En yaşlı nedime ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Bütün dünyanın nefesini tutarak izlediği düğünde neredeyse gelini bile gölgede bırakacak kadar dikkat çekmişti. Modern zamanların Külkedisi olarak nitelendirilen ablasının gelinliğinin kuyruğunu tuttuğu sırada, şıklığı ve zarafeti ile dikkat çekti. Sonra o da evlendi ve şimdi de ikinci kez anne oldu.
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1
İKİNCİ BEBEĞİ KIZ OLDU
Prens William ile Kate Middleton'ın 2011'deki düğününde ablasının nedimesi olan Pippa Middleton, James Matthews ile olan evliliğinden ikinci kez anne oldu.
2
ABLASININ NEDİMESİYDİ
Kraliyet düğününde hem çok dikkat çeken hem de genellikle küçük çocukların yaptığı görevi üstlenerek "en yaşlı nedime" diye anılan Pippa Middleton ve eşi James Matthews oğullarından sonra dünyaya gelen kızlarına Grace Elizabeth Jane adını verdi. 2017 yılında evlenen çiftin Arthur Michael William adında bir oğlu bulunuyor.
3
İSMİ BÜYÜKANNELERE SAYGI NİTELİĞİNDE
Ablası Kate Middleton sayesinde kamuoyunun da dikkatini çeken ve kraliyet çevresinden dostlar edinen Pippa ile eşi James Matthews'un bebekleri için seçtiği isimler İngiliz basınına göre büyükannelere saygı niteliğinde.
4
TEYZESİ VE ANNEANNESİ DE AYNI ADI TAŞIYOR
Grace olarak çağrılan bebeğin ikinci adı olan Elizabeth, hem teyzesi Kate'in hem de anneannesi Carole'un ikinci adı. Bu ismin evlilik yoluyla bağlantıları bulunan kraliyet ailesine bir gönderme olduğuna dair görüşler de var. Jane ise babasının büyükannesine bir saygı niteliğinde. Pippa Middleton'ın ablası Kate'in üç çocuğunu dünyaya getirdiği hastanede doğum yaptığı belirtildi.
5
2017'DE EVLENDİ
Pippa (Philippa) Middleton ile milyarder iş insanı James Matthews, 2017 yılında o dönemde "kraliyet düğünü gibi" diye nitelendirilen bir törenle evlendi.
6
YEĞENLERİ GÖREV YAPTI
Törene, ülkenin monarşisinin başına geçecek olan Prens William ile Kate Middleton da katıldı. Çocukları George ile Charlotte da düğünde görev alan çocuklar arasında yer aldı.
7
ABLASI SAYESİNDE DİKKAT ÇEKTİ
Pippa ya da tam adıyla Philippa Charlotte Middleton Matthews, ablası Kate'in Prens William ile flört ettiği dönemlerde İngiltere'de dikkat çekmişti. İyi geçinen abla- kardeş sık sık gece gezmelerinde birlikte görüntüleniyordu. Fakat Pippa'nın dünyanın dikkatini çekmesi Kate Middleton ile Kate Middleton'ın düğününde oldu.
8
HARRY İLE AŞK SÖYLENTİLERİ
Giydiği kıyafeti kusursuz taşıyışı ile neredeyse ablası Kate'i bile gölgede bırakacak düzeye geldi. Düğün sonrasında da basının gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Bir ara Pippa ile Prens Harry'nin aşk yaşadığı iddiaları bile konuşuldu. Çok okunan bir dergi, çiftin düğün sonrası gözlerden uzak flört ettiğini öne sürdü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.
9
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZDÜ
İyi bir yüzücü olduğu bilinen Pippa, 2014 yılında İstanbul'a gelip Boğaz'ı yüzerek geçenler arasında da yer almıştı. Middleton bu konuda yaptığı bir açıklamada da "Müthişti. Çok iyi organize edilmiş harika bir etkinlikti. Daha önce katıldığım organizasyonlardan çok farklıydı" diye konuşmuştu.
10
ÖZEL HAYATI HAREKETLİYDİ
Pippa Middleton bir dönem ülkenin eski başbakanlarından Winston Churchill'in uzak akrabası Alexander Spencer Churchill ile flört etti. Sonra emekli kriket oyuncusu Alex Loudon ve Nico Jackson ile flört etti. Ardından James Matthews ile hayatını birleştirdi.