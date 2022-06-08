Louis, dÃ¶rt gÃ¼ne damgasÄ±nÄ± vurdu: Sarayda bÃ¼yÃ¼yen bir Ã§ocuk bunu nereden Ã¶ÄŸrendi

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HERKESÄ° GÃ–LGEDE BIRAKTI

Ama bu kiÅŸi ne kutlamalar iÃ§in KraliÃ§e'nin davetiyle Londra'ya giden ve herkesin Ã§ok dikkat Ã§ekmesini beklediÄŸi Meghan Markle oldu. ne de eÅŸi Prens Harry ya da Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet. SÄ±k sÄ±k bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken ve Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸi Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu olan 4 yaÅŸÄ±ndaki Prens Louis oldu.

EN Ã‡OK ANNESÄ°NÄ° UÄžRAÅžTIRDI

Minik Ã§ocuk, kutlamalarÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen Trooping the Color etkinliÄŸinde ailesiyle birlikte Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonuna Ã§Ä±ktÄ± ve orada KraliÃ§e'yi bile kendisini oyalamak zorunda bÄ±raktÄ±. ArdÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen tÃ¼m etkinliklerde de annesi Kate Middleton'Ä± uÄŸraÅŸtÄ±rdÄ±. Bazen onun aÄŸzÄ±nÄ± eliyle kapattÄ±, ona nanik yaptÄ±, bazen de dedesi Charles'Ä±n kucaÄŸÄ±nda oturdu. Louis, kimi zaman ilginÃ§ yÃ¼z ifadeleriyle de dikkat Ã§ekti.

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Louis, bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸleri George ve Charlotte ile kÄ±yaslandÄ± ilk olarak. OnlarÄ±n, geÃ§miÅŸte bu tÃ¼r etkinliklerde sergilediÄŸi yaÅŸlarÄ±ndan aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± tavÄ±rlarla Louise'in kabÄ±na sÄ±ÄŸmaz davranÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

ANNELER YORUM YAÄžDIRDI

Bu arada henÃ¼z yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in kalabalÄ±klar iÃ§inde onu sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Kate Middleton, kendileri de yakÄ±n yaÅŸta Ã§ocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandÄ±. Ã–zellikle de kalabalÄ±k ortamlarda Ã§ocuklarÄ±yla benzer bir mÃ¼cadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'Ä±n tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin yorumlar yaÄŸdÄ±rdÄ±.Â KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk sahibi olan annelerin buluÅŸma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin tÃ¶renler sÄ±rasÄ±ndaki tavÄ±rlarÄ±yla ilgili yorumlar yapÄ±ldÄ±.

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'SOÄžUK TERLER DÃ–KTÃœM'

Kendisi de tÄ±pkÄ± Louis gibi 4 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuk sahibi olan bir anne "Benim Ã§ocuÄŸum da bÃ¶yle. BunlarÄ± izlemek, bana kendimi daha az yalnÄ±z hissettirdi" diye yazdÄ±. Bir baÅŸkasÄ± Kate Middleton gibi yoÄŸun bir kalabalÄ±k iÃ§inde kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunu denetim altÄ±nda tutmaya Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin bile soÄŸuk terler dÃ¶kmesine neden olduÄŸunu itiraf etti. Bir baÅŸkasÄ± da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaÅŸÄ±ndaki inatÃ§Ä± bir Ã§ocukla tÃ¼m dÃ¼nyaya sergilendiÄŸini hayal edin" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

'GAYET STANDART DAVRANIÅžLAR'

Louis'ye yakÄ±n yaÅŸta Ã§ocuÄŸu olan ya da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n o dÃ¶nemini hatÄ±rlayan baÅŸka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip yaptÄ±klarÄ±nÄ±n gayet standart davranÄ±ÅŸlar olduÄŸunu ekledi. Bir baÅŸka anne de ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: " SÄ±kÄ±lmasÄ±na ve kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r davranÄ±ÅŸlarÄ±na ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Ã‡ok uzun bir zaman ve dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun saatlerce yerinde oturtulmasÄ± zor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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Louis'in büyük kardeÅŸleri 8 yaÅŸÄ±ndaki George ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazÄ± anneler de "Kate, 4 yaÅŸÄ±nda bir çocukla gayet iyi bir ÅŸekilde baÅŸa çÄ±ktÄ±" diye yazdÄ±lar. Hatta bir anne "Bu dört günün ardÄ±ndan bence Kate bir gün boyunca yataktan çÄ±kmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi DüÅŸes'in ne kadar yorulmuÅŸ olabileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

