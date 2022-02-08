"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Ispartada fatura ödemeleri ertelendi Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi varIsparta'da fatura ödemeleri ertelendi! Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi var#Fatih Dönmez
Ve açıklama geldi... Macrondan flaş Putin sözleriVe açıklama geldi... Macron'dan flaş Putin sözleri#Macron
Bakan Çavuşoğlundan göçmen krizi açıklaması Yunanistan kadar ABnin de suçu var...Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen krizi açıklaması! Yunanistan kadar AB'nin de suçu var...#Mevlüt Çavuşoğlu
Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiRekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini#Covid-19 Aşısı
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
Bir annenin en zor kararı Kalbini durdurmamız gerekiyorduBir annenin en zor kararı! 'Kalbini durdurmamız gerekiyordu'#Aydın
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
Yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı Aşk mektuplarını da yanında götürmüşYine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı! 'Aşk mektuplarını' da yanında götürmüş!#ABD
Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklamasıProf. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması#Koronavirüs
Diananın elleri de o kadar temiz değildi"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"#Camilla Parker Bowles
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"

#Camilla Parker Bowles#Diana Spencer#Prenses Diana
Diananın elleri de o kadar temiz değildi

Dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini her zaman koruyan İngiliz kraliyet ailesi bu kez bambaşka bir konuyla manşete çıktı. Önce Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın görevlerinden ve ülkeden ayrılması, ardından yaptıkları çarpıcı açıklamalar derken aileyle ilgili olaylar arka arkaya geldi. Öyle ki yaşanan son gelişmeyle birlikte Prens Andrew aleyhine açılan cinsel taciz davası bile gölgede kaldı.

Haberin Devamı

KRALİÇE'NİN AÇIKLAMASI ÇOK DİKKAT ÇEKTİ
Bu kez konu, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama. 95 yaşındaki Kraliçe açıklamasında, kendisinden sonra en büyük oğlu ve ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın tahta çıkacağını, onun toplum tarafından pek de sevilmeyen karısı Camilla Parker Bowles'un ya da resmi adıyla Cornwall Düşesi Camilla'nın da "konsort kraliçe" olacağını belirtti. 

Gözden Kaçmasın

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyinHaberi görüntüle

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

KAMUOYUNUN GÖZÜNDEKİ YERİ FARKLI
Zaten tartışmalar da bu ayrıntıda düğümlendi. Kamuoyu, geçmişte Prens Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın yaşadıkları yüzünden bu evlilikte "kara kedi" olarak görülen Camilla'nın "konsort kraliçe" unvanı alacak olmasına çok da sıcak bakmadı. Elbette onu destekleyenler ve yıllar içinde aileye uyum sağladığını, dolayısıyla bu konumu hak ettiğini düşünenler de var.

Haberin Devamı

Geleneklere göre, Charles kral olarak tahta çıktıktan sonra eşi Camilla’nın "Konsort Kraliçe" unvanını alması gerekiyor. Kimileri ise Camilla’ya yönelik kamuoyu tepkisinden dolayı onun daha düşük bir unvan olan "Konsort Prenses" olarak anılması gerektiğini savunuyor. Ancak bunun Camilla'ya haksızlık olduğunu düşününler de var.

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

'CAMILLA'YA HAKSIZLIK OLUR'
İşte bunlardan biri de Good Morning Britain programının sunucusu olan Richard Madeley. Madeley "Konsort kraliçe" yerine "konsort prenses" unvanı verilmesinin Camilla Parker Bowles'a haksızlık olacağını ifade etti.

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

'DIANA DA O KADAR MASUM DEĞİL'
Ona göre kamuoyunun Prens Charles ile Prenses Diana'nın ilişkisine bakışı tek taraflı. Madeley, hayatı boyunca sürdürdüğü evlilik dışı ilişkilere bakıldığında, Prenses Diana'nın "ellerinin de o kadar temiz olmadığını" yani onun da çok masum olmadığını ileri sürdü.

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

'EVLİLİĞİN YIKILMASININ TEK NEDENİ 'ÖTEKİ KADIN' DEĞİL'
Charles'ın Diana ile evliyken de Camilla ile ilişkisini sürdürmesinin ve Prenses Diana'nın da bu konudaki hayal kırıklığını gizlememesinin Camilla'yı her zaman eleştiri oklarının hedefinde bıraktığını ileri sürdü Madeley. Diana'nın sempatik kişiliği, mağdur olduğu algısıyla bir araya gelerek hem Charles'ın hem de Camilla'nın halkın gözünden düşmesine sebep oldu. Ancak Madeley, Camilla'nın evliliğindeki yıkımın tek sorumlusunun "öteki kadın" yani Camilla olduğu iddiasına karşı çıkıyor.

Haberin Devamı

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

'İNSANLAR OLAYLARI TEK TARAFLI HATIRLIYOR'
Charles'la evliliklerinin bozulduğu yıllarda Prenses Diana'nın adı birçok isimle anılmaya başlamıştı. Bunlardan bazıları kanıtlansa da bazıları iddiadan öteye geçmedi. Madeley ise işi biraz daha ileri bir noktaya götürüp Diana'nın Charles'ı aldattığının herkesçe bilindiğini öne sürdü.

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

HALKIN FARKINDA OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Kraliyet biyografi yazarları Angela Levin ve Howard Hodgson da bu konuda Madeley'le aynı görüşte. Prens Charles'ı yakından tanıyan Hodgson, Charles ve Camilla'nın evlilik dışı ilişkisiyle ilgili tek taraflı hikâyenin tamamen yanlış olduğuna inandığını belirtti. Charles'ın evliliği öncesinde Camilla'dan ayrıldığını, yeniden bir araya geldiklerinde ise ikisinin de evliliklerinde çok mutsuz olduğunu ileri sürdü. Hodgson ayrıca o zamana kadar Diana’nın 10 farklı kişiyle ilişki yaşadığını, halkın bunların farkında olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dianaya nasip olmayan o tacı Camilla takacakDiana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacakHaberi görüntüle

Diananın elleri de o kadar temiz değildi

DİZİDEKİ SAHNEYE DEĞİNDİ
The Crown dizisinin dördüncü sezon finalinde Charles’ın Camilla’yla ilişkisini aslında hiç sonlandırmadığını ima eden sahneye değinen Hodgson bunu kanıtlayacak hiçbir delil olmadığını söyledi. “Gerçekten bir araya gelmeleri 1986'da oldu,” diyen Hodgson, “Ortak tanıdıklarının ev davetinde karşılaştıklarında ikisi çok mutsuz insanlardı, birbirlerini toparladılar” diye ekledi. Prenses Diana’nın sadece 1986 yılında 3 ilişki yaşadığını öne süren Hodgson’a göre Prens Charles, Camilla'ya geri dönmeye kararını ancak bu ilişkileri öğrendikten sonra aldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camilla Parker Bowles#Diana Spencer#Prenses Diana

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi