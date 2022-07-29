Prens William ve Kate Middleton: Aldatma sÃ¶ylentisi sosyal medyada deprem yarattÄ±

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2019 YILINDA DA GÃœNDEME GELMÄ°ÅžTÄ°

Her ne kadar bu iddiayÄ± tekrar gÃ¼ndeme getiren, hatta kimin kimi aldattÄ±ÄŸÄ±na dair bir ipucu bile vermeyen genellikle abartÄ±lÄ± haberleriyle dikkat Ã§eken bir dedikodu sitesi olsa da yine de dÃ¼nya kamuoyu bu habere duyarsÄ±z kalamadÄ±. Ã–zellikle de sosyal medya! Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda en ciddi haberleri yapan, bu konuda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ yayÄ±n organlarÄ± bile 2019 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan bu aldatma iddialarÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi. Gelin biz de biraz yakÄ±ndan bakalÄ±m neler olup bittiÄŸine.

AKLA GELEN Ä°LK Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ°: WILLIAM Ä°LE BABASI CHARLES

AslÄ±nda bugÃ¼n sosyal medyada deprem etkisi yaratan bu iddialar, hesabÄ±nda "verdiÄŸimiz haberlerin doÄŸrulanmÄ±ÅŸ gerÃ§eÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edemeyiz" notu bulunan Deux Moi adlÄ± anonim Instagram hesabÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±ldÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinden bir evli Ã§ift arasÄ±nda bir aldatma sÃ¶z konusu. Site isim vermese de akla gelen ilk isim Prens William oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha Ã¶nce de William'Ä±n adÄ± eÅŸi Kate Middleton'Ä± bir aile dostlarÄ±nÄ±n eÅŸi olan Rose Hanbury ile aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentisiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Fakat sonuÃ§ olarak bu sÃ¶ylentinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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KARISINI ALDATTIÄžINI BÃœTÃœN DÃœNYA BÄ°LÄ°YORDU

Sitenin ortaya attÄ±ÄŸÄ± aldatma sÃ¶ylentilerinde William'dan sonra akla gelen ikinci isim ise babasÄ± Prens Charles. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bunun da bir nedeni var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llar Ã¶nce Prens Charles, kendisine aÅŸÄ±k olan eski eÅŸi Prenses Diana'yÄ± ÅŸu anda evli olduÄŸu Camilla Parker Bowles ile aldatÄ±yordu. Hem de yÄ±llar boyunca! Ãœstelik Diana da dahil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n da bundan haberi vardÄ±.

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BU YÃœZDEN SEVMEYENÄ° Ã‡OK

Zaten Camilla'nÄ±n Ä°ngiliz halkÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zellikle de ailedeki ilk yÄ±llarÄ±nda hiÃ§ sevilmemesinin nedeni bÃ¼tÃ¼n bu olup bitenler.

'HERKESÄ°N BÄ°LDÄ°ÄžÄ° SIR': Duyulur duyulmaz akla hemen William ve babasÄ± Charles'Ä± akla getiren ve takma isimli bir kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan bu iddiaya göre "Ä°ngiliz kraliyet ailesi üyesinin evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkisi Londra'da herkes tarafÄ±ndan bilinen bir sÄ±r." Bu iddia sahibine göre bu kraliyet ailesi üyesi, eÅŸi 'çok eski kafalÄ±' olduÄŸu için böyle evlilik dÄ±ÅŸÄ± bir iliÅŸkiye yöneldi. Hatta yine bu söylentilere göre aldatan kraliyet ailesi üyesinin eÅŸi de aslÄ±nda ikinci kadÄ±nÄ± biliyor ve kocasÄ±nÄ±n bazÄ± özel ihtiyaçlarÄ±nÄ± onunla karÅŸÄ±lamasÄ±ndan da memnuniyet duyuyor.

KIÅž TATÄ°LÄ°NDE GENÃ‡ KADINLARLA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Ãœniversite yÄ±llarÄ±ndan bu yana birlikte olan, evlilik Ã¶ncesi uzun iliÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan William ile Kate 2011 yÄ±lÄ±nda evlendiler. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte de dÄ±ÅŸarÄ±dan uyumlu gÃ¶rÃ¼nen bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Fakat William daha Ã¶nce birkaÃ§ kez eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme geldi. Bunlardan ilkinde William, yanÄ±nda karÄ±sÄ± Kate olmadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir kÄ±ÅŸ tatilinde; bir grup genÃ§ kadÄ±nla gece kulÃ¼bÃ¼nde eÄŸlenirken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ãœstelik Prens, gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde de yine aynÄ± genÃ§ kadÄ±nlarla vakit geÃ§irmiÅŸti. O dÃ¶nemde Kate Middleton ilk bebeÄŸi George'u dÃ¼nyaya getirmiÅŸti. Bu sÃ¶ylenti dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ± ama bir saman alevi gibi de sÃ¶nÃ¼p gitti.

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Sonraki iddia ise 2019 yÄ±lÄ±nda gündeme geldi. Bu kez isimler belliydi. Yani William'Ä±n eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen kadÄ±nÄ±n kimliÄŸi de açÄ±ktÄ±. Üstelik bu kadÄ±n, Kate ile William'Ä±n aile dostuydu. Gelin ÅŸimdi bir de bunu hatÄ±rlayalÄ±m.

SOYLU BÄ°R AÄ°LEDEN GELÄ°YOR

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce William ile yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len kadÄ±n, yÃ¶netmen eÅŸi David Rocksavage ile Ã¼Ã§ Ã§ocuklu bir evliliÄŸi olan Rose Hanbury idi. Eski bir model olan Cholmondeley Markizi Rose ile Kate arasÄ±nda yakÄ±n bir dostluk iliÅŸkisi vardÄ± ve iki Ã§ift sÄ±k sÄ±k bir araya geliyordu.

AÄ°LE DOSTU

Her iki Ã§ift birbirlerine altÄ± kilometre mesafede yaÅŸÄ±yordu. YaÅŸlarÄ± da birbirlerine yakÄ±ndÄ±. Yani aile dostu olmalarÄ± iÃ§in gereken bÃ¼tÃ¼n koÅŸullar yerine gelmiÅŸti. Prens William'Ä±n eÅŸi Kate'i Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklarÄ± Louis'ye hamileyken aile dostuyla aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ± o yÄ±l.

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Ä°DDÄ°ALAR YALANLANDI: Fakat William'Ä±n karÄ±sÄ±nÄ± Rose Hanbury ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±ktan sonra Cambridge çifti, Hanbury ve kocasÄ±yla görüÅŸmeyi kesti. Kensington SarayÄ± bu iddialarÄ± resmi olarak yalanladÄ±.

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ÅžU ANDA TATÄ°LDE OLDUKLARI SÃ–YLENÄ°YOR

Tam aradan zaman geÃ§ip bu iddialar unutulmuÅŸken sÃ¶nen alev yeniden canlandÄ±rÄ±ldÄ±. William ile Kate'in ÅŸu sÄ±ralar Ã§ocuklarÄ±yla birlikte tatilde olduÄŸu sonra da bir ABD gezisine Ã§Ä±kacaklarÄ± sÃ¶yleniyor.