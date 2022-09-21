Kraliçe 2. Elizabeth en sevdiği mücevherleriyle gömüldü! Değerli takıları kime kaldı?

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GÖMÜLMESİYLE İLGİLİ ÇARPICI AYRINTI

Aile üyelerinin yanı sıra tüm dünyadan monarşi temsilcileri ve devlet başkanlarının davetli olduğu Londra Westminster Abbey'deki törenin ardından Kraliçe, Windsor'da son yolculuğuna uğurlandı. Törenin gösterişi ve dedikoduları bir yana örneğine, birçok kişinin tarihin çok eski çağlarında kaldığını düşündüğü bir ayrıntı var Kraliçe 2. Elizabeth'in toprağa verilmesiyle ilgili.

EN SEVDİĞİ MÜCEVHERLERİYLE EBEDİ UYKUSUNA YATTI

Yaşadığı süre boyunca değerli mücevher koleksiyonu hiç gündemden düşmeyen Kraliçe'nin bunlardan üç parçayla gömüldüğünü biliyor musunuz? Kraliçe; ebedi uykusunu uyayacağı, Windsor'daki St. George Şapeli'nde bulunan ve babası Kral 6. George anısına yapılan anıt mezara defnedildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre o sırada naaşında, kendisine ait değerli mücevher koleksiyonunda yer alan bazı parçalar da bulunuyordu. Yani bir başka deyişle Kraliçe 2. Elizabeth, çok sevdiği mücevherleriyle birlikte ebedi uykusuna yattı.

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GALLER ALTININDAN ALYANSI PARMAĞINDA

Kraliçe 2. Elizabeth toprağa verilirken sol elinin yüzük parmağında, Galler altınından yapılan nikah yüzüğü bulunuyordu. Bu altın evlilik yüzüğü yani alyans, Clogau St. David madeninden çıkarılan bir parçadan imal edilmişti. Kraliçe'nin babası 6. George bu yüzüğü, 1923 yılında evlenirken sonradan Ana Kraliçe olarak bilinen eşi Elizabeth'e vermişti. Ana Kraliçe de kızı Elizabeth, 1947 yılında Prens Philip ile evlenirken bu alyansı ona hediye etti. İddialara göre yüzüğün içinde Philip tarafından Elizabeth'e ithafen bir not bulunuyordu. Bu arada hatırlatalım... Ana Kraliçe'nin başlattığı kraliyet gelinlerine Galler altınından alyans verilmesi geleneği hala devam ediyor. Ailenin gelinleri Kate ve Meghan'da da Galler altınından alyans bulunuyor.

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NİŞAN YÜZÜĞÜ BÜYÜK OLASILIKLA KIZINA KALACAK

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in nişan yüzüğünün ise büyük olasılıkla tek kızı Prenses Anne'e kalacağı belirtiliyor. Ölene kaar parmağında,. alyansının önünde taşıdığı iri taşlı yüzük artık Anne'in koleksiyonunda yer alacak.

SADELİĞİN VE GÜCÜN SİMGESİ

Gelelim Kraliçe 2. Elizabeth'in birlikte gömüldüğü ileri sürülen diğer takılarına. Kendisine büyükannesi Kraliçe Mary tarafından hediye edilen inci küpeler de gömülürken Kraliçe ile birlikteydi. Bu sade küpeler küçük bir parça elmas ve hemen altında yer alan beyaz inciden oluşuyor. Sadeliğin ve gücün sembolü olarak kabul ediliyor.

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BABASIYLA ARASINDA DUYGUSAL BİR BAĞ

Kraliçe'nin son yolculuğuna "birlikte götürdüğü" belirtilen parçalardan biri de üç sıra inci kolyesi. Bunun da Elizabeth için ayrı bir önemi var. Kral babası 6. George, ilk incisini hediye ettiğinde bu takı sadece bir platin zincir ve tek bir inciden oluşuyordu. Sonra her doğum gününde buna bir inci tanesi daha eklendi. Kral, daha sonra kızına hediye ettiği bu kolyeyi üç sıra inci olarak yeniledi. Bu üç sıra inci kolyeyi Kraliçe, 1952 yılında kaybettiği babasıyla arasında özel bir bağ olarak görüyordu.