'YAKINLIÄžIN GÃ–STERGESÄ°'

Minik prens Louis'nin kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r tavÄ±rlarÄ±, farklÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda da gÃ¼ndem oldu. Bir kullanÄ±cÄ± bazÄ± kiÅŸilerin, Ã§ocuklarÄ±n robot gibi davranmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirtip Louis'nin annesinin aÄŸzÄ±nÄ± eliyle kapatmasÄ± konusuna deÄŸindi. Bu kullanÄ±cÄ±ya gÃ¶re birÃ§ok Ã§ocuk bÃ¶yle davranÄ±yor ve aslÄ±nda bu Louis ile annesi Kate'in yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesi.

'TARÄ°HÄ° BÄ°R OLAY, TABÄ°Ä° KÄ° ORADA OLACAK'

BazÄ± kiÅŸiler henÃ¼z 4 yaÅŸÄ±nda olan bu kadar hareketli bir Ã§ocuÄŸun neden etkinliÄŸe getirildiÄŸini sordu. Hatta Louis'nin dadÄ±sÄ±yla birlikte evde bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±. Buna yanÄ±t verenlerden biri de KraliÃ§e'nin tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ±n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olmasÄ± gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanÄ±n hayatÄ± boyunca sadece bir kez yaÅŸayabileceÄŸi bir olay" diye yazdÄ±.

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'BAÅžARILI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE KONTROL ALTINDA TUTTU'

Sosyal medya platformlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildiren birÃ§ok kiÅŸi Louis'yle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m etkinliklerde Ã§oÄŸunlukla annesi Kate Middleton'Ä±n ilgilendiÄŸini belirtip "Ã¶zellikle de kameralar kendisine yÃ¶nelmiÅŸken bu kadar hareketli bir Ã§ocuÄŸu gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde kontrol altÄ±nda tuttuÄŸunu" yazdÄ±lar.

'SÄ°ZÄ°N Ã‡OCUÄžUNUZ YOK GALÄ°BA'

Bu arada bazÄ±larÄ± da Louis'nin "ÅŸÄ±marÄ±k" bir Ã§ocuk olduÄŸunu savundu. Onlara gÃ¶re ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Louis, bu sayede bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸlerinden daha Ã¶zgÃ¼r davranÄ±ÅŸlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birÃ§ok kiÅŸi sosyal medya platformlarÄ±nda "Sizin Ã§ocuÄŸunuz yok galiba" ya da buna benzer yanÄ±tlarla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

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BazÄ± kiÅŸiler Louis'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± amcasÄ± Harry'nin küçükken benzer ortamlarda sergilediÄŸi tavÄ±rlara benzetti. Harry de küçük bir çocukken Trooping the Colors etkinliklerinden birinde annesi Diana'ya zor anlar yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±. Kameralara dil çÄ±karan Harry, kendisi gibi küçük birer çocuk olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie'nin de saçlarÄ±nÄ± ya da elbiselerini çekmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O anlarda da Diana, küçük oÄŸlunu kontrol altÄ±nda tutabilmek için epey çaba harcamÄ±ÅŸtÄ±.

NEREDEN Ã–ÄžRENDÄ°ÄžÄ° MERAK KONUSU OLDU

TÄ±pkÄ± aÄŸabeyi George ve ablasÄ± Charlotte gibi iÅŸinin ehli bir dadÄ± olarak bilinen Maria Borrallo tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Louis'yle ilgili en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± ise nanik yapmayÄ± ve dil Ã§Ä±karmayÄ± nereden Ã¶ÄŸrendiÄŸi oldu. YetiÅŸtiÄŸi ortam dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Louis ile ilgili olarak en Ã§ok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸÄ±lan ayrÄ±ntÄ± iÅŸte bu oldu.

