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Kayınvalide ruhu: Kate, Diana'ya selâm gönderdi

#Kate Middleton#Prenses Diana#Royal Ascot
Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

İngiltere ve özellikle de İngiliz kraliyet ailesi, bu ayın başından beri o etkinlikten bu etkinliğe koşturup duruyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen 4 günlük kutlamalar bitti sıra Royal Ascot at yarışlarına geldi.

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KRALİÇE HENÜZ KATILAMADI
Kraliçe, sağlığı nedeniyle katılamadığı için de etkinliklerde onu ailesinin çeşitli üyeleri temsil etti. Fakat ilk iki günde gözler tek bir kişiyi aradı: Prens Willliam'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine ya da basındaki ve halk arasındaki adıyla Kate Middleton.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

PUANTİYELİ ELBİSE 
40 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, Royal Ascot alanına eşi William ve beraberindekilerle bir at arabasında girdiğinde de bütün gözler ona çevrildi. Bunun ilk nedeni son derece şık bir görüntü sergilemesiydi. Beyaz üzerine kahverengi puantiyeli bir elbise giyen Düşes, görüntüsünü de gösterişli bir şapkayla tamamlamıştı. Saçlarını toplayan Middleton o gün için kayınvalidesi Prenses Diana'nın da sık kullandığı küpeleri taktı.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

1988'DEN 2022'YE 
Fakat Kate Middleton'ın bunca ilgi çekmesinin bir başka nedeni daha vardı: Prenses Diana'ya gönderdiği selam. Çünkü Diana da 1988 yılındaki Royal Ascot'a tıpkı gelini Kate gibi puantiyeli bir elbiseyle katılmıştı.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

KIYAFETİ HEM BEĞENİLDİ, HEM SEMPATİ TOPLADI
Zaman zaman Prenses Diana'nın stilini hatırlatan seçimler yapan Kate Middleton bu kez de bu kuralını bozmadı. Middleton'ın kıyafeti hem çok beğenildi hem de Diana'yı hatırlattığı için ayrı bir sempati topladı.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

ZAMAN ZAMAN DIANA'YA SELÂM GÖNDERİYOR
Aslına bakılırsa bu, Kate Middleton'ın Prenses Diana'yı hatırlattığı tek elbise değildi. Middleton bazen rengiyle, bazen kesimiyle bazen ayrıntılarıyla hiç tanımadığı Prenses Diana'nın tarzını anımsatan kıyafetlerle halkın karşısına çıkıyor.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

SEMPATİ TOPLUYOR
Gelin o anları ve özellikle de ölümünün üzerinden geçen bunca yıla rağmen Diana'yı unutamayanları hem duygulandıran hem de mutlu eden o benzerlikleri bir hatırlayalım.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Middleton, en küçük oğlu Louis'nin doğumundan sonra hastaneden çıkarken kırmızı bir elbise giydi. Onun görüntüsü de akıllara, Prens Harry'nin doğumundan sonra onu kucağına alıp hastaneden çıkan Diana'yı hatırlattı.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Middleton'ın birkaç kez giydiği bu elbise, Diana'nın 80'li yıllarda giydiği bu gece elbisesini hatırlattı.

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Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Her ne kadar modelleri benzemese de bu iki elbisenin kumaşı ve pırıltısı birbirinin kopyası gibi.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Yine modeli farklı ama renkleri aynı iki kıyafet.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Bu iki pembe elbisenin modeli ve hem Kate'in hem Diana'nın şapkaları hep birbirlerine benzetildi.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Gelin ve kayınvalidenin "desen kardeşliği".

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Middleton'ın, Prenses Diana'yı hatırlatan bir başka kıyafet seçimi.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

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Kate Middleton ve Prenses Diana'nın bu kıyafetleri de renkleri açısından hep birbirlerine benzetiliyor.

Kayınvalide ruhu: Kate, Dianaya selâm gönderdi

Kate Middleton, önceki gün katıldığı etkinlikte giydiği bu ayakkabılarla çok konuşuldu. İki renkli ayakkabılar Prenses Diana'nın da favorilerindendi.  

 

 

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#Kate Middleton#Prenses Diana#Royal Ascot

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