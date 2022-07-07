Kraliçe 2. Elizabeth'i 70 sene tahtta oturtan mücevher: Her elmas binlerce gözyaşı

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'PRENSES' OLARAK GİTTİ 'KRALİÇE' OLARAK DÖNDÜ

Elizabeth, "prenses" olarak gittiği Kenya'dan Londra'ya "kraliçe" olarak döndü. Kısacık zamanda hayatı da geleceği de tamamen değişmişti. Öyle ki ne hissetmesi gerektiğinden bile tam olarak emin değildi.

KALBİNİN TAM ÜZERİNDE

Babasının ölümüyle onun yerine geçen ve kraliçe unvanını alan Elizabeth, Kenya dönüşü, baba kaybı nedeniyle tuttuğu yasın simgesi olarak tepeden tırnağa siyah giyinmişti. Bütün o ağlamaklı görüntü arasında dikkati çeken bambaşka bir ayrıntı vardı kıyafetinde. Yakasının sol yanına, yani kalbinin tam üstüne iliştirdiği değerli broş.

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İşte Kraliçe Elizabeth'in o gün üzerinde taşıdığı o broş ve onun gibi birçok değerli ve özel anlamlar içeren parça Windsor Kalesi'nde düzenlenen sergide gözler önüne serilecek. Sergide, İngiliz kraliyet ailesinin ve elbette Kraliçe 2. Elizabeth'in kullandğı mücevherler, elbiseler, kolye ve küpelerin yanı sıra çeşitli fotoğraflar ve objeler de yer alacak. Kraliçe'nin babasının hediyesi olan bu alev zambağı şeklindeki broş da sergilenen parçalar arasında. Belki de onca obje arasında en dokunaklısı ve daha da önemlisi kraliyet ailesini bugüne kadar taşıyan bir parça. Gelin bu alev zambağının öyküsüne biraz daha yakından bakalım.

O broşun Elizabeth için bambaşka bir anlamı vardı. Kaybettiği babası tarafından kendisine 21'inci doğum günü hediyesi olarak verilmişti. Bir yandan büyük acısını yaşarken diğer yandan da yas kıyafetinin üzerinde onu anımsatacak çok önemli bir parça taşıyordu Elizabeth. Yani elmaslardan ve pırlantalardan çok daha fazla gözyaşı vardı o broşun üzerinde.

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Aslına bakılırsa bu broşun geçmişi de en az Elizabeth'e hatırlattıkları kadar dokunaklı. Bu broş, Zimbabwe'nin ulusal çiçeği olan alev zambağı şeklinde tasarlandı. Elmas ve platin parçalardan oluşan broşun yaratılmasına tam 42 bin öğrenci cep harçlıklarıyla katkıda bulundu. Broş, mücevher ustası H.H. Bell tarafından tasarlandı ve Johannesburg'da Sidersky ve Oğulları adlı şirket için çalışan Eric Kipin tarafından yapıldı. Alev zambağı şeklindeki bu broş, babası Kral George VI tarafından kızı Elizabeth'e 21'inci doğum günü hediyesi olarak verildi. O sırada bütün aile Güney Afrika'da bir gezide bulunuyordu.

KRALİÇE OLARAK TAKTIĞI İLK MÜCEVHER

1952 yılında kocası Prens Philip ile birlikte Kenya'ya giden Prenses Elizabeth o broşu da yanında götürmüştü. Babasının ölüm haberini aldığında da onun kendisine verdiği bu değerli hediyeyi hemen yakasına iliştirdi. Yani bir başka deyişle bu alev zambağı broşu, İngiliz halkının, Elizabeth'in üzerinde "kraliçe" olduktan sonra gördüğü ilk değerli mücevherdi. Kraliçe 2. Elizabeth daha sonraki yıllarda birçok değerli mücevher kullandı ve hepsi de çok konuşuldu. Fakat taşıdığı anlam açısından alev zambağı broşu hepsinden bir adım önde. Broşun, platin elmas ve beyaz altından oluştuğunu da buraya not düşelim.

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Kırmızı ağırlıklı sarı renkle süslü çiçeği ve yeşil yapraklarıyla dikkat çeken alev zambağının bilimsel adı Gloriosa Süperba. 'Görkemli süper' olarak da bilinen bu çiçek, tırmanan zambak, sürünen zambak, muhteşem zambak, kaplan pençesi adlarıyla da anılıyor. Geçmişte birçok kültürde tıbbi anlamda kullanılan bu çiçeğin aynı zamanda tehlikeli bir yanı da var. Kaşıntı, cüzzam, çiçek hastalığı, tifüs, böbrek sorunları, cinsel yollarla bulaşan hastalıklar için bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilen alev zambağı aynı zamanda zehirli bir bitki. Zehirli olduğu durumlarda geçmişte kimi zaman kötü amaçlarla kullanıldığı da görüldü. Kırmızı ağırlıklı sarı renkle süslü çiçeği ve yeşil yapraklarıyla dikkat çeken alev zambağının bilimsel adı Gloriosa Süperba. 'Görkemli süper' olarak da bilinen bu çiçek, tırmanan zambak, sürünen zambak, muhteşem zambak, kaplan pençesi adlarıyla da anılıyor. Geçmişte birçok kültürde tıbbi anlamda kullanılan bu çiçeğin aynı zamanda tehlikeli bir yanı da var. Kaşıntı, cüzzam, çiçek hastalığı, tifüs, böbrek sorunları, cinsel yollarla bulaşan hastalıklar için bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilen alev zambağı aynı zamanda zehirli bir bitki. Zehirli olduğu durumlarda geçmişte kimi zaman kötü amaçlarla kullanıldığı da görüldü. ALEV ZAMBAĞI: BAZEN ZEHİRLİ OLABİLİYOR

ANNESİYLE ARASINDAKİ DUYGUSAL BAĞIN SİMGESİ

Windsor Kalesi'ndeki sergide yer alan parçalar arasında en çok dikkat çekeni bu broş belki ama başka önemli ve değerli mücevherler de yer alıyor. Birçoğu da Kraliçe 2. Elizabeth ile anne ve babası arasındaki güçlü bağın birer simgesi. İşte bunlardan bir tanesi daha var ki o da Kraliçe 2. Elizabeth ile annesi arasındaki duygusal bağı gözler önüne seriyor.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA MİRAS KALDI

Bu da bir broş. Hatta bu broşu zaman zaman Kraliçe'nin gelinleri Camilla ile Kate Middleton da ödünç alıp çeşitli etkinliklerde kullandı. Akçaçağaç yaprağı şeklindeki bu broş Ana Kraliçe Elizabeth'e aitti. Ona da kocası Kral George VI tarafından Kanada ziyareti sırasında hediye edildi. Yıllar içinde annesi hayattayken Kraliçe 2. Elizabeth bu broşu defalarca ödünç alıp kullandı. Ana Kraliçe 2022 yılında ölünce de akçaağaç yaprağı şeklindeki bu broş, Kaliçe 2. Elizabeth'e miras kaldı.

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O BROŞU GELİNLERİ DE KULLANDI

Kraliçe 2. Elizabeth'e annesinden kalan bu akçaağaç yaprağı şeklindeki broşu hem kendisi hem gelinleri birkaç kez kullandı. Torunu William'ın karısı Kate ile oğlu Charles'ın karısı kimi zaman katıldıkları etkinliklerde görünümlerini bu broşla tamamladı. Onların, özellikle de Kate Middleton'ın Kraliçe ya da Prenses Diana'nın mücevherlerini kullanması hayranlarını da heyecanlandırıyor.





Kraliçe'nin sanat eserleri koleksiyonundan sorumlu olan Caroline De Guitaut, bu broş hakkında "Kral George VI eşine birçok hediye aldı ama bu güzel parça, İkinci Dünya Savaşı'nın tozu dumanı arasında Kanada'ya yapılan çok önemli bir ziyaretin simgesi " dedi.

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TAÇ GİYME ELBİSESİ DE SEMBOLİK ANLAKMLAR TAŞIYOR

Windsor Kalesi'nde sergilenen parçalar arasında önemli bir elbise de yer alıyor. O da Kraliçe'nin taç giydiği gün için tercih ettiği Norman Hartnell tasarımı elbise. Beyaz saten kumaştan hazırlanan bu elbisenin üzerinde altın ve gümüş işlemeyle oluşturulan çiçek desenleri bulunuyor. Normalde hava geçirmez bir muhafaza içinde ve Buckingham Sarayı'nda muhafaza edilen bu elbise geçici bir süre için sergi nedeniyle Windsor Şatosu'na götürüldü. Bu elbise de Kraliçe'nin babasıyla olan bağını gözler önüne seren ayrıntılar taşıyor. Yeşil ipekten yapılan akçaağaç yaprağı figürleri, Yeni Zelanda'nın gümüş eğreltiotu, Avustralya saz çiçeği Kraliçe'nin babasına ve ülkesine duyduğu sevginin bir sembolü.

