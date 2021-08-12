Kraliyet düğünlerinin şoke eden sırları: En özel günde öyle bir şey giymişler ki

Evet... Kraliyet düğünlerinden söz ediyoruz. Zamanlar değişse de, artık pek çok monarşi ailesi varlığını sembolik olarak sürdürse de kraliyet düğünleri her zaman ilgi çekiyor. Törene davet edilen konuklar bir yana ekranlar karşısında milyonlarca kişinin izlediği bu evlilik törenlerinin en çok akılda kalan kısmı gelinlikler. Üstelik görünenin ötesinde sırlar da barındırıyor o gelinliklerin bazıları. Gelin, dönemlerine damga vuran o kraliyet gelinlerinin ve onların giydiği gelinliklerin sırlarına bir göz atalım.



EN UZUN KUYRUK

Gelin dünyanın her dönemde en çok konuşulan kraliyet gelini olan Diana Spencer'ın ya da milyonlarca kişinin onu hatırladığı adıyla Prense Diana ile başlayalım. 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, kraliyet düğünleri tarihindeki en uzun kuyruklu gelinliği giydi. Diana'nın David Emmanuel imzalı gelinliğinin kuyruğu yaklaşık sekiz metreydi.





TOPUĞUNDA BAŞ HARFLERİ YAZILI

Bu arada Diana'nın gelin ayakkabılarının altında da bir "sır" gizliydi. Ayakkabıların topuğunda, kendisinin ve Prens Charles'ın isimlerinin baş harfleri yazılıydı.



MAKYAJINI KENDİ YAPTI

Gelelim Diana'nın hiç göremediği gelini Kate Middleton'a. 2011 yılında uzatmalı sevgilisi Prens William ile evlenen Middleton'ın gelinliği, tören sonrası çok taklit edildi. Gelinliğin üzerindeki işlemeler, duvağını süsleyen tacı bir yana bir başka özelliği daha vardı gelin Kate'in. Makyajını kendisi yapmıştı! İlk anda kulağa tuhaf gelse de Middleton, makyaj sanatçısı Arabella Preston'dan dersler aldı ve hayatının en önemli gününde makyajını da kendi yaptı.





GELİNLİĞİNİ GİYECEK KARNESİYLE ALDI

Peki ya Kraliçe 2. Elizabeth'in 1947 yılında Prens Philip ile evlenirken giydiği gelinliğin özelliğini biliyor musunuz? Zamanının ötesinde bir güzelliğe sahip olan gelinliği, o dönemde henüz prenses unvanı taşıyan Elizabeth, giyecek karnesi kullanarak almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra toparlanmaya çalışan ülke için bu çok da tuhaf bir durum değildi aslında. Gelinliği alabilmesi için Elizabeth'e, hükümet tarafından fazladan 200 kupon verilmişti.

EN YAŞLI KRALİYET GELİNİ

Gelelim son dönemin en çok konuşulan kraliyet gelinine. Tabii ki Meghan Markle. Aslında onun bir kraliyet gelini olarak çok fazla dikkat çeken özelliği vardı. Hepsinden önemlisi daha önce evlenip boşanmıştı, Harry'den üç yaş büyüktü. Bu özelliğiyle de "en yaşlı kraliyet gelini" olarak hafızalara kazındı.



200 YIL İÇİNDE BİR İLK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, pandemi yüzünden evlilik törenlerini sürekli erteliyordu. Fakat sonunda geçen yıl kelimenin tam anlamıyla kapalı kapılar ardında evlendiler. Beatrice, bu şekilde, İngiliz kraliyet ailesinin son 200 yıllık tarihi içinde bu şekilde evlenen ilk kişi olarak tarihe geçti.





KRALİÇE'NİN ELBİSESİ ELDEN GEÇİRİLDİ

Onun düğünüyle ilgili bir başka özellik daha vardı. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi. Törenin en çok dikkat çeken yanı ise Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.





KARMAŞIK DUYGULAR, GÖZYAŞI OLUP DÖKÜLDÜ

2011 yılında dünyanın hafızasına kazınan düğünlerden biri Londra'da diğeri de Monako'da yapıldı. Bir dönemin Hollywood yıldızı olan Monako Prensesi Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin tek oğlu Prens Albert, Güney Afrikalı Charlene Wittstock ile evlendi. O törende gelinin, zarafeti ve şıklığı bir yana çok dikkat çeken bir başka ayrıntı vardı. Gelin, durmadan ağlıyordu. Hatta bu durum o kadar ileri gitti ki gelin, tören boyunca elindeki mendili hiç bırakmadı.



'BÜTÜN DÜNYA BENİ AĞLARKEN İZLİYOR'

Bunun nedeninin Prenses Charlene'in istemeden evlenmesi, Albert'in evlilik dışı çocuklarının ortaya çıkması gibi çeşitli nedenlere bağlandı. Fakat Charlene Wittstock, bir röportajında neden ağladığını anlattı. Son dönemde de kocasıyla arasının kötü olduğu ve bu yüzden aylardır memleketinde olduğu söylenen Wittstock bu durumu şöyle anlattı o röportajda "O gün her şey öylesine bunaltıcıydı ki! Birçok söylenti, bu söylentilerin sebep olduğu karmaşık duygular, giderek yükselen tansiyon. Ardından da gözyaşları. Ve sonra öyle gözyaşı dökerken aklımdan 'Bütün dünya beni ağlarken izliyor' düşüncesi geçti. Ondan sonra biraz daha ağladım."





DUVAK BÜYÜKANNEDEN

2004 yılında dünya iki tane kraliyet düğünü izledi. Biri şu anda İspanya Kralı ve Kraliçesi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan önde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.





İRLANDA DANTELİ

Donaldson'ın gelinliği de Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlandı. Gösterişli gelinliğin en ilginç parçası ise duvaktı. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.





ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI

2018 yılında Prens Harry ile Meghan Markle'ınki dışında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Harry'nin kuzeni Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı. Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.



TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN

Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarımı olan gelinlik, tüm zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri listesinde ilk sıralara yerleşti. Gelin, çocukken geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini saklamak yerine tam tersi gözler önüne sermek istediği için böyle bir tercih yapmıştı.





ÖYLE BİR ŞEY GİYMİŞLER Kİ

Kraliyet düğünleriyle ilgili sırları bir başka ilginç notla bitirelim. 2011 yılında Willim, Kate ile evlenirken yanında hep o dönemde en yakın dostu da olan kardeşi Harry vardı. İkisi de kurallar gereği askeri üniforma giydiler. Hava her ne kadar çok sıcak olmasa da Westminister Katedrali'nin içinde ve kameraların spotları altında hiç terlemediler. Bunun nedeni de iki kardeşin de üniformaların içine ter önleyici atlet giymesiydi.

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