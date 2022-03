Haberin Devamı

TUHAF TARTIŞMA

Uzun süreli küskünlükler bile yaratabilen bu tartışmaların nedenleri de bazen mesleki rekabet bazen de özel hayat oluyor. Ama bu kez bambaşka bir durum var ortada! Konu ise şaşırtacak türden.

ESKİ ARKADAŞIYLA ARALARINI BEBEK İSMİ BOZDU

Olayın kahramanları, dünyanın 30 yaş altı en zengin iş kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner ile bir zamanlar en iyi arkadaşı olan sosyelit Tammy Hebrow. Kısa bir süre önce Travis Scott ile ilişkisinden ikinci bebeğini dünyaya getiren 24 yaşındaki Kylie Jenner ile ikinci kez anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki Tammy Hembrow'un tartışmaya hatta kavgaya tutuştuğu konu ise bugüne kadar eşine az rastlanan bir durum.

JENNER, ONUN OĞLUNUN İSMİNİ KENDİ OĞLUNA VERİNCE...

Gelin her ikisi de anne olan bu iki ünlü arasında yaşanan ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna da yansıyan bu kavganın nedenine bir göz atalım. Jenner ile Hembrow'un tartışma nedeni ikisinin de çocuklarına verdiği bir isim: Wolf!

OĞLUNUN İSMİNİ 'ÇALMAKLA' SUÇLADI

Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kızı bulunan Kylie Jenner, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Jenner, oğluna da "Wolf" adını verdi. İşte ikinci bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Tammy Hembrow'u kızdıran da bu isim. Çünkü Avustralyalı sosyal medya yıldızı Hembrow'un şu anda altı yaşında olan oğlunun adı da Wolf.

'BENİM WOLF'UM'

Tammy Hembrow, Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla adını duyuran Kylie Jenner'ı 'kendi oğlunun ismini almakla hatta 'çalmakla' suçladı. Hatta Jenner, yeni doğan bebeğinin ismini duyurduğu Instagram paylaşımını yaptıktan kısa bir süre sonra Hembrow da 6 yaşındaki oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Benim Wolf'um" mesajıyla yine sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu.

'KYLIE SENDEN KOPYA ÇEKTİ'

İki ünlü arasındaki bu isim tartışmasına takipçileri de katıldı. Hembrow'un bir takipçisi, yıldızın 6 yaşındaki oğlu Wolf'u kast ederek "Bu ismi önce sen koydun" diye yazdı. Bir başkası da "Kylie senden kopya çekiyor" diyerek bu tartışmayı daha da alevlendiren bir yorum yaptı.

'TİCARİ DEĞİLSE KİMSE BİR İSMİ KULLANMA HAKKINI ELİNDE TUTAMAZ'

Peki uzmanlar bu ilginç tartışma hakkında ne diyor? Onlara göre eğer ortada bir ticari faaliyet yoksa, patent alınmamışsa herhangi bir ismin kullanma haklarını yani çocuğuna o ismi koyma hakkını kimse elinde tutamaz. Onlara göre "Bu ismi önce ben koydum" diyerek övünme hakkı olabilir bir ebeveynin. Ama bunun ötesinde bir başkasının çocuğuna aynı ismi koymasını kimse engelleyemez.

'ÖNCÜ OLABİLİRSİNİZ AMA...'

BabyNames.com adlı internet sitesinin CEO'su Jennifer Morris "Wolf" isminin ABD'de yapılan doğumlarda çok tercih edilen bir isim olmadığının altını çizdi. Ama sonra da şunları söyledi: "Siz çocuğunuz için çok yaygın olmayan bir ismi seçen öncülerden biri olabilirsiniz. Bu sizin bir ayrıcalık hissetmenize de neden olabilir." Morris, yine de bu durumun kimseyi bir isim üzerinde hak sahibi yapmayacağının altını çizdi.

'ÜNLÜ BİRİ BU İSMİ VERİNCE POPÜLER HALE GELİYOR'

Morris, Kylie Jenner gibi çok ünlü biri böyle çok yaygın olmayan bir ismi bebeği için tercih ettiğinde o ismin popüler hale geldiğini de sözlerine ekledi. Jennifer Morris "Bu şekilde de bu isimler kısa sürede özgün olmaktan çıkıp daha yaygın hale geliyor."

ONLAR DA AYNI İSMİ SEÇTİ

Bu arada çocuğuna Wolf adını veren tanınmış anneler sadece Kylie Jenner ile Tammy Hembrow değil. Gösteri dünyasında çocukları için bu ismi seçen başka aileler de var. Söz geleme Jason Momoa ile kısa bir süre önce ayrıldığı eşi Lisa Bonet'nin oğlunun ilk adı da Wolf. Küçük çocuğun tam adı ise Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momo.





AYNI İSMİN BİR VERSİYONUNU SEÇTİLER

Emekli model Kimora Lee Simmons ile kocası Tim Leissner de oğulları için bu ismin başka bir versiyonu olan Wolfe Lee'yi seçti.

ONUN OĞLUNUN ADI 'CHARLIE WOLF'

Zoey Deschanel ile eşi Jacob Pechenik iki oğullarından birine Charlie Wolf adını verdi.





Bu arada Jennifer Morris, yeryüzünde "bu ismi ilk ben çocuğuma koydum" diyebilecek tek kişinin ise Elon Musk olduğunun altını çizdi. Musk, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Grimes ile ilişkisinden dünyaya gelen oğluna X Æ A-XII adını verdiğini duyurmuştu.

Bir başka ünlü Lauren Conrad ile William Tell'in iki oğlundan biri Charlie Wolf adını taşıyor. Yani Deschanel ile Conrad'ın oğullarının ismi bire bir aynı.

Bazı ünlülerin bebekleri için seçtiği Wolf ismi "kurt" anlamına geliyor.