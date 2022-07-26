Ünlü aktör balayında gözyaşlarına boğuldu: 'Aşk şehri'nin hakkını verdiler

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BALAYINDA ÇOCUKLARI DA EŞLİK EDİYOR

Sonunda yıllar sonra tekrar bir araya geldiler ve bu kez fazla beklemeden evlendiler. Hollywood'ün büyük aşıkları şu sıralarda Paris'te balayı yapıyor. Üstelik onlara eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarından bazıları da eşlik ediyor. Yine her zamanki gibi evli bir çift olarak gittikleri Paris'te paparazziler de hayranları da rahat bırakmıyor.

DÖNÜŞTE DE DÜĞÜN VAR

Büyük olasılıkla tekrar bir araya gelmelerinden sonra Bennifer 2.0 olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi anladınız. Sürpriz nikahın ardından, herkes onlardan bir düğün beklerken çift balayı tatili için soluğu Paris'te aldı. Üstelik onlara Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen kızı 16 yaşındaki Violet ile 13 yaşındaki Seraphina ve Jennifer Lopez'in Mark Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki ikizlerinden Emme de eşlik ediyor. ABD basınındaki iddialara göre 49 yaşındaki Ben Affleck ile 53 yaşındaki Jennifer Lopez, ülkelerine döndükten sonra bir de düğün yapacak. Üstelik bu kutlama, yıllar önce ilk nişanlandıklarında düğün mekanı olarak belirledikleri malikanede olacak. Ama biz şimdi bunları bir yana bırakıp çiftin Paris'teki balayına dönelim.

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AFFLECK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: Jennfier Lopez ve Ben Affleck, balayı sırasında bir başka mutlu olayı daha kutladı. Lopez, 24 Temmuz'da doğum günün kutladı. İşte o kutlama yemeği sırasında da çift arasındaki romantizm doruk noktasına çıktı. Hatta iddialara göre Ben Affleck öylesine büyük bir aşk ve mutlulukla dolup taştı ki duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğuldu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu mutlu tatilde kelimenin tam anlamıyla genç aşıklar gibi görüntülendi defalarca. Birbirlerinin ellerini bir an bile bırakmayan JLo ile Affleck, sokaklarda sarmaş dolaş gezerken, banklarda oturup öpüşürken görüntülendi. Bir başka deyişle "aşk şehri" olarak anılan Paris'in tam olarak hakkını verdi.

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Bennifer çifti, JLo'nun doğum günü için Eiffel Kulesi manzaralı bir restoranda yemeğe gitti. Mum ışığı altında yenilen bu yemek sırasında da kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu sergilediler. İşte o sırada Ben Affleck ile Jennifer Lopez bir yandan da romantik anlar yaşadılar. Hatta bir ara Ben Affleck, çiçeği burnunda eşine bakarak gözyaşlarına boğuldu. Jennifer Lopez de elini onun yanağına koyarak gözyaşlarını sildi. Sonra da başını tutup göğsüne yasladı ve yeni eşini sakinleştirmeye çalıştı. Lopez'in kendisini sakinleştirmesinden sonra Ben Affleck de gülümsemeye başladı.

NİKAH TÖRENİNDE DE DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Ben Affleck'in bu romantik kutlama yemeğinde neden gözyaşlarına boğulduğu net olarak bilinmezken birçok tanığa göre aktör, Lopez'e karşı romantik hislerine yenildiği için kendine hakim olamadı. Tanıklar, çiftin Los Angeles'taki nikah töreni sırasında da Affleck'in böyle duygusal çıkışlar yaşadığını ileri sürmüştü.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 Temmuz'da sadece çok yakınlarının katıldığı bir törende Las Vegas'ta hayatlarını birleştirdi. Lopez, nikahın ardından hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medya sayfasında Ben Affleck ile evlendiklerini duyurdu. Tören Las Vegas'ta gerçekleşti ve başka bazı çiftlerin yaptığı gibi sembolik de değildi. Çiftin evlilik sertifikası vardı. Üstelik de Jennifer Lopez, nikahtan hemen sonra kocasının soyadını kullanmaya başladı.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra mutlu sona ulaştılar. İlk ayrılık döneminde bu durumun kendisi için ne kadar zor olduğunu itiraf eden taraf Lopez olmuştu. Ünlü yıldız bazı açıklamalarda bunu defalarca dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.

Lopez, hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu On The JLo adlı siteden gönderdiği elektronik postada Ben Affleck ile evlendiklerini belirtti. Mesajını da tam resmi adını yani Jennifer Lynn Affleck'i yazarak imzasını attı.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Bütün bunlardan sonra gelelim sürpriz düğüne. Her ne kadar az konuklu sade bir düğün de olsa Lopez iki farklı gelinlik giydi. 52 yaşındaki Lopez, dördüncü evliliğini yaptığı sırada önce eski bir filminde kullanılan bir gelinliği giydi. Sonra da Zuhair Murad imzalı başka bir gelinlikle bunu değiştirdi. Bu arada Bennifer çiftinin bir süre sonra büyük bir düğün yapacağı da basına yansıyan iddialar arasında.

20 YIL GEÇTİ BİRBİRLERİNİN YERİNİ DOLDURAMADILAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında flört etmeye başladılar. Sonra da hemen nişanlandılar. Aslında planları 2003'te evlenmekti. Fakat olmadı. Düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Yani bir başka deyişle çift, tam 20 yıl sonra muradına erdi.

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52 yaşındaki Jennifer Lopez, bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı.





Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı.





Marc Anthony ile yaptığı evliliği ise 2004 ile 2014 arasında sürdü. Bu evlilikten 14 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.





Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Herkes onların evlenmesini beklerken önce ayrılık söylentileri duyuldu. Sonra da yaptıkları bir açıklamayla haberi doğruladılar.

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ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.