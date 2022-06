Louis, dÃ¶rt gÃ¼ne damgasÄ±nÄ± vurdu: Sarayda bÃ¼yÃ¼yen bir Ã§ocuk bunu nereden Ã¶ÄŸrendi

Haberin Devamı

HERKESİ GÖLGEDE BIRAKTI

Ama bu kişi ne kutlamalar için Kraliçe'nin davetiyle Londra'ya giden ve herkesin çok dikkat çekmesini beklediği Meghan Markle oldu. ne de eşi Prens Harry ya da çocukları Archie ile Lilibet. Sık sık bütün dikkatleri üzerine çeken ve çok konuşulan kişi Prens William ile Kate Middleton'ın en küçük oğlu olan 4 yaşındaki Prens Louis oldu.

EN ÇOK ANNESİNİ UĞRAŞTIRDI

Minik çocuk, kutlamaların ilk günü gerçekleşen Trooping the Color etkinliğinde ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı ve orada Kraliçe'yi bile kendisini oyalamak zorunda bıraktı. Ardından gerçekleşen tüm etkinliklerde de annesi Kate Middleton'ı uğraştırdı. Bazen onun ağzını eliyle kapattı, ona nanik yaptı, bazen de dedesi Charles'ın kucağında oturdu. Louis, kimi zaman ilginç yüz ifadeleriyle de dikkat çekti.

Louis, büyük kardeşleri George ve Charlotte ile kıyaslandı ilk olarak. Onların, geçmişte bu tür etkinliklerde sergilediği yaşlarından ağırbaşlı tavırlarla Louise'in kabına sığmaz davranışları karşılaştırıldı.

ANNELER YORUM YAĞDIRDI

Bu arada henüz yaşı küçük olduğu için kalabalıklar içinde onu sakinleştirmeye çalışan Kate Middleton, kendileri de yakın yaşta çocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandı. Özellikle de kalabalık ortamlarda çocuklarıyla benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'ın tavırlarına ilişkin yorumlar yağdırdı. Küçük çocuk sahibi olan annelerin buluşma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin törenler sırasındaki tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

'SOĞUK TERLER DÖKTÜM'

Kendisi de tıpkı Louis gibi 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne "Benim çocuğum da böyle. Bunları izlemek, bana kendimi daha az yalnız hissettirdi" diye yazdı. Bir başkası Kate Middleton gibi yoğun bir kalabalık içinde küçük çocuğunu denetim altında tutmaya çalışma düşüncesinin bile soğuk terler dökmesine neden olduğunu itiraf etti. Bir başkası da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaşındaki inatçı bir çocukla tüm dünyaya sergilendiğini hayal edin" diye yazarak görüşünü bildirdi.

'GAYET STANDART DAVRANIŞLAR'

Louis'ye yakın yaşta çocuğu olan ya da çocuklarının o dönemini hatırlayan başka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldığını belirtip yaptıklarının gayet standart davranışlar olduğunu ekledi. Bir başka anne de şunları yazdı: " Sıkılmasına ve kıpır kıpır davranışlarına şaşırmadım. Çok uzun bir zaman ve dört yaşında bir çocuğun saatlerce yerinde oturtulması zor" diyerek görüşünü belirtti.

Louis'in büyük kardeşleri 8 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazı anneler de "Kate, 4 yaşında bir çocukla gayet iyi bir şekilde başa çıktı" diye yazdılar. Hatta bir anne "Bu dört günün ardından bence Kate bir gün boyunca yataktan çıkmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi Düşes'in ne kadar yorulmuş olabileceğini hatırlattı.

'YAKINLIĞIN GÖSTERGESİ'

Minik prens Louis'nin kıpır kıpır tavırları, farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Bir kullanıcı bazı kişilerin, çocukların robot gibi davranmasını beklediğini belirtip Louis'nin annesinin ağzını eliyle kapatması konusuna değindi. Bu kullanıcıya göre birçok çocuk böyle davranıyor ve aslında bu Louis ile annesi Kate'in yakınlığının bir göstergesi.

'TARİHİ BİR OLAY, TABİİ Kİ ORADA OLACAK'

Bazı kişiler henüz 4 yaşında olan bu kadar hareketli bir çocuğun neden etkinliğe getirildiğini sordu. Hatta Louis'nin dadısıyla birlikte evde bırakılması gerektiğini savunanlar da çıktı. Buna yanıt verenlerden biri de Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olması gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği bir olay" diye yazdı.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KONTROL ALTINDA TUTTU'

Sosyal medya platformlarında görüşlerini bildiren birçok kişi Louis'yle katıldığı tüm etkinliklerde çoğunlukla annesi Kate Middleton'ın ilgilendiğini belirtip "özellikle de kameralar kendisine yönelmişken bu kadar hareketli bir çocuğu gayet başarılı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu" yazdılar.

'SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK GALİBA'

Bu arada bazıları da Louis'nin "şımarık" bir çocuk olduğunu savundu. Onlara göre ailenin en küçüğü olan Louis, bu sayede büyük kardeşlerinden daha özgür davranışlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birçok kişi sosyal medya platformlarında "Sizin çocuğunuz yok galiba" ya da buna benzer yanıtlarla karşı çıktı.

Bazı kişiler Louis'nin davranışlarını amcası Harry'nin küçükken benzer ortamlarda sergilediği tavırlara benzetti. Harry de küçük bir çocukken Trooping the Colors etkinliklerinden birinde annesi Diana'ya zor anlar yaşatmıştı. Kameralara dil çıkaran Harry, kendisi gibi küçük birer çocuk olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie'nin de saçlarını ya da elbiselerini çekmeye çalışmıştı. O anlarda da Diana, küçük oğlunu kontrol altında tutabilmek için epey çaba harcamıştı.

NEREDEN ÖĞRENDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Tıpkı ağabeyi George ve ablası Charlotte gibi işinin ehli bir dadı olarak bilinen Maria Borrallo tarafından büyütülen Louis'yle ilgili en çok merak edilen ayrıntı ise nanik yapmayı ve dil çıkarmayı nereden öğrendiği oldu. Yetiştiği ortam düşünüldüğünde Louis ile ilgili olarak en çok konuşulan ve tartışılan ayrıntı işte bu oldu.

CHARLOTTE DA BENZER BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞTİ

Benzer bir durum Kate Middleton ile Prens William'ın ortanca çocuğu Charlotte için de bir dönem gündeme gelmişti. Charlotte aslında daha küçük yaşlardayken kendilerini adım adım takip eden basından çok hoşlanmıyordu, bunu da belli ediyordu. Sonunda 2019 yılında bütün ailesiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte kendini tutamadı ve kameralara dil çıkardı. Annesi onu güçlükte sakinleştirdi ve kameraların karşısından uzaklaştırdı. O zaman da sarayda büyüyen Charlotte'un bu hareketi nereden öğrendiği merak konusu olmuştu.

UZMANA GÖRE GAYET NORMAL

Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler Louis'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olabileceğini ileri sürerken New York Post'a konuşan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranışlarının yaşına göre gayet normal olduğunu söyledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamında sergilediği tavırları "tamamen normal ve gelişimsel açıdan uygun" diyerek nitelendirdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın her ne kadar bazı kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayışından farklı daha modern bir çocuk yetiştirme tarzı tercih ettiği belirtiliyor. Görev dışı zamanlarını çocuklarıyla geçiren çift, her biri için farklı bir dadı yerine sadece bir tane dadıyla üç çocuklarını büyütüyor.

HEPSİ KAMERALAR ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde olan üç çocuğu, kelimenin tam anlamıyla "kameralar karşısında büyüdü." Daha birkaç günlük bebekken basının karşısına çıktılar, etraflarındaki "yüksek duvarlara" rağmen ilk adımları, ilk gülücükleri anne ve babalarıyla çıktıkları uluslararası geziler hep kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti. Bunca zaman içinde de özellikle ailenin büyük çocukları George ve Charlotte, birkaç küçük an dışında yaşıtlarının zaman zaman sergilediği "çocukça yaramazlıkları" pek gözler önüne sermedi. Bunda ailenin büyük çocukları olmalarının yanı sıra dadılarının da büyük etkisi vardı.

HEPSİNİ AYNI DADI BÜYÜTÜYOR

Cambridge çocuklarını yetiştiren dadı Maria Teresa Turrion Borrallo, Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitabına da konu olmuştu. Kitapta Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor. Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları geçen yıl The Sun gazetesine anlatmıştı.

Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var. Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar. Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermeyeceğini de söyledi.

YEMEK SEÇMELERİNE İZİN YOK

Kitapta anlatılanlara göre üç çocuğun yemekle ilgili alışkanlıkları konusunda da dadı Borrallo'nun etkisi büyük. Her üç çocuğun da Yemek seçmesine müsamaha gösterilmiyor. George, Charlotte ve Louis'den önlerine çıkarılan her tür yiyeceği en azından denemeleri isteniyor. Bu şekilde üç kardeş, büyüdükleri zaman katılacakları davet ve etkinliklere hazırlanıyor.

NASIL GÜLÜMSEYİP EL SALLAYACAKLARINI BİLE O ÖĞRETİYOR

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş. Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERE DE GİDİYOR

Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı. O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu. Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen. Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

AİLENİN 'GİZLİ SİLAHI'

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun. Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor. Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Borrallo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Borrallo görüyor. Hatta yazar Heren'a göre Kraliyet Dadısı, ailenin fazla göz önünde olmayan "gizli silahı".

BÜYÜK KARDEŞLER NADİREN HUYSUZLUK YAPTI

2017 yılında ailece Almanya'ya yaptıkları gezinin sonunda henüz küçük bir çocuk olan Charlotte havaalanında yere oturmuş ve uzun süre kalkmamıştı. Charlotte daha sonra annesi tarafından ikna edildi.