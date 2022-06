Ünlü yönetmen ve senariste şok suçlama: Odaya kapatıp günlerce tecavüz etti, sonra da havaalanına attı!

Haberin Devamı

OSCAR ÖDÜLÜ VAR

Bütün bu tüyler ürperten iddiaların odağındaki kişi James Bond serisindeki bazı filmlerin yanı sıra Oscar ödüllü yapımlarım senaryo ekibinde de yer alan Paul Haggis. 69 yaşındaki Haggis hakkındaki iddialar da kelimenin tam anlamıyla tüyler ürpertici.

30 yaşındaki bir İngiliz kadının iddiasına göre Paul Haggis, İtalya'da bir tatil evinde 48 saat boyunca kendisini rehin aldı ve tecavüz etti. Kadının iddiasına göre Paul Haggis sonra da genç kadını havalimanına götürüp bir kenara bıraktı. Genç kadının, bu olayların ardından tıbbi tedavi gördüğü de belirtildi.

İDDİALARI YALANLADI

Dün İtalya'da basına kapalı bir şekilde yasalar önüne çıkan Paul Haggis'in avukatı ise bütün bu iddiaları yalanladı. Avukat Priya Chaudry, Haggis'in masumiyetinin çok kısa bir süre sonra ortaya çıkacağına inandığını belirtti. Belirtilene göre bu olaylar meydana geldiği sırada Paul Haggis, Puglia Film Festivali için ülkede bulunuyordu.

OTEL HAPSİNDE

Paul Haggis bir süredir İtalya'da otel hapsindeydi. Mahkeme, bu sürecin uzatılmasına karar verdi. Haggis'in kendisine tecavüz ettiğini ileri süren genç kadının avukatları yönetmenin cezaevine konulmasını talep etti. Fakat, karar mercii, Haggis'in kaçma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirterek otel hapsine devam edilmesini istedi.

PAZAR GÜNÜNDEN ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR REHİN TUTTU İDDİASI

Paul Haggis'in kurbanı olduğunu ileri süren genç kadın, ifadesinde onu bir süredir tanıdığını belirtti. Yönetmen ve senarist Haggis ile Brindisi'de bir araya geldiklerini anlatan kurban, "Aslında birlikte çalışacaktık. Ama onun yerine bana pazar gününden çarşamba gününe kadar tecavüz etti. Sonra da Brindisi Havalimanı'na bıraktı" dedi.

Polisin anlattığına göre genç kadın havaalanının bir köşesinde bir hostes tarafından bulundu. Onu bulan hostes de ifadesinde genç kadının yıkılmış olduğunu ve güçlükle konuşabildiğini belirtti. Havaalanının kliniğinde sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınan kadının, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kötü durumda olduğu da tanık ifadelerinde yer aldı.

'JAMES BOND FİLMİNDE OYNAMAK İSTEDİ' İDDİASI

Paul Haggis ise duruşmada genç kadınla Monte Carlo'da kısa bir süre sohbet ettiklerini ve genç kadının James Bond filminde bir rol almayı ne kadar istediğini söylediğini ileri sürdü. Haggis'in iddiasına göre genç kadın sonradan kendisine bir fotoğrafını da yolladı. Hatta Haggis'e onunla tanışmanın büyük bir onur olduğunu söyledi. Paul Haggis, ifadesinde Monte Carlo'da tanıştığı genç kadınla Whatsapp üzerinden iletişimde kaldıklarını belirtti.

RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Haggis ifadesinde söz konusu genç kadınla Brindisi yakınlarındaki Ostuni'de buluştuklarını belirtti. Kaldığı otele gittiklerini ve genç kadının kendisini tutkuyla öpmeye başladığını ileri sündü. O gün genç kadınla birlikte olduklarını ama bunun her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğini iddia etti. Haggis, genç kadının dışarıda olduklarında kendisiyle el ele tutuşmak istediğini ve kendisinin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

'PARA İSTEDİ, REDDETTİM'

Haggis'in iddiasına göre genç kadın onunla birlikte kalmaya devam etti. Fakat sonra arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve alkollü bir şekilde döndüğünü ileri sürdü. Haggis'in bir başka iddiası da söz konusu kadının bir James Bond kızı olma konusundaki ısrarı. Haggis, son olarak genç kadını Brindisi Havaalanı'na bıraktığını belirtti. Onun anlattığına göre söz konusu genç kadın Londra'ya dönecekti. Hatta Haggis, onun kendisinden para istediğini ama reddedip yoluna devam ettiğini de iddialarına ekledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu, Paul Haggis'in karşılaştığı ilk taciz ve tecavüz iddiası değil. Yönetmen ve senarist 2918 yılında da benzer bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

İKİ BOND FİLMİNİN SENARYO EKİBİNDE

Tüm bu suçlamalarla karşı karşıya kalan Paul Haggis, sinema ve TV dünyasında tanınan bir senarist, yönetmen ve yapımcı. Haggis'in senaryosunu kaleme aldığı yapımlar arasında Bond serisinden Casino Royale, Quantum of Solace'in yanı sıra Million Dollar Baby, Letters From Iwo Jima, Flags of Our Fathers, Crash sayılabilir. Haggis yönetmen olarak da Crash'in yanı sıra In The Valley of Elah, Red Hot gibi yapımlara imzasını attı. Haggis'in senaryo ekibinde yer aldığı Crash, 2006 yılında en iyi film ve en iyi senaryo dallarında Oscar ödülü kazanmıştı.