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KRALİÇE'NİN DEĞERLİ TAKILARI KİME KALACAK?

Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatta olduğu süre içinde taktığı birbirinden değerli takıları ne olacak? Yani o göz kamaştıran elmaslar, zümrütler ve incilere bundan böyle kim sahip olacak? Bu takılar nasıl paylaşılıp nasıl kullanılacak? Gelin onlara da bir bakalım.

ZAMAN İÇİNDE AYDINLANACAK

Öncelikle şunu söyleyelim... Kraliçe 2. Elizabeth'in değerli mücevher koleksiyonunda yer alan parçaların çoğu büyükannesi Kraliçe Mary'ye aitti. Sonra da şunu ekleyelim. Aslında kraliyetin bu konudaki vasiyeti genellikle gizli tutulur. Yani Kraliçe'nin hangi değerli mücevherlerini kime bıraktığını net olarak bilmek mümkün değil. Aile üyeleri dışında elbette. Fakat zaman içinde Kraliçe'nin kişisel koleksiyonunun değerli parçalarını aile üyeleri üzerinde gördükçe bu konu da aydınlanacak.

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UZMANLARA GÖRE CHARLES'A KALDI: Birçok kraliyet uzmanına göre Kraliçe'nin değerli koleksiyonu, büyük olasılıkla kendisinden sonra tahta geçen varisine yani Kral 3. Charles'a miras kaldı. Bu değerli koleksiyonda Kraliçe'nin resmen tahta çıktığı taç giyme töreninin yapıldığı 1953 yılında ve devlet açılışlarında kullandığı elmas hükümdarlık tacı yer alıyor. Ayrıca en büyük Cullinan elmasının yanı sıra yas mücevherlerinin de aralarında bulunduğu bazı duygusal parçalar bulunuyor.

CAMILLA'YI SIK SIK BU TAÇLA GÖRECEĞİZ

Kraliçe hayatta olduğu süre içinde koleksiyonundaki değerli parçaları kıdemli gelinlerine ödünç veriyordu. Bu kişilerden biri de oğlu Charles'ın eşi yeni konsort kraliçe Camilla. Kraliçe, Charles ile evlendiğinde, elmas ve platinlerden oluşan bal peteği tacını Camilla'ya uzun süreli ödünç vermişti. 1921 yılında Ana Kraliçe için yapılan bu taç, onun ölümünden sonra kızı Elizabeth'e kalmıştı. Kraliçe, bu tacı halk önünde giymedi. Ancak gelini Camilla, bazı etkinliklerde sık sık bu tacı giydi. Bundan sonra da Kral 3. Charles'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla'yı bu taçla sık sık göreceğiz.

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O DA CAMILLA'NIN PARMAĞINDA OLACAK

Camilla, Kraliçe'ye ait, başka bazı takıları da sık sık kullandı. Bunlardan biri de 1926 yılında Elizabeth'i dünyaya getirdiğinde Kral 6. George tarafından Ana Kraliçe'ye verilen nişan yüzüğü.

KRALİÇE'NİN GÖSTERİŞLİ KÜPELERİ: Kraliçe 2. Elizabeth, torunu ve tahtın varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın da koleksiyonuna erişmesine sık sık izin verdi. Kate, Kraliçe'nin koleksiyonundan seçtiği bazı parçaları çeşitli etkinliklerde kullandı. Bunlardan biri 2. Elizabeth'in 1977'deki Gümüş Jübile kutlamalarında taktığı inci ve elmaslardan oluşan küpeler.

