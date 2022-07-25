Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi?

Haberin Devamı

BU KEZ TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ

Yanında hep birbirinden güzel genç kadınlar vardı Bilzerian'ın. Evinde, ofisinde, çıktığı tatillerde... Kısacası adım attığı her yerde. Bir poker oyuncusu olarak tanınan, aslına bakılırsa da göz kamaştıran servetinin kaynağı tam olarak bilinmeyen Bilzerian, son Instagram paylaşımıyla 33 milyon takipçisini şoke etti.

GERÇEKTEN EVLENDİ Mİ?

Çünkü Dan Bilzerian, yani dünyanın "hiç evlenmeyecek tek insanı" olarak nitelendirilen kişi, hayatını partnerlerinden biriyle birleştirmiş gibi görünüyor o paylaşımda. Bilzerian, Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafta, iki yanı bembeyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda yanında su yeşili elbise giymiş bir genç kadınla kol kola yürürken görülüyor. Genellikle mayo ya da şortla objektiflere poz veren Bilzerian'ın üzerinde bu kez bir takım elbise var. Yanındaki genç kadın ise elinde bir buket çiçek taşıyor. Üstelik de parmağındaki iri taşlı yüzük fotoğrafta bile dikkat çekiyor. Dan Bilzerian'ın "Sonunda yaptım" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf, ilk bakışta, dünyanın en çapkın adamının evlendiğini düşündürdü. Bazı takipçileri Bilzerian'ın evlendiğini kabul ederken bazıları da bunun bir "oyun" olduğunu ileri sürdü. Uzun sözün kısası kimse Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmadı.

Haberin Devamı

'DAN EVLENDİĞİNE GÖRE EN BÜYÜK RAKİBİM ETKİSİZ HALE GELDİ'

Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi. Bazı takipçileri ise onun bir başkasının düğününe gittiğini ve sırf konuşulmak için böyle bir fotoğraf paylaştığını ileri sürdü. Birçok takipçisi "İnanmıyorum" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi" tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.

Haberin Devamı

Özetle, sosyal medyanın en çapkın adamı olarak bilinen Dan Bilzerian'ın gerçekten evlenip evlenmediği, o fotoğrafı paylaştığı andan itibaren büyük bir tartışma konusu oldu.

ORDUYA HİZMET ETTİ, ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Tam adı Daniel Brandon Bilzerian olan 41 yaşındaki Dan Bilzerian, Tampa, Florida'da dünyaya geldi. Wall Street'te başarılı bir girişimci olan babası, hem Dan hem de kardeşi Adam adına birer fon oluşturmuştu. Yani geleceği zaten baştan garanti altına alınmıştı. 2000 yılında denizci olarak askerlik hizmetini yapan Dan Bilzerian, daha sonra Florida Üniversitesi'nin İşletme ve Kriminoloji bölümlerine girdi.

Gözden Kaçmasın Sözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı Haberi görüntüle

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Gösterişli bir hayat sürmesini sağlayan kazancını ise 2009 yılında Poker World Series'e katılarak kazandı. Instagram'da ilgi çekmeye başlaması 2013 yılında oldu. Bu konudaki ilk adımları da bundan bir yıl önce atmaya başlamıştı. Dan Bilzerian dünya çapında adını, lüks hayatını gözler önüne serdiği bu paylaşımlarla duyurdu.

Haberin Devamı

200 MİLYON DOLARLIK SERVET

Sürekli olarak ilgi çekmeyi seven Bilzerian, 2016 yılı için ABD başkanlığına aday adayı olacağını açıkladı. Fakat sonra Donald Trump'a destek verdi. Dan Bilzerian'ın 2022 yılı itibarıyla 200 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor.