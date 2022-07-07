Ne büyük trajedi: Ünlü TV yıldızının kocası yıldırım çarpması sonucu öldü

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AKLINA GELMEYEN BAŞINA GELDİ

İşte bir insanın belki de yıllarca düşünse aklına gelmeyecek o ihtimal, kamera karşısına geçtiği TV dizisiyle tanınan yıldızın başına geldi. Çok sevdiği kocası, yıldırım çarpması sonucu hayata veda etti.

ONE TREE HILL ADLI YAPIMLA TANINMIŞTI

Kamera karşısına geçtiği One Tree Hill adlı yapımla tanınan Bevin Anne Prince'in altı yıllık kocası William Friend, geçen pazar günü yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kuzey Carolina'da çıktığı bot gezisinde üzerine yıldırım isabet eden Friend 33 yaşındaydı. İş insanı William Friend, fırtınaya yakalandığı sırada arkadaşlarıyla birlikte Masonboro Adası civarında bot gezisindeydi.

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AMBULANSTA SON NEFESİNİ VERDİ

Yerel haber kanalı WETC6'ya göre hemen olay yerine ulaşan ilk yardım ekipleri William Friend'e müdahale etti ama genç adam ambulansta daha hastaneye yetişemeden son nefesini verdi.

DOĞUM GÜNÜNE BİR HAFTA VARDI

William Friend ile 39 yaşındaki karısı Bevine Prince, 2016 yılında evlenmişti. Çift, geçen 21 Mayıs'ta da evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. İşin en trajik yanı ise William Friend'in 34'üncü doğum gününe sadece bir hafta kala böyle talihsiz bir olay sonucu hayata veda etmesi oldu.

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PANDEMİ SIRASINDA PRINCE'İN DOĞDUĞU YERE TAŞINMIŞLARDI

Bevine Prince ile William Friend, Covid 19 pandemisi sırasında doğayla daha yakın bir hayat sürmek için New York'tan Kuzey Carolina'ya taşınmıştı. Burası aynı zamanda Bevin Prince'in doğup büyüdüğü yerdi.

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TV, sinema ve müzik dünyasının ünlülerinin hayatı dışarıdan bakıldığında masal gibi görünüyor değil mi ! Sınırsız para, saray yavrusu gibi evler ve gösterişli bir yaşam. Peki ya kapalı kapıların ardında neler yaşandığını biliyor musunuz. Onların ne acılar çektiğini... İşte ünlülerin yaşadığı trajik kayıplar.

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Top model Petra Nemcova için 26 Aralık 2004 asla unutamayacağı bir tarih. Nemcova o gün sevgilisi Simon Atlee ile birlikte önce bir deprem ardından da yaşanan tsunaminin yerle bir ettiği Tayland'daydı. Tarihin en ölümcül doğa afetlerinden birinin tam ortasında kaldı Nemcova. Dev bir dalga onun sevgilisi Atlee ile birlikte bulunduğu sahil şeridini sildi süpürdü. Felaket onlara ulaştığında birliktelerdi ama dalgalar onLarı ayırdı. Nemcova'nın adını seslenen sevgilisi azgın sulara kapılıp gitti.

SEKİZ SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

Petra Nemcova da neredeyse onunla aynı kaderi paylaşacaktı ki son anda bir palmiye ağacına tutunmayı başardı. Kurtarılıncaya kadar da sekiz saat boyunca da bulunduğu yerde beklemek zorunda kaldı. Petra Nemcova yaralı olarak kurtuldu ama sevgilisi Simon Atlee hayatını yitirdi. Atlee bu büyük felakette hayatını yitiren 200 binin üzerinde kurbandan biriydi.

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ANNESİ VE KARDEŞİ KATLEDİLDİ

Dearm Girls filmiyle Oscar kazanan Jennifer Hudson'ın hayatında da bir trajedi var. Hudson'ın 57 yaşındaki annesi Darnell Donnerson ile 29 yaşındaki kardeşi Jason, Chicago'daki evlerinde öldürüldü. İkisinin de cesetleri Hudson'ın kuzeni tarafından bulundu. Zor günler geçiren Hudson bebeği sayesinde hayata tutundu.

KAR TATİLİNE GİTMİŞLERDİ, EŞİNİ KAYBETTİ

Ünlü aktör Liam Neeson da hayatta en sevdiği kişiyi, karısı Natasha Richardson'ı hiç beklenmedik bir anda kaybetti.Liam Neeson ve oyuncu eşi Natasha Richardson, Kanada'da ailece çıktıkları kar tatilinin son tatilleri olduğunu bilmiyorlardı. Richardson kayak yaparken bir kaza geçirip ağır yaralandı. Tedavisi için ABD'ye götürüldü ama tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Neeson'ın iki çocuğunun annesi, ünlü oyuncu Vanessa Redgrave ve yönetmen Tony Richardson'ın kızı Natasha 45 yaşında hayata veda etti.

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ONUN ÖYKÜSÜ DE TRAJİK

Hollywood'un en gözde aktörlerinden biri olan Keanu Reeves'in gözlerinden yansıyan ve hiç geçmeyecekmiş gibi görünen hüznün sebebini artık biliyor olmalısınız. İşte o bakışların sebebi Reeves'in hayatı boyunca ardı ardına yaşadığı trajediler. Bunlar içinde onu belki de en çok etkileyeni hem adını bile koyduğu kızının 8 aylıkken ölü doğmuş olması hem de sevgilisinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi.

ÖNCE KIZI DOĞMADAN ÖLDÜ, SONRA DA ESKİ SEVGİLİSİ

Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

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Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.

BÜYÜK BİR TRAJEDİNİN KAHRAMANI OLDU

Peri masalı kahramanı gibi görünen kraliyet ailelerinin üyeleri de zaman zaman trajik olaylar yaşıyor. Bunlardan biri de Monako Prensesi Caroline. Özellikle 1970'lerde ve 80'lerde dünyanın en gözde insanlarından biri olan Prenses Caroline, evlenerek Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin en büyük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocukluk yıllarından beri de hep meraklı bakışlar altında büyüdü. Bir kraliyet ailesinde doğmasının yanı sıra güzelliği ile de hep dikkat çekti Caroline.

Gençlik yıllarında dünyanın en zengin erkeklerini ve monarşi ailesi üyelerini peşinden koşturan Caroline, ilk evliliğini kendisinden yaşça büyük olan iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Üstelik ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen. Döneminin en hızlı çapkınlarından biri olarak nitelendirilen Junot ile evliliği uzun sürmedi. 1978 yılında başlayan evlilik, 1980'de bitti.

Caroline boşandıktan sonra hayatının aşkı İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi. Charlotte, Andrea ve Pierre adını verdikleri üç çocukları oldu. Bu evlilik ailesinden de kabul görmüştü. Ama kaderin onun için hazırladığı korkunç oyundan habersizdi Caroline.

UZUN SÜRE KENDİNİ TOPARLAYAMADI

Üç çocukları da henüz küçükken Casiraghi, katıldığı bir tekne yarışında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, yarışı izleyen Caroline'in gözleri önünde gerçekleşti. Böylece dünyanın eşsiz güzellikteki kadını olarak nitelendirilen Caroline, bu kez eşine az rastlanır bir trajedinin kahramanı olarak yine dikkatleri üzerinde topladı. Uzun süre kendini toparlayamayan Caroline, çocuklarını da alıp inzivaya çekildi.