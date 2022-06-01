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Şimdilik daha kötüsü yok!

#En Kötü Kraliyet Kıyafetleri#Kate Middleton#Meghan Markle
Şimdilik daha kötüsü yok

Moda, zaman içinde değişip yenileniyor, farklı yollara yöneliyor. Ama yine de göz önündeki ünlü kişilerin giydiği bazı elbiseler, aradan onlarca yıl geçse de 'en iyi' olma özelliğini koruyor... Hatta bazıları 'efsaneler' listesine girip rakipsiz bir şekilde orada kalıyor. Kimi zaman bir elbise kendi döneminde çok beğenilirken zaman içinde bu özelliğini kaybedebiliyor. Bu durum, dünyanın stil ikonları olarak milyonlarca kadını etkileyen, onlara ilham veren kraliyet ailesi üyeleri için de geçerli.

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BAZEN ONLAR DA YANILIYOR
Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giyen kraliyet ailelerinin kadın üyeleri, bu kadar ince eleyip sık dokudukları için de çoğunlukla moda eleştirmenlerinden de hayranlarından da "tam not" alıyorlar. Ama bazen de pek öyle olmuyor. Her ne kadar özel stilistlerle çalışsalar da ünlü markalardan giyinseler de o elbiseler üzerlerine bir türlü yakışmıyor. Böylece kraliyet ailesi üyesi bu ünlü kadınların yer aldığı "en kötü elbiseler" listeleri de oluşuyor. Bunlardan bazıları unutulsa da bazıları asla hafızalardan silinmiyor. Gelin, çeşitli moda dergilerinden yaptığımız bir seçkiyi paylaşalım ve bütün zamanların en kötü kraliyet kıyafetlerine şöyle bir bakalım.

Şimdilik daha kötüsü yok

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DÖNEMİN ÇİZGİLERİNİ YANSITIYORDU AMA...
Artık hayatta olmasa bile 'bütün zamanların en iyi giyinen kadınlarından biri' olarak bilinen Prenses Diana bile 1981 yılında gittiği Royal Ascot at yarışlarında bu tuhaf kıyafetle görüntülendi. Her ne kadar dönemin modasını yansıtan çizgiler taşısa da bu kıyafeti de "en kötüler" arasında yerini aldı.

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MEZUNİYET BALOSU KIYAFETİ GİBİ
Yine Prenses Diana... Kocası Prens Charles ile birlikte çıktığı Avustralya gezisinde giydiği bu kıyafet o dönemde genel olarak beğenilmişti. Ama bugünün perspektifinden bakıldığında bu mavi elbiseyle ilgili değerlendirme ilginç: 80'lerin lise mezuniyet balosu elbiselerini anımsatıyor!

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EN İYİLER GELİN VE NEDİMESİ.... YA EN KÖTÜLER?
Takvimler 29 Nisan 2011 gününü gösteriyordu. Sadece İngiltere değil bütün dünya bir düğüne kilitlendi o gün. İngiltere Kraliçesi'nin torunu, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ile uzatmalı sevgilisi Catherine Middleton ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton hayatlarını birleştirdi. Elbette o düğünün yıldızı gelin Kate Middleton ve onun nedimeliğini üstlenen kardeşi Pippa oldu.

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DAMADIN KUZENLERİ ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİ
Ama düğün bittikten sonra çok konuşulan iki kişi daha vardı. Damat William'ın kuzenleri Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie. Onların bu kadar konuşulmasının nedeni ise giydikleri tuhaf kıyafetler özellikle de tuhaf şapkaları oldu. İşte bu nedenle iki kardeş "bütün zamanların en kötü kraliyet elbiselerinden" ikisini giyenler olarak hafızalara kazındı. Düğünden sonra Beatrice ile Eugenie'nin bu seçimi espri konusu bile oldu.

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YARI ŞEFFAF ELBİSE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Prenses Beatrice, 2017 yılında katıldığı bir "yaza merhaba" partisinde bu yarı şeffaf elbiseyi giydi. Kendince iddialı olsa da "yarı çıplak" alarak nitelendirildi ve "kötüler" listesine girdi.

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Şimdilik daha kötüsü yok
İki kardeş ellerindeki bütün imkanlara rağmen giyim- kuşam konusunda bir türlü bir çizgi tutturamadı. 

