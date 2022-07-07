Öp beni Kate! 11 yıl sonra ikinci balayı

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KONUŞMADAN ANLAŞIYORLAR

Elbette üniversite yıllarından gelen tanışıklıkları ve aşklarının da etkisiyle birbirlerine hiç dokunmadan hatta birbirleriyle hiç konuşmadan anlaşabiliyorlar. Toplum içindeyse ölçülü hareketleriyle dikkat çekiyorlar. Bu durum kimi zaman çiftin arasında sorun olduğu iddialarının bile ortaya atılmasına neden oluyor. Özellikle de birbirlerinin ellerini bir dakika bile bırakmayan, toplum içinde çekinmeden öpüşen "rakip çift" Harry ile Meghan Markle söz konusu olduğunda.

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BU KEZ BAMBAŞKA BİR TAVIR SERGİLEDİLER

Fakat Kate ile William, dün katıldıkları bir etkinlikte uzun süre sonra ilk kez genel durumun tam tersine bir görüntü sergiledi. Yardım amacıyla düzenlenen bir polo maçına katılan çift, belki de gençlik yıllarından sonra ilk kez birbirlerini öperek, birbirlerine sarılarak samimi görüntüler sergiledi.

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'DOĞAL KİMYANIN BİR SONUCU'

William ile Kate'in bu görüntüleri de "ikinci balayına çıktılar" ya da "sanki ilk kez buluşan bir genç çift gibi" yorumlarına neden oldu. Tabii ki beden dili uzmanları da bu durumu kaçırmadı ve hemen masaya yatırdı. Beden dili uzmanı Judi James'e göre bütün bu tavırlar Kate ile William arasındaki "doğal kimyanın" bir sonucu. Ona göre Kate ile William'ın polo maçında sergiledikleri bu samimi tablo çiftin kapalı kapılar ardında aslında birbirleriyle ne kadar iyi geçindiğinin de bir göstergesi.

Evlendikten sonra Cambridge Dükü ve Düşesi unvanını alan Kate Middleton ile Prens William, o polo maçına köpekleri Orla'yı da getirdiler. Kate Middleton zaman zaman Orla ile ilgilenip onu okşadı.

DÜĞÜNDE EL ELE

William ile Kate'in toplum içinde birbirlerine olan davranışları, kimi zaman küçük dokunuşları kimi zaman gülümseyerek anlaşmaları sık sık beden dili uzmanlarının radarına girmiş ve değerlendirmelere konu olmuştu. Özellikle de kimsenin görmediğini düşündükleri anlarda birbirlerine karşı sergiledikleri sevgi gösterileri. Bunlardan birine kamuoyu William'ın kuzeni Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde tanık olmuştu.

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ÇOCUKLARINI GÖRÜNCE...

O törende henüz aileden ayrılmamış olan Prens Harry ile Prens William eşleriyle birlikte yan yana oturmuştu. St. Georges Şapeli'ndeki tören sırasında iki kardeş ve eşleri neşeli bir sohbete başladı. Bu arada gelin içeri girdi ve bütün bakışlar da hem gelin ve damada hem de onların arkasında yürüyen çocuklar arasında yer alan Prens William ve Middleton'ın çocukları George ile Charlotte'a yöneldi. İşte o sırada gülerek çocuklarını izleyen Kate Middleton bir yandan gülümserken bir yandan da sağ elini eşinin bacağına koydu. İşte Düşes'in bu hareketi olay oldu ve uzun süre konuşuldu.

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Aslında çok basit ve sıradan olan bu hareketin bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise Prens William ile Middleton'ın sık sık kamuoyu karşısında ve toplum içinde böyle davranmıyor olmasıydı. Aslına bakılırsa birbirlerine hala aşık oldukları bakışlarından bile belli ama aileleri ve çok yakınları dışında kimse onları el ele tutuşurken bile görmedi. Peki neden biliyor musunuz?

Görgü kuralı uzmanları Prens William ve Kate Middleton'ın halk içinde sık sık el ele tutuşmamasını ve birbirlerine dokunmamasını çeşitli teorilerle açıklıyor. Bunlardan en çok kabul görenine göre Prens William ile Kate Middleton, resmi görevlerinin gölgede kalmaması için yani kendileri daha fazla ön plana çıkmamak için toplum karşısında el ele tutuşmamayı tercih ediyorlar.

'MESAİ SAATLERİ İÇİNDE' SAMİMİYET YOK

Bir başka uzmana göre de Kraliyet ailesi üyelerinin toplum içinde el ele tutuşmalarını engelleyen bir kural yok. Ama Prens William ve Kate Middleton, resmi gezilerde kendilerini "çalışma saatleri" içinde hissettikleri için el ele tutuşmuyorlar, normal bir evli çiftin davranacağı gibi davranmıyorlar.

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EN ATEŞLİ ÖPÜCÜK

Kate ile William'ın belki de kamuoyu karşısındaki en ateşli öpüşmeleri ise düğün günü oldu. Kaldı ki bu zaten beklenen bir durumdu.

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YILLARIN GETİRDİĞİ ÖZGÜVEN

Beden dili uzmanlarına göre Kate Middleton ve Prens William, birbirlerini gerçekten seviyorlar. Ama bunu başkalarına kanıtlamak zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Bu yüzden de sık sık el ele görünmeyi tercih etmiyorlar. Yıllar içinde ve onca yaşanmışlıktan sonra yeterince güçlü bir çift haline geldiklerine inanan Middleton ve Prens William, bunun özgüveniyle davranıyorlar.

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DESTEKLEYİCİ BİR İLİŞKİ

Believeinbruce adıyla tanınan bir beden dili uzmanı da geçen yıl kendi internet sitesinde Kate ile William'ın toplum içindeki davranışlarını değerlendirmişti. Believingbruce "Kate ile William arasında destekleyici bir iletişim olduğunu, buna karşılık Harry ile Meghan arasında bir tür "itaat" ilişkisi bulunduğunu savunmuştu. Kate ile William'ın vücut dillerinde, davranışlarında çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirten Believingbruce, bunu da "Yansıtma" diyerek nitelendirdi. Believingbruce "Her ikisi de küçük ve yumuşak dokunuşlarla, aşağıya yönelen bakışlarıyla, ilgi odağı olma konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor. Yine aynı şekilde, bir konuşma sırasında liderliği alma konusunda da destek oluyorlar" dedi. Believingbruce, vücut dillerine bakarak, Kate ile William arasında "ortak" bir ilişki olduğunu savundu. Vücut dili uzmanı, iki çiftin ilişkisini özetlerken de William ile Kate'in ilişkisini "bir yetişkin ilişkisi" olarak değerlendirmişti.