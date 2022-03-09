ÃœnlÃ¼ oyuncu kendini kocasÄ±na ve kÄ±zÄ±na adadÄ±: ArtÄ±k yÃ¼zÃ¼mÃ¼ bile yÄ±kamÄ±yorum

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HEM HAYATI HEM KENDÄ°NE BAKIÅžI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Hollywood'un yakÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ oyunculardan biri olan Cameron Diaz, mesleÄŸinden uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra hem hayatÄ±nÄ±n hem de kendi bedenine bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±. Michelle Visage'Ä±n sunduÄŸu Rule Breakers adlÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±na online konuk olarak katÄ±lan 49 yaÅŸÄ±ndaki Diaz "yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bile yÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

'ÃœZERÄ°NDE DÃœÅžÃœNDÃœÄžÃœM EN SON ÅžEY DIÅž GÃ–RÃœNÃœÅžÃœM'

2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zisyen Benji Madden ile evli olan bir Ã§ocuk annesi Cameron Diaz, dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili algÄ±sÄ±nÄ±n ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tamamen deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±. Sahip olduÄŸu "tonlarca" kozmetik malzemesine raÄŸmen onlarÄ± eskisi kadar kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Diaz "Oyunculuktan uzaklaÅŸtÄ±ktan sonra Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m en son ÅŸey dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼m" dedi.

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'BÃœTÃœN KADINLARIN MARUZ KALDIÄžI SÃ–MÃœRÃœNÃœN KURBANIYIM'

Son olarak 2014 tarihli Annie adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Cameron Diaz, ondan sonra da bÃ¼tÃ¼n zamanÄ±nÄ± ve dikkatini ailesine vermeyi tercih etti. Bir zamanlar Hollywood'daki herkesin ana hedefi olan "gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nme" tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Diaz sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Kesinlikle ve tam olarak, bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ±n Maruz kaldÄ±ÄŸÄ± toplumsal nesneleÅŸtirme ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼nÃ¼n kurbanÄ±yÄ±m."

The Mask (Maske) adlÄ± filmle adÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyurduktan sonra aralarÄ±nda Charlie'nin Melekleri, There's Something About Mary, Öteki KadÄ±n gibi yapÄ±mlarda rol alan Cameron Diaz, yakÄ±n zamanda oyunculuÄŸa dönmeyi düÅŸünmediÄŸini defalarca tekrarladÄ±.

Bir oyuncu olarak bulunduÄŸu Ã§evrelerde bunun aksinin pek de mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Diaz " GÃ¼zellik kriterlerini dikkate almamak ve kendine bakmamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bence bu en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lardan biri. Son sekiz yÄ±ldÄ±r ise bir "vahÅŸi" gibiyim" dedi.

'BÄ°R SÃœRE SONRA ZEHÄ°RLEYÄ°CÄ° BÄ°R HALE GELÄ°YOR'

Diaz, gÃ¼n iÃ§inde saatlerce ayna karÅŸÄ±sÄ±nda oturmanÄ±n bir sÃ¼re sonra "zehirleyici" bir hale geldiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Cameron Diaz sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Sonra dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz: Neden burada oturup kendime kÃ¶tÃ¼ davranÄ±yorum. Bedenim gÃ¼Ã§lÃ¼, bedenim yetenekli. Neden bunun Ã¼zerinde konuÅŸmam gerekiyor?"Â

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AslÄ±nda oyunculuÄŸu sevdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekleyen Diaz "HayatÄ±mÄ± kendim kontrol etmek istiyorum" diye konuÅŸtu.

'YÃœZÃœMÃœ BÄ°LE YIKAMIYORUM'

Ã‡ok sayÄ±da kozmetik Ã¼rÃ¼nÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen bu konuda fazla Ã§aba harcamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã¼nlÃ¼ oyuncu, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bile yÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki AÄŸustos ayÄ±nda 50 yaÅŸÄ±na girecek olan Cameron Diaz, 40 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde aslÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kontrol etmediÄŸi birÃ§ok alanÄ± olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



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Müzisyen Benji Madden ile evliliÄŸinden bir yaÅŸÄ±nda Raddix adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Cameron Diaz, geçen yÄ±l da SiriusXM's Quarantined with Bruce adlÄ± radyo sohbet programÄ±na konuk oldu. Diaz, Film setlerine dönmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Günde 14 saat sürecek çekimler için kÄ±zÄ±m Raddix'ten ayrÄ± kalmayÄ± hayal bile edemiyorum" diye konuÅŸtu.

EvliliÄŸin ve anneliÄŸin hayatÄ±nÄ±n en tatmin edici kÄ±smÄ± olduÄŸunu belirten Cameron Diaz, bunun kendisi iÃ§in "her ÅŸey" demek olduÄŸunu ekledi. Aile kurmak ve Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in Ã§ok uzun sÃ¼re beklediÄŸini anlatan Diaz, bu yÃ¼zden de bu konuda herhangi bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Diaz, kendisine yÃ¶neltilen "Bir daha asla kamera karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor musunuz?" sorusuna da "BakÄ±n, hayatta hiÃ§bir ÅŸey iÃ§in 'asla' demem. Peki bir daha film yapacak mÄ±yÄ±m? Bunu planlamÄ±yorum, ama yapar mÄ±yÄ±m? Bilmiyorum! Bir fikrim yok. Belki... Asla "asla" demem" diye yanÄ±t verdi.

Diaz bunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama bir anne olarak gÃ¼nde 14 ya da 16 saat boyunca bebeÄŸimi yalnÄ±z da bÄ±rakamam. Bunu yapamam". Cameron Diaz, Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olan ve bunun iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ± kalan anneleri anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Hollywood'daki kariyeri boyunca 140 milyon dolar civarÄ±nda bir servet elde eden Diaz, aynÄ± zamanda bir alkollÃ¼ iÃ§ki markasÄ±nÄ±n da sahibi.

Cameron Diaz, Jim Carrey ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸiÂ 1994 tarihli The Mask (Maske) filmiyle kariyerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ kat etti.

EVLÄ°LÄ°K YOLUYLA AKRABA OLDULAR

Bu arada Cameron Diaz ile gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Nicole Richie'nin evlilik yoluyla "akraba" olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Richie, Cameron Diaz'in eÅŸi Benji Madden'Ä±n ikizi Joel ile evli. Diaz ve Nicole Richie birbirleriyle iyi bir iletiÅŸim iÃ§inde.Â

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