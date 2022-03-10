HastalÄ±kla boÄŸuÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncuya ÅŸiddet: Kanepeye itti, Ã¼zerime saldÄ±rÄ±p boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±ktÄ±

Haberin DevamÄ±

BASTON KULLANMAK ZORUNDA KALDIÄžI Ä°Ã‡Ä°N DE HAKARET ETTÄ°

Son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r bir yandan yakalandÄ±ÄŸÄ± MS (Multiple Skleroz) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayatÄ±nda yarattÄ±ÄŸÄ± zorluklarla bir yandan da tedavisiyle boÄŸuÅŸan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Selma Blair bir darbe de eski sevgilisinden yedi... 49 yaÅŸÄ±ndaki Blair, eski sevgilisi Ronald Carlson'Ä±n Los Angeles'taki evinde kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek onun hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±. Blair'in iddiasÄ±na gÃ¶re eski sevgilisi, MS yÃ¼zÃ¼nden yÃ¼rÃ¼mekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekip baston kullanmasÄ± hakkÄ±nda da aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf etti.Â

TÃœYLER ÃœRPERTEN OLAY

2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana hayatÄ±nÄ±n en zor dÃ¶nemlerini yaÅŸayan Selma Blair'in baÅŸÄ±na gelen bu korkunÃ§ olayÄ± TMZ sitesi ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Mahkeme belgelerinin ele geÃ§iren site, Blair'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼yler Ã¼rperten fiziksel ÅŸiddeti de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Haberin DevamÄ±

BOÄžMAYA Ã‡ALIÅžTIÄžINI Ä°DDÄ°A ETTÄ°

Sitenin elde ettiÄŸi belgelere gÃ¶re Selma Blair ile uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Ronald Carlson arasÄ±ndaki olay geÃ§en 22 Åžubat'ta yaÅŸandÄ±. Belgelere gÃ¶re Blair ile eski sevgilisi Carlson, oyuncunun Los Angeles'taki evinde sÃ¶zlÃ¼ bir tartÄ±ÅŸmaya giriÅŸti. ArdÄ±ndan da Carlson, Blair'e fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±. Blair, eski sevgilisinin kendisine saldÄ±rÄ±p Ã¼zerine atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve boÄŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'KANEPEYE Ä°TÄ°P ÃœZERÄ°ME SALDIRDI'

Dava dosyasÄ±nda yer alan dokÃ¼manlara gÃ¶re Carlson, Blair'i kanepeye doÄŸru ittikten sonra Ã¼zerine atladÄ±, baÅŸÄ±nÄ± ÅŸiddetle sarsÄ±p bir yandan da boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Blair o anlarda savunmasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Blair'in eski sevgilisi Carlson hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Fakat Carlson da Blair'in bu iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak, ünlü oyuncu hakkÄ±nda yasaklama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± için baÅŸvuruda bulundu.

O SIRADA ALDIÄžI Ä°LAÃ‡LAR YÃœZÃœNDEN KÃ–TÃœ HÄ°SSEDÄ°YORDU: Yine belgelere gÃ¶re Selma Blair,Â eski sevgilisi tarafÄ±ndan kendisine fiziksel ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada MS hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ilaÃ§ almÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve kendisini hiÃ§ iyi hissetmediÄŸini belirtti.

Haberin DevamÄ±





ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° TV SETÄ°NÄ° ALMAYA GÄ°TMÄ°Åž

Bu tÃ¼yler Ã¼rperten tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Blair ile uzun sÃ¼redir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ronald Carlson, iliÅŸkilerini bitirmiÅŸti. Birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± evden taÅŸÄ±nan Carlson, 22 Åžubat'ta televizyon setini almak iÃ§in dÃ¶ndÃ¼. Ä°ÅŸte tartÄ±ÅŸma ve fiziksel ÅŸiddet olayÄ± da o zaman yaÅŸandÄ±.

Blair'in iddialarÄ±na göre Carlson, o sÄ±rada Selma Blair ile tartÄ±ÅŸtÄ± ve ona "Hiçbir ÅŸey yapamÄ±yorsun. Sen hiç kimseyi sevemezsin, sen kahrolasÄ± yararsÄ±z bir sakatsÄ±n" diyerek sözlü ÅŸiddet uyguladÄ±. Blair ise ona "Ben bunu hak etmiyorum, senden daha iyisini yapabilirim" diye yanÄ±t verdi. Blair'in kendisine fiziksel ÅŸiddet uygulayan Carlson'a karÅŸÄ±lÄ±k vermek amacÄ±yla parmaklarÄ±yla aÄŸzÄ±na ve gözlerine yapÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ntÄ±sÄ± yasal dokümanlarda yer aldÄ±. Blair'in anlattÄ±ÄŸÄ±na göre onun bu karÅŸÄ± koymasÄ±na da eski sevgilisi kendi eliyle Blair'in aÄŸzÄ±nÄ± ve yüzünü kapatarak yanÄ±t verdi. Blair o anlarda bilincini kaybettiÄŸini ve nefes bile alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÄžIR BÄ°R BURUN KANAMASI GEÃ‡Ä°RDÄ°

