Haftalarca konuşulmuştu: Bana benzeyen tek çocuğum

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HANGİ ÇOCUK KİME BENZİYOR?

William ile Kate'in ilk çocukları George dünyaya geldiğinde herkes onun kime benzeyeceğini çok merak ediyordu. Yıllar geçtikçe de kısa bir süre önce 9 yaşına giren Prens George'u ağırlıklı olarak babasının dayısı Charles Spencer'a benzetenler çoğaldı. Sonra çiftin tek kızı Prenses Charlotte dünyaya geldi. Birçok kişi onun hiç tanımadığı babaannesi Prenses Diana'ya benzemesini istese de görünüşe göre onu da Kraliçe 2. Elizabeth ile onun kız kardeşi Margaret'in kızı Lady Sara Chatto'ya benzetiyor birçok kişi. En son olarak da Kate Middleton ile Prens William'ın küçük oğlu Prens Louis dünyaya geldi. İşte onun kime benzediği konusu da bir türlü çözüme ulaşamadı. Yani bu konuda bir görüş birliği sağlanabilmiş değil şu ana kadar. Ama yine de onu Kate Middleton'ın babası Michael Middleton'a benzetenler çoğunlukta.

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'BANA BENZEYEN TEK ÇOCUĞUM'

İngiliz basınında yer alan iddialara göre de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılının kutlandığı Platin Jübile etkinliklerinde herkesten rol çalan minik Louis'i annesi Kate Middleton kendisine benzetiyor. Yakın bir arkadaşının İngiliz basınına söylediğine göre Kate Middleton, en küçük çocuğu Louis'yi "bana benzeyen tek çocuğum" diye tanımlıyor.

HERKES ONUNLA AYNI FİKİRDE

Arkadaşına göre bu durum Kate Middleton'ın çok hoşuna gidiyor. O, bu görüşte olan tek kişi de değil. Kate ile William'a yakın kaynaklara göre "Herkes Louis'nin annesine ne kadar benzediğini söylüyor. Ve bu durum da Kate Middleton'ın çok hoşuna gidiyor.

BU KEZ BABASINA BENZETİLDİ

Prens William ile Kate Middleton yıllardır bir gelenek olarak çocuklarının doğum günlerini sosyal medya hesaplarından onların fotoğraflarını paylaşarak kutluyor. Bu fotoğrafları da bir amatör fotoğrafçı olan Kate Middleton çekiyor. Son olarak Prens George'un dokuzuncu doğum gününde de bu gelenek bozulmadı. Onun yeni yaşında da annesi tarafından çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı. İşte o karede birçok kişi George'un giderek babasına benzediği konusunda hemfikir oldu.

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O DA BU KEZ BABASINA BENZETİLDİ

Geçtiğimiz mayıs ayında da Prenses Charlotte'un 7'inci doğum günü pozu paylaşıldı. O karede de Charlotte babasına benzetildi. Öyle ya da böyle Kate ile William'ın büyük çocukları sürekli olarak baba tarafına yani William'ın ailesine benzetiliyor.





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ANNE TARAFINDAN DEDESİNE BENZETENLER ÇOĞUNLUKTA

Buna rağmen küçük kardeşleri Louis konusunda kimse bu fikirde değil. O da daha çok dedesi Michael Middleton'a benzetiliyor. Annesine göre de Louis, kendisine çok benziyor. Elbette aradan geçen yıllar içinde üç çocuk büyüyüp görüntüleri oturdukça en çok hangi ailesine benzedikleri de ortaya çıkacak. Ama şimdilik durum bu.

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İLK KEZ 'TAM KADRO' HALKIN KARŞISINA ÇIKTILAR

George, Charlotte ve Louis ilk kez geçen ayki Platinum Jubile kutlamaları sırasında "tam kadro" olarak halkın karşısına çıktı. George ve Charlotte'un ağırbaşlılığı bir yana aralarında en çok dikkat çeken kişi 4 yaşındaki Louis oldu. Hatta öyle ki Kraliçe'nin de yer aldığı etkinliklerde onu bile geride bıraktı. Özellikle de annesiyle birlikte bir geçit törenini izlediği etkinlikte. Kutlamalar bittikten sonra da en çok konuşulan kişiler listesini başında Prens Louis vardı.

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EN ÇOK ANNESİNİ UĞRAŞTIRDI

Minik çocuk, kutlamaların ilk günü gerçekleşen Trooping the Color etkinliğinde ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı ve orada Kraliçe'yi bile kendisini oyalamak zorunda bıraktı. Ardından gerçekleşen tüm etkinliklerde de annesi Kate Middleton'ı uğraştırdı. Bazen onun ağzını eliyle kapattı, ona nanik yaptı, bazen de dedesi Charles'ın kucağında oturdu. Louis, kimi zaman ilginç yüz ifadeleriyle de dikkat çekti.

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ANNELER YORUM YAĞDIRDI

Bu arada henüz yaşı küçük olduğu için kalabalıklar içinde onu sakinleştirmeye çalışan Kate Middleton, kendileri de yakın yaşta çocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandı. Özellikle de kalabalık ortamlarda çocuklarıyla benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'ın tavırlarına ilişkin yorumlar yağdırdı. Küçük çocuk sahibi olan annelerin buluşma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin törenler sırasındaki tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

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'SOĞUK TERLER DÖKTÜM'

Kendisi de tıpkı Louis gibi 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne "Benim çocuğum da böyle. Bunları izlemek, bana kendimi daha az yalnız hissettirdi" diye yazdı. Bir başkası Kate Middleton gibi yoğun bir kalabalık içinde küçük çocuğunu denetim altında tutmaya çalışma düşüncesinin bile soğuk terler dökmesine neden olduğunu itiraf etti. Bir başkası da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaşındaki inatçı bir çocukla tüm dünyaya sergilendiğini hayal edin" diye yazarak görüşünü bildirdi.

