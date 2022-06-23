Ekipman bile alıp define aramış: Sonunda kendimi aptal gibi hissettim

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ŞATOSUNUN ARAZİSİNDE DEFİNE ARAMIŞ

Peki ya size Brad Pitt'in de çok uzak olmayan bir geçmişte "define peşine" düştüğünü, Fransa'da sahip olduğu şatonun arazisini, orada gömülü olduğuna inandığı defineyi bulmak için kazdığını söylesek!

'GÖZ KAMAŞTIRAN BİR HAZİNE GÖMÜLÜ' İDDİASI

Angelina Jolie ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren hatta aralarındaki sorunlar henüz tam olarak çözülemeyen 58 yaşındaki Brad Pitt, bir dönem Fransa'da eski eşiyle birlikte satın aldıkları Miraval Şatosu'nun arazisinde gömülü olduğu ileri sürülen zengin hazinenin peşine düştüğünü açıkladı. Pitt, bu ilginç gerçeği GQ dergisiyle yaptığı röportajda anlattı.

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TAKINTI HALİNE GELDİ

Brad Pitt'in anlattığına göre, sonradan kendisi için takıntıya dönüşen olay şöyle başladı. Bir gün bir adam, Pitt'in yanına yaklaştı ve Orta Çağ'da bu şatonun sahibi olan kişinin, Haçlı Seferleri sırasında Levant'tan ele geçirdiği milyonlarca dolar değerindeki hazinenin şatonun arazisinde gömülü olduğunu söyledi.

LEVANT NERESİ: Levant aslında sınırları net belli olmayan bir bölge. Akdeniz'in doğu sahillerindeki geniş bir araziyi kapsıyor. Genel olarak tarih süreci içerisinde Toros Dağları'nın güneyinde, Orta Doğu'da geniş bir alanı belirtir. Batısında Akdeniz, güneyinde Arabistan Çölü ve doğusunda Mezopotamya ile sınırlı. Levant, dar anlamda Lübnan ve Filistin ile sınırlandırabileceğimiz bir bölge. Osmanlı dönemindeki karşılığıyla Bilâdü'ş-Şâm yani Şam Vilayeti. Bu da Şam kenti ve yakın Akdeniz kıyısındaki beldeleri içerir. Geniş anlamda ise İtalya'nın doğusundaki Doğu Akdeniz Havzası 'nın tamamını tanımlamak için kullanılır.

'BİR YIL BOYUNCA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM'

Pitt de bu adamın anlattıklarından etkilenip hazinenin peşine düştüğünü anlattı GQ dergisine. Radar ekipmanı alıp araziyi taramaya başladığını söyleyen Brad Pitt, "Buna takıntılı bir hale geldim. Bir yıl boyunca bundan başka bir şey düşünemedim. Sadece bu hazinenin heyecanıydı" diyerek sözlerini sürdürdü.

'ÇOCUKLUĞUMUN GEÇTİĞİ BÖLGEYLE İLGİLİ OLABİLİR'

Brad Pitt bu "takıntısının" kaynağının belki de çocukluğunun geçtiği bölgeyle ilgili olabileceğini de sözlerine ekledi. Pitt, ABD'de Ozark Dağları'na yakın bir yerde büyüdüğünü ve oralarda da insanların sürekli define peşinde koştuğunu anlattı.

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DEFİNE İDDİASINDA BULUNAN KİŞİ, BİR RADAR ŞİRKETİNİN TANITIMINI YAPIYORMUŞ

Bu define hayalinin sonucuna gelirsek. Elbette Brad Pitt, peşinde koştuğu o hazineyi bulamadı. Çünkü işin sonunda yanına yaklaşıp 'burada büyük bir hazine gizli' diyen adamın, bir radar şirketinin tanıtımını yaptığını öğrendi. Bu noktada kendini "aptal gibi" hissettiğini de sözlerine ekledi Brad Pitt. Ama kendisine heyecan veren asıl ayrıntının o definenin peşine düşmek olduğunu da gizlemedi: "Heyecan verici olan şey sadece avdı."

