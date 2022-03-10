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TUHAF TARTIÅžMA

Uzun sÃ¼reli kÃ¼skÃ¼nlÃ¼kler bile yaratabilen bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n nedenleri de bazen mesleki rekabet bazen de Ã¶zel hayat oluyor. Ama bu kez bambaÅŸka bir durum var ortada! Konu ise ÅŸaÅŸÄ±rtacak tÃ¼rden.

ESKÄ° ARKADAÅžIYLA ARALARINI BEBEK Ä°SMÄ° BOZDU

OlayÄ±n kahramanlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸ altÄ± en zengin iÅŸ kadÄ±nÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kylie Jenner ile bir zamanlar en iyi arkadaÅŸÄ± olan sosyelit Tammy Hebrow. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Travis Scott ile iliÅŸkisinden ikinci bebeÄŸini dÃ¼nyaya getiren 24 yaÅŸÄ±ndaki Kylie Jenner ile ikinci kez anne olmaya hazÄ±rlanan 27 yaÅŸÄ±ndaki Tammy Hembrow'un tartÄ±ÅŸmaya hatta kavgaya tutuÅŸtuÄŸu konu ise bugÃ¼ne kadar eÅŸine az rastlanan bir durum.

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JENNER, ONUN OÄžLUNUN Ä°SMÄ°NÄ° KENDÄ° OÄžLUNA VERÄ°NCE...

Gelin her ikisi de anne olan bu iki Ã¼nlÃ¼ arasÄ±nda yaÅŸanan ve sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuna da yansÄ±yan bu kavganÄ±n nedenine bir gÃ¶z atalÄ±m. Jenner ile Hembrow'un tartÄ±ÅŸma nedeni ikisinin de Ã§ocuklarÄ±na verdiÄŸi bir isim: Wolf!

OÄžLUNUN Ä°SMÄ°NÄ° 'Ã‡ALMAKLA' SUÃ‡LADI

Travis Scott ile iliÅŸkisinden Stormi adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan Kylie Jenner, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci kez anne olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±. Bir erkek bebek dÃ¼nyaya getiren Jenner, oÄŸluna da "Wolf" adÄ±nÄ± verdi. Ä°ÅŸte ikinci bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirmeye hazÄ±rlanan Tammy Hembrow'u kÄ±zdÄ±ran da bu isim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ AvustralyalÄ± sosyal medya yÄ±ldÄ±zÄ± Hembrow'un ÅŸu anda altÄ± yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlunun adÄ± da Wolf.

'BENÄ°M WOLF'UM'

Tammy Hembrow, Keeping Up With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovuyla adÄ±nÄ± duyuran Kylie Jenner'Ä± 'kendi oÄŸlunun ismini almakla hatta 'Ã§almakla' suÃ§ladÄ±. Hatta Jenner, yeni doÄŸan bebeÄŸinin ismini duyurduÄŸu Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Hembrow da 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Benim Wolf'um" mesajÄ±yla yine sosyal medyadan takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sundu.

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'KYLIE SENDEN KOPYA Ã‡EKTÄ°'

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ arasÄ±ndaki bu isim tartÄ±ÅŸmasÄ±na takipÃ§ileri de katÄ±ldÄ±. Hembrow'un bir takipÃ§isi, yÄ±ldÄ±zÄ±n 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Wolf'u kast ederek "Bu ismi Ã¶nce sen koydun" diye yazdÄ±. Bir baÅŸkasÄ± da "Kylie senden kopya Ã§ekiyor" diyerek bu tartÄ±ÅŸmayÄ± daha da alevlendiren bir yorum yaptÄ±.

'TÄ°CARÄ° DEÄžÄ°LSE KÄ°MSE BÄ°R Ä°SMÄ° KULLANMA HAKKINI ELÄ°NDE TUTAMAZ'

Peki uzmanlar bu ilginÃ§ tartÄ±ÅŸma hakkÄ±nda ne diyor? Onlara gÃ¶re eÄŸer ortada bir ticari faaliyet yoksa, patent alÄ±nmamÄ±ÅŸsa herhangi bir ismin kullanma haklarÄ±nÄ± yani Ã§ocuÄŸuna o ismi koyma hakkÄ±nÄ± kimse elinde tutamaz. Onlara gÃ¶re "Bu ismi Ã¶nce ben koydum" diyerek Ã¶vÃ¼nme hakkÄ± olabilir bir ebeveynin. Ama bunun Ã¶tesinde bir baÅŸkasÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸuna aynÄ± ismi koymasÄ±nÄ± kimse engelleyemez.

