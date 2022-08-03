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Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Kate'in ünlü nişan yüzüğü nerede?

#Kate Middleton#Prens William#Prenses Diana Yüzüğü
Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

İngiliz kraliyet ailesinin, Kraliçe'den sonraki en gözde üyeleri olan Kate Middleton ve Prens William her ne kadar kendileri bir süre göz önünde olmasalar da basının manşetlerinden inmediler. Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton, üç çocuklarıyla tatile gittikleri sırada haklarında bir kez daha "aldatma" söylentileri çıktı geçen hafta. Fakat bunun üzerinden çok uzun zaman geçmeden, çift Milletler Topluluğu Oyunları'nda ortaya çıktı.

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İLK ANDA GÖLGEDE KALDILAR AMA...
Aslında yıllardır tekrarlanan ve gerçekliği hep tartışma konusu olan bu aldatma söylentilerinin ardından çift daha çok ilgi odağı oldu. İlk gün William ile Kate bir etkinliğe katıldı. Ertesi gün de çift, tek kızları Charlotte'u da yanlarına alıp yüzme müsabakalarına gitti. O sırada da 7 yaşındaki Charlotte giyim kuşamı, iki yandan örgülü saçları ve sempatik tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı. Uzun sözün kısası Charlotte, anne ve babasını bile gölgede bıraktı.

Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

ÜNLÜ YÜZÜĞÜN YERİNDE YELLER ESİYORDU
Ama yine de o etkinlikte dikkatli kişilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntı vardı. Tepeden tırnağa beyazlara bürünen Kate Middleton'ın parmağındaki eksiklikti bu ayrıntı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, kendisinden önce kayınvalidesi Diana'nın nişan yüzüğü olarak kullandığı, William'ın evlenme teklif ederken ona verdiği iri safir taşlı yüzüğü parmağından çıkarmıştı. Onun yerine sadece basit bir alyans vardı yüzük parmağında. Aslında iri safir taşlı yüzüğün altında zaten taşıdığı bu alyansla "idare etti" o gün Kate.

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İşte bu durum da büyük merak uyandırdı. Kate'in yüzüğünün parmağında olmadığını gören takipçileri hemen "klavyelerine sarılıp" neler olup bittiğini sormaya, bu konuda yorum yapmaya başladı. Bir kullanıcı "Merak ediyorum nasıl oldu da Kate o yüzüğü parmağından çıkardı?" diye sordu. Bir başkası da "Kate'in nişan yüzüğünün nerde olduğunu merak ettiğini" yazdı. 

Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

ÖNCE PARMAĞINDAYDI
Tam da "isimsiz aldatma söylentilerinin" üzerine gelen bu durum çok da yadırganacak bir durum değil aslında. William'dan evlenme teklifi olduğunda parmağına takılan o yüzük Kate'in ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ama yine de Düşes o yüzüğü zaman zaman parmağından çıkarıyor. Söz gelimi pazar günü de bir etkinliğe katıldığında önce yüzük parmağındaydı.

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TEKNEYE BİNERKEN ÇIKARDI
Daha sonra tekneye binerken yüzüğün yine parmağında olmadığı görüldü. Bazen de o ünlü yüzük bakıma girdiği için Kate zorunlu olarak parmağından çıkarıyor.

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Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

O ZİYARETTE DE YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARMIŞTI
Onun yerine Galler altınından alyansını takıyor. İki yıl önce de Kate bir çocuk hastanesini ziyaret ettiğinde yüzüğü takmamıştı. O dönemde de Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Düşes'in sağlık ve güvenlik sebebiyle yüzüğü takmadığı belirtilmişti.

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Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

GALLER ALTINI
Yani özetle her ne kadar merak uyandırmış olsa da Kate'in o ünlü yüzüğü takmadığı zamanlar da oluyor.

İri safir taşlı yüzüğü dünya ilk olarak Prens Charles ile nişanlandığında onun parmağında gördü. Öylesine ilgi çekti ki dünyada en çok benzeri ya da taklidi yapılan yüzük olma unvanını şimdiye kadar kimselere kaptırmadı. Bu arada aslında Charles'ın nişanlanırken Diana'ya o yüzüğü vermeyi planlamadığını, Diana'nın o mavi taşlı yüzüğü, göz rengine uyumlu bulup kendisinin seçtiğini hatırlatalım.

DÜNYA İLK KEZ ONUN PARMAĞINDA GÖRDÜ

İri safir taşlı yüzüğü dünya ilk olarak Prens Charles ile nişanlandığında onun parmağında gördü. Öylesine ilgi çekti ki dünyada en çok benzeri ya da taklidi yapılan yüzük olma unvanını şimdiye kadar kimselere kaptırmadı. Bu arada aslında Charles'ın nişanlanırken Diana'ya o yüzüğü vermeyi planlamadığını, Diana'nın o mavi taşlı yüzüğü, göz rengine uyumlu bulup kendisinin seçtiğini hatırlatalım.

DÜNYA İLK KEZ ONUN PARMAĞINDA GÖRDÜ

Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

HAFTALARCA ÇANTASINDA TAŞIMIŞ
Dün Kate parmağına takmadığı için çok konuşulan safir yüzüğü William, 2010 yılında Kenya'da evlenme teklif ederken verdi. William, o dönemde "annemin bu durumu kaçırmadığını hissetmek için" o yüzüğü Kate'e verdiğini söylemişti. William o dönemde yüzüğü üç hafta boyunca sırt çantasında taşıdığını ve gittiği her yere götürdüğünü de söylemişti. Önce Diana'nın taktığı şimdi de Kate Middleton'ın parmağını süsleyen 18 karatlık oval mavi safir yüzük, etrafına dizilmiş 14 küçük elmastan oluşuyor.

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Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

ASLINDA HARRY'NİN KARISININ PARMAĞINI SÜSLEYECEKTİ
Aslına bakılırsa bir iddiaya göre o ünlü yüzük Prens Harry'nin karısının yani Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Fakat William ile Harry arasında yaşananlar ve küçük prensin ağabeyine yaptığı jest sonucu Kate Middleton'ın oldu. Gelin bu konuda ortada dolaşan iddiaları da bir hatırlayalım.

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü. 

Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede


AĞABEYİNE JEST YAPTI
İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı. Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.

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O MÜCEVHARLER DE ANNESİNDEN MİRAS
Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.

Tam da aldatma söylentilerinin üstüne: Katein ünlü nişan yüzüğü nerede

DIANA'NIN SEVDİĞİ YÜZÜKLERDEN BİRİ
Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti. Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.

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