DIANA'NIN BAŞINI AĞRITAN TAÇ

Yeni Galler Prensesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton, yine Kraliçe'ye ait Cambridge Lover's adlı tacı da 2015 yılından bu yana sık sık kullanıyor. Middleton'ın ilk kez kullandığında çok konuşulan bu taç 1914 yılında Kraliçe Mary için yapıldı. Daha sonra Prenses Diana'ya verilen bu taç onun ölümünden sonra da kraliyet koleksiyonuna döndü. Bu arada bu taçla ilgili bir çarpıcı ayrıntıyı da hemen hatırlatalım...

'BAŞIMI AĞRITIYOR' DEMİŞTİ

Diana kendisine Kraliçe tarafından verilen bu tacın ağır olduğunu ve başını ağrıttığını söylemişti. Fakat Kate Middleton söz konusu tacı şikayetsiz bir şekilde kullandı. Bu tacın, Kral 3. Charles'a miras kaldığı düşünülüyor. Onun da gelini Kate'ı sık sık ödünç vereceği bu konudaki yaygın düşünce.

O KOLYEYİ DE KATE KULLANDI: Kate'in kraliyet koleksiyonundan sık sık kullandığı bir başka değerli parça da Haydarabad Nizamı tarafından Kraliçe'ye düğün hediyesi olarak verilen kolye. 1935 yılında yapılan bu kolyenin 2. Elizabeth'e geçişi de ilginç. Haydarabad Nizamı, Elizabeth'i çağırdı ve Cartier'den bir parça seçmesini istedi. Bu kolyenin üzerinde tam 300 tane elmas olduğunu da hatırlatalım. Kraliçe Elizabeth'in bazı özel etkinliklerde taktığı bu kolyeyi Kate Middleton da önce 2014'te Ulusal Portre Galerisi'nde sondra da 2019 yılında bir diplomatik davetti kullandı.

GÖSTERİŞLİ BROŞ

Kate Middleton'ın Kraliçe'nin koleksiyonundan birçok broşu kullandığı da biliniyor. Bunlardan birini de Kraliçe'nin naaşı Westminster Hall'a getirildiğinde düzenlenen törende taktı. Bu iri broş, Kraliçe tarafından 1999'daki 73'üncü doğum günü de dahil birçok etkinlikte kullanıldı.

Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne, genel olarak çok fazla gösterişli takılara düşkün olmamasıyla biliniyor. Ama o da zaman zaman annesine ait koleksiyondan bazı paRçaları kullardı. Bunlardan biri de Garrad Elmas Taç. Kraliçe Mary için yapılan bu taç, onun ölümünden sonra Ana Kraliçe'ye geçti. O da 1947 yılında Prens Philip ile evlenirken bu tacı kızı Elizabetn'e verdi. İşte o taç Yüzbaşı Mark Phillips ile evlenirken Prenses Anne'in duvağını süslüyordu.

TORUNUNA DA ÖDÜNÇ VERDİ

Söz konusu taç son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice tarafından 2020 yılında Edoardo Mapelli Mozzi ile evlendiği törende kullanıldı.





GELİN TACI DA KRALİYET KOLEKSİYONUNDAN

Kraliçe'nin ölümünden sonra en çok yıkılan kişilerden biri de en küçük oğlu Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie oldu. Küçük gelini de zaman zaman Kraliçe'nin mücevher koleksiyonundan parçalarla görüntülendi. Bunlardan ilki Edward ile evlendiği gün gelinliğini süsleyen taçtı. Bu tacın, Kraliçe Victoria'ya ait bir mücevherin bazı parçalarından yapıldığı konuşuldu.

GÖRÜNÜŞE GÖRE SIK SIK KULLANACAK: Sophie zaman zaman da Harry Winston tarafından tasarlanan ve dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal tarafından Kraliçe'ye hediye edilen gerdanlıkla görüntülendi. Kraliyet uzmanlarına göre bunu da Sophie'nin boynunda sık sık göreceğiz.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEG ANEWS AGENCY, SPLASH NEWS