CHARLOTTE DA BENZER BÄ°R DAVRANIÅž SERGÄ°LEMÄ°ÅžTÄ°

Benzer bir durum Kate Middleton ile Prens William'Ä±n ortanca Ã§ocuÄŸu Charlotte iÃ§in de bir dÃ¶nem gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Charlotte aslÄ±nda daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardayken kendilerini adÄ±m adÄ±m takip eden basÄ±ndan Ã§ok hoÅŸlanmÄ±yordu, bunu da belli ediyordu. Sonunda 2019 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte kendini tutamadÄ± ve kameralara dil Ã§Ä±kardÄ±. Annesi onu gÃ¼Ã§lÃ¼kte sakinleÅŸtirdi ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. O zaman da sarayda bÃ¼yÃ¼yen Charlotte'un bu hareketi nereden Ã¶ÄŸrendiÄŸi merak konusu olmuÅŸtu.

UZMANA GÃ–RE GAYET NORMAL

Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazÄ± kiÅŸiler Louis'nin dikkat eksikliÄŸi ve hiperaktivite sorunu olabileceÄŸini ileri sÃ¼rerken New York Post'a konuÅŸan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸÄ±na gÃ¶re gayet normal olduÄŸunu sÃ¶yledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamÄ±nda sergilediÄŸi tavÄ±rlarÄ± "tamamen normal ve geliÅŸimsel aÃ§Ä±dan uygun" diyerek nitelendirdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'Ä±n her ne kadar bazÄ± kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayÄ±ÅŸÄ±ndan farklÄ± daha modern bir Ã§ocuk yetiÅŸtirme tarzÄ± tercih ettiÄŸi belirtiliyor. GÃ¶rev dÄ±ÅŸÄ± zamanlarÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±yla geÃ§iren Ã§ift, her biri iÃ§in farklÄ± bir dadÄ± yerine sadece bir tane dadÄ±yla Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

HEPSÄ° KAMERALAR Ã–NÃœNDE BÃœYÃœDÃœ

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu, kelimenin tam anlamÄ±yla "kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼." Daha birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k bebekken basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±lar, etraflarÄ±ndaki "yÃ¼ksek duvarlara" raÄŸmen ilk adÄ±mlarÄ±, ilk gÃ¼lÃ¼cÃ¼kleri anne ve babalarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± uluslararasÄ± geziler hep kamuoyunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti. Bunca zaman iÃ§inde de Ã¶zellikle ailenin bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± George ve Charlotte, birkaÃ§ kÃ¼Ã§Ã¼k an dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n zaman zaman sergilediÄŸi "Ã§ocukÃ§a yaramazlÄ±klarÄ±" pek gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermedi. Bunda ailenin bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± olmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dadÄ±larÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼k etkisi vardÄ±.

HEPSÄ°NÄ° AYNI DADI BÃœYÃœTÃœYOR

Cambridge Ã§ocuklarÄ±nÄ± yetiÅŸtiren dadÄ± Maria Teresa Turrion Borrallo, Louise Heren'Ä±n Susan McMillan ile birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, 10 yÄ±l Ã¶nce yayÄ±nlanan ve zaman iÃ§inde gÃ¼ncellenerek yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlÄ± kitabÄ±na da konu olmuÅŸtu. Kitapta Borrallo ve onun yetiÅŸtiÄŸi okulla ilgili Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m de yer alÄ±yor. Ã–zellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiÅŸtirme biÃ§imi masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yetiÅŸtiriliÅŸ biÃ§imiyle ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ± geÃ§en yÄ±l The Sun gazetesine anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Heren'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun geleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ±nda ve kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±ndaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nda Borrallo'nun ilk sÄ±rada sÃ¶z hakkÄ± var. Kraliyet dadÄ±sÄ±nÄ±n bu konuda hiÃ§bir kargaÅŸaya izin vermediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi yazar. Ã‡ocuklarÄ±n aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uÃ§aktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalÄ±klara el sallarken, herhangi bir aÄŸlama, Ã¶fke nÃ¶betine izin vermediÄŸini ve vermeyeceÄŸini de sÃ¶yledi.

