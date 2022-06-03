Harry ile Meghan iki yÄ±l sonra ilk kez: Gittikleri gibi geldiler!

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ° YIL SONRA EL ELE, AÄ°LEYLE BÄ°RLÄ°KTE

Platin JÃ¼bile nedeniyle kendilerine KraliÃ§e tarafÄ±ndan yapÄ±lan daveti geri Ã§evirmeyen Harry ile Meghan, bugÃ¼n St. Paul's Katedrali'nde dÃ¼zenlenen ÅŸÃ¼kran gÃ¼nÃ¼ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Ã‡iftin sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, evlendikleri 2018 yÄ±lÄ±ndan, 2020'de aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ±na kadar kamuoyu Ã¶nÃ¼nde sergiledikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ aratmadÄ±. Halka aÃ§Ä±k tÃ¶renlere katÄ±lmalarÄ±nÄ±n, KraliÃ§e'yi gÃ¶lgede bÄ±rakabileceÄŸi iddialarÄ±yla da gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Ã§ift; uzun sayÄ±lacak bir aranÄ±n ardÄ±ndan tekrar halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve ilgi odaÄŸÄ± oldu.

GÃ–REVLÄ°LEN KARÅžILADI

3 yaÅŸÄ±nda Archie ve yarÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayacak olan Lilibet Diana adÄ±nda iki Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift, St. Paul's Katedrali'nin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶revliler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Her ikisi de halkÄ±n kendilerine yÃ¶nelik sevgi gÃ¶sterilerine el sallayarak ve gÃ¼lÃ¼mseyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Haberin DevamÄ±

BEYAZLAR Ä°Ã‡Ä°NDE

Meghan Markle, tepeden tÄ±rnaÄŸa beyaz giyindi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de yine aynÄ± renkte geniÅŸ kenarlÄ± bir ÅŸapka ve Ã§anta ile tamamladÄ±. SaÃ§larÄ±nÄ± toplayan Markle'Ä±n yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼msemesi de eksik olmadÄ±.

MADALYALARI GÃ–ÄžSÃœNDE

Prens Harry'nin ise her ne kadar ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±ktan sonra askeri unvanlarÄ± elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ olsa da madalya ve niÅŸanlarÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Harry ile Meghan, ayinin yapÄ±lacaÄŸÄ± katedralin iÃ§ine bir gÃ¶revli eÅŸliÄŸinde el ele girdi.

AÄ°LEYE YÃ–NELÄ°K SUÃ‡LAMALAR

Prens Harry ile Meghan Markle, 2020'nin ilk ayÄ±nda ailedeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±lÄ±p finansal aÃ§Ä±dan baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat yaÅŸamak istediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, Ã¶nce Kanada'ya ardÄ±ndan da Markle'Ä±n memleketi olan ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. O sÄ±rada Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portaj ise Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok oldu. Harry ile Meghan o rÃ¶portajda aileyi henÃ¼z dÃ¼nyaya gelmemiÅŸ olan Archie'nin ten rengini tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§ladÄ±. Yeri gelmiÅŸken Markle'Ä±n annesi Doria'nÄ±n bir Afro- AmerikalÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

Markle, yine aynÄ± röportajda oÄŸluna hamileyken canÄ±na kÄ±ymak istediÄŸini açÄ±kladÄ±. Aileden yeteri kadar destek görmediklerini ileri süren çiftin sözleri Ä°ngiliz kraliyet ailesinin uzun süre baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±ttÄ±.

DÃœÄžÃœN HEDÄ°YESÄ° OLAN UNVANLARI GERÄ° ALINMADI

Ä°lerleyen zamanda ABD'de Santa Barbara'ya yerleÅŸen Ã§ift orada kendilerine yeni bir hayat kurdu ve ikinci Ã§ocuklarÄ± Lilibet Diana dÃ¼nyaya geldi. Bu arada Prens Harry, artÄ±k ailenin Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in askeri unvanlarÄ± elinden alÄ±ndÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi KraliÃ§e tarafÄ±ndan evlilik hediyesi olarak verilen Sussex DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ±n da ellerinden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunurken KraliÃ§e bu konuda bir giriÅŸimde bulunmadÄ±. Ama Ã¶te yandan aileden ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen Ã§iftin hala bu unvanÄ± kullanmasÄ± da halkÄ±n bazÄ± kesimlerinin tepkisini Ã§ekti.

Haberin DevamÄ±

2020 YILINDA AÄ°LEYLE BÄ°RLÄ°KTE SON KEZ BÄ°R ETKÄ°NLÄ°ÄžE KATILDILAR

Prens Harry ile Meghan Markle, daha Ã¶nceden belirlenen bazÄ± resmi gÃ¶revlerini tamamlamak iÃ§in 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda Londra'ya dÃ¶ndÃ¼. TÃ¼m aileyle birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± son etkinlik ise Westminister Abbey'de 9 Mart 2020'de dÃ¼zenlenen tÃ¶ren oldu. O etkinlikte Markle yeÅŸil kÄ±yafetiyle ÅŸÄ±klÄ±k sergileyip kameralara gÃ¼lÃ¼mserken Prens Harry'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n asÄ±k olmasÄ± hiÃ§ unutulmadÄ±.

MART 2020'DEN BU YANA Ä°LK KEZ

2020'nin mart ayÄ±ndaki o etkinlik Harry ile Meghan'Ä±n tÃ¼m aileyle birlikte yer aldÄ±ÄŸÄ± son resmi gÃ¶revleri oldu. BugÃ¼n ise 2 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan tekrar aynÄ± konumda St. Paul's Katedrali'nde yerlerini aldÄ± Ã§ift.

