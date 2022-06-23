Kate ile William ilk kez: Kral ve kraliÃ§e portresi

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ORTAK BÄ°R YÃ–NE BAKIYORLAR

21 Haziran'da 40 yaÅŸÄ±na giren Prens William ile eÅŸi Kate Middleton'Ä±n, ilk yan yana resmi portresi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. William ile Kate'in, birlikte gÃ¶rÃ¼ndÃ¼kleri bu ilk tablolarÄ±, ressam Jamie Coreth'in elinden Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift tabloda, samimi bir ÅŸekilde ortak bir yÃ¶ne bakarken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

2020 YILINDA GÄ°YDÄ°ÄžÄ° ELBÄ°SE

Tabloda Kate Middleton, eÅŸiyle birlikte 2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸi Prens William ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Dublin turunda giydiÄŸi yeÅŸil elbiseyi giyiyor. William'Ä±n kravatÄ±nÄ±n renginin de eÅŸinin pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± kÄ±yafetiyle uyumu dikkat Ã§ekici. Tabloda Middleton'Ä±n iri bir broÅŸ taktÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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KRALÄ°Ã‡E 2. ELIZABETH'Ä°N BROÅžU

Tablo ile ilgili bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Kate'in gÃ¶ÄŸsÃ¼nde resmedilen broÅŸ. Bu incili broÅŸ KraliÃ§e 2. Elizabeth'e ait. KraliÃ§e, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde sÄ±k sÄ±k bu broÅŸu kullanÄ±yor.





MÃœZEYÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°LER

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n bu ilk ortak resmi portresi, Cambridge Ãœniversitesi'ne baÄŸlÄ± Fitzwililam MÃ¼zesi tarafÄ±ndan gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡ift, bugÃ¼n mÃ¼zeyi ziyaret etti. Bu tablo da onlarÄ±n ziyareti ÅŸerefine Kate ile William'Ä±n beÄŸenisine sunuldu.

DOÄžUM GÃœNÃœ POZLARI Ã‡OK KONUÅžULDU

Kate Middleton bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda 40 yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in Ã§ekilen Ã¶zel fotoÄŸraflarÄ±yla da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Onun, hayranlarnÄ±n alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± bu pozlarÄ± da gÃ¼nlerce konuÅŸulmuÅŸtu.

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YENÄ° YAÅžI Ä°Ã‡Ä°N ÃœNLÃœ FOTOÄžRAFÃ‡IYA POZ VERDÄ°

Prens William ile evli olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine, Ã¼nlÃ¼lerin fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± olarak bilinen Paolo Roversi'nin objektifi karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve hayranlarÄ±nÄ±n hiÃ§ alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± pozlar verdi. Ä°ÅŸte Middleton'Ä±n 40 yaÅŸÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak verdiÄŸi bu pozlar da hayranlarÄ± arasÄ±nda yoÄŸun bir tartÄ±ÅŸmaya neden oldu.

HOLLYWOOD POZU

Kate Middleton'Ä±n, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozlarÄ± iÃ§inde en Ã§ok konuÅŸulanÄ±, tek omuzlu kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbiseyle objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi oldu. Ã‡ok sevdiÄŸi ve gelinliÄŸinde de imzasÄ± olan kÄ±rmÄ±zÄ± Alexander McQueen elbisesi iÃ§inde verdiÄŸi o poz "Hollywood tarzÄ±" olarak nitelendirildi. BazÄ± kiÅŸiler bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ "tam bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r tÃ¼rden" diye nitelendirdi. Bu pozu beÄŸenmeyenler de "Hollywood" konusunda diÄŸerleriyle hemfikirdi ancak onlara gÃ¶re Kate o karede "yÄ±ldÄ±zcÄ±k" gibi yani Hollywood'da ÅŸÃ¶hret arayan bir oyuncu adayÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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DIANA'NIN TAKILARI DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Middleton'Ä±n, yine Alexander McQueen iÃ§in Sarah Burton'Ä±n tasarladÄ±ÄŸÄ± beyaz elbise giydiÄŸi poz da Ã§ok konuÅŸuldu. Siyah- beyaz bu fotoÄŸrafta Kate Middleton'Ä±n parmaÄŸÄ±ndaki evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ile uÃ§uÅŸan saÃ§larÄ±nÄ±n arasÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nen kÃ¼peleri dikkat Ã§ekti. Bu takÄ±larÄ±n her ikisi de Prens William'Ä±n annesi Prenses Diana tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Middleton'Ä±n, basÄ±na servis edilen diÄŸer siyah- beyaz pozunda da yine beyaz bir elbise giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ÅŸte Ã¶zellikle de bu iki pozda Middleton, hayranlarÄ± tarafÄ±ndan tam bir kraliÃ§eye benzetildi. Hatta bu pozlarÄ±n Kate ile William'Ä±n yakÄ±nda tahtÄ± devralacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu savunanlar da oldu.

