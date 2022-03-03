Ünlü oyuncu her şeye rağmen ayakta durmaya çalışmış: Haftada üç kez diyalize giriyordum

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GENÇ YAŞTA ŞÖHRETİ BULDU

Bazı ünlüler de bu konuda gayet açık davranıp kimi zaman hayatlarını tehdit eden bu sorunları kamuoyuyla paylaşıyor. İşte bunlardan biri de gencecik yaşında rol aldığı dizi sayesinde adını duyuran 31 yaşındaki yıldız.

DUYGUSAL YIKIM

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle tanınan Sarah Hyland, çocukluk yıllarından bu yana bozuk olan sağlığı ve geçirdiği iki böbrek nakli operasyonu hakkında konuştu. 2018 yılında da bu konuda bazı açıklamalar yapan Hyland, katıldığı Quitters Podcast adlı yayında özellikle de başarısız olan ilk böbrek naklinden sonra yaşadığı duygusal yıkımı anlattı. Sarah Hyland, bin bir umutla yapılan böbrek naklinin başarısız olduğu anlaşıldığında kendi canına kıymak istediğini ifade etti.

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Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu 2018 yılında açıklamıştı. Fakat bu açıklamayı yapmadan bir yıl önce böbrekleriyle ilgili sorunların tekrar ortaya çıktığını, kendisine ikinci kez nakil yapıldığını anlatmıştı.

HAFTADA ÜÇ KEZ DİYALİZE GİRİYORDU

Sarah Hyland konuk olduğu yayında, kendisine yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olmasından sonra haftada üç kez diyalize girmek zorunda kaldığını söyledi. Genç oyuncu "İşte orası, benim kendi canıma kıymak istediğim bir noktaydı" sözleriyle ifade etti duygularını. Sonra da o dönemde "sağlıyla ilgili sorunlarının çözümü olmadığını hissettiğini" anlattı.

'ZAYIF VE ACINASI GÖRÜNMEK İSTEMEDİM'

Fakat "zayıf ve acınası" görünmemek için güçlü bir duruş sergilediğini de belirtti Hayland. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğunuzdan beri sağlık sorunlarıyla mücadele etmişseniz ve her zaman acı içinde yaşamışsanız, "deriniz kalınlaşıyor." Dışarıya karşı kendinizi nasıl göstereceğinizi öğreniyorsunuz." Hyland, aksi durumda sürekli "zayıf, acınası ve üzgün bir insan" görüntüsünü sergileneceğini savundu.

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'AMACIM SEMPATİ TOPLAMAK DEĞİL'

Bu sağlık sorunlarını, insanlardan sempati toplamak için anlatmadığını belirten Sarah Hyland "Kendimi kurban gibi göstermek istemiyorum. Başka insanların da beni kurban gibi görmesini istemiyorum" dedi. Sonra da bu sağlık sorunlarına rağmen tam 27 yıl boyunca kendisini hissettiğinden ve olduğundan daha iyi göstererek "bazen ailesinin oturma odasında bazen de Broadway sahnesinde bir "gösteri" sergilediğini sözlerine ekledi.

Sarah Hyland, böbreklerinden kaynaklanan bu sağlık sorunları yüzünden kendisine şöhrete kavuşturan Modern Family dizisinin setinde de zor dönemler yaşadığını itiraf etti. Hastalığı yüzünden sürekli bitkin olduğunu ve bazı bölümleri çektiğini hatırlamadığını da sözlerine ekledi.

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İLK DONÖRÜ BABASIYDI

Sarah Hyland'e ilk böbrek nakli 2012 yılında yapıldı. Donörü ise babasıydı. Fakat bu böbreği Hyland'ın vücudu kabul etmedi, operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Kendi anlattığına göre o süreçte bir yandan Modern Family dizisinin setine giderken diğer yandan da diyalize giriyordu Hyland. Daha sonra ikinci nakil gerçekleşti. Hyland'a bu kez ağabeyinden alınan böbrek nakledildi. Bu ikinci operasyonun ardından işler yolunda gitti ve Hyland sağlığına kavuştu. Hyland, o süreçte kendi doğum günü de dahil önemli günleri hastanede geçirmek zorunda kaldığını da anlatmıştı.

BÖBREK DİSPLAZİSİ NEDİR? Tıptaki adıyla kistik renal displazi, böbrekte yapısal bozuklukların görüldüğü bir anomali. Hastalıktan etkilenen böbreğin biçimi de bozuktur. Böbreklerden biri ya da ikisi etkilenir. Etkilenen böbreğin çıplak gözle yapılan incelemelerinde, çok sayıda kist içeren, iri ve biçimsiz bir yapı seçilir. Tek böbrek etkilenmelerinde, idrar yolları sorunlarını önlemek amacıyla böbrek ameliyatla alınır, bu durumda, sağlam böbrek işlevlerini normal olarak sürdürür. Her iki böbreğin etkilendiği olgularda zamanla böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkar.

2019'DA MESLEKTAŞIYLA NİŞANLANDI

Sarah Hyland, 2019 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda meslektaşı Wells Adams ile nişanlandığını duyurmuştu. Genç oyuncu, tatil için gittikleri Fiji'de Adams'ın kendisine yaptığı evlilik teklifini o anlarda çekilen fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hyland'ın, 200 bin dolarlık nişan yüzüğüyle verdiği pozlara takipçilerinden tebrik mesajları ve beğeni yağmıştı. Hyland, yine sosyal medya hesabı üzerinden bu yıl içinde evleneceklerini duyurdu.

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O DA BÖBREK NAKLİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Gösteri dünyasında böbrek nakli geçirdiğini açıklayan ünlülerden biri de Selena Gomez'di. Genç yıldız Gomez, hayranlarından sakladığı bu gerçeği 2017 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Böylece o yılın yaz aylarında neden köşesine çekildiğini de açıklamıştı.

LUPUS HASTALIĞI NEDENİYLE

Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez o döneme kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.

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HASTANE FOTOĞRAFIYLA DUYURDU

Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi. Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."

ARKADAŞI BÖBREĞİNİ VERDİ

Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti. Selena Gomez, mesajının en sonunda da Lupus hastalığı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için açılan internet sitesine link verdi.