Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: 'Aşk şehri'nin hakkını verdiler

#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Lopez Ben Affleck Evlendi
Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

Onlar Hollywood'da benzerine az rastlanır bir aşk öyküsünün kahramanları. Birbirlerine kavuşmak için tam 20 yıl beklediler. Yıllar önce nişanlanıp ayrıldılar ama aradan geçen uzun zaman içinde hayatlarına giren başkaları da onlara birbirlerini unutturamadı.

Haberin Devamı

BALAYINDA ÇOCUKLARI DA EŞLİK EDİYOR
Sonunda yıllar sonra tekrar bir araya geldiler ve bu kez fazla beklemeden evlendiler. Hollywood'ün büyük aşıkları şu sıralarda Paris'te balayı yapıyor. Üstelik onlara eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarından bazıları da eşlik ediyor. Yine her zamanki gibi evli bir çift olarak gittikleri Paris'te paparazziler de hayranları da rahat bırakmıyor.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

DÖNÜŞTE DE DÜĞÜN VAR
Büyük olasılıkla tekrar bir araya gelmelerinden sonra Bennifer 2.0 olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi anladınız. Sürpriz nikahın ardından, herkes onlardan bir düğün beklerken çift balayı tatili için soluğu Paris'te aldı. Üstelik onlara Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen kızı 16 yaşındaki Violet ile 13 yaşındaki Seraphina ve Jennifer Lopez'in Mark Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki ikizlerinden Emme de eşlik ediyor. ABD basınındaki iddialara göre 49 yaşındaki Ben Affleck ile 53 yaşındaki Jennifer Lopez, ülkelerine döndükten sonra bir de düğün yapacak. Üstelik bu kutlama, yıllar önce ilk nişanlandıklarında düğün mekanı olarak belirledikleri malikanede olacak. Ama biz şimdi bunları bir yana bırakıp çiftin Paris'teki balayına dönelim.

Haberin Devamı

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler


'AŞK ŞEHRİ'NİN HAKKINI VERDİLER
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu mutlu tatilde kelimenin tam anlamıyla genç aşıklar gibi görüntülendi defalarca. Birbirlerinin ellerini bir an bile bırakmayan JLo ile Affleck, sokaklarda sarmaş dolaş gezerken, banklarda oturup öpüşürken görüntülendi. Bir başka deyişle "aşk şehri" olarak anılan Paris'in tam olarak hakkını verdi.

AFFLECK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: Jennfier Lopez ve Ben Affleck, balayı sırasında bir başka mutlu olayı daha kutladı. Lopez, 24 Temmuz'da doğum günün kutladı. İşte o kutlama yemeği sırasında da çift arasındaki romantizm doruk noktasına çıktı. Hatta iddialara göre Ben Affleck öylesine büyük bir aşk ve mutlulukla dolup taştı ki duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler


BEN AĞLADI, JENNIFER BAŞINI GÖĞSÜNE YASLAYIP SAKİNLEŞTİRDİ
Bennifer çifti, JLo'nun doğum günü için Eiffel Kulesi manzaralı bir restoranda yemeğe gitti.  Mum ışığı altında yenilen bu yemek sırasında da kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu sergilediler. İşte o sırada Ben Affleck ile Jennifer Lopez bir yandan da romantik anlar yaşadılar. Hatta bir ara Ben Affleck, çiçeği burnunda eşine bakarak gözyaşlarına boğuldu. Jennifer Lopez de elini onun yanağına koyarak gözyaşlarını sildi. Sonra da başını tutup göğsüne yasladı ve yeni eşini sakinleştirmeye çalıştı. Lopez'in kendisini sakinleştirmesinden sonra Ben Affleck de gülümsemeye başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Köpük banyosunda evlenme teklifi: Hayal edebileceğim en romantik andıKöpük banyosunda evlenme teklifi: Hayal edebileceğim en romantik andıHaberi görüntüle

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

NİKAH TÖRENİNDE DE DUYGULARINA HAKİM OLAMADI
Ben Affleck'in bu romantik kutlama yemeğinde neden gözyaşlarına boğulduğu net olarak bilinmezken birçok tanığa göre aktör, Lopez'e karşı romantik hislerine yenildiği için kendine hakim olamadı. Tanıklar, çiftin Los Angeles'taki nikah töreni sırasında da Affleck'in böyle duygusal çıkışlar yaşadığını ileri sürmüştü.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 Temmuz'da sadece çok yakınlarının katıldığı bir törende Las Vegas'ta hayatlarını birleştirdi. Lopez, nikahın ardından hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medya sayfasında Ben Affleck ile evlendiklerini duyurdu. Tören Las Vegas'ta gerçekleşti ve başka bazı çiftlerin yaptığı gibi sembolik de değildi. Çiftin evlilik sertifikası vardı. Üstelik de Jennifer Lopez, nikahtan hemen sonra kocasının soyadını kullanmaya başladı. 

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler


O ARTIK JENNIFER AFFLECK
Lopez, hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu On The JLo adlı siteden gönderdiği elektronik postada Ben Affleck ile evlendiklerini belirtti. Mesajını da tam resmi adını yani Jennifer Lynn Affleck'i yazarak imzasını attı.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra mutlu sona ulaştılar. İlk ayrılık döneminde bu durumun kendisi için ne kadar zor olduğunu itiraf eden taraf Lopez olmuştu. Ünlü yıldız bazı açıklamalarda bunu defalarca dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

İKİ GELİNLİK GİYDİ
Bütün bunlardan sonra gelelim sürpriz düğüne. Her ne kadar az konuklu sade bir düğün de olsa Lopez iki farklı gelinlik giydi. 52 yaşındaki Lopez, dördüncü evliliğini yaptığı sırada önce eski bir filminde kullanılan bir gelinliği giydi. Sonra da Zuhair Murad imzalı başka bir gelinlikle bunu değiştirdi. Bu arada Bennifer çiftinin bir süre sonra büyük bir düğün yapacağı da basına yansıyan iddialar arasında.

Gözden Kaçmasın

Ünlü yıldız doğumhanede kabusu yaşadı: Bebeğim uykuda gibiydi, uyanacağını düşündümÜnlü yıldız doğumhanede kabusu yaşadı: Bebeğim uykuda gibiydi, uyanacağını düşündümHaberi görüntüle

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

20 YIL GEÇTİ BİRBİRLERİNİN YERİNİ DOLDURAMADILAR
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında flört etmeye başladılar. Sonra da hemen nişanlandılar. Aslında planları 2003'te evlenmekti. Fakat olmadı. Düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Yani bir başka deyişle çift, tam 20 yıl sonra muradına erdi.

Haberin Devamı

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

52 yaşındaki Jennifer Lopez, bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

Marc Anthony ile yaptığı evliliği ise 2004 ile 2014 arasında sürdü. Bu evlilikten 14 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Herkes onların evlenmesini beklerken önce ayrılık söylentileri duyuldu. Sonra da yaptıkları bir açıklamayla haberi doğruladılar.

Haberin Devamı

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI
Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

Gözden Kaçmasın

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi miYıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi?Haberi görüntüle

Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: Aşk şehrinin hakkını verdiler

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ
Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.

Gözden Kaçmasın

Sözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattıSözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Jennifer Lopez Ben Affleck Evlendi

BAKMADAN GEÇME!

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA
Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA
Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk