı ayı ABD'de kendi hayatlarını ve işlerini sürdürebilirler. Geri kalan altı ayda da İngiltere'de kraliyet görevlerini yaparlar" dedi. Kraliyet uzmanı Quinn, bunun, Kraliçe 2. Elizabeth'in kesinlikle karşı çıktığı bir durum olduğunu da hatırlattı. Sonra da şunları söyledi: "Ama öyle sanıyorum ki Harry ile Meghan, Charles'ın tahta geçtikten sonra kraliyeti modernleştireceğini ve böyle bir duruma izin vereceğini umuyorlar."

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'KRALİÇE BUNU HİÇ İSTEMEZ

Quinn'e göre Prens Harry ile Meghan Markle, tüm hayatlarını ABD'de sürdürmeyi çok da istemiyor. Ama aynı zamanda tüm hayatlarını İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi olarak geçirmek de sıcak baktıkları bir durum değil. Bu arada uzman Quinn, Prens Harry'nin yakın zamanda piyasaya çıkacak olan kitabına da değindi. Bu konuda İngiliz kraliyet ailesinin çok rahatsız olduğunu ileri sürenlerin tam tersine de Harry'nin, ailesinin saygınlığını olumsuz etkileyecek olaylara kitabında yer vermiş olmasının düşük bir ihtimal olduğunu savundu. Ona göre Prens Harry'nin yapmaya çalıştığı ailesine zarar vermek değil, kendine bir rol bulmak." Quinn'e göre Harry'nin asıl amacı ailesini zor durumda bırakmak değil. O sadece deli gibi aşık olduğu eşi Meghan Markle'ı mutlu etmek için çabalıyor.

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ÖDÜL GECESİNDEKİ BEDEN DİLLERİ YORUMLANDI

Quinn'in bu sözlerinden sonra İngiliz basınında konuşulan bir başka ayrıntıya da değinelim. Her ne kadar ABD'ye taşınırken amaçlarından birinin 'basının gözü önünden çekilmek' olduğunu söyleseler de Meghan ile Harry, yeni yaşamlarında daha çok gündeme gelmeye başladı. Bazı kişilerin şaka yollu "ABD'nin kraliyet ailesi" diye tanımladığı çift, bu ülkede de dikkat çeken bazı etkinliklere katılıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Harry ile Meghan, Los Angeles'ta düzenlenen NAACP Ödülleri gecesinde özel bir ödüle değer görüldü. Çift, insani yardım çalışmalarından dolayı bu ödüle değer görüldü.

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O gece Harry ile Meghan, ödüllerini almak için birlikte sahneye çıktılar. Teşekkür konuşmasını da birlikte yaptılar. İşte o gece de çiftin duruşları, davranışları beden dili uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Uluslararası alanda tanınan beden dili uzmanı Dr Lilian Glass, çiftin sahnedeki duruşlarına bakarak onlar hakkında bir yorum yaptı. Buna göre Harry, aslında yeni yaşamında hiç de mutlu değil. Glass'ın iddiasına göre her ne kadar göz önünde büyüse de İngiliz kraliyet ailesinde bulunduğu sırada kalabalıklar karşısında bu tür konuşmalar yapsa da Harry sahnede hiç de rahat görünmüyordu. Eşi Meghan Markle ile onun tam tersine gayet rahat ve mutlu bir görüntü sergiliyordu.

'ÇOCUK GİBİ'

Dr. Lilian Glass'ın iddiasına göre 'Harry, kelimenin tam anlamıyla sudan çıkmış balık gibiydi". Glass "Harry ne yapacağını bilemiyor gibi görünüyordu. Bakışlarını, elinde bulunan ödül heykelciğine doğru çevirdi, sonra onu inceledi ve en sonunda Meghan'a uzattı" diye konuştu. Glass değerlendirmesinde Harry'nin utangaç göründüğünü ve sahnede olduğu süre içinde hiç gülümsemediğini söyledi. Kameraya bakarken de sanki bir an önce tuvalete gitmesi gereken bir çocuk gibi ileri geri sallanmaya başladığını vurguladı. Glass, Harry'nin mutsuzluğunun açıkça görülebildiğinin de altını çizdi.

Bu arada beden dili uzmanları geçen yıl eylül ayında Harry ile Meghan'ın hareketlerini yorumlamış ve aralarındaki ilişkiyi de çözümlemeye çalışmıştı. Hatta uzmanlar Harry ve Meghan ile ağabeyi William ile eşi Kate'in beden dilleriyle dışa vurduklarını analiz etmişti.

ARALARINDA ÖYLE BÜYÜK FARKLAR VAR Kİ!