Haberin DevamÄ±

Bu arada Prens Harry, dedesi Prens Philip'in geçen yÄ±lki cenaze töreni için Londra'ya gitti. O sÄ±rada hamile olduÄŸu için Markle, törene katÄ±lamadÄ± ve ABD'de kaldÄ±. Prens Philip'in cenaze töreninde Kate Middleton'Ä±n giriÅŸimiyle yan yana gelip bir süre sohbet eden William ile Harry'nin o görüntüleri "gerilimin azaldÄ±ÄŸÄ±" yorumlarÄ±na neden oldu. Fakat böyle bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.

SÃœRPRÄ°Z ZÄ°YARET

Aradan uzun bir zaman geÃ§tikten sonra Harry ile Meghan, iki ay Ã¶nce Invictus Games nedeniyle Hollanda'ya giderken Londra'ya geÃ§ip KraliÃ§e'ye sÃ¼rpriz bir ziyarette bulundu. KraliÃ§e ile Ã§ay iÃ§en Ã§ift, daha sonra Hollanda'ya geÃ§ti. Bu geliÅŸme de aile iÃ§inde buzlarÄ±n erimesi beklentisi yaratsa da Prens Charles'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'ye sadece 15 dakika ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N DAVETÄ°NÄ° GERÄ° Ã‡EVÄ°RMEDÄ°LER

Ä°ÅŸte o ziyaretin ardÄ±ndan KraliÃ§e'nin Platin JÃ¼bile kutlamalarÄ± iÃ§in Harry ile Meghan'a davette bulunduÄŸu basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bu kez herkes onlarÄ±n bu davete ne yanÄ±t vereceÄŸini merak etmeye baÅŸladÄ±. Sonunda Ã§ift, sÃ¶zcÃ¼leri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla davete katÄ±lacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Haberin DevamÄ±

Bütün bu yaÅŸananlar yüzünden Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n bugünkü törene katÄ±lmasÄ± tüm aile için çok anlamlÄ±. Fakat aileyi yakÄ±n kaynaklar her ne kadar "et tÄ±rnaktan ayrÄ±lmasa da" Harry ile William'Ä±n gergin iliÅŸkileri konusunda bir "yumuÅŸama" gözlemlenmediÄŸini belirtiyor.

Prens Harry ile Meghan Markle, Londra'ya Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile birlikte gitti. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ise yarÄ±n aile iÃ§inde kutlanacak basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re. Bu arada KraliÃ§e'nin Lilibet ile bugÃ¼n ilk kez tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da basÄ±n tarafÄ±ndan duyuruldu. Yeri gelmiÅŸken Harry'nin kÄ±zÄ±na Lilibet Diana adÄ±nÄ± koyarak hem annesine hem de babaannesine saygÄ± gÃ¶sterisinde bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Lilibet, KraliÃ§e 2. Elizabeth'e kocasÄ± Prens Philip'in taktÄ±ÄŸÄ± ve ona hitap ederken kullandÄ±ÄŸÄ± ismi. Diana ise Prens Harry'nin annesinden geliyor. Bu arada aÄŸabey William'Ä±n kÄ±zÄ± Charlotte'in taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± isimlerden biri de Diana.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± St Paul's Katedrali'ndeki etkinlikte dikkat Ã§eken bir baÅŸka kiÅŸi ise Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton oldu.

DÃœN BEYAZ , BUGÃœN SARI

DÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rene daha Ã¶nce giydiÄŸi beyaz bir manto elbiseyi, farklÄ± bir saÃ§ modeli, ÅŸapka ve takÄ±larla kombinleyen Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine ya da halk arasÄ±nda kullanÄ±lan adÄ±yla Kate Middleton bu kez sarÄ± bir kÄ±yafet giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de aynÄ± renk bir ÅŸapkayla tamamladÄ±.

Ä°KÄ° KARDEÅžÄ°N OTURDUÄžU YERLER DE FARKLIYDI

William ve Kate ile Harry ve Meghan'Ä±n katedralin iÃ§indeki oturma dÃ¼zeni de farklÄ±ydÄ± bu yÄ±l. Aileden ayrÄ±lana kadar protokol sÄ±ralarÄ±nda onlara ayrÄ±lan yerde oturan Harry ile Meghan bu kez William ile Kate'in oturduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde yer almadÄ±.Â Kate ile William ailenin kÄ±demli Ã¼yeleri Prens Charles, eÅŸi Camilla, KraliÃ§e'nin tek kÄ±zÄ± Prenses Anne ve eÅŸiyle yan yana oturdu.

KUZENLERÄ°YLE OTURDU

Harry ile Meghan, taht sÄ±ralamasÄ±nda daha geride bulunan kuzenleri Batrice, Eugenie ve eÅŸleriyle yan yana oturdu.

Â

SEVDÄ°ÄžÄ° MODACIDAN GÄ°YÄ°NDÄ°

Kate Middleton'Ä±n bu tÃ¶ren iÃ§in seÃ§tiÄŸi sarÄ± renk elbise moda eleÅŸtirmenleri tarafÄ±ndan "gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±na" benzetildi. DÃ¼ÅŸes'in bu kÄ±yafeti Ã§ok sevdiÄŸi modacÄ± Emilia Wisckstead'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

EN Ä°YÄ° GEÃ‡Ä°NDÄ°ÄžÄ° KUZENÄ°YLE YAN YANA

Prens Harry ve Meghan Markle, Ã§ok iyi geÃ§indikleri Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank ile yan yana oturdu. Harry ile Meghan, Portekiz'e taÅŸÄ±nan Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Frogmare Cottage'da kalÄ±yor.

Â