ÃœnlÃ¼ oyuncu biten aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±: DoÄŸum yaparken bile bu kadar aÃ§Ä± Ã§ekmemiÅŸtim

GİZLİ AŞK ACISI

Rol aldığı diziyle ün kazanan oyuncu, 2020 yılında, kamuoyuna çok da yansıtmadığı bir aşk yaşadığı ünlü sunucudan ayrıldıktan sonra çok büyük bir acı yaşadığını itiraf etti.



ACISI BÜYÜK OLDU

2000'li yılların ilk yarısında tüm dünyada çok izlenen dizilerden biri olan The O.C ile kariyerinde önemli bir yol alan Rachel Bilson, özel hayatına dair nadir açıklamalarından birini yaptı. 40 yaşındaki Bilson, Aubrey Plaza'nın sunuculuğunu üstlendiği Broad Ideas adlı podcast yayınına konuk oldu. Güzel oyuncu, Saturday Night Live başta olmak üzere birçok yapımla tanınan oyuncu, senaryo yazarı Bill Hader ile iki yıl öncesine kadar aşk yaşadıklarını açıkladı. İlişkilerinin bittiğini de sözlerine ekleyen Bilson, Hader'den ayrıldığında çektiği acının, doğum yaparken çektiğinden daha büyük olduğunu söyledi. Onun bu itirafı üzerine sunucu Aubrey Plaza da şaşırdı ve "Ciddi misin? Bilmiyorum... Hiçbir şey bilmiyorum" diye yanıt verdi.

PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNE DENK GELDİ

The O.C dizisinde Summer Roberts karakterini canlandıran Rachel Bilson, Bill Hader'dan 2020'de ayrıldığını söyledi. Bir yandan ayrılık acısı, bir yandan da Covid 19 pandemisi nedeniyle yaşanan kapanmalar nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiğini sözlerine ekledi.

DOĞUM YAPARKEN BU KADAR ACI ÇEKMEMİŞ

Rachel Bilson bu konuda şunları söyledi: "Evden çıkamıyordum... Ne demek istediğini biliyor musunuz? Orada oturmaktan ve duygularımla başa çıkmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Bu, benim bugüne kadar yaşadığım en zor şeydi. Çocuk doğururken çektiğim acıdan daha büyüktü. "

'YÜZLEŞTİĞİNİZ ZAMAN AŞABİLİRSİNİZ'

Bilson, bütün bu çektiği acılara ve yaşadığı zorluklara rağmen şimdi o zor dönemi geride bıraktığını anlattı. Artık hayatında yeni bir döneme başladığını anlatan Rachel Bilson "Gerçeklerle yüzleşirseniz, bunu aşabilirsiniz... Sonra da 'Tamam, bunu yaptım, artık bir sonraki evreye geçebilirim' diye düşünüyorsunuz" diye konuştu.

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞADI

Rachel Bilson, The O.C dizisinde de bir dargın bir barışık aşk yaşadığı bir karakteri canlandıran Adam Brody ile 2003 ile 2006 arasında flört etti. Bilson ile Brody daha sonra dostça ayrıldılar.

CHRISTENSEN İLE 10 YIL NİŞANLI KALDI

Rachel Bilson, Adam Brody'den ayrıldıktan sonra oyuncu Hayden Christensen ile uzun süren bir birliktelik yaşadı. Çift, nişanlandı ve şu anda 7 yaşında olan bir çocukları dünyaya geldi. Rachel Bilson ile Hayden Christensen'ın 10 yıllık ilişkisi 2017 yılında sona erdi.

2000'LERİN İLK DÖNEMİNE DAMGASINI VURDU

Rachel Bilson'ın, şöhretini büyük ölçüde borçlu olduğu The O.C. adlı diziyi hatırlamak gerekirse... The O.C. 5 Ağustos 2003-22 Şubat 2007 tarihleri arasında ABD'de yayınlandı. Bir dönem ülkemizde de ekrana gelen dizi, Josh Schwartz tarafından kurgulandı. Orange County'de zenginlik içinde yetişen gençler ve onların ailelerinin yaşamlarını konu alan The O.C. Türkiye dahil 50'den fazla ülkede gösterildi. Yapımda Adam Broy, Rachel Bilson, Mischa Barton, Ben McKenzie, Melinda Clarke, Tate Donovan, Kelly Rowan ve Peter Gallagher önemli rolleri üstleniyordu. Dizinin dikkat çeken yanlarından biri de müzikleriydi. O döneme kadar çok fazla tanınmayan gruplar, bu dizi sayesinde kendilerini tanıtma fırsatı yakaladı. Dizi müziklerinden 6 adet albüm yapıldı.