Miraval Şatosu, son dönemde Brad Pitt ile eski eşi Angelina Jolie'nin arasındaki sorunlardan biri haline geldi. Bunun nedeni de Jolie'nin hem şatodaki hem de o şatodaki üzüm bağlarından elde edilen içecekle ilgili birlikte kurdukları şirketteki hisselerini Rus asıllı iş insanı Yuri Shefler'e satmış olması. Pitt, yıllar önce yaptıkları anlaşmaya uymayan ve kendisine bildirmeden hisselerini satan Jolie aleyhine bir dava açtı. Rus asıllı Shefler'in, kendi kurduğu işe karışmasını istemeyen Pitt, eski eşi Jolie'nin yaptığı satışın geçeriz sayılmasını istiyor.

ÖNCE KİRALADILAR SONRA SATIN ALDILAR

Pitt ile Jolie, Güney Fransa'da bulunan bin 200 dönüm bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan Miraval Şatosu'nu 2008'de kiraladı. Sonra da 2012 yılında satın aldı. O zamanlar Brangelina olarak anılan çift, 2014 yılında da orada evlendi. Şatonun üzüm bağları var. Pitt ile Jolie burada yetişen üzümlerden ürettikleri bir de alkollü içki markası kurdu.

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ORTA ÇAĞ RUHUNU HALA YANSITIYOR

Tarihi Orta Çağ'a kadar uzanan Miraval Şatosu'nun kendine özel bir gölü, zeytin ağaçları, helikopter pisti bulunuyor. Orta Çağ ruhunu yansıtan başka bir özelliği de etrafındaki hendekler.

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Bu arada Brad Pitt, GQ'ya verdiği röportajda başka çarpıcı açıklamalar da yaptı. Geceleri gördüğü bir kabusu anlattı. Tekrar eden bu kabusta Pitt kendisini gece vakti, sadece zayıf bir sokak lambasının aydınlattığı bir sokakta görüyor. Hatta o manzarayı Exorcist filmindeki o sahneye benzeterek tanımladı Pitt. Sonra da peşine düşen ve kendisine zarar vermek isteyen insanlar olduğunu söz etti. Bu kabuslarda bazen bir adam tarafından kaburgalarından bıçaklandığını anlattı Pitt. Bazen de aynı atmosferde geçen kabus sırasında bir çocuğun tekinsiz bir evden kaçmasına yardım ettiğini ama sonunda yine kendisinin bıçaklandığını sözlerine ekledi. Pitt bu kabusun tekrarlandığını söyledi. Bu kabusun bir yıl önce artık bittiğini sözlerine ekledi. Sonra da bunun nedenini bulmak için çabaladığını, rüyaları üzerinde çalıştığını belirtti. Brad Pitt, bu kabusların 2016 yılında Angelina Jolie kendisini terk ettikten sonra başladığını sözlerine ekledi.

İSİMLERİ AYNI CÜMLEDE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Brad Pitt, Angelina Jolie ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta aynı iddiaların konusu olmuş ve bu durum basına da yansımıştı. Aslında normal koşullarda bir araya gelmeleri zor olan bu üçlünün "aynı cümlede adının geçmesine" neden olan ise yine Fransa'daki Miraval Şatosu'ydu. Gelin o olayı da bir hatırlayalım.

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Brad Pitt, Angelina Jolie ile birlikte olduğu dönemde Fransa'da bulunan Miraval Şatosu'nu ve arazideki üzüm bağlarını satın aldı. Bu şekilde de çift, alkollü içki işine girdi. Daha sonra ortaya çıkanlara göre de Jolie ile Pitt, o dönemde, birbirlerinden habersiz biçimde hisselerini satmama hatta işin içini bir yabancıyı karıştırmama konusunda bir anlaşma yaptı. Fakat aradan geçen zaman içinde çift yollarını ayırdı, özellikle de altı çocuklarının velayeti yüzünden büyük sorunlar yaşamaya başladı. Bitmeyen bu gerilim sırasında da Angelina Jolie, bu alkollü içecek işindeki hisselerini Brad Pitt ile daha önce yapılan anlaşmayı hiçe sayarak sattı.