YEMEK SEÃ‡MELERÄ°NE Ä°ZÄ°N YOK

Kitapta anlatÄ±lanlara gÃ¶re Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yemekle ilgili alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± konusunda da dadÄ± Borrallo'nun etkisi bÃ¼yÃ¼k. Her Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun da Yemek seÃ§mesine mÃ¼samaha gÃ¶sterilmiyor. George, Charlotte ve Louis'den Ã¶nlerine Ã§Ä±karÄ±lan her tÃ¼r yiyeceÄŸi en azÄ±ndan denemeleri isteniyor. Bu ÅŸekilde Ã¼Ã§ kardeÅŸ, bÃ¼yÃ¼dÃ¼kleri zaman katÄ±lacaklarÄ± davet ve etkinliklere hazÄ±rlanÄ±yor.

NASIL GÃœLÃœMSEYÄ°P EL SALLAYACAKLARINI BÄ°LE O Ã–ÄžRETÄ°YOR

Sadece yemek konusunda deÄŸil, kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± diÄŸer etkinlikler iÃ§in de sÄ±kÄ± bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden geÃ§iyor Ã¼Ã§ kardeÅŸ. Hatta bu konuda ÅŸimdiden hazÄ±r olduklarÄ± bile sÃ¶ylenebilir. Anne ve babalarÄ±yla birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± etkinliklerde, insanlarla nasÄ±l konuÅŸacaklarÄ±nÄ±, onlara nasÄ±l gÃ¼lÃ¼mseyip el sallamalarÄ± gerektiÄŸini kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren Ã¶ÄŸreniyorlar.

YURT Ä°Ã‡Ä° VE YURT DIÅžI GEZÄ°LERE DE GÄ°DÄ°YOR

Kraliyet Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Maria Teresa Borrallo, 2014 yÄ±lÄ±nda, George henÃ¼z 8 aylÄ±kken Kate ve William tarafÄ±ndan iÅŸe alÄ±ndÄ±. O gÃ¼nden bu yana da aileyle birlikte yaÅŸÄ±yor ve Ã§ocuklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan, eÄŸitiminden sorumlu. Hatta Ã§ocuklarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilere de katÄ±lÄ±yor.

VarlÄ±klÄ± bir Ä°spanyol bir ailenin çocuÄŸu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeÅŸi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babasÄ± çocuk eÄŸitimi konusuna özel bir önem veriyordu. Maria Borrallo'nun erkek kardeÅŸlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaÅŸÄ±yor. DiÄŸer erkek kardeÅŸ Luis yaÅŸamÄ±nÄ± Ä°spanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeÅŸ Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaÅŸayan bir akademisyen. Bekar olan ve "ben iÅŸimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir geçmiÅŸe sahip olan ve Ä°ngiltere'nin en gözde dadÄ±larÄ±nÄ± yetiÅŸtiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetiÅŸen dadÄ±lar, çocuk bakÄ±mÄ± ve ev yönetimini yanÄ± sÄ±ra ilk yardÄ±m, savunma sanatlarÄ± ve ileri sürücülük teknikleri eÄŸitimi de alÄ±yor.

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AÄ°LENÄ°N 'GÄ°ZLÄ° SÄ°LAHI'

Ä°ngiliz kraliyet ailesinde birÃ§ok Ã§ocuÄŸun dadÄ±larÄ± da bu prestijli okuldan mezun. Aileyle birlikte yaÅŸayan ve Ã§ocuklarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n gezilere de katÄ±lan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarÄ±na Ä°spanyolca da Ã¶ÄŸretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha ÅŸimdiden temel dÃ¼zeyde Ä°spanyolca konuÅŸabildiÄŸi sÃ¶yleniyor. Prens William ve Kate Middleton, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gezilere giderken Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±na Borrallo bakÄ±yor. Ã‡iftin bazÄ± yoÄŸun dÃ¶nemlerinde Ã¼Ã§ kardeÅŸi anne-babalarÄ±ndan daha Ã§ok Maria Borrallo gÃ¶rÃ¼yor. Hatta yazar Heren'a gÃ¶re Kraliyet DadÄ±sÄ±, ailenin fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan "gizli silahÄ±".

BÃœYÃœK KARDEÅžLER NADÄ°REN HUYSUZLUK YAPTI

2017 yÄ±lÄ±nda ailece Almanya'ya yaptÄ±klarÄ± gezinin sonunda henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk olan Charlotte havaalanÄ±nda yere oturmuÅŸ ve uzun sÃ¼re kalkmamÄ±ÅŸtÄ±. Charlotte daha sonra annesi tarafÄ±ndan ikna edildi.