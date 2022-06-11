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İngiliz kraliyet ailesinde ortalık yine karıştı: Fotoğraftan kesti!

#Prenses Eugenie#Kate Middleton#Kraliçe 2. Elizabeth
İngiliz kraliyet ailesinde ortalık yine karıştı: Fotoğraftan kesti

Son iki yıldır gerilimli günler yaşayan İngiliz kraliyet ailesinde ortalık yine karıştı. Aslında Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen kutlamaların son günü dikkatli gözler bu ayrıntıyı kaçırmamıştı. Fakat birkaç gün öncesine kadar da bu konu çok gündeme gelmedi.

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SONUNDA BU AYRINTIYA SIRA GELDİ
Çünkü geçen hafta gerçekleşen kutlamalarla ilgili konuşulacak çok olay vardı: Harry ile Meghan'ın ABD'den sadece bir kez halkın karşısına çıkmak için gelmesi, küçük prens Louis'nin törenler sırasında sergilediği afacanlığı, Kraliçe'nin sağlık durumu... Derken ortalık biraz daha yatışınca bu ayrıntı masaya yatırıldı.

İngiliz kraliyet ailesinde ortalık yine karıştı: Fotoğraftan kesti


BU İKİSİ ARASINDA DA MI GERİLİM VAR?
Bu gelişme aileyle ilgili yeni iddialar yaratacak türden. Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilim bütün dünyanın bildiği bir durum. Fakat bu yeni iddia, ailede iki kişinin daha çok da iyi geçinemediğinin bir göstergesi olarak gündeme geldi. Gelelim olup bitenlere...

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EUGENIE'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Bu kez söz konusu olanlar Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Eugenie ile Prens William'ın eşi ve kutlamaların en çok dikkat çeken kişilerinden biri olan Kate Middleton. Bu yeni iddiaya göre Eugenie ile Kate Middleton'ın arası öyle çok da iyi değil. Hatta Prenses Eugenie, Platin Jübile kutlamaları sonrasında sosyal medya sayfasından paylaştığı bir karede bunu da iyice gözler önüne serdi.

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BABAANNEYE TEŞEKKÜR ETTİ AMA...
İngiliz kraliyet ailesinin sosyal medya kullanabilen üyelerinden biri olan Eugunie, babaannesi Kraliçe 2.Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerle ilgili bir Instagram paylaşımı yaptı. Yakında kocası Jack Brooksbank ve oğlu August ile birlikte Portekiz'e taşınacağı söylenen Eugenie o paylaşımında, kutlamalardan fotoğraflara yer verdi ve babaannesine, ülkeye hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. İşte o paylaştığı fotoğraflardan birinde çok çarpıcı bir ayrıntı vardı.

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KATE İLE CAMILLA'YI FOTOĞRAFTAN 'KESTİ'
Kutlamaların son günü Kraliçe, Prens Charles eşi Camilla, Prens William, Kate Middleton ve üç çocukları Buckingham Sarayı'nın balkonundan halkı selamladı. Eugenie paylaşımında o fotoğrafa da yer verdi. Ama çekildiği gibi değil, bir farkla. O kareden Kate Middleton çıkarılmıştı, yani onun görüntüsü kesilmişti! Aynı karede yer alan Camilla da kesilmişti ama bu durumun üzerinde çok durulmadı. Herkes, Prenses Eugenie'nin o paylaşımından Kate Middleton'ın kesilmiş olmasına dikkat etti. 

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Söz konusu fotoğraf birçok ajans tarafından servis edildi. Hepsinde de Kate ve Camilla görünür haldeydi. Ya da "kesme" işi profesyonelce yapılmıştı. 

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Prens William ile geçinemeyen Prens Harry'nin ailede en yakın olduğu insanlardan biri Eugenie. Hatta, Prenses ile kocası Jack Brooksbank ABD'ye gittiklerinde orada Harry ve Meghan ile buluşmuştu. Harry ve Meghan da kutlamalar için İngiltere'ye gittiklerinde Eugenie ile ailesinin yaşadığı Frogmore Cottage'da kaldı. Ki bu mülkün anahtarının da Harry ile Meghan tarafından onlara verildiğini hatırlatalım. Çünkü burası, Kraliçe'nin Harry ile Meghan'a düğün hediyesiydi. 

İngiliz kraliyet ailesinde ortalık yine karıştı: Fotoğraftan kesti

'KATE'İ HİÇ SEVMİYOR İDDİASI
İşte Eugenie'nin paylaşımından Middleton'ın kesilmiş olması, ikilinin pek de birbirlerini sevmedikleri iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Bu durum, sosyal medyada da bir hareketlilik yarattı. Birçok kullanıcı Eugenie'nin Kate Middleton'ı sevmediğini ve bu davranışıyla bunu iyice gözler önüne serdiğini ileri sürdü.

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BELLİ OLACAK ŞEKİLDE...
Hatta bir yanda Kate Middleton'ın diğer yanda Camilla'nın fotoğraftan kesilmiş olması ama bunun belli olacak şekilde yapılması yani her ikisinin de kollarının bir bölümünün görünüyor olması Eugenie'nin hem Kate'i hem de Camilla'yı sevmediği şeklinde yorumlandı.

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'BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ BİR KARAKTER'
Eugenie'nin bunu bilerek yaptığını savunanlardan bazıları "Şimdi Eugenie'yi daha çok seviyorum. Aferin Eugenie" diyerek kendileri de Camilla ve Kate'ten çok da hoşlanmadıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar da "Eugenie, bu iki kişiyi o kareden keserek ne kadar güçlü ve bağımsız bir karakteri olduğunu gözler önüne serdi" diye yorumda bulundu. Bu gruptakiler Eugenie'nin "rol yapmadığını" belirtti.

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SADECE BECERİKSİZLİK OLDUĞUNU SAVUNANLAR DA ÇIKTI
Fakat sosyal medyada Eugenie'nin bunu bilerek yapmadığını savunanlar da oldu. Bazı kişiler "Eugenie, Instagram'da fotoğrafı kesmeyi bilmiyor" diye görüşünü bildirdi. Bu görüşteki kişiler Eugenie'nin, kutlamaların odak noktasındaki kişiye yani Kraliçe'yi odaklandığını belirtip bu kesme işini bilerek yapmadığını savundu. Bunlar "Bu paylaşım, babaannesine saygı niteliğindeydi" diye yazdılar.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Eugenie#Kate Middleton#Kraliçe 2. Elizabeth

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