Polisin olay yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Blair'in aÄŸÄ±r bir burun kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi ve yine bilincini kaybedip bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polis, bir saÄŸlÄ±k ekibi Ã§aÄŸÄ±rdÄ± ve Blair hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

'O BANA SALDIRDI' Ä°DDÄ°ASI

Blair'in eski sevgilisi Ronald Carlson ise oyuncuya fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. Eskiden birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± eve gittiÄŸinde Blair'in, kendisiyle oturmasÄ±nÄ± istediÄŸini bunu reddedince de sinirlenip kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Hatta eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ sÃ¶zler sarf ettiÄŸini de Ã¶nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼. Carlson, kendisinin Selma Blair hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±

MS KONUSUNDA SÃ–ZCÃœ OLDU

Selma Blair'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde MS (Multiple Skleroz) hastalÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼redir Hollywood'un da gÃ¼ndeminde. Son olarak 49 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ oyuncu Christina Applegate de kendisine MS teÅŸhisi konulduÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Applegate'den daha Ã¶nce ise yine bir baÅŸka oyuncu, Selma Blair bu hastalÄ±kla mÃ¼cadelesini, geÃ§irdiÄŸi aÅŸamalarÄ± ve hissettiklerini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Bir sÃ¼redir MS hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak dÃ¼zenlenen farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±nÄ±n da sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ olan 49 yaÅŸÄ±ndaki Selma Blair'in bu sÃ¼reci bir belgesele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Selma Blair'in MS hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesini konu alan belgeselin tanÄ±tÄ±m fragmanÄ± da yayÄ±nlandÄ±. Fragman Blair'in evinde dikkatli bir ÅŸekilde merdivenden inerken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle baÅŸlÄ±yor. Sonra da Ã¼nlÃ¼ oyuncu "Her zaman bir reality ÅŸovda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m" diyor. Blair, merdivenlerden inip aynaya bakarken de "Bir belgesel gibi. Ama sadece TanrÄ± bunu gÃ¶rÃ¼r ve onaylamaz" diyor. Sonra da oyuncak bir telefonla konuÅŸur gibi yaparak "Seninle ÅŸimdi konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Åžu anda hayatÄ±mÄ±n son gÃ¼nlerini konu alan bir belgesel Ã§ekiyoruz" sÃ¶zleri dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor dudaklarÄ±ndan.

'GÃœZEL ÅžEYLER BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N DE GEÃ‡ERLÄ° OLACAK MI?'

2018 yÄ±lÄ±nda MS teÅŸhisi konulan Selma Blair, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recin gerÃ§ekten zor olduÄŸunu itiraf ediyor belgeselin fragmanÄ±nda. Blair tanÄ±tÄ±mÄ±n bir noktasÄ±nda "Bana Ã¶lÃ¼mÃ¼m iÃ§in plan yapmam sÃ¶ylendi" diye konuÅŸuyor. Fragmanda "BildiÄŸim, baÅŸkalarÄ±nÄ± cesaretlendirdiÄŸim gÃ¼zel olan her ÅŸey benim iÃ§in de geÃ§erli olacak mÄ±?" dediÄŸi de gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor Blair'in.

Selma Blair, her ne kadar hayatÄ± olumsuz etkilense de tedavisi zorlu olsa da sÄ±k sÄ±k Los Angeles çevresinde elinde bastonuyla yürürken görüntüleniyor. Bu arada da etrafÄ±na neÅŸeli görüntüler sergiliyor. Kimi zaman hayranlarÄ±nÄ±n isteÄŸini kÄ±rmayÄ±p onlarla fotoÄŸraf da çektiriyor. Blair, bunun yanÄ± sÄ±ra kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorlu tedavi sürecini de sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Â

2018 YILINDA TEÅžHÄ°S KONULDU

Daha Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Selma Blair "HastalÄ±ÄŸÄ±m 15 yÄ±l kadar Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸ olabilir. Ä°lk belirtileri hiÃ§bir doktor ciddiye almadÄ±. Sonra da teÅŸhis konuldu" dedi. TeÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Blair "Ama bunlar panik gÃ¶zyaÅŸlarÄ± deÄŸildi. Bunlar artÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmiÅŸ bir bedenin iÃ§inde olduÄŸum iÃ§in dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼m gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ydÄ±. Ve bu gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n iÃ§inde biraz da rahatlama vardÄ±" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

