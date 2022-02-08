"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"

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KRALİÇE'NİN AÇIKLAMASI ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Bu kez konu, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama. 95 yaşındaki Kraliçe açıklamasında, kendisinden sonra en büyük oğlu ve ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın tahta çıkacağını, onun toplum tarafından pek de sevilmeyen karısı Camilla Parker Bowles'un ya da resmi adıyla Cornwall Düşesi Camilla'nın da "konsort kraliçe" olacağını belirtti.

KAMUOYUNUN GÖZÜNDEKİ YERİ FARKLI

Zaten tartışmalar da bu ayrıntıda düğümlendi. Kamuoyu, geçmişte Prens Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın yaşadıkları yüzünden bu evlilikte "kara kedi" olarak görülen Camilla'nın "konsort kraliçe" unvanı alacak olmasına çok da sıcak bakmadı. Elbette onu destekleyenler ve yıllar içinde aileye uyum sağladığını, dolayısıyla bu konumu hak ettiğini düşünenler de var.

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Geleneklere göre, Charles kral olarak tahta çıktıktan sonra eşi Camilla’nın "Konsort Kraliçe" unvanını alması gerekiyor. Kimileri ise Camilla’ya yönelik kamuoyu tepkisinden dolayı onun daha düşük bir unvan olan "Konsort Prenses" olarak anılması gerektiğini savunuyor. Ancak bunun Camilla'ya haksızlık olduğunu düşününler de var.

'CAMILLA'YA HAKSIZLIK OLUR'

İşte bunlardan biri de Good Morning Britain programının sunucusu olan Richard Madeley. Madeley "Konsort kraliçe" yerine "konsort prenses" unvanı verilmesinin Camilla Parker Bowles'a haksızlık olacağını ifade etti.

'DIANA DA O KADAR MASUM DEĞİL'

Ona göre kamuoyunun Prens Charles ile Prenses Diana'nın ilişkisine bakışı tek taraflı. Madeley, hayatı boyunca sürdürdüğü evlilik dışı ilişkilere bakıldığında, Prenses Diana'nın "ellerinin de o kadar temiz olmadığını" yani onun da çok masum olmadığını ileri sürdü.

'EVLİLİĞİN YIKILMASININ TEK NEDENİ 'ÖTEKİ KADIN' DEĞİL'

Charles'ın Diana ile evliyken de Camilla ile ilişkisini sürdürmesinin ve Prenses Diana'nın da bu konudaki hayal kırıklığını gizlememesinin Camilla'yı her zaman eleştiri oklarının hedefinde bıraktığını ileri sürdü Madeley. Diana'nın sempatik kişiliği, mağdur olduğu algısıyla bir araya gelerek hem Charles'ın hem de Camilla'nın halkın gözünden düşmesine sebep oldu. Ancak Madeley, Camilla'nın evliliğindeki yıkımın tek sorumlusunun "öteki kadın" yani Camilla olduğu iddiasına karşı çıkıyor.

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'İNSANLAR OLAYLARI TEK TARAFLI HATIRLIYOR'

Charles'la evliliklerinin bozulduğu yıllarda Prenses Diana'nın adı birçok isimle anılmaya başlamıştı. Bunlardan bazıları kanıtlansa da bazıları iddiadan öteye geçmedi. Madeley ise işi biraz daha ileri bir noktaya götürüp Diana'nın Charles'ı aldattığının herkesçe bilindiğini öne sürdü.

HALKIN FARKINDA OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Kraliyet biyografi yazarları Angela Levin ve Howard Hodgson da bu konuda Madeley'le aynı görüşte. Prens Charles'ı yakından tanıyan Hodgson, Charles ve Camilla'nın evlilik dışı ilişkisiyle ilgili tek taraflı hikâyenin tamamen yanlış olduğuna inandığını belirtti. Charles'ın evliliği öncesinde Camilla'dan ayrıldığını, yeniden bir araya geldiklerinde ise ikisinin de evliliklerinde çok mutsuz olduğunu ileri sürdü. Hodgson ayrıca o zamana kadar Diana’nın 10 farklı kişiyle ilişki yaşadığını, halkın bunların farkında olmadığını söyledi.

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DİZİDEKİ SAHNEYE DEĞİNDİ

The Crown dizisinin dördüncü sezon finalinde Charles’ın Camilla’yla ilişkisini aslında hiç sonlandırmadığını ima eden sahneye değinen Hodgson bunu kanıtlayacak hiçbir delil olmadığını söyledi. “Gerçekten bir araya gelmeleri 1986'da oldu,” diyen Hodgson, “Ortak tanıdıklarının ev davetinde karşılaştıklarında ikisi çok mutsuz insanlardı, birbirlerini toparladılar” diye ekledi. Prenses Diana’nın sadece 1986 yılında 3 ilişki yaşadığını öne süren Hodgson’a göre Prens Charles, Camilla'ya geri dönmeye kararını ancak bu ilişkileri öğrendikten sonra aldı.