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FOTOÄžRAFÇIYI DA KENDÄ°SÄ° SEÇTÄ°: Middleton'Ä± görüntüleyen Paolo Roversi, bugüne kadar ünlü Pirelli takvimi olmak üzere birçok moda markasÄ± için çekimler yaptÄ±. Roversi; Rihanna, Amme Watson, Claire Foy, Kristen Stewart gibi ünlülerle yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla da tanÄ±nÄ±yor. Middleton'Ä±n Roversi'yi, fotoÄŸrafçÄ±lÄ±k tarzÄ±nÄ± çok beÄŸendiÄŸi için seçtiÄŸi de Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberler arasÄ±nda. Middleton'Ä±n bu üç pozunun 2021'in KasÄ±m ayÄ±nda Kew Gardens'ta çekildiÄŸi belirtiliyor.

NÄ°SAN 2022'DE EVLÄ°LÄ°KTE 10 YILI GERÄ°DE BIRAKTILAR

Kate Middleton ile Prens William, 29 Nisan 2022'de evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± da geride bÄ±raktÄ±lar. Birer Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisiyle Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yolculuÄŸu, Ã¼lkelerinin geleceÄŸini ellerinde tutan Ã¼Ã§ Ã§ocuklu bir Ã§ift olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Gelin onlarÄ±n aÅŸkÄ±nÄ±, baÅŸlangÄ±Ã§tan bugÃ¼ne bir hatÄ±rlayalÄ±m.

SIRADAN BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZI OLARAK DÃœNYAYA GELMÄ°ÅžTÄ°

Takvimler 29 Nisan 2011 tarihini gÃ¶steriyordu... GenÃ§ kÄ±z, o gÃ¼n son kez "sÄ±radan biri" olarak uyandÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle o gÃ¼n onun hayatÄ±nda modern Ã§aÄŸlarda pek az kiÅŸiye nasip olabilecek bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±.Â SÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an genÃ§ kÄ±z, Ã¼lkesinin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prensinin kalbini Ã§almÄ±ÅŸtÄ±. Araya ayrÄ±lÄ±klar da girse uzun yÄ±llar sÃ¼ren birliktelikleri artÄ±k resmi olarak da bir baÅŸka basamaÄŸa taÅŸÄ±nÄ±yordu.

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O dÃ¶nemde yÃ¼zyÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak nitelendirilen tÃ¶ren 29 Nisan 2011'de gerÃ§ekleÅŸti. Birbirlerine aÅŸÄ±k olan o gÃ¼zel genÃ§ kÄ±z ile Ã¼lkenin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prensi tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi.

YENÄ° BÄ°R DÃ–NEM BAÅžLADI

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla sonu mutlu biten bu aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ±n kimler olduÄŸunu tahmin ettiniz. Catherine Elizabeth Middleton ile BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nÄ±n babaannesi ve babasÄ±ndan sonraki varisi Prens William. BugÃ¼n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Kate Middleton ile Prens William, 29 Nisan 2022'de evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±. Biz de hem sÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Kate Middleton'Ä±n hayatÄ±na hem de Prens William ile yaÅŸadÄ±klarÄ±na bir daha bakalÄ±m istedik.

Prens William ile Kate Middleton, üniversite yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan birliktelikleri sÄ±rasÄ±nda iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Son barÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan William, Middleton'a evlenme teklif etti ve annesi Prenses Diana'nÄ±n yüzüÄŸünü hediye etti. NiÅŸanlarÄ± resmi olarak açÄ±klandÄ±ktan sonra da Prens Willim ile Kate Middleton, 'modern çaÄŸÄ±n peri masalÄ±' olarak nitelendirilen bir törenle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°YLE SARAYIN KAPISINDAN GÄ°RDÄ°ÄžÄ° GÃœN

O tam 10 yÄ±ldÄ±r bir kÃ¼lkedisi masalÄ±nÄ±n kahramanÄ±... Ãœzerinde Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gelinliÄŸiyle Buckingham SarayÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri girdiÄŸi gÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶ncesinden beri dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri onun Ã¼zerinde. AÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼, Ã§ocuklarÄ±, eÅŸi, geleceÄŸi bir yana kelimenin tam anlamÄ±yla bir stil ikonu aynÄ± zamanda. Peki gelecekte Ã¼lkesinin kralÄ± olacak eÅŸini bile zaman zaman geri planda bÄ±rakan Kate Middleton ya da evlilik sonrasÄ± unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine, eskiden nasÄ±ldÄ±?