RUSYA DOĞUMLU İŞ İNSANINA SATTI

Pitt'in canını sıkan nokta ise sadece Jolie'nin yapılan anlaşmaya uymayıp işin içine bir yabancıyı karıştırması değil, eski eşinin, hissesini sattığı kişi. Jolie, kendi payını Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. Shefler'in bu işin içine girmesi de sadece Brad Pitt'i değil, iş ortaklarını da tedirgin etti. İddialara göre Shefler, şirketin tüm kontrolünü eline geçirmek istiyor. Bir başka iddia da Jolie'nin sırf eski eşini zora sokmak için bu satışı gerçekleştirdiği yönünde.

SİGORTA ŞİRKETİ DE ENDİŞELİ

Brad Pitt'in savı eski eşi Angelina Jolie'nin "kendi arkasından iş çevirdiği" ve aralarındaki anlaşmaya rağmen hissesini bir yabancıya satarak ticari hayatını tehlikeye attığı. Pitt'in iddiasına göre; Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra, Jolie'nin yaptığı bu satış, işleri daha da karmaşık hale getirdi. Çünkü Pitt'in kurduğu alkollü içecek firmasını temsil eden sigorta şirketi de Shefler'in faaliyetlerinden endişe duyuyor.

UKRAYNA İLE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ OLDU

Shefler'in sahibi olduğu bir başka alkollü içecek markasının ürünleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat 2022'den itibaren, Ukrayna ile dayanışmanın simgesi olarak boykot edilmeye başlandı. İşte bütün bunlar da hem Brad Pitt'i hem de iş ortaklarını tedirgin ediyor. Pitt, açtığı davada Angelina Jolie'nin Yuri Shefler'e yaptığı satışın geçersiz olduğunun kanıtlanmasını istiyor.

RUSYA'DAN SÜRGÜN EDİLMİŞTİ: Her ne kadar Rusya doğumlu olduğu için Putin ile özdeşleştirilse de, sahibi olduğu içecek markası Ukrayna'ya destek için boykot edilse de Yuri Shefler'e dair bazı ilginç ayrıntılar var. 1967 yılında Rusya'da (o dönemde SSCB) dünyaya gelen Shefler, İsrail ve İngiliz vatandaşı. Kendisinin ileri sürdüğüne göre Putin'e muhalif olduğu için 2000 yılına kadar Rusya'dan sürgün edilmişti. Kendisine servet ve şöhret getiren içecek markasının merkezi de Rusya değil Litvanya. Shefler, bir dönem dünyanın en büyük yatı olan Serene'nin de sahibiydi. Bu yatı 2015 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a sattı. 54 yaşındaki Yuri Shefler, bir dönem Victoria's Secret modeli olarak tanınan Rusya kazan doğumlu Tatyana Kovilina ile evli, çiftin 4 tane çocuğu bulunuyor.

Yuri Shefler, Rusya'nın Kazan kentinde dünyaya gelen model Tatiana Kovylina ile evli. Kovylina, geçmişte birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak görev yaptı. Bir dönem de Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıktı. 40 yaşındaki Kovylina, 2016 yılında da kendi spor giyim markasını kurdu. Yuri Shefler, Rusya'nın Kazan kentinde dünyaya gelen model Tatiana Kovylina ile evli. Kovylina, geçmişte birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak görev yaptı. Bir dönem de Victoria's Secret defilelerinde podyuma çıktı. 40 yaşındaki Kovylina, 2016 yılında da kendi spor giyim markasını kurdu. ESKİ MODELLE EVLİ

KENDİSİ İÇİN ÖZEL OLARAK YAPILAN YATI SUUDİ PRENSE SATTI

Yuri Shefler, bir zamanlar Serene adlı bu süper yatın da sahibiydi. Dünyanın en geniş ve büyük 10 yatından biri olarak nitelendirilen Serene, Shefler için özel olarak yapılmıştı. İş insanı bu yatı daha sonra Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'a sattı.

BÜYÜK AŞIKLAR DÜŞMAN OLDU

Resmi olarak yollarını ayırsalar da çocukları üzerinden yürüttükleri "savaş" dallanıp budaklandı ve farklı yollara saptı. İkisi de kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşman oldular.

