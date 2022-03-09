Åžoke eden Ã¶lÃ¼mle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±lar: ÃœÃ§ tane masÃ¶z Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ ama kapÄ±yÄ± aÃ§an olmamÄ±ÅŸ

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ARKADAÅžLARIYLA BÄ°RLÄ°KTE TATÄ°LE GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

ÃœnlÃ¼ kriket oyuncusu Shane Warne'un arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte tatile gittiÄŸi Tayland'da, 52 yaÅŸÄ±nda kalp krizinden Ã¶lÃ¼mÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± ÅŸoke etti. Åžimdi de AvustralyalÄ± sporcunun son anlarÄ±yla ilgili baÅŸka gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Shane Warne, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden birkaÃ§ saat Ã¶nce masaj yaptÄ±rmak iÃ§in kaldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks tatil kÃ¶yÃ¼nÃ¼n gÃ¶revlileriyle anlaÅŸmÄ±ÅŸ. Belirlenen saatte Warne'un kaldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks malikaneye giden masÃ¶z ise kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alÄ±p cevap alamayÄ±nca Warne'un uyuyakaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ.

Shane Warne'un öldüÄŸü gün hem ayak masajÄ± hem de pedikür için çaÄŸrÄ±lan Pen adlÄ± görevli Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸtu. Kendisinden önce iki meslektaÅŸÄ±nÄ±n Warne'a, baÅŸka bir meslektaÅŸÄ±nÄ±n da Warne'un arkadaÅŸlarÄ±na masaj yapmaya gittiÄŸini anlattÄ± Pen. Kendisinin ise Shane Warne'un arkadaÅŸlarÄ±na ayak masajÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'UYUDUÄžUNU SANIP GERÄ° DÃ–NDÃœK'

Tam adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayan ancak Pen takma adÄ±yla tanÄ±nan masÃ¶z ve pedikÃ¼rcÃ¼ sonra olanlarÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Shane Warne'a ayak masajÄ± ve pedikÃ¼r yapmak iÃ§in villasÄ±nÄ± gitmem gerektiÄŸini belirten bir telefon mesajÄ± aldÄ±m. Benden Ã¶nce iki arkadaÅŸÄ±m masaj yapmak iÃ§in villasÄ±na gitmiÅŸti. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ardÄ±ndan ben de onun kaldÄ±ÄŸÄ± villaya gittim. KapÄ±yÄ± Ã§aldÄ±k ama hiÃ§bir yanÄ±t alamadÄ±k. Hizmetli de gelip kapÄ±yÄ± Ã§aldÄ± ama iÃ§eriden ses gelmiyordu. UyuduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¶ndÃ¼m. Patronuma da Warne uyuduÄŸu iÃ§in ona masaj yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir mesaj attÄ±m."Â Â MasÃ¶z ve pedikÃ¼rcÃ¼ Pen "Onun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ eve gittiÄŸimde Ã¶ÄŸrendim. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m" diye konuÅŸtu.

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SAÄžLIK EKÄ°BÄ° GELDÄ° AMA KURTARILAMADI

Bu olaydan saatler sonra Shane Warne akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in geÃ§ kalÄ±nca arkadaÅŸlarÄ± villasÄ±na ulaÅŸtÄ±. Onu bilinÃ§siz bir ÅŸekilde bulan bir arkadaÅŸÄ± kalp masajÄ± yaptÄ± ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Fakat yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen Warne kurtarÄ±lamadÄ±.

Ã‡OCUKLARI YIKILDI

Model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi de olan Shane Warne'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ baÅŸta ailesi olmak Ã¼zere tÃ¼m yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve hayranlarÄ±nÄ± yasa boÄŸdu. Warne'un eski eÅŸi Simone Callahan'dan dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± Brooke (24) Jackson (22) ve Summer (20) Ã¼nlÃ¼ sporcuyu "en iyi baba" olarak nitelendirdi. Warne'un cansÄ±z bedeni bir ambulansla doÄŸum yeri olan Avustralya'ya gÃ¶nderilmek Ã¼zere yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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'BU GERÃ‡EK HAYAT OLAMAZ'

