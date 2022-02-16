Sonradan utanmasÄ±nlar diye kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±k dikiyorlar

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ETEKLER UÃ‡UÅžUNCA

DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n dikkatini Ã¼zerlerinde toplayan Kate Middleton ile Prens William'Ä±n bu turu basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Bunun nedenlerinden biri de giydiÄŸi gelinlikten baÅŸlayarak bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸen Middleton'Ä±n ya da evlilik sonrasÄ± unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'nin gezi iÃ§in hazÄ±rlanan gardÄ±robuydu. O dÃ¶nemde daha kÄ±sa etekler, daha gÃ¶steriÅŸli elbiseler giyiyordu Middleton. Fakat bu tercihi istenmeyen durumlara da yol aÃ§tÄ±. BazÄ± ziyaretlerinde giydiÄŸi elbiselerin geniÅŸ ya da kÄ±sa etekleri rÃ¼zgar nedeniyle havalanÄ±nca ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅžÄ°N SIRRI NE?

Bu durum, Ã§iftin birlikte gittiÄŸi ya da Kate Middleton'Ä±n yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yurt iÃ§i ya da yurt dÄ±ÅŸÄ± baÅŸka etkinliklerde de yaÅŸandÄ±. Middleton'Ä±n havalanan eteklerine sonunda KraliÃ§e 2. Elizabeth el koydu. Torununun eÅŸi iÃ§in Ã¶zel bir gÃ¶revli bile atadÄ±. Sonra zaman iÃ§inde Middleton'Ä±n sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Mini etek tercihlerini azalttÄ±, daha klasik giyinmeye baÅŸladÄ±. GiydiÄŸi elbise ya da etekler mini olduÄŸunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koyu renkli kalÄ±n Ã§oraplarla tamamlamaya baÅŸladÄ±. Ama ne giyerse giysin, ne kadar rÃ¼zgar eserse essin bir daha hiÃ§ "etek kazasÄ±" yaÅŸamadÄ±. Bunun nedeni neydi peki?

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KRALÄ°YET KADINLARINI GÄ°YDÄ°REN MODACI AÃ‡IKLADI

Ä°ÅŸte onu kraliyet modacÄ±larÄ±ndan biri aÃ§Ä±kladÄ±. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ise KraliÃ§e 2. Elizabeth ya da aileye kan baÄŸÄ± olan diÄŸer kadÄ±n Ã¼yelerin hiÃ§ baÅŸÄ±na gelmeyen; Middleton iÃ§in de artÄ±k bir tehlike olmaktan Ã§Ä±kan bu durumun nedeni sadece etek boyunun uzamasÄ± deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uzun etekler de kimi zaman rÃ¼zgarÄ±n azizliÄŸine uÄŸrayabiliyor.

MÄ°NÄ°K KURÅžUN AÄžIRLIKLAR

Kraliyet ailesine mensup kadÄ±nlarÄ± giydiren modacÄ±lardan biri olan Stewart Parvin, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine, bu iÅŸin sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Parvin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re rÃ¼zgardan korunmak iÃ§in uygulanan yÃ¶ntem, giysilerin etek kÄ±smÄ±na dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nmeyen minik kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klar dikmek. "KiÅŸiye Ã¶zel, el yapÄ±mÄ± bir kÄ±yafetin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, giyenin onu Ã¼zerinde gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±masÄ±dÄ±r" dedi ve ardÄ±ndan da ekledi Parvin: "Ama biz de bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k hilelere baÅŸvuruyoruz".Â Ãœstelik Parvin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu kÃ¼Ã§Ã¼k hileler, sadece eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemekle kalmÄ±yor aynÄ± zamanda kÄ±yafetin sanki bir askÄ±daymÄ±ÅŸ gibi kusursuz gÃ¶rÃ¼nmesini de saÄŸlÄ±yor.

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Stewart Parvin, söz gelimi bir paltonun iki yanÄ±nda da yÄ±rtmaç varsa her bir kÄ±smÄ±n ucuna küçük birer kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±k dikildiÄŸini böylece yÄ±rtmacÄ±n kusursuz görünmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Parvin, eÄŸer ÅŸifon gibi daha hafif kumaÅŸtan bir elbise giyilecekse onun etek ucuna bezeyle boyutunda bir aÄŸÄ±rlÄ±k diktiÄŸini de sözlerine ekledi.

TEK PARÃ‡A Ä°Ã‡ Ã‡AMAÅžIRI

GÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ± uzmanÄ± Myka Meier de kraliyet ailesine mensup kadÄ±nlarÄ±n, Ã¶zellikle de kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaklarÄ± zaman kullandÄ±klarÄ± bir baÅŸka moda hilesini anlattÄ±. Ã–zellikle de eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±n kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda bu yÃ¶nteme baÅŸvuruluyor anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Meier, kraliyet kadÄ±nlarÄ±nÄ±n bazen tÃ¼m vÃ¼cudu saran tek parÃ§a iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± giydiklerini bunun da statiÄŸi artÄ±rÄ±p elbisenin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± ya da kÄ±yafetin giyen kiÅŸinin Ã¼zerinden kaymasÄ±nÄ± Ã¶nlediÄŸini anlattÄ±.

