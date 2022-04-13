Köpük banyosunda evlenme teklifi: Hayal edebileceğim en romantik andı

Haberin Devamı

NASIL EVLENME TEKLİFİ ALDIĞINI ANLATTI

Bu satırlar, gösteri dünyasında JLo olarak anılan 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in, kendi internet sitesine yazdığı yazıdan. Lopez ile 18 yıl önce yarım kalan aşklarına yeniden başlayan Ben Affleck, nişanlandıklarına dair iddiaları geçen hafta sonu doğrulamıştı. Şimdi de Lopez, internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, 47 yaşındaki sevgilisi Ben Affleck'in kendisine nerede ve nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı.

DÜNYADA EN SEVDİĞİ YERDE, YANİ KÖPÜK BANYOSUNDA

Lopez, 18 yıl sonra yeniden bir araya geldiği sevgilisi Affleck'in kendisine "dünyada en sevdiği yerde" yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada evlenme teklif ettiğini açıkladı. "Çok süslü, gösterişli bir şey değildi. Ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diye yazdı Lopez. Ünlü yıldız satırlarını şöyle sürdürdü: "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan. Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan."

Haberin Devamı

'ÇOK HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM'

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı. O andaki duygularını da şöyle ifade etti: "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

Gözden Kaçmasın Katilinin adını söyledi ve olduğu yere yığıldı: Ölümü bir başkasına şöhret getirdi Haberi görüntüle

YEŞİL TAŞIN UĞURU

Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafından kendisine verilen nişan yüzüğü hakkında da konuştu. Yüzüğün iri yeşil taşı hakkında "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle. Eminim ki her zaman da öyle olacak" diye yazdı.

Haberin Devamı

Bu Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in 18 yıl aradan sonra ikinci kez nişanlanması. Aşklarının ilk döneminde Bennifer olarak anılan çift, ilk olarak 2022'de nişanlandı. Fakat bundan iki yıl sonra yollarını ayırdılar. O arada hayatlarına başkaları girdi. Ben Affleck, 2005 ile 2015 arasında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Jennifer Lopez de Affleck'ten ayrıldığı 2004 yılında Marc Anthony ile evlendi. Çift 10 yıl sonra boşandı. Lopez bu ayrılığın ardından Casper Smart ve Drake ile flört etti. Sonra Alex Rodriguez ile nişanlandı fakat çift daha sonra yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık Haberi görüntüle

ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

Gözden Kaçmasın Ünlü çiftin hesaplaşması bitmiyor: Beni rehin alıp üç gün tecavüz etti Haberi görüntüle

Haberin Devamı

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.