SANKİ HİÇ BİRBİRLERİNİ SEVMEMİŞLER GİBİ

Bir zamanlar "Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'den söz ediyoruz... Önce büyük aşkları, sonra evlilikleri ve altı çocuklu renkli aileleriyle gündemden düşmeyen çift, yollarını ayırdıktan sonra sanki bir zamanlar birbirlerini hiç sevmemişler gibi "düşman" oldular. Eski çiftin cephesinden gelen son habere bakılırsa da bu durum farklı bir boyuta daha taşındı şimdi.

SAYGINLIĞINI ZEDELEMEKLE SUÇLUYOR

People'da yer alan habere göre Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'yi, bir dönem birlikte kurdukları alkollü içecek işini bilerek ve isteyerek "berbat etmekle" ve saygınlığını zedelemekle suçluyor. People'da yer alan habere göre Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'yi, bir dönem birlikte kurdukları alkollü içecek işini bilerek ve isteyerek "berbat etmekle" ve saygınlığını zedelemekle suçluyor.

ORADA MUTLU ANILARI DA VARDI

Birlikteliklerinin mutluluk içinde sürdüğü bir dönemde Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın almış ve sonra da burada alkollü içki işine girmişlerdi. Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2008 yılında satın aldıkları bu şatoda, altı çocuklarıyla birlikte mutlu tatiller de geçirmişti. Hatta 2014 yılında yine bu şatoda çocuklarının tanıklığında evlenmişlerdi. Giriştikleri alkollü içki işini de birlikte sürdürüyorlardı.

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KENDİ HAKKINI GEÇEN YIL RUS İŞ İNSANINA SATTI

Fakat sonra Jolie, bu işteki hisselerini geçen yıl Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. İşte bu durum da eski çifti bir kez daha yasalar önünde karşı karşıya getirdi. 58 yaşındaki Pitt'in, Jolie'ye bu satış nedeniyle açtığı davanın dosyasında da çarpıcı iddialar yer alıyor.

'ZEHİRLİ İŞBİRLİKLERİ OLAN BİR YABANCI'

Buna göre Brad Pitt, 47 yaşındaki eski eşini; söz konusu alkollü içki firmasının saygınlığını zedelemekle suçluyor. Jolie'nin, şirketteki kendi payını bilerek ve isteyerek " zehirli işbirlikleri olan bir yabancıya sattığını" ileri sürüyor Pitt. Bu şekilde de Jolie'nin hem kendisine hem de kurduğu işe zarar verdiğini iddia ediyor. Brad Pitt'in belirttiğine göre Jolie ile birlikte bu işi kurdukları sırada paylarını asla bir yabancıya satmama yani başkasını bu işe karıştırmama konusunda aralarında bir anlaşma vardı. Fakat Jolie, bu anlaşmaya uymadı.

Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e yönelik daha önce de olumsuz iddiaları olmuştu. Daha önce çocuklarının velayeti için yasalar önüne çıktıkları dönemde Pitt'in, büyük oğulları Maddox'a şiddet uyguladığını ileri süren Jolie, aktörle birlikteyken hem kendisinin hem de çocuklarının hayatından endişe duyduğunu da söylemişti. Jolie bu sözleri geçen yılın eylül ayında The Guardian'a verdiği röportajda söylemişti. Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü.

Aktörün hukuk ekibinin hazırladığı dokümanlarda; Jolie'nin hakkını sattığı Yuri Shefler'in "karanlık" iş ilişkileri bulunduğu da ileri sürülüyor. Buna göre Rus iş insanı, Miraval'da Jolie'nin hisselerini satın aldıktan sonra "rakip bir şirketin yararına gizli ve özel bilgiler ele geçirdi." Dokümanlarda Shefner'ın bu şekilde Brad Pitt'in büyük bir dikkat ve özenle inşa ettiği markasının itibarını tehlikeye attığı iddiası da yer alıyor. Buna göre Jolie, hakkını bir yabancıya daha da kötüsü zehirli bağlantıları ve fesat niyetleri olan bir yabancıya satarak " Pitt'i de bu sarmalın içine. Bu şekilde markaya da zarar verdi.

'BOŞANMA KARARINI KOLAY ALMADIM'

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı. Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.