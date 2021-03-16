En yaşlı nedime ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

TEYZESİ VE ANNEANNESİ DE AYNI ADI TAŞIYOR Grace olarak çağrılan bebeğin ikinci adı olan Elizabeth, hem teyzesi Kate'in hem de anneannesi Carole'un ikinci adı. Bu ismin evlilik yoluyla bağlantıları bulunan kraliyet ailesine bir gönderme olduğuna dair görüşler de var. Jane ise babasının büyükannesine bir saygı niteliğinde. Pippa Middleton'ın ablası Kate'in üç çocuğunu dünyaya getirdiği hastanede doğum yaptığı belirtildi.