Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Kate'in ünlü nişan yüzüğü nerede?

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İLK ANDA GÖLGEDE KALDILAR AMA...

Aslında yıllardır tekrarlanan ve gerçekliği hep tartışma konusu olan bu aldatma söylentilerinin ardından çift daha çok ilgi odağı oldu. İlk gün William ile Kate bir etkinliğe katıldı. Ertesi gün de çift, tek kızları Charlotte'u da yanlarına alıp yüzme müsabakalarına gitti. O sırada da 7 yaşındaki Charlotte giyim kuşamı, iki yandan örgülü saçları ve sempatik tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı. Uzun sözün kısası Charlotte, anne ve babasını bile gölgede bıraktı.

ÜNLÜ YÜZÜĞÜN YERİNDE YELLER ESİYORDU

Ama yine de o etkinlikte dikkatli kişilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntı vardı. Tepeden tırnağa beyazlara bürünen Kate Middleton'ın parmağındaki eksiklikti bu ayrıntı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, kendisinden önce kayınvalidesi Diana'nın nişan yüzüğü olarak kullandığı, William'ın evlenme teklif ederken ona verdiği iri safir taşlı yüzüğü parmağından çıkarmıştı. Onun yerine sadece basit bir alyans vardı yüzük parmağında. Aslında iri safir taşlı yüzüğün altında zaten taşıdığı bu alyansla "idare etti" o gün Kate.

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İşte bu durum da büyük merak uyandırdı. Kate'in yüzüğünün parmağında olmadığını gören takipçileri hemen "klavyelerine sarılıp" neler olup bittiğini sormaya, bu konuda yorum yapmaya başladı. Bir kullanıcı "Merak ediyorum nasıl oldu da Kate o yüzüğü parmağından çıkardı?" diye sordu. Bir başkası da "Kate'in nişan yüzüğünün nerde olduğunu merak ettiğini" yazdı.

ÖNCE PARMAĞINDAYDI

Tam da "isimsiz aldatma söylentilerinin" üzerine gelen bu durum çok da yadırganacak bir durum değil aslında. William'dan evlenme teklifi olduğunda parmağına takılan o yüzük Kate'in ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama yine de Düşes o yüzüğü zaman zaman parmağından çıkarıyor. Söz gelimi pazar günü de bir etkinliğe katıldığında önce yüzük parmağındaydı.

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TEKNEYE BİNERKEN ÇIKARDI

Daha sonra tekneye binerken yüzüğün yine parmağında olmadığı görüldü. Bazen de o ünlü yüzük bakıma girdiği için Kate zorunlu olarak parmağından çıkarıyor.

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O ZİYARETTE DE YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Onun yerine Galler altınından alyansını takıyor. İki yıl önce de Kate bir çocuk hastanesini ziyaret ettiğinde yüzüğü takmamıştı. O dönemde de Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Düşes'in sağlık ve güvenlik sebebiyle yüzüğü takmadığı belirtilmişti.

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GALLER ALTINI

Yani özetle her ne kadar merak uyandırmış olsa da Kate'in o ünlü yüzüğü takmadığı zamanlar da oluyor.

İri safir taşlı yüzüğü dünya ilk olarak Prens Charles ile nişanlandığında onun parmağında gördü. Öylesine ilgi çekti ki dünyada en çok benzeri ya da taklidi yapılan yüzük olma unvanını şimdiye kadar kimselere kaptırmadı. Bu arada aslında Charles'ın nişanlanırken Diana'ya o yüzüğü vermeyi planlamadığını, Diana'nın o mavi taşlı yüzüğü, göz rengine uyumlu bulup kendisinin seçtiğini hatırlatalım. İri safir taşlı yüzüğü dünya ilk olarak Prens Charles ile nişanlandığında onun parmağında gördü. Öylesine ilgi çekti ki dünyada en çok benzeri ya da taklidi yapılan yüzük olma unvanını şimdiye kadar kimselere kaptırmadı. Bu arada aslında Charles'ın nişanlanırken Diana'ya o yüzüğü vermeyi planlamadığını, Diana'nın o mavi taşlı yüzüğü, göz rengine uyumlu bulup kendisinin seçtiğini hatırlatalım. DÜNYA İLK KEZ ONUN PARMAĞINDA GÖRDÜ

HAFTALARCA ÇANTASINDA TAŞIMIŞ

Dün Kate parmağına takmadığı için çok konuşulan safir yüzüğü William, 2010 yılında Kenya'da evlenme teklif ederken verdi. William, o dönemde "annemin bu durumu kaçırmadığını hissetmek için" o yüzüğü Kate'e verdiğini söylemişti. William o dönemde yüzüğü üç hafta boyunca sırt çantasında taşıdığını ve gittiği her yere götürdüğünü de söylemişti. Önce Diana'nın taktığı şimdi de Kate Middleton'ın parmağını süsleyen 18 karatlık oval mavi safir yüzük, etrafına dizilmiş 14 küçük elmastan oluşuyor.

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ASLINDA HARRY'NİN KARISININ PARMAĞINI SÜSLEYECEKTİ

Aslına bakılırsa bir iddiaya göre o ünlü yüzük Prens Harry'nin karısının yani Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Fakat William ile Harry arasında yaşananlar ve küçük prensin ağabeyine yaptığı jest sonucu Kate Middleton'ın oldu. Gelin bu konuda ortada dolaşan iddiaları da bir hatırlayalım.

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.

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İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı. Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.

O MÜCEVHARLER DE ANNESİNDEN MİRAS

Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.

DIANA'NIN SEVDİĞİ YÜZÜKLERDEN BİRİ

Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti. Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.