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8 YIL SABIRLA BEKLEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n hikayesini bilmeyen yok.. Hatta Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n "modern kÃ¼lkedileri" iÃ§inde adÄ±ndan en Ã§ok sÃ¶z edileni o. Prens William ile Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada tanÄ±ÅŸmasÄ±, bir ara ayrÄ±lmalarÄ±, sonra yeniden barÄ±ÅŸmalarÄ±, hatta evlenmek iÃ§in tam 8 yÄ±l sabÄ±rla beklediÄŸinde kendisine takÄ±lan "Bekleyen Katie" lakabÄ±. Prens William ve artÄ±k Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerini bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya izledi. Orta sÄ±nÄ±f bir ailenin kÄ±zÄ± olan Middleton, zaten geÃ§miÅŸte de sporla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in formunu koruma konusunda tecrÃ¼beliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden Ã¶nce bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden geÃ§ti.

Ã–NCE ZAYIFLADI

Bu uÄŸurda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ÅŸey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapÄ±sÄ± olan Middleton biraz daha zayÄ±fladÄ±. Evlendikten sonra da giyim tarzÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Hala zaman zaman bir giydiÄŸini birkaÃ§ kez giyse de Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olmayan tasarÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±yafetleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranÄ±yor. SeÃ§imlerini daha dikkatli yapÄ±yor.

Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doÄŸumdan sonra hÄ±zla kilo vermesiyle de gündem yarattÄ±. Peki Kate Middleton, dünyanÄ±n en gözde ve en çapkÄ±n bekarlarÄ±ndan biri olan Prens William'Ä±n gönlünü nasÄ±l çeldi. Onu bu günlere nasÄ±l getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar ÅŸimdi eÅŸine aÅŸÄ±k bir aile babasÄ± olsa da bir dönemin hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r çapkÄ±nlarÄ±ndan biriydi. AÅŸk defterinde kimlerin adÄ± yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiÄŸi genç kadÄ±nlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaÅŸÄ±nda olan William'Ä±n bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kÄ±sa sürdü.

Annesi Prenses Diana'yÄ± henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geÃ§irdiyse de sÃ¶z dinledi. ArdÄ±ndan da Ä°skoÃ§ya'da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve aristokratlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi St. Andrews College'a baÅŸladÄ±. Sanat tarihi dalÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yordu William.

O DEFÄ°LEDE PRENS'Ä°N AKLINI BAÅžINDAN ALDI

Ama duygusal dÃ¼nyasÄ±ndaki karmaÅŸa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dÃ¶nem okulu bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama okul defilesini izleyince fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, karÅŸÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± duruyordu: Kate Middleton. Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise Prens William ile tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu. 2001 yÄ±lÄ±nda, St Andrews Ãœniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da Ã¶ÄŸrenciyken Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra ise ikisinin de kaderini deÄŸiÅŸtiren olay meydana geldi. 2002'de Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen hayÄ±r amaÃ§lÄ± bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ± ve iÅŸte o anda William'Ä± da "kalbinden" vurdu. O elbise Ã§iftin evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve 65 bin pounda satÄ±ldÄ±.

BAÅžKASIYLA FLÃ–RT EDÄ°YORDU

ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Kate Middletom ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AslÄ±nda bir sorun vardÄ±: Kate o sÄ±ralarda Rupert Finch ile flÃ¶rt ediyordu. Prens'in ilgisi hoÅŸuna gitse de baÅŸlarda onunla sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdi. Ama bu kararÄ±nÄ± uygulayamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Prens William'Ä±n cazibesine dayanamadÄ± ve ona gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

KAYAK TATÄ°LÄ°NDE YAKALANDILAR

Kate ile William iliÅŸkilerini Ã§ok uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutsa da sonunda yakalandÄ±lar. Ve o andan sonra da basÄ±n peÅŸlerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±. Prens William, 2000'lerin baÅŸÄ±nda Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu durumu bir yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. AslÄ±nda bu onun gibi biri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ydÄ±. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiÄŸi Ä°sviÃ§re tatilinde genÃ§ aÅŸÄ±klar yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmaya doÄŸduÄŸundan beri alÄ±ÅŸÄ±k olan William iÃ§in pek bir ÅŸey deÄŸiÅŸmese de Kate Middleton iÃ§in Ã¶zel hayat diye bir ÅŸey kalmadÄ±.

