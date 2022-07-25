Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi?

#Dan Bilzerian#İnstagram#Daniel Brandon Bilzerian
Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

Bütün dünya Dan Bilzerian'ın adını sosyal paylaşım sitesi Instagram aracılığıyla öğrendi. Bunun nedeni de elbette yaptığı paylaşımlardı. Parayı su gibi harcadığı belli olan lüks hayatını milyonlarca takipçisiyle paylaştı yıllarca. Ama Bilzerian ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı bu değildi.

Haberin Devamı

BU KEZ TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ
Yanında hep birbirinden güzel genç kadınlar vardı Bilzerian'ın. Evinde, ofisinde, çıktığı tatillerde... Kısacası adım attığı her yerde. Bir poker oyuncusu olarak tanınan, aslına bakılırsa da göz kamaştıran servetinin kaynağı tam olarak bilinmeyen Bilzerian, son Instagram paylaşımıyla 33 milyon takipçisini şoke etti.

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

GERÇEKTEN EVLENDİ Mİ?
Çünkü Dan Bilzerian, yani dünyanın "hiç evlenmeyecek tek insanı" olarak nitelendirilen kişi, hayatını partnerlerinden biriyle birleştirmiş gibi görünüyor o paylaşımda. Bilzerian, Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafta, iki yanı bembeyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda yanında su yeşili elbise giymiş bir genç kadınla kol kola yürürken görülüyor. Genellikle mayo ya da şortla objektiflere poz veren Bilzerian'ın üzerinde bu kez bir takım elbise var. Yanındaki genç kadın ise elinde bir buket çiçek taşıyor. Üstelik de parmağındaki iri taşlı yüzük fotoğrafta bile dikkat çekiyor. Dan Bilzerian'ın "Sonunda yaptım" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf, ilk bakışta, dünyanın en çapkın adamının evlendiğini düşündürdü. Bazı takipçileri Bilzerian'ın evlendiğini kabul ederken bazıları da bunun bir "oyun" olduğunu ileri sürdü. Uzun sözün kısası kimse Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmadı.

Haberin Devamı

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

'DAN EVLENDİĞİNE GÖRE EN BÜYÜK RAKİBİM ETKİSİZ HALE GELDİ'
Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi. Bazı takipçileri ise onun bir başkasının düğününe gittiğini ve sırf konuşulmak için böyle bir fotoğraf paylaştığını ileri sürdü. Birçok takipçisi "İnanmıyorum" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi" tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.

Haberin Devamı

Özetle, sosyal medyanın en çapkın adamı olarak bilinen Dan Bilzerian'ın gerçekten evlenip evlenmediği, o fotoğrafı paylaştığı andan itibaren büyük bir tartışma konusu oldu. 

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

ORDUYA HİZMET ETTİ, ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ
Tam adı Daniel Brandon Bilzerian olan 41 yaşındaki Dan Bilzerian, Tampa, Florida'da dünyaya geldi. Wall Street'te başarılı bir girişimci olan babası, hem Dan hem de kardeşi Adam adına birer fon oluşturmuştu. Yani geleceği zaten baştan garanti altına alınmıştı. 2000 yılında denizci olarak askerlik hizmetini yapan Dan Bilzerian, daha sonra Florida Üniversitesi'nin İşletme ve Kriminoloji bölümlerine girdi.

Gözden Kaçmasın

Sözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattıSözleri tartışma yaratmıştı: Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattıHaberi görüntüle

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Gösterişli bir hayat sürmesini sağlayan kazancını ise 2009 yılında Poker World Series'e katılarak kazandı. Instagram'da ilgi çekmeye başlaması 2013 yılında oldu. Bu konudaki ilk adımları da bundan bir yıl önce atmaya başlamıştı. Dan Bilzerian dünya çapında adını, lüks hayatını gözler önüne serdiği bu paylaşımlarla duyurdu.

Haberin Devamı

Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi

200 MİLYON DOLARLIK SERVET
Sürekli olarak ilgi çekmeyi seven Bilzerian, 2016 yılı için ABD başkanlığına aday adayı olacağını açıkladı. Fakat sonra Donald Trump'a destek verdi. Dan Bilzerian'ın 2022 yılı itibarıyla 200 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dan Bilzerian#İnstagram#Daniel Brandon Bilzerian

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski