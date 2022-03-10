Çocuklarının tahtını da yaptı bahtını da: En ünlü kayınvalide

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'KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURUYOR'

Artık 60'lı yaşlarını süren bu ünlü kayınvalide bir yandan koltuğunda rahatça arkasına yaslanıp otururken, diğer yandan da ailesinin servetine büyük katkısı olan kendi işini sürdürüyor.

KRALİYET AİLESİNDE DE AYRICALIKLI

'Dünyanın en ünlü kayınvalidesi' diye tanımlanan bu kişi Kate Middleton'ın annesi Carole Middleton'dan başkası değil. Bir anne olarak görevlerini tamamlamanın yani onun durumunda 'üç çocuğunun da hem tahtını hem de bahtını yapmanın' rahatlığını yaşayan Carole Middleton, kızı Kate, Prens William ile evlenip üç tane de çocuk dünyaya getirdikten sonra kraliyet ailesi içinde de bazı ayrıcalıklar elde etti. Ailesiyle birlikte birçok kraliyet etkinliğine katılıp üstelik de protokol sıralarında oturma hakkı kazanması bir yana öyle her isteyenin elini kolunu sallayıp giremeyeceği bir yere istediği gibi gitme hakkı da var.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ONA ÖZEL OLARAK GEVŞETİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 67 yaşındaki Carole Middleton'ın kızının yaşadığı Kensington Sarayı'nın herkese açık olmayan bölümüne girmesi için güvenlik, ona özel olarak gevşetildi. Böylece Carole Middleton'ın, üç torunu George, Charlotte ve Louis'nin bakımında kızına istediği gibi yardımcı olmasının da yolu açılmış oldu. Aynı durum elbette eşi Michael Middleton için de geçerli.

DAHA NORMAL BİR HAYAT

Kraliyet uzmanlarına göre Carole Middleton ile eşi Michael, kızları Kate ile damatları William ve üç çocuklarının "daha normal" bir hayat sürmesi konusunda kilit bir rol oynuyor. Çiftin çocuklarına, bu konuda özel bir eğitim almış olan İspanyol asıllı dadı Maria Barrolla bakıyor olsa da Kate'in annesi Carole de torunlarının bakımı konusunda tamamen dışlanmış değil. Düzenli olarak üç torunuyla bir araya gelip onlarla istediği kadar vakit geçiriyor. Kimi zaman da torunlarının banyo ve yatma vakitlerinde dadıyla birlikte onlarla ilgileniyor.

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Yani kraliyet uzmanı Katie Nicholl'ün anlattığına göre Carole Middleton, Kensington Sarayı'nın "altın rengi" kapısının altından kimseye hesap vermeden, hiçbir güvenlik engeline takılmadan geçip gidiyor. Çünkü saraydaki bütün görevliler artık onun kim olduğunu çok iyi biliyor.





KIZININ DA İÇİ RAHAT

Carole Middleton'ın kızı ve damadıyla bu kadar sık vakit geçirmesi çocuklarının bakımıyla böyle yakından ilgilenmesi de en çok kızı Kate'in içini rahatlatıyor.

PERDE ARKASINDAKİ EN ETKİLİ KİŞİ

Aslına bakılırsa Carole Middleton, birçok kişiye göre kızı Kate'in bugünlere gelmesinde perde arkasındaki en etkili kişi. Öncelikle Kate'in, Prens William'ın da okuduğu St. Andrews Üniversitesi'ne girmesine o ön ayak oldu. Kızı ile William'ın arası açılıp yollarını ayırdıklarında da onun en büyük destekçisi rolünü üstlendi. Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı. Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu. İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

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WILLIAM ANNE SEVGİSİNİ ONDA BULDU

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne. Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

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ORTA SINIF AİLE CENNETİ

Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

TORUNLARIYLA SÜREKLİ BİRLİKTE

Zaman zaman kraliyet ailesinin etkinliklerinde de boy gösteren Carole Middleton, geçen yıl Saga dergisine torunlarıyla nasıl vakit geçirdiğini anlatmıştı. Carole Middleton, üç torunuyla birlikte sık sık doğada, açık havada vakit geçirdiğini söyledi. Torunlarıyla birlikte bu tür aktiviteler yapmanın faydalarına değindi. Carole Middleton, kendisi eğer bahçede çiçek ekiyorsa kullandığı aletlerin daha küçük olanlarıyla torunlarının da kendisine eşlik ettiğini anlattı.

