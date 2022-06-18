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Ünlü oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar açÄ± çekmemiÅŸtim

#Rachel Bilson#Bill Hader#Adam Brody
ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

"Sevgilimden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda Ã§ektiÄŸim acÄ±, doÄŸum yaparken Ã§ektiÄŸimden daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼..." Bu sÃ¶zler, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, Ã¶zel hayatÄ± hakkÄ±nda en az konuÅŸan Ã¼nlÃ¼lerinden birine ait.

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GÄ°ZLÄ° AÅžK ACISI
Rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle Ã¼n kazanan oyuncu, 2020 yÄ±lÄ±nda, kamuoyuna Ã§ok da yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bir aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ sunucudan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.
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ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

ACISI BÃœYÃœK OLDU
2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyada Ã§ok izlenen dizilerden biri olan The O.C ile kariyerinde Ã¶nemli bir yol alan Rachel Bilson, Ã¶zel hayatÄ±na dair nadir aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan birini yaptÄ±. 40 yaÅŸÄ±ndaki Bilson, Aubrey Plaza'nÄ±n sunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi Broad Ideas adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. GÃ¼zel oyuncu, Saturday Night Live baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mla tanÄ±nan oyuncu, senaryo yazarÄ± Bill Hader ile iki yÄ±l Ã¶ncesine kadar aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°liÅŸkilerinin bittiÄŸini de sÃ¶zlerine ekleyen Bilson, Hader'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ektiÄŸi acÄ±nÄ±n, doÄŸum yaparken Ã§ektiÄŸinden daha bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi. Onun bu itirafÄ± Ã¼zerine sunucu Aubrey Plaza da ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ve "Ciddi misin? Bilmiyorum... HiÃ§bir ÅŸey bilmiyorum" diye yanÄ±t verdi.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

PANDEMÄ°NÄ°N Ä°LK DÃ–NEMÄ°NE DENK GELDÄ°
The O.C dizisinde Summer Roberts karakterini canlandÄ±ran Rachel Bilson, Bill Hader'dan 2020'de ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bir yandan ayrÄ±lÄ±k acÄ±sÄ±, bir yandan da Covid 19 pandemisi nedeniyle yaÅŸanan kapanmalar nedeniyle Ã§ok zor bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

DOÄžUM YAPARKEN BU KADAR ACI Ã‡EKMEMÄ°Åž
Rachel Bilson bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Evden Ã§Ä±kamÄ±yordum... Ne demek istediÄŸini biliyor musunuz? Orada oturmaktan ve duygularÄ±mla baÅŸa Ã§Ä±kmaktan baÅŸka yapabileceÄŸim bir ÅŸey yoktu. Bu, benim bugÃ¼ne kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en zor ÅŸeydi. Ã‡ocuk doÄŸururken Ã§ektiÄŸim acÄ±dan daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. "

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ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

'YÃœZLEÅžTÄ°ÄžÄ°NÄ°Z ZAMAN AÅžABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z'
Bilson, bÃ¼tÃ¼n bu Ã§ektiÄŸi acÄ±lara ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklara raÄŸmen ÅŸimdiÂ  o zor dÃ¶nemi geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ArtÄ±k hayatÄ±nda yeni bir dÃ¶neme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Rachel Bilson "GerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸirseniz, bunu aÅŸabilirsiniz... Sonra da 'Tamam, bunu yaptÄ±m, artÄ±k bir sonraki evreye geÃ§ebilirim' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz" diye konuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

ROL ARKADAÅžIYLA AÅžK YAÅžADI
Rachel Bilson, The O.C dizisinde de bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir karakteri canlandÄ±ran Adam Brody ile 2003 ile 2006 arasÄ±nda flÃ¶rt etti. Bilson ile Brody daha sonra dostÃ§a ayrÄ±ldÄ±lar.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim
Adam Brody, daha sonra Gossip Girl adlÄ± diziyle tanÄ±nan meslektaÅŸÄ± Leighton Meester ile evlendi. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu ve mutlu bir evliliÄŸi var.

ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

CHRISTENSEN Ä°LE 10 YIL NÄ°ÅžANLI KALDI
Rachel Bilson, Adam Brody'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra oyuncu Hayden Christensen ile uzun sÃ¼ren bir birliktelik yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, niÅŸanlandÄ± ve ÅŸu anda 7 yaÅŸÄ±nda olan bir Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Rachel Bilson ile Hayden Christensen'Ä±n 10 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisi 2017 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

2000'LERÄ°N Ä°LK DÃ–NEMÄ°NE DAMGASINI VURDU
Rachel Bilson'Ä±n, ÅŸÃ¶hretini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de borÃ§lu olduÄŸu The O.C. adlÄ± diziyi hatÄ±rlamak gerekirse... The O.C. 5 AÄŸustos 2003-22 Åžubat 2007 tarihleri arasÄ±nda ABD'de yayÄ±nlandÄ±. Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de ekrana gelen dizi, Josh Schwartz tarafÄ±ndan kurgulandÄ±. Orange County'de zenginlik iÃ§inde yetiÅŸen genÃ§ler ve onlarÄ±n ailelerinin yaÅŸamlarÄ±nÄ± konu alan The O.C. TÃ¼rkiye dahil 50'den fazla Ã¼lkede gÃ¶sterildi. YapÄ±mda Adam Broy, Rachel Bilson, Mischa Barton, Ben McKenzie, Melinda Clarke, Tate Donovan, Kelly Rowan ve Peter Gallagher Ã¶nemli rolleri Ã¼stleniyordu. Dizinin dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de mÃ¼zikleriydi. O dÃ¶neme kadar Ã§ok fazla tanÄ±nmayan gruplar, bu dizi sayesinde kendilerini tanÄ±tma fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±. Dizi mÃ¼ziklerinden 6 adet albÃ¼m yapÄ±ldÄ±.

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#Rachel Bilson#Bill Hader#Adam Brody

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