TÃœM AÅžAMALARI AÃ‡IKÃ‡A ANLATIYOR

The Cruel Intentions adlÄ± yapÄ±m ile tanÄ±nan Selma Blair, Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini de anlatÄ±yor. bir paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼n kirpiklerinin geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" belirten Blair "Bir daha da Ã§Ä±kmadÄ±lar" diye yazdÄ±.Blair, sol gÃ¶zÃ¼nde de bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ kaybÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± takipÃ§ilerinden saklamadÄ±. 'Vivian' karakterini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Legally Blonde' (Bu NasÄ±l SarÄ±ÅŸÄ±n) filmiyle Ã¼ne kavuÅŸan ABD'li oyuncu Selma Blair' "bazen dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bazen elindekileri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve zihninin bulanÄ±k olduÄŸunu" dile getirdi.

BÄ°R DÃ–NEM KEMOTERAPÄ° GÃ–RDÃœ

Blair bir dÃ¶nem tedavisinin bir parÃ§asÄ± olarak kemoterapi de gÃ¶rdÃ¼. Yine o sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. MS tedavisinin bir parÃ§asÄ± olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de bÃ¼yÃ¼k bir aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle paylaÅŸan Blair, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha da iyiye gideceÄŸinden emin olduÄŸunu da belirtti. 'BAZEN ENDÄ°ÅžEYE KAPILIYORUM'

Blair, bazen endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun kalÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Ama sonra biliyorum... BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸÃ¼phelerin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kapatÄ±yorum. Ä°yi olacak. Sinir sistemime bir ÅŸans vereceÄŸim, kendimi kahkahalara boÄŸacaÄŸÄ±m. BÄ±rakayÄ±m bedenim iyileÅŸsin" diye yazdÄ±.

2004 ile 2006 arasÄ±nda efsane müzisyen Frank Zappa'nÄ±n oÄŸlu Ahmet Zappa ile bir evlilik yaÅŸadÄ±. Blair'in, Jason Bleick ile iliÅŸkisinden de Arthur adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. 2004 ile 2006 arasÄ±nda efsane müzisyen Frank Zappa'nÄ±n oÄŸlu Ahmet Zappa ile bir evlilik yaÅŸadÄ±. Blair'in, Jason Bleick ile iliÅŸkisinden de Arthur adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. BÄ°R OÄžLU VAR

Â

APPLEGATE DE MS HASTASI OLDUÄžUNU AÃ‡IKLADI

YÄ±llar Ã¶nce meme kanserine yakalanan ve bunu yenen Ã¼nlÃ¼ oyuncu Christina Applegate, bu kez de merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalÄ±k olan MS'e (Multiple Skleroz) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 49 yaÅŸÄ±ndaki Applegate, geÃ§en yÄ±l Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Merhaba arkadaÅŸlar. BirkaÃ§ ay Ã¶nce MS teÅŸhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk" diye yazdÄ±.

Ã–ZEL HAYATINA MAHREMÄ°YET Ä°STEDÄ°

Applegate, kendisi de MS hastasÄ± olan birÃ§ok kiÅŸiden bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi. Oyuncu, bunun zorlu bir yol olduÄŸunu vurguladÄ± ve yolun ne olursa olsun devam ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Christina Applegate, mesajÄ±nda takipÃ§ilerinden ve hayranlarÄ±ndan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n ve hastalÄ±k sÃ¼recinin mahremiyetine saygÄ± istediÄŸini belirtti.

MS (MULTIPLE SKLEROZ) NEDÄ°R?: Multiple skleroz (Çoklu sertleÅŸim), beyni ve omuriliÄŸi tutan özbaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. KÄ±saca MS olarak anÄ±lÄ±r. MS, beyni ve omuriliÄŸi tutan özbaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemindeki (immün sistem) savunma amaçlÄ± gözelerin, nedeni daha anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde, sinir hücrelerinin (nöronlar) çevresinde bulunan myelin kÄ±lÄ±fÄ±nÄ± (buna bir nevi yaÄŸlÄ± bir zar katmanÄ± diyebiliriz) vücuda yabancÄ± bir baÄŸÄ±ÅŸtÄ±ran olarak algÄ±lamasÄ±yla yok etmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu durum da, çeÅŸitli sinir sistemi belirtilerini ortaya çÄ±karÄ±r. Bu belirtiler geçici olup, hastalÄ±ÄŸÄ±n düzeyine göre iz bÄ±rakabilir ya da bÄ±rakmadan ortadan kaybolabilirler.

Â

Â

Â