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"BİRAZ ÇAMURA BULANSINLAR"

Carole Middleton, büyümekte olan çocuklar için, doğaya saygı duymanın önemli olduğunu anlatarak "Bunun bir parçası da çocukların biraz çamura bulanmasına izin vermektir" diye konuştu. Carole Middleton, özellikle de büyük torunu George ile onun küçüklüğünden beri deniz kenarında ya da çayırlarda çıktığı gezintiler sırasında görüntüleniyor.

SEBZELERİNİ KENDİSİ YETİŞTİRİYOR

Middleton, Covid 19 pandemisi sırasında vakit geçirmek için kendi sebzelerini bahçesinde yetiştirdiğini de sözlerine ekledi. En favori bitkisinin ise patates olduğunu anlattı. Midleton bunun yanı sıra havuç, soğan, pancar gibi sebzeler yetiştirdiklerini de söyledi. Carole Middleton, çocuklara bitkilerin nasıl yetiştiğini göstererek onları sağlıklı beslenmeye özendirmenin en iyi yolunun bu olduğunu da vurguladı.

ÇOCUKLARI DA ONUN GİBİ DOĞA TUTKUNU

Carole Middleton, doğaya olan bu ilgisini kendi çocuklarına da aşılamış durum da. Kızı Kate de tıpkı onun gibi açık havada vakit geçirmeyi seviyor. Happy Mum, Happy Baby adlı pod cast yayınına konuk olan Kate Middleton "Ailesiyle birlikte kırlarda hepimiz kir toz içindeyken" kendini mutlu hissettiğini" söylemişti.

Tam adıyla Carole Elizabeth Goldsmith Middleton, 1955 yılında Londa, Perivale'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Southall'da küçük bir evde geçirdi. Öğrenim hayatı boyunca da devlet okullarında okudu. Aslında öğretmen olmak istiyordu ama ailesinin maddi imkanları yetmediği için bu hayalini gerçekleştiremedi. Bir süre sekreter olarak çalıştıktan sonra British Airways'e havaalanı görevlisi olarak girdi. Orada da kendisiyle aynı firmada uçuş memuru olarak çalışan Michael Middleton ile tanıştı. Çift; 1980'de evlendi. İki yıl sonra Catherine (Kate) ondan bir yıl sonra Philippa (Pippa) ve 1987'de oe James adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Mutlu aile yaşantılarıyla bilinen çiftin beş tane torunu bulunuyor. Middleton ailesi 1987'de parti gereçleri satan kendi şirketlerini kurdu. Postayla satış yaptıkları bu iş kısa sürede giderek gelişti ve aileye hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

KÜÇÜK KIZI ZENGİN BİR AİLEYE GELİN GİTTİ

Carole Middleton'a "dünyanın en ünlü kayınvalidesi" unvanını kazandıran Kate'in evliliğini bilmeyen yok. Ortanca çocuğu Pippa Middleton ise ülkenin önde gelen ailelerinden birine gelin gitti. James Matthews ile evlenen Pippa'nın iki çocuğu bulunuyor. Pippa Middleton, ablası Kate'in Prens William ile evlendiği düğünde bütün dünyanın dikkatini çekmişti.

OĞLU DA MUTLULUĞU BULDU

Middleton ailesinin en küçük çocuğu James ise bir dönem sık sık depresyon geçirdiği için basına konu oluyordu. Fakat o da geçen sene Alizee Thevenet ile gelinin memleketi Fransa'da bohem bir düğünle evlendi. Thevenet düğünde James'in annesi Carole Middleton'ın kendisi evlenirken giydiği eski gelinliği giydi.