Kate ile William'Ä±n, 2005'te Kloster, Ä°sviçre'de yaptÄ±klarÄ± kayak tatili sÄ±rasÄ±nda çekilen o fotoÄŸraflarÄ±, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düÄŸüne kadar süren bir tür kabusun da baÅŸlangÄ±cÄ± oldu. Özellikle de magazin basÄ±nÄ±, "mavi kanlÄ±" olmayan Kate Middleton'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiÄŸi zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açÄ±lardan" çekilen fotoÄŸraflarÄ± sayfa sayfa yayÄ±nlandÄ±.

TELEFON MESAJLARI BÄ°LE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

William ile Kate'in ilk birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda bazÄ± tabloid gazetelerin kullandÄ±ÄŸÄ± "Sonunda... Wills bir kÄ±z buldu" ifadesi bile basÄ±nÄ±n Middleton'a ilk dÃ¶nemdeki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi. Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafÄ±ndan cep telefonu tam 155 kez siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hem kendisinin hem de kardeÅŸi Pippa'nÄ±nbu iliÅŸki sayesinde sÄ±nÄ±f atlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Magazin basÄ±nÄ± sadece Kate Middleton ile deÄŸil ailesiyle de ilgilenmeye baÅŸladÄ± süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandÄ± ve elbette birkaç kiÅŸi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'Ä±n dayÄ±sÄ± Gary Goldsmith oldu. VarlÄ±klÄ± bir iÅŸ insanÄ± olan Goldsmith'in adÄ± karÄ±sÄ±na ÅŸiddet uygulamak ve uyuÅŸturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basÄ±n evlendikten sonra Middleton'a daha Ä±lÄ±mlÄ± davransa da dayÄ±sÄ± hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarÄ±nda yer alÄ±yor.

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'BÄ°R PRENSLE EVLENMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N'

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n iliÅŸkisi ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde annesi Carole'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± "bir prensle evlenmesi iÃ§in" yÃ¶nlendirdiÄŸi iddialarÄ± da basÄ±nda yer aldÄ±. Hatta Middleton'Ä±n okuduÄŸu Ã¼niversiteyi deÄŸiÅŸtirip William'Ä±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ St Andrews Ãœniversitesi'ne gitmesi de bu planÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumlandÄ±.

SENELERCE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° GELMEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n Prens ile iliÅŸkisi ilerlemesine raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ evlilik teklifi almamasÄ± nedeniyle basÄ±n ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adÄ±nÄ± taktÄ±. Hatta Middleton bir dÃ¶nem gazete haberlerinde bu isimle anÄ±ldÄ± sÃ¼rekli. BazÄ± yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± masaya yatÄ±ran ve inceleyen yazÄ±lar kaleme aldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda, niÅŸanlarÄ±nÄ±n ilan edilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katÄ±lmayÄ± bÄ±raktÄ±, eÄŸitimini tamamladÄ±, neden hala evlenme teklifi almÄ±yor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdÄ±.

ANNESÄ°NÄ°N YÃœZÃœÄžÃœYLE EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°

O dÃ¶nemde William'Ä±n adÄ± birÃ§ok kadÄ±nla anÄ±ldÄ±. BasÄ±n onun kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. William'Ä±n Middleton'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n bir nedeninin de KraliÃ§e olduÄŸu iddialar arasÄ±nda. BaÅŸlangÄ±Ã§ta Middleton halktan bir aileden geldiÄŸi, soylu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Kate Middleton'a sÄ±cak bakmadÄ±. Ama sonradan fikrini deÄŸiÅŸtirdi.Â William ile Kate'in iliÅŸkisi 2009 yÄ±lÄ±nda bitme noktasÄ±na geldi. Ancak iÅŸte o dÃ¶nemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nÄ±n o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vererek. Ã‡ift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da niÅŸanlandÄ±. NiÅŸan, 16 KasÄ±m'da resmi olarak duyuruldu.

NiÅŸan duyurulduktan sonra basÄ±nÄ±n tavrÄ±nda da belirgin bir deÄŸiÅŸiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peÅŸine düÅŸüp nefes aldÄ±rmadÄ±klarÄ±, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bÄ±rakmadÄ±klarÄ± Middleton hakkÄ±nda "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzÄ± yorumlar içeren makaleler basÄ±nda boy göstermeye baÅŸladÄ±.

EVLÄ°LÄ°KTE 10 YIL BÄ°TÄ°YOR

Sonra da Ã§ift, Nisan 2011'de milyonlarca kiÅŸinin merakla izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu. BugÃ¼n 8 yaÅŸÄ±ndaki George, 6 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Louis ile mutlu bir evlilikleri var. Kate Middleton ile Prens William 29 Nisan 2022'de de evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±p yeni bir dÃ¶neme baÅŸlÄ±yor.

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