ETEKLER DÄ°Z ALTI OLMAK ZORUNDA

Ä°ngiliz kraliyet ailesine Ã¼ye kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zellikle de bazÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±rken Ã¶nceden belirlenen kurallara gÃ¶re daha muhafazakar giyinmesi gerekiyor. Bunlardan biri de Ascot At YarÄ±ÅŸlarÄ±. Bu etkinlikte kadÄ±nlarÄ±n elbise ya da eteklerinin diz altÄ±na kadar uzanmasÄ± ve omuzlarÄ±nÄ±n da kapalÄ± olmasÄ± gerekiyor.

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KRALÄ°Ã‡E RENGARENK

Kraliyet kadÄ±nlarÄ±nÄ±n giyimiyle ilgili kurallar sadece bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Gelin onlara da kÄ±saca bir bakalÄ±m. KalabalÄ±k etkinliklerde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in canlÄ± renklerde giyinmesi gerekiyor. Bunun amacÄ± ise kalabalÄ±k iÃ§inde kolayca fark edilmesini saÄŸlamak.

KalabalÄ±k etkinliklerde birçok kiÅŸiyle tokalaÅŸmak zorunda olduÄŸu için Kraliçe, genel olarak eldiven kullanÄ±yor. Böylece hijyeni saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor.

TAÃ‡, EVLÄ° KADINLAR Ä°Ã‡Ä°N

Åžapka, aile iÃ§in Ã¶nemli bir aksesuar, tÄ±pkÄ± taÃ§lar gibi. AkÅŸam saat 18:00'e kadar olan, dÃ¼ÄŸÃ¼n, vaftiz tÃ¶reni, cenaze gibi etkinliklerde kadÄ±nlarÄ±n ÅŸapka kullanmalarÄ± gerekiyor. BÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± akÅŸam etkinliklerinde ise sadece evli kadÄ±nlar taÃ§ takÄ±yor. Bu taÃ§lar, statÃ¼ gÃ¶stergesi aynÄ± zamanda.

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KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N YANINDA DOLGU TOPUK YASAK

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra daha katÄ± kurallar da var. KraliÃ§e'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde, yakÄ±n Ã§evresinden kadÄ±nlarÄ±n dolgu topuklu ayakkabÄ± giymesi uygun deÄŸil. Yine aynÄ± ÅŸekilde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yanÄ±nda bazÄ± etkinliklere katÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n da ten rengi Ã§orap giymesi zorundu.

SADE GELÄ°NLÄ°K ÅžARTI

YÄ±llar Ã¶nce kraliyet ailesine sadece bekar kadÄ±nlar gelin olarak katÄ±labiliyordu. ArtÄ±k bu durum deÄŸiÅŸmiÅŸ olsa da yine de bir kural var. Ä°kinci evliliÄŸini kraliyet ailesi Ã¼yesi bir erkekle yapan kadÄ±nlarÄ±n sade bir gelinlik giymesi gerekiyor.

FAZLA MAKYAJ YA DA KOYU RENK OJE YOK

Aile Ã¼yesi kadÄ±nlarÄ±n makyajla ilgili uymasÄ± gereken kurallar da var. Koyu renk oje sÃ¼remiyorlar, dudaklarÄ±nÄ± da koyu renk ruj sÃ¼rmeleri hoÅŸ karÅŸÄ±lanmÄ±yor. Bunun nedeni ise rujun diÅŸlere bulaÅŸÄ±p kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye neden olma ihtimali. Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmadan Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte bordo oje sÃ¼rmesi bir dÃ¶nem Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â

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TERLÄ° KAZAK OLAY OLMUÅžTU

AlÄ±nan bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemlere ve kurallara raÄŸmen bazen ailenin, kamuoyu tarafÄ±ndan "moda ikonu" olarak gÃ¶rÃ¼len kadÄ±n Ã¼yeleri de kÃ¼Ã§Ã¼k kazalara uÄŸruyor. Bunlardan biri de Meghan Markle. Aileden ayrÄ±lmadan Ã¶nce eÅŸi Prens Harry ile bir ziyarete giden Markle'Ä±n koltuk altlarÄ±nÄ±n terlemesi ve bunun da kazaÄŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesi uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu.

YIRTMACI ELEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmadan Ã¶nce eÅŸiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Avustralya turunda giydiÄŸi bu derin yÄ±rtmaÃ§ da bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmiÅŸti.

ETÄ°KETÄ° UNUTTU

Ailede Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re kalmasÄ±na raÄŸmen giyimi- kuÅŸamÄ± en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼ye Meghan Markle oldu. Tongo ziyaretinde giydiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± elbisenin etiketini Ã¼zerinde unutmasÄ± haftalarca konuÅŸuldu. BazÄ±larÄ± bunun bÃ¼yÃ¼k bir hata olduÄŸunu savunurken bazÄ±larÄ± da DÃ¼ÅŸes'in bilerek bÃ¶yle bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, amacÄ±nÄ±n elbise markasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yapmak olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

TRANSPARAN BÄ°LE GÄ°YDÄ°

Markle, ailenin en aykÄ±rÄ± giyinen Ã¼yesi olarak hafÄ±zalarda kaldÄ±. Yeni Zelanda'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette giydiÄŸi bu yarÄ± ÅŸeffaf elbise Ã¶zellile aile tarafÄ±ndan hiÃ§ onaylanmadÄ±.Â