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'Ã–NCÃœ OLABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z AMA...'

BabyNames.com adlÄ± internet sitesinin CEO'su Jennifer Morris "Wolf" isminin ABD'de yapÄ±lan doÄŸumlarda Ã§ok tercih edilen bir isim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Ama sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Siz Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in Ã§ok yaygÄ±n olmayan bir ismi seÃ§en Ã¶ncÃ¼lerden biri olabilirsiniz. Bu sizin bir ayrÄ±calÄ±k hissetmenize de neden olabilir." Morris, yine de bu durumun kimseyi bir isim Ã¼zerinde hak sahibi yapmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

'ÃœNLÃœ BÄ°RÄ° BU Ä°SMÄ° VERÄ°NCE POPÃœLER HALE GELÄ°YOR'

Morris, Kylie Jenner gibi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ biri bÃ¶yle Ã§ok yaygÄ±n olmayan bir ismi bebeÄŸi iÃ§in tercih ettiÄŸinde o ismin popÃ¼ler hale geldiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Jennifer Morris "Bu ÅŸekilde de bu isimler kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶zgÃ¼n olmaktan Ã§Ä±kÄ±p daha yaygÄ±n hale geliyor."

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ONLAR DA AYNI Ä°SMÄ° SEÃ‡TÄ°

Bu arada Ã§ocuÄŸuna Wolf adÄ±nÄ± veren tanÄ±nmÄ±ÅŸ anneler sadece Kylie Jenner ile Tammy Hembrow deÄŸil. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bu ismi seÃ§en baÅŸka aileler de var. SÃ¶z geleme Jason Momoa ile kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Lisa Bonet'nin oÄŸlunun ilk adÄ± da Wolf. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun tam adÄ± ise Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momo.





AYNI Ä°SMÄ°N BÄ°R VERSÄ°YONUNU SEÃ‡TÄ°LER

Emekli model Kimora Lee Simmons ile kocasÄ± Tim Leissner de oÄŸullarÄ± iÃ§in bu ismin baÅŸka bir versiyonu olan Wolfe Lee'yi seÃ§ti.

ONUN OÄžLUNUN ADI 'CHARLIE WOLF'

Zoey Deschanel ile eÅŸi Jacob Pechenik iki oÄŸullarÄ±ndan birine Charlie Wolf adÄ±nÄ± verdi.





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Bu arada Jennifer Morris, yeryüzünde "bu ismi ilk ben çocuÄŸuma koydum" diyebilecek tek kiÅŸinin ise Elon Musk olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Musk, bir süre önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Grimes ile iliÅŸkisinden dünyaya gelen oÄŸluna X Æ A-XII adÄ±nÄ± verdiÄŸini duyurmuÅŸtu. Bu arada Jennifer Morris, yeryüzünde "bu ismi ilk ben çocuÄŸuma koydum" diyebilecek tek kiÅŸinin ise Elon Musk olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Musk, bir süre önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Grimes ile iliÅŸkisinden dünyaya gelen oÄŸluna X Æ A-XII adÄ±nÄ± verdiÄŸini duyurmuÅŸtu. 'BÄ°R TEK O BU Ä°SMÄ° ÖNCE BEN KOYDUM DÄ°YEBÄ°LÄ°R'

Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ Lauren Conrad ile William Tell'in iki oÄŸlundan biri Charlie Wolf adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Yani Deschanel ile Conrad'Ä±n oÄŸullarÄ±nÄ±n ismi bire bir aynÄ±.

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BazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin bebekleri iÃ§in seÃ§tiÄŸi Wolf ismi "kurt" anlamÄ±na geliyor.Â