Ünlü yıldız doğumhanede kabusu yaşadı: Bebeğim uykuda gibiydi, uyanacağını düşündüm

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EN BÜYÜK RÜYASI KABUSA DÖNÜŞTÜ

35 yaşındaki yıldız tam dokuz ay karnında taşıdığı, büyük bir heyecanla dünyaya gelmesini beklediği bebeğini, doğumdan sadece birkaç dakika sonra kaybetti. Yani bir anlamda en büyük rüyası, doğumhanede bir kabusa dönüştü. Yıldız, şimdi bebeğinin neden öldüğünü bulmaya çalışıyor. Çünkü kendi deyimiyle "akıl sağlığını korumak için bunu bilmek zorunda."

İKİNCİ BEBEĞİYDİ

Bu büyük trajedinin kahramanı, bir dönem ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan İngiliz model ve TV yıldızı Lauren Goodger. 35 yaşındaki Goodger bir dönem fiziksel görüntüsünü değiştirmek için sık sık Türkiye'ye de gelip bıçak altına yatıyordu. Sonra Charlie Drury ile birlikte bir bebek bekledikleri duyuldu. Bu, çiftin bir yaşındaki Larose'dan sonraki ikinci kızı olacaktı. Fakat hayat onlara çok kötü bir sürpriz hazırlamıştı.

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İSMİNİ BİLE BELİRLEMİŞLERDİ

Tekrar anne olmanın heyecanını yaşayan ve bir kızı daha olacağını öğrenen Lauren Goodger ve Charlie Drury, bebeğe verecekleri ismi de belirlemişti: Ona Lorena adını koyacaklardı. Sonunda beklenen an geldi ve çift bebeklerine kavuşmak için dakikaları saymaya başladı. Doğumhanede Lorena'nın dünyaya gelişi beklenirken korkunç bir gelişme oldu. Bebek dünyaya geldi ama sadece birkaç dakika yaşayabildi.

'NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYAMIYORUM'

Lauren Goodger, bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 10 Temmuz'daki paylaşımında aylarca karnında taşıdığı bebeğini kaybetmenin bir anne için nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirtti Goodger. Hamileliğinin de doğumunun da sorunsuz geçtiğini anlatan acılı anne bu yüzden Lorena'nın neden öldüğünü anlayamadığını belirtti. Goodger, bu korkunç olayı hayatı boyunca unutmayacağını da belirtti paylaşımında. Lorena'nın her zaman kendisiyle birlikte olacağını da sözlerine ekledi. Lauren Goodger, kızıyla bir gün tekrar buluşacağına inandığını da belirtti.

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OKSİJENLE İLGİLİ BİR SORUN OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ

Lauren Goodger, The Sun gazetesine Lorena'yı dünyaya getirdiği sırada yaşananları ve bebeğinin nasıl hayata veda ettiğini anlattı. Goodger, kızının doğduktan birkaç dakika sonra doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutanamadığını söyledi. Anlattığına göre doktorlar Lorena'nın oksijenle ilgili bir sorunu olduğunu belirttiklerini de ekledi.

'UYUYOR GİBİ GÖRÜNÜYORDU, UYANACAĞINI SANDIM': Minik Lorena'nın hayata tutunması için on tane doktordan oluşan bir ekip elinden geleni yaptı. Ama bu çabalar bile korkunç sonu engelleyemedi. Lauren Goodger o anlar hakkında şunları anlattı: "Sanki uyuyor gibi görünüyordu. Onun uyanacağını düşündüm. Bu benim hayatımdaki en travmatik andı."

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Lauren Goodger, o korkunç deneyimi de ayrıntısıyla anlattı. Charlie Drury ile ilişkisinden Larose adında bir yaşında bir kızı daha olan Goodger, ikinci bebeğini evde dünyaya getirmeyi planladığını söyledi. Goodger sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kızımı da dünyaya getirmeme yardımcı olan ebe Tamzin doğumdan bir süre önce gelip kontrolleri yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yüksek risk altında değildim ve Larose'u da bu şekilde dünyaya getirmiştim. Ertesi gün Lorena'nın kalp atışlarını gayet açık ve net bir şekilde duyuyordum. Üçüncü gün yani kızımı dünyaya getirdiğim gün ebe Tamzin bebeğin kalp atışlarını duyamadığını söyledi ve bir ambulans çağırdı."

'KIZIMI KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'

Acil olarak hastaneye götürülen Lauren Goodger, 8 Temmuz'da iki saat içinde doğum yaptı. Özel bir odaya alındığını ve odaya bir sürü doktorun geldiğini anlattı Goodger. "Bebeğin kalp atışlarının yavuş olduğunu söyleyen doktorlar kızımı yaşatmaya çalıştı. Ona kalp masajı yapıp adrenalin verdiler Charlie yıkılıp paramparça olmuştu. 'Lütfen kızımı kurtarın' diye bağırıyordu. Ben şok geçiriyordum. Ebe Tamzin ise bebeğimin iyi olacağını söylüyordu" diyerek yaşadığı kabus gibi anları anlattı Goodger. Bu korkunç anların ardından uzun süre yerinden kıpırdayamadığını belirten Goodger tüm bu yaşadıklarını durmadan kafasının içinde tekrarladığını da sözlerine ekledi.

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OTOPSİ İSTEDİ

Goodger bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istediğini vurguladı. Akıl sağlığını korumak için bunu anlamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Goodger bu konuda konuşmaya karar verdiğini çünkü dünyada çok sayıda kadının benzer bir acıyı yaşadığını söyledi.