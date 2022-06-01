Şimdilik daha kötüsü yok!

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BAZEN ONLAR DA YANILIYOR

Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giyen kraliyet ailelerinin kadın üyeleri, bu kadar ince eleyip sık dokudukları için de çoğunlukla moda eleştirmenlerinden de hayranlarından da "tam not" alıyorlar. Ama bazen de pek öyle olmuyor. Her ne kadar özel stilistlerle çalışsalar da ünlü markalardan giyinseler de o elbiseler üzerlerine bir türlü yakışmıyor. Böylece kraliyet ailesi üyesi bu ünlü kadınların yer aldığı "en kötü elbiseler" listeleri de oluşuyor. Bunlardan bazıları unutulsa da bazıları asla hafızalardan silinmiyor. Gelin, çeşitli moda dergilerinden yaptığımız bir seçkiyi paylaşalım ve bütün zamanların en kötü kraliyet kıyafetlerine şöyle bir bakalım.

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DÖNEMİN ÇİZGİLERİNİ YANSITIYORDU AMA...

Artık hayatta olmasa bile 'bütün zamanların en iyi giyinen kadınlarından biri' olarak bilinen Prenses Diana bile 1981 yılında gittiği Royal Ascot at yarışlarında bu tuhaf kıyafetle görüntülendi. Her ne kadar dönemin modasını yansıtan çizgiler taşısa da bu kıyafeti de "en kötüler" arasında yerini aldı.

MEZUNİYET BALOSU KIYAFETİ GİBİ

Yine Prenses Diana... Kocası Prens Charles ile birlikte çıktığı Avustralya gezisinde giydiği bu kıyafet o dönemde genel olarak beğenilmişti. Ama bugünün perspektifinden bakıldığında bu mavi elbiseyle ilgili değerlendirme ilginç: 80'lerin lise mezuniyet balosu elbiselerini anımsatıyor!

EN İYİLER GELİN VE NEDİMESİ.... YA EN KÖTÜLER?

Takvimler 29 Nisan 2011 gününü gösteriyordu. Sadece İngiltere değil bütün dünya bir düğüne kilitlendi o gün. İngiltere Kraliçesi'nin torunu, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ile uzatmalı sevgilisi Catherine Middleton ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton hayatlarını birleştirdi. Elbette o düğünün yıldızı gelin Kate Middleton ve onun nedimeliğini üstlenen kardeşi Pippa oldu.

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DAMADIN KUZENLERİ ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİ

Ama düğün bittikten sonra çok konuşulan iki kişi daha vardı. Damat William'ın kuzenleri Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie. Onların bu kadar konuşulmasının nedeni ise giydikleri tuhaf kıyafetler özellikle de tuhaf şapkaları oldu. İşte bu nedenle iki kardeş "bütün zamanların en kötü kraliyet elbiselerinden" ikisini giyenler olarak hafızalara kazındı. Düğünden sonra Beatrice ile Eugenie'nin bu seçimi espri konusu bile oldu.

YARI ŞEFFAF ELBİSE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Prenses Beatrice, 2017 yılında katıldığı bir "yaza merhaba" partisinde bu yarı şeffaf elbiseyi giydi. Kendince iddialı olsa da "yarı çıplak" alarak nitelendirildi ve "kötüler" listesine girdi.

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AMA GELİNLİĞİYLE TAM NOT ALDI

Moda geçmişine rağmen Prenses Eugenie 2018'deki düğününde göz kamaştıran bir görüntü sergiledi. Gelinliği, bütün zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri arasına girdi.



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ASLINDA O BİR STİL İKONU

Bugün dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak biliniyor Hollanda Kraliçesi Maxima. Ama o bile bazen bu konuda yanılabiliyor. İşte 2018 yılına katıldığı bir etkinlikte giydiği bu kıyafet de üzerindeki desen ve renkleriyle en kötüler arasında yerini aldı.

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YİNE DE BEĞENİLMEDİ

İngiliz kraliyet ailesinin eski gelini, Prens Andrew'nun boşandığı eşi Sarah Ferguson 1986 yılında katıldığı bir yardım etkinliğine bu kıyafetle gitti. O sırada takvimler 1986 yılını gösteriyordu. Yani dönemin modasını yansıtan bir kıyafetti bu. Ama yine de bu bile Ferguson'ın kötüler listesinde yer almasını engellemedi.

HEDİYE PAKETİ GİBİ

Sarah Ferguson, 80'li yıllarda Los Angeles'ta katıldığı bir etkinlikte de o dönemde bile tuhaf karşılanan bu kıyafeti giydi.

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KOLTUK KUMAŞI GİBİ

Gelelim Kate Middleton'a. İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giyim tarzını değiştiren Düşes, o süreçte dünyanın stil ikonlarından birine dönüştü. Fakat yine de eleştirilerden nasibini alıyor zaman zaman. Hatta bazı elbiseleri, bütün zamanların en kötü kraliyet giysileri arasına bile girdi. İşte bunlardan biri de 2018 yılında eşiyle birlikte gittiği İsveç gezisinde giydiği bu elbise. Bu elbise, çok eleştirildi, özellikle de kumaşı ve deseni koltuk kaplaması için kullanılan malzemeye benzetildi.

HAFIZALARDA PEK İYİ YER ETMEDİ

Tahttaki 70'inci yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yıllardır kendi çizgisini hiç bozmadı giyim konusunda. Renkleri ve aksesuarlarıyla hep dünyanın en şık kadınları arasında yerini aldı. Fakat 1999 yılında katıldığı Royal Variety Perfonmance sırasındaki bu tercihi moda açısından hafızalarda çok da iyi bir yer bırakmadı.

Meghan Markle 'ın hamileyken giydiği bu kıyafet ilk bakışta şık gibi görünse de bir bütün olarak çok da beğenilmedi. Özellikle alt parçası ile üst parçası arasındaki tarz uyumsuzluğu eleştiri konusu oldu.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ

Markle'ın "kötü" kıyafetlerinden biri daha. Güney Afrika gezisi sırasında bir camiyi ziyaret ederken giydiği bu elbise çok "dağınık" bulundu. Özellikle de saçları bakımsız bulundu.

YİNE ELTİSİYLE KIYASLANDI

Meghan Markle'ın bu görüntüsü, hep kıyaslandığı eltisi Kate Middleton'ın eşi William ile çıktığı Malezya gezisinde giydiği bu kıyafeti bir kez daha gündeme getirdi. Middleton, bu kıyafetiyle büyük beğeni toplamıştı.

MODA MARKALARININ TANITIM YÜZÜ AMA...

Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi, ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olarak da biliniyor. Fakat nedense moda konusunda bir türlü istikrarlı bir çizgi tutturamadı. Bir MET Gala'da giydiği bu kıyafet de kötü eleştiri alan seçimlerinden biri.