Başına gelen en kötü olaylarda da en azından kamuoyu karşısında duygularını belli etmeyen Kraliçe 2. Elizabeth, kelimenin tam anlamıyla "çelik gibi" bir iradeye sahip. 74 yıllık kocası Prens Philip'in cenaze töreninde bile bütün üzüntüsüne rağmen halkın ve kameraların karşısında tek damla gözyaşı dökmedi Kraliçe 2. Elizabeth. Ama hayatının en önemli olaylarından birine tanık olanların anlattığına göre o da zaman zaman insani yanlarına teslim ediyor kendini... Gazeteci, yazar Rachel Burchfield, bu yılın şubat ayında sunduğu podcast yayınında, Kraliçe 2. Elizabeth'in henüz tahta geçmeden çok kısa bir önce yaşadığı büyük acıyı ve sonra yaşadıklarını anlattı. Burchfield, o sırada "prenses" unvanı taşıyan 26 yaşındaki Elizabeth'in, babası Kral VI. George'un ölüm haberini aldıktan sonra ülkesine dönerken uçakta acısına yenildiğini ve gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Burchfield'ın anlattığına göre Elizabeth, yolculuk sırasında uçağın tuvaletine gitti ve orada uzun süre ağladı. Elbette ne yaptığını kimseye söylemedi fakat koltuğuna döndüğünde yüz ifadesinden uzun süre ağladığı belli oluyordu.

ACI HABERİ ÜLKESİNDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA ALDI

Babası Kral VI. George'un ölüm haberini aldığında Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte Kenya'nın Sagana kentinde bulunuyordu. Acı haber ulaştıktan sonra da Elizabeth ile Philip, İngiltere'ye dönmek üzere uçağa bindi. Bu arada Elizabeth'in, yanında bulunanlar arasında babasının ölümünü en son öğrenen kişi olduğunu da hatırlatalım.

KENYA'DA BULUNUYORLARDI

Elizabeth, babası öldüğünde Prens Philip ile birlikte Sagana'da kalıyordu. Babasının ölüm haberi önce Nairobi'deki yetkilileri gönderildi. Fakat telgrafın deşifre edilmesi uzun sürdüğü için Elizabeth de babasının ölümünü saatler sonra öğrendi. Kral'ın ölümü önce Prens Philip'e açıklandı. O da karısına babasını kaybettiğini söyledi. Royally Obsessed adlı yayının sunucusu olan Rachel Bowie de Elizabeth'in o sırada fotoğrafçılar tarafından görüntülenmek istemediğini söyledi. Elizabeth ve Philip kraliyet turunun geri kalanını iptal ettikten sonra hemen Londra'ya dönmek için hazırlıklara başladı. Fakat babasının ölüm haberinin şokunu yaşayan Elizabeth o birkaç günde hiçbir fotoğrafçı tarafından görüntülenmedi.

Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yaptı. 1953 yılında resmî olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.

HAZIRLIKLAR 14 AY SÜRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, babasının ölümü nedeniyle 2 Şubat 1952'te tahta çıktı. Taç giyme töreni ise bir yıl sonra yapıldı. Bu törende de bir ilk yaşandı. Tören, TV'den yayınlandı. Westminister Abbey'deki tören 2 Haziran 1953'te gerçekleşti. Bu gösterişli törenin hazırlıkları ise 14 ay sürdü.

AMCASI AŞK UĞRUNA TAHTI BIRAKINCA

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşamı da aslında benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden. Amcasının aşkı uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması. Sonra da ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi. Belki de amcası Kral VIII. Edward, Wallis Simpson uğruna tahtını bırakmasaydı bugün Kraliçe Elizabeth de çocukları da çok başka bir konumda olacaklardı.

BİR KIZ KARDEŞİ VARDI

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. Amcası 8. Edward, 11 Aralık 1936'da, yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'u bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi. Kral 6. George ile eşi Elizabeth Bowes Lyon'ın, bir de Margaret adında bir kızı daha vardı.