'GAYET STANDART DAVRANIŞLAR': Louis'ye yakın yaşta çocuğu olan ya da çocuklarının o dönemini hatırlayan başka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldığını belirtip yaptıklarının gayet standart davranışlar olduğunu ekledi. Bir başka anne de şunları yazdı: " Sıkılmasına ve kıpır kıpır davranışlarına şaşırmadım. Çok uzun bir zaman ve dört yaşında bir çocuğun saatlerce yerinde oturtulması zor" diyerek görüşünü belirtti.

Louis'in büyük kardeşleri 8 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazı anneler de "Kate, 4 yaşında bir çocukla gayet iyi bir şekilde başa çıktı" diye yazdılar. Hatta bir anne "Bu dört günün ardından bence Kate bir gün boyunca yataktan çıkmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi Düşes'in ne kadar yorulmuş olabileceğini hatırlattı.

'YAKINLIĞIN GÖSTERGESİ'

Minik prens Louis'nin kıpır kıpır tavırları, farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Bir kullanıcı bazı kişilerin, çocukların robot gibi davranmasını beklediğini belirtip Louis'nin annesinin ağzını eliyle kapatması konusuna değindi. Bu kullanıcıya göre birçok çocuk böyle davranıyor ve aslında bu Louis ile annesi Kate'in yakınlığının bir göstergesi.

'TARİHİ BİR OLAY, TABİİ Kİ ORADA OLACAK'

Bazı kişiler henüz 4 yaşında olan bu kadar hareketli bir çocuğun neden etkinliğe getirildiğini sordu. Hatta Louis'nin dadısıyla birlikte evde bırakılması gerektiğini savunanlar da çıktı. Buna yanıt verenlerden biri de Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olması gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği bir olay" diye yazdı.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KONTROL ALTINDA TUTTU'

Sosyal medya platformlarında görüşlerini bildiren birçok kişi Louis'yle katıldığı tüm etkinliklerde çoğunlukla annesi Kate Middleton'ın ilgilendiğini belirtip "özellikle de kameralar kendisine yönelmişken bu kadar hareketli bir çocuğu gayet başarılı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu" yazdılar.

'SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK GALİBA': Bu arada bazıları da Louis'nin "şımarık" bir çocuk olduğunu savundu. Onlara göre ailenin en küçüğü olan Louis, bu sayede büyük kardeşlerinden daha özgür davranışlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birçok kişi sosyal medya platformlarında "Sizin çocuğunuz yok galiba" ya da buna benzer yanıtlarla karşı çıktı.

HARRY AMCASINA BENZETİLDİ

Bazı kişiler Louis'nin davranışlarını amcası Harry'nin küçükken benzer ortamlarda sergilediği tavırlara benzetti. Harry de küçük bir çocukken Trooping the Colors etkinliklerinden birinde annesi Diana'ya zor anlar yaşatmıştı. Kameralara dil çıkaran Harry, kendisi gibi küçük birer çocuk olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie'nin de saçlarını ya da elbiselerini çekmeye çalışmıştı. O anlarda da Diana, küçük oğlunu kontrol altında tutabilmek için epey çaba harcamıştı.

NEREDEN ÖĞRENDİĞİ MERAK KONUSU OLDU: Tıpkı ağabeyi George ve ablası Charlotte gibi işinin ehli bir dadı olarak bilinen Maria Borrallo tarafından büyütülen Louis'yle ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise nanik yapmayı ve dil çıkarmayı nereden öğrendiği oldu. Yetiştiği ortam düşünüldüğünde Louis ile ilgili olarak en çok konuşulan ve tartışılan ayrıntı işte bu oldu.

CHARLOTTE DA BENZER DAVRANIŞLAR SERGİLEMİŞTİ

Benzer bir durum Kate Middleton ile Prens William'ın ortanca çocuğu Charlotte için de bir dönem gündeme gelmişti. Charlotte aslında daha küçük yaşlardayken kendilerini adım adım takip eden basından çok hoşlanmıyordu, bunu da belli ediyordu. Sonunda 2019 yılında bütün ailesiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte kendini tutamadı ve kameralara dil çıkardı. Annesi onu güçlükte sakinleştirdi ve kameraların karşısından uzaklaştırdı. Charlotte, 2018 yılında da amcası Harry ile Meghan Markle'ın düğününde kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkarmıştı. O zaman da sarayda büyüyen Charlotte'un bu hareketi nereden öğrendiği merak konusu olmuştu.

UZMANA GÖRE GAYET NORMAL

Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler Louis'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olabileceğini ileri sürerken New York Post'a konuşan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranışlarının yaşına göre gayet normal olduğunu söyledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamında sergilediği tavırları "tamamen normal ve gelişimsel açıdan uygun" diyerek nitelendirdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın her ne kadar bazı kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayışından farklı daha modern bir çocuk yetiştirme tarzı tercih ettiği belirtiliyor. Görev dışı zamanlarını çocuklarıyla geçiren çift, her biri için farklı bir dadı yerine sadece bir tane dadıyla üç çocuklarını büyütüyor.