Bir çift, gittikleri her yerde sanki birbirlerinden bir dakika ayrılırlarsa dünyanın sonu gelecekmiş gibi davranıyor. Diğeri ise küçük bakışlar, kaçamak dokunuşlarla ama genellikle birbirlerinden uzak durarak daha bağımsız bir görünüm sergiliyor. Bu iki çift, Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve Prens William ile eşi Kate Middleton. Uzun süredir aralarında "kara kedi dolaşan" bu iki çift arasında ilk bakışta bile görülen bariz farklılıklar var. Çok uzun bir flörtün hatta araya giren iki ayrılığın ardından 10 yıl önce evlenen ve birlikte üç çocuk büyüten William ve Kate ile kısa bir ilişkinin ardından sadece üç yıllık evli olan Harry ile Meghan'ın birbirlerine yaklaşımları elbette farklı. Bu fark, kamuoyu karşısına çıktıkları etkinliklerde de bariz şekilde ortaya dökülüyor zaten.

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BEDEN DİLLERİNİ YORUMLADI

Biri ABD'de, diğeri İngiltere'de katıldıkları etkinliklerde ilgi odağı olan iki çiftin beden dilleri arasındaki fark ve buradan yola çıkarak nasıl bir ilişki yaşadıkları bir kez daha masaya yatırıldı. Bu kez William ile Kate ve Harry ile Meghan'ın toplum içindeki davranışlarını inceleyip nasıl bir ilişki yaşıyor olabileceklerini masaya yatıran ise Believeinbruce adlı internet sitesiyle tanınan beden dili uzmanı. Gelin, bu uzmanın geçen yılın son aylarında yaptığı değerlendirmeleri bir hatırlayalım.

BİRİ DESTEKLEYİCİ, DİĞERİ İTAATKAR

Sitesindeki takma ismiyle tanınan Believingbruce, iki çiftin ilişkileri arasında gerçekten çok büyük farklar olduğunu vurguladı. Her iki çiftin de sözsüz iletişimlerine odaklanan beden dili uzmanı Believingbruce "Kate ile William arasında destekleyici bir iletişim olduğunu, buna karşılık Harry ile Meghan arasında bir tür "itaat" ilişkisi bulunduğunu savundu.

BİRBİRLERİNİ CESARETLENDİRİYORLAR

Kate ile William'ın beden dillerinde, davranışlarında çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirten Believingbruce, bunu da "Yansıtma" diyerek nitelendirdi. Believingbruce "Her ikisi de küçük ve yumuşak dokunuşlarla, aşağıya yönelen bakışlarıyla, ilgi odağı olma konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor. Yine aynı şekilde, bir konuşma sırasında liderliği alma konusunda da destek oluyorlar" dedi. Believingbruce, beden dillerine bakarak, Kate ile William arasında "ortak" bir ilişki olduğunu savundu.

"MEGHAN'DAN İZİN ÇIKSIN BAKIŞI"

Harry ve Meghan'ın beden dilinin ise bunun tam tamına zıttı olduğunu belirtti. Harry'nin, Meghan'a karşı "itaatkar" davranışlar sergilediğini söyledi Believingbruce. "William, karısı Kate'ı kısa süreli bakışlar atarken Harry daha uzun süreli, sanki ondan "yeşil ışık yaktığını" gösteren bir hareket bekleyerek bakıyor" diye konuştu. Harry'nin bu şekilde, herhangi bir şey yapmak için Meghan'dan izin çıktığı hissine kapıldığını ileri sürdü.

UZATILMIŞ OKŞAMA

Believingbruce, William ile Kate'in birbirlerine yönelik hafif dokunuşlarının yerini Harry ile Meghan'da ise "uzatılmış bir okşamanın" aldığını söyledi. Buna örnek olarak Meghan'ın elini Harry'nin sırtına koymasını ve uzun süre orada tutmasını gösterdi.Beden uzmanı bu hareketin de kontrolü elinde tutan kişinin Meghan olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

'BUNA KATILIYORSUN, DEĞİL Mİ HARRY?'

Believingbruce "Bu durum genellikle Meghan bir şey söylemek üzereyken ya da bir şey söyleyip bitirdiğinde, avucunun sert hareketiyle Harry'yi de bu duruma uymaya çağırdığında görülüyor" dedi. Beden dili uzmanı Believingbruce, bu hareketin Oprah Winfrey röportajında da sık sık tekrarlandığını vurguladı. Markle'ın bu şekilde sanki sözcüklere ihtiyaç duymadan "Evet Harry, buna katılıyorsun, değil mi Harry" dediğini ileri sürdü.

BİRİ YETİŞKİN, DİĞERİ EBEVEYN- ÇOCUK İLİŞKİSİ: Vücut dili uzmanı, iki çiftin ilişkisini özetlerken de William ile Kate'in ilişkisini "bir yetişkin ilişkisi" Harry ile Meghan'ın ilişkisini de " ebeveyn- çocuk ilişkisi" olarak nitelendirdi.