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AMA GELİNLİĞİYLE TAM NOT ALDI
Moda geçmişine rağmen Prenses Eugenie 2018'deki düğününde göz kamaştıran bir görüntü sergiledi. Gelinliği, bütün zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri arasına girdi. 

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ASLINDA O BİR STİL İKONU
Bugün dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak biliniyor Hollanda Kraliçesi Maxima. Ama o bile bazen bu konuda yanılabiliyor. İşte 2018 yılına katıldığı bir etkinlikte giydiği bu kıyafet de üzerindeki desen ve renkleriyle en kötüler arasında yerini aldı.

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Şimdilik daha kötüsü yok

YİNE DE BEĞENİLMEDİ
İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini, Prens Andrew'nun boşandığı eşi Sarah Ferguson 1986 yılında katıldığı bir yardım etkinliğine bu kıyafetle gitti. O sırada takvimler 1986 yılını gösteriyordu. Yani dönemin modasını yansıtan bir kıyafetti bu. Ama yine de bu bile Ferguson'ın kötüler listesinde yer almasını engellemedi.

Şimdilik daha kötüsü yok

HEDİYE PAKETİ GİBİ
Sarah Ferguson, 80'li yıllarda Los Angeles'ta katıldığı bir etkinlikte de o dönemde bile tuhaf karşılanan bu kıyafeti giydi.

Şimdilik daha kötüsü yok

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KOLTUK KUMAŞI GİBİ
Gelelim Kate Middleton'a. İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giyim tarzını değiştiren Düşes, o süreçte dünyanın stil ikonlarından birine dönüştü. Fakat yine de eleştirilerden nasibini alıyor zaman zaman. Hatta bazı elbiseleri, bütün zamanların en kötü kraliyet giysileri arasına bile girdi. İşte bunlardan biri de 2018 yılında eşiyle birlikte gittiği İsveç gezisinde giydiği bu elbise. Bu elbise, çok eleştirildi, özellikle de kumaşı ve deseni koltuk kaplaması için kullanılan malzemeye benzetildi.

Şimdilik daha kötüsü yok
Arada eleştirilse de Kate Middleton, Top Gun: Maverick'in galasında Hollywood yıldızlarına benzer bir görünüm sergiledi.

Şimdilik daha kötüsü yok

HAFIZALARDA PEK İYİ YER ETMEDİ
Tahttaki 70'inci yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yıllardır kendi çizgisini hiç bozmadı giyim konusunda. Renkleri ve aksesuarlarıyla hep dünyanın en şık kadınları arasında yerini aldı. Fakat 1999 yılında katıldığı Royal Variety Perfonmance sırasındaki bu tercihi moda açısından hafızalarda çok da iyi bir yer bırakmadı.

Şimdilik daha kötüsü yok


UYUMSUZ KIYAFET
Meghan Markle'ın hamileyken giydiği bu kıyafet ilk bakışta şık gibi görünse de bir bütün olarak çok da beğenilmedi. Özellikle alt parçası ile üst parçası arasındaki tarz uyumsuzluğu eleştiri konusu oldu.

Şimdilik daha kötüsü yok

DAĞINIK GÖRÜNTÜ
Markle'ın "kötü" kıyafetlerinden biri daha. Güney Afrika gezisi sırasında bir camiyi ziyaret ederken giydiği bu elbise çok "dağınık" bulundu. Özellikle de saçları bakımsız bulundu.

Şimdilik daha kötüsü yok

YİNE ELTİSİYLE KIYASLANDI
Meghan Markle'ın bu görüntüsü, hep kıyaslandığı eltisi Kate Middleton'ın eşi William ile çıktığı Malezya gezisinde giydiği bu kıyafeti bir kez daha gündeme getirdi. Middleton, bu kıyafetiyle büyük beğeni toplamıştı.

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MODA MARKALARININ TANITIM YÜZÜ AMA...
Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi, ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olarak da biliniyor. Fakat nedense moda konusunda bir türlü istikrarlı bir çizgi tutturamadı. Bir MET Gala'da giydiği bu kıyafet de kötü eleştiri alan seçimlerinden biri.

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