Bu arada Shane Warne'un en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Summer da babasÄ±nÄ±n beklenmedik kaybÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ± ifade eden bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda. 20 yaÅŸÄ±ndaki Summer Warne, babasÄ±nÄ±n videolarÄ±ndan ve birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±ndan oluÅŸan bir seÃ§ki eÅŸliÄŸinde uzun bir duygusal mesaja yer verdi. Summer Warne mesajÄ±na Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacak kelime olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek baÅŸladÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: " Sanki bir rÃ¼yadayÄ±m. Birinin beni uyandÄ±rmasÄ±nÄ± ve 'iyisin" demesini bekliyorum. Bu gerÃ§ek hayat olamaz. HayatÄ±n, yeryÃ¼zÃ¼ndeki en gÃ¼zel insanlara karÅŸÄ± bu kadar zalimce davranmasÄ±na imkan yok."

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'SESÄ°NÄ° BÄ°R DAHA DUYAMAYACAÄžIMA Ä°NANAMIYORUM'

Summer Warne, babasÄ±nÄ±n kendisine seslenen "her ÅŸey yoluna girecek", "seninle gurur duyuyorum"Â belki de sadece "iyi geceler ya da gÃ¼naydÄ±n" diyen yumuÅŸak sesini bir daha duyamayacak olmasÄ±na inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi. GenÃ§ kÄ±z mesajÄ±nÄ± ÅŸu cÃ¼mlelerle bitirdi: " Seni seviyorum baba, sonsuza kadar... Nerede olursan ol daima benim babam olacaksÄ±n. Seni gururlandÄ±rmaya devam edeceÄŸim."

'BABAN SANA TAPARDI': Bu arada Shane Warne ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk bir skandalla ortaya Ã§Ä±kan sonra da Ã¼Ã§ yÄ±lda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Elizabeth Hurley'den de Summer Warne'un bu paylaÅŸÄ±mÄ±na yorum geldi. Hurley, eski sevgilisinin kÄ±zÄ±na "Seni Seviyorum Summer. Baban sana tapardÄ±" diye yazdÄ±.

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'Ä°Ã‡Ä°MDE BIRAKTIÄžIN BOÅžLUÄžU HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY DOLDURAMAYACAK'

Dinlenip iyi vakit geÃ§irmek iÃ§in gittiÄŸi Tayland tatilinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Shane Warne'un oÄŸlu Jackson da bir sosyal medya mesajÄ±nda babasÄ±nÄ± kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± dile getirdi. MesajÄ±na "Erkek kardeÅŸime, en iyi arkadaÅŸÄ±ma, babama... Seni Ã§ok seviyorum" diye seslendi. Sonra da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±: "Kalbimde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±n boÅŸluÄŸu doldurabilecek bir ÅŸey olduÄŸunu sanmÄ±yorum. HiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. Ama bÃ¼tÃ¼n isteÄŸinin benim mutluluÄŸum olduÄŸunu biliyorum, her ne olursa olsun. Ben de bunu yapacaÄŸÄ±m, bunun iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m ve mutlu olacaÄŸÄ±m. Her gÃ¼n bana benimle ne kadar gurur duyduÄŸumu sÃ¶ylerdin. SÃ¶z veriyorum ki seni gururlandÄ±rmaya devam edeceÄŸim."

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Warne'un oÄŸlu Jackson mesajÄ±nÄ± "Baba, gözlerine bir kez daha bakmak ve sana bir kez daha sarÄ±lmak isterdim. Bir insanÄ±n isteyebileceÄŸi en iyi baba ve en iyi arkadaÅŸtÄ±n. Seni çok seviyorum baba. YakÄ±nda görüÅŸmek üzere" satÄ±rlarÄ±yla bitirdi.

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Shane Warne, 1995 yÄ±lÄ±nda Simon Callahan ile evlendi. 2005 yÄ±lÄ±nda sona eren bu evlilikten Ã§iftin 3 tane Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi.Â





Warne ile Ä°ngiliz oyuncu, model ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley'in bir skandalla baÅŸlayan